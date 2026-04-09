Ο άνθρωπος που συλλέγει μαλλιά διάσημων νεκρών -Από τον Λίνκολν στη Μονρόε και από τον Κένεντι στον Έλβις - iefimerida.gr

Ένας Αμερικανός συλλέκτης με έδρα το Κονέκτικατ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συλλογή μαλλιών ιστορικών προσώπων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο John Reznikoff κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της μεγαλύτερης συλλογής μαλλιών ιστορικών προσώπων από το 2001. Περιλαμβάνει δείγματα από Λίνκολν, Μονρόε και άλλους, με την αξία της να ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Η συλλογή μαλλιών δεν αποτελεί σύγχρονη εφεύρεση, αλλά έχει τις ρίζες της στη βικτωριανή εποχή, όπου οι διάσημοι προσέφεραν τούφες μαλλιών αντί για αυτόγραφα, εξηγεί ο Reznikoff.

Ορισμένα δείγματα της συλλογής, όπως μαλλιά του Λίνκολν από τη δολοφονία του και της Εύα Μπράουν, αποκαλύπτουν σκοτεινές ιστορίες. Ο Reznikoff αναθεώρησε την αρχική του άρνηση να συλλέγει μαλλιά από αρνητικές ιστορικές προσωπικότητες.

Η συλλογή του Reznikoff συνοδεύεται από αυστηρή πιστοποίηση, αντιμετωπίζει όμως αντιδράσεις. Ο ίδιος δικαιολογεί την πρακτική ως συλλογή "τροπαίων", αλλά έχει σταματήσει να συλλέγει από ζώντες, μετά από ένα περιστατικό με τον Neil Armstrong.

Η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να συλλέγει ανθρώπινα μαλλιά ίσως ακούγεται εκ πρώτης όψεως εκκεντρική ή ακόμη και (οριακά) μακάβρια. Ωστόσο, για τον John Reznikoff πρόκειται για ένα έργο ζωής που συνδέεται με την Ιστορία, τη μνήμη και μια παράδοση αιώνων. Ο Αμερικανός συλλέκτης με έδρα το Κονέκτικατ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συλλογή μαλλιών ιστορικών προσώπων. Νεκρών, εννοείται.

Η συλλογή του Reznikoff περιλαμβάνει δείγματα από μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της παγκόσμιας Ιστορίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Abraham Lincoln, η Marilyn Monroe, ο Elvis Presley και πολλοί ακόμη τεθνεώτες.

Ο Reznikoff απέκτησε την αναγνώριση από τα Guinness World Records ήδη από το 2001, όταν η συλλογή του αριθμούσε 115 διαφορετικά δείγματα. Τότε, η αξία της εκτιμήθηκε στο ένα εκατομμύριο δολάρια, ποσό που σήμερα αντιστοιχεί περίπου σε 1,8 εκατομμύρια. Μόνο μια τούφα από τα μαλλιά της Marilyn Monroe είχε αποτιμηθεί στις 50.000 δολάρια, γεγονός που δείχνει τη συμβολική αλλά και οικονομική αξία τέτοιων αντικειμένων.

Από τότε, η συλλογή έχει πιθανότατα διευρυνθεί σημαντικά, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Πέρα από τα ονόματα της ποπ κουλτούρας, περιλαμβάνει και ιστορικές προσωπικότητες όπως ο John F. Kennedy, ο Αϊνστάιν, ο Ναπολέων και ο Ντίκενς.

Η ίδια η πρακτική της συλλογής μαλλιών δεν είναι σύγχρονη εφεύρεση. Όπως εξηγεί ο Reznikoff, έχει τις ρίζες της στη Βικτωριανή εποχή. «Πριν από 150 χρόνια, αν κάποιος διάσημος επισκεπτόταν μια πόλη, δεν ζητούσες αυτόγραφο αλλά μια τούφα από τα μαλλιά του», αναφέρει. «Συνήθως υπήρχε κάποιος με ψαλίδι, και έτσι διατηρήθηκαν πολλά από τα δείγματα που έχω σήμερα».

Η ιστορία πίσω από ορισμένα αντικείμενα της συλλογής αποκαλύπτει μια πιο σκοτεινή διάσταση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά τον Λίνκολν.

«Αυτή είναι η πραγματική τούφα που αφαιρέθηκε από το τραυματισμένο του κεφάλι τη νύχτα της δολοφονίας του, στις 14 Απριλίου 1865», εξηγεί ο Reznikoff. «Πέρασε από τα χέρια του χειρουργού και της οικογένειάς του για δεκαετίες πριν φτάσει σε εμένα».

Αντίστοιχα αμφιλεγόμενη είναι και η παρουσία μαλλιών της Eύα Μπράουν, συζύγου του Χίτλερ. Ο ίδιος ο συλλέκτης παραδέχεται ότι αρχικά απέφευγε να συμπεριλάβει «αρνητικές» ιστορικές προσωπικότητες. «Ήθελα μόνο ανθρώπους που επηρέασαν θετικά την Ιστορία», σημειώνει.

Ωστόσο, μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση για την αγορά μαλλιών του δολοφόνου του Lincoln, John Wilkes Booth, τον οδήγησε να αναθεωρήσει. «Ίσως να συλλέξω και κάποιους που δεν άφησαν την καλύτερη εντύπωση στην Ιστορία», παραδέχεται.

Η συλλογή του Reznikoff δεν περιορίζεται στην απόκτηση σπάνιων αντικειμένων, αλλά συνοδεύεται και από αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης. Ως ιδρυτής της εταιρείας University Archives, εξειδικεύεται στην αυθεντικοποίηση ιστορικών τεκμηρίων. Η αξιοπιστία αυτή τον έχει καταστήσει σημείο αναφοράς και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η πώληση μαλλιών του Elvis Presley, που έφτασε τις 115.120 δολάρια σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Παρά την αξία και τη σπανιότητα των αντικειμένων, η συλλογή εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Reznikoff αντιμετωπίζει συχνά την κατηγορία ότι η ενασχόλησή του είναι «παράξενη».

Η απάντησή του είναι αποκαλυπτική για τη λογική πίσω από τη συλλογή: «Είμαστε μια κοινωνία που λατρεύει τους ήρωες. Θέλουμε να νιώθουμε κοντά σε ανθρώπους που θαυμάζουμε ή θεωρούμε σημαντικούς ιστορικά». Και προσθέτει: «Είμαστε συλλέκτες τροπαίων. Αν το δεις έτσι, δεν είναι τόσο περίεργο».

Ωστόσο, τα όρια αυτής της πρακτικής έχουν γίνει πιο αυστηρά στη σύγχρονη εποχή. Ο ίδιος ο συλλέκτης έχει σταματήσει να αποκτά μαλλιά από εν ζωή προσωπικότητες, μετά από ένα προ ετών περιστατικό με τον αστροναύτη Neil Armstrong.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, είχε προσπαθήσει να αγοράσει δείγμα από τον κουρέα του Armstrong έναντι 3.000 δολαρίων, προκαλώντας θυμό ένθεν και ένθεν. «Απειλήθηκα με μήνυση» αναφέρει, προσθέτοντας: «Δεν ασχολούμαι πλέον με ζωντανούς ανθρώπους. Δίνει την εντύπωση κάποιου που κυκλοφορεί διαρκώς με ένα ψαλίδι στο χέρι, και αυτό δεν είμαι εγώ».