Photo Ark: Ο άνθρωπος που φωτογραφίζει κάθε ζώο στη Γη -18.000 ζώα και μία αποστολή για τον σύγχρονο Νώε - iefimerida.gr

Το Photo Ark είναι η προσωπική σταυροφορία του Τζόελ Σαρτόρ να φωτογραφίσει ολόκληρο το φάσμα του ζωικού βασιλείου του πλανήτη, είδος προς είδος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η φωτογράφιση εστιάζει σε λιγότερο γνωστά είδη, με την ιστορία του Τάφι, του τελευταίου δεντροβάτραχου του Παναμά, να αναδεικνύει την τραγικότητα της εξαφάνισης και την επείγουσα ανάγκη καταγραφής πριν χαθούν για πάντα.

Ο πυρήνας της ομάδας αποτελείται από την οικογένειά του και ειδικούς συνεργάτες, όπως ο ταξινομητής Πιερ ντε Σαμπάν. Η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται σε ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο επαφών που χτίστηκε μέσα από δεκαετίες.

Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2006, κατά τη διάρκεια ασθένειας της συζύγου του, και έχει απτό αντίκτυπο. Η φωτογράφιση του απειλούμενου σπουργιτιού της Φλόριντα οδήγησε στη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, σώζοντας το είδος.

Πρόσφατα, το Photo Ark ξεπέρασε τα 18.000 είδη με τη φωτογράφιση του κόκκινου ψαριού-χεριού στην Αυστραλία. Ο Σαρτόρ θέτει ως μελλοντικούς στόχους την καταγραφή ειδών όπως ο ρινόκερος της Ιάβας, συνεχίζοντας την αποστολή του.

Είκοσι χρόνια πριν, ο φωτογράφος άγριας ζωής Τζόελ Σαρτόρ αποφάσισε να φωτογραφίσει κάθε είδος ζώου που ζει υπό ανθρώπινη φροντίδα. Σήμερα, με 18.000 είδη καταγεγραμμένα, το φιλόδοξο εγχείρημά του, γνωστό ως Photo Ark, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή, ενώ η ανάγκη για διάσωση των απειλούμενων ειδών γίνεται όλο και πιο επείγουσα.

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Το Photo Ark είναι η προσωπική σταυροφορία του Σαρτόρ να φωτογραφίσει ολόκληρο το φάσμα του ζωικού βασιλείου του πλανήτη, είδος προς είδος. Με την υποστήριξη της National Geographic Society, το πρόγραμμα γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του, γεγονός που κάνει πολλούς να παρομοιάζουν τον Σαρτόρ με έναν σύγχρονο, κοσμικό Νώε.

Η ομοιότητα δεν είναι τυχαία: όπως και ο Νώε, ο Σαρτόρ δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα πλάσματα που φωτογραφίζει βάσει εμφάνισης. Η ομάδα του, με έδρα το Λίνκολν της Νεμπράσκα, απλώς κάνει τη δουλειά της, συγκεντρώνοντας όσο περισσότερα είδη μπορεί, μεγάλα και μικρά, εντυπωσιακά και ασήμαντα, πριν να είναι πολύ αργά.

Το πρώτο ζώο που μπήκε στο «καράβι» του Σαρτόρ

Το πρώτο ζώο που μπήκε στο «καράβι» του Σαρτόρ, το 2006, ήταν ένας γυμνός ασπάλακας, ένα φαλακρό τρωκτικό με προεξέχοντα δόντια, που φωτογραφήθηκε στην κουζίνα του ζωολογικού κήπου του Λίνκολν για παιδιά. Μια τόσο ταπεινή αρχή αποδείχθηκε, όπως λέει ο ίδιος, ιδανική. Από τις περισσότερες από 18.000 φωτογραφίες που έχει συγκεντρώσει έκτοτε, κυρίως ζώων που ζουν σε καταφύγια ή υπό ανθρώπινη φροντίδα, η συντριπτική πλειονότητα «δεν βρίσκεται καν στο ραντάρ κανενός. Δεν είναι πολικές αρκούδες ή τίγρεις. Είναι μικρά ψάρια, σπουργίτια, πράγματα που ζουν ψηλά στα δέντρα ή στο χώμα. Δεν είναι πράγματα που φωτογραφίζονται συχνά».

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Σε κάθε μακρινό ταξίδι, ας πούμε για να απαθανατίσει ένα εντυπωσιακό πουλί του παραδείσου στη Νέα Γουινέα, ο Σαρτόρ και η μικρή του ομάδα κάνουν πολλές στάσεις στον δρόμο για να φωτογραφίσουν ένα έντομο κάτω από ένα φως βεράντας ή μια πεταλούδα που έτυχε να προσγειωθεί στον ώμο κάποιου.

Κάθε μαραθώνιο ταξίδι γίνεται σπριντ, γιατί πολλά από τα είδη του «Κιβωτού» μόλις που αποφεύγουν την εξαφάνιση. Κάποια χάθηκαν λίγο μετά τη φωτογράφισή τους, όπως ο Τάφι, ένας παναμαϊκός δεντροβάτραχος στο μέγεθος μιας γροθιάς, που έζησε τουλάχιστον 12 χρόνια σε ένα ασημί τρέιλερ στον Βοτανικό Κήπο της Ατλάντα.

Το είδος του Τάφι, ο κροσσωτός δεντροβάτραχος του γένους Rabbs, εξαφανίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια από τα βουνά του Παναμά εξαιτίας ενός μύκητα, γνωστού ως χυτριδιομύκωση. Ο Τάφι κατέφυγε στην Ατλάντα, όμως το μοναδικό κάλεσμα ζευγαρώματος του είδους του χάθηκε για πάντα από τη νυχτερινή χορωδία του Παναμά, πριν προλάβει κανείς να το ηχογραφήσει.

Την ημέρα της φωτογράφισης του Τάφι, ο Σαρτόρ ρώτησε τον φροντιστή του, τον ερπετολόγο Μαρκ Μαντίκα, πώς είναι να είσαι υπεύθυνος για τον τελευταίο εκπρόσωπο ενός είδους. «Κάθε πρωί που πάω στη δουλειά, Τζόελ, με πιάνει ναυτία, γιατί φοβάμαι πως σήμερα μπορεί να είναι η μέρα [που θα πεθάνει το ζώο]», του απάντησε εκείνος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγους μήνες αργότερα, μια βροχερή μέρα, ο Μαντίκα άκουσε έναν ήχο που δεν είχε ξανακούσει ποτέ, «σαν γάβγισμα σκύλου», και κατάλαβε αμέσως τι σήμαινε. «Οι βάτραχοι αρέσκονται να καλούν και να ζευγαρώνουν όταν βρέχει», εξηγεί ο Σαρτόρ. Ο Μαντίκα κατάφερε να ηχογραφήσει περίπου 10 δευτερόλεπτα με το κινητό του. Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, το 2016, ο Τάφι πέθανε.

Τον προηγούμενο χρόνο, η φωτογραφία του από το Photo Ark είχε προβληθεί στην πρόσοψη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, μαζί με ηχητική μετάδοση του γαβγίσματός του, μπροστά στον Πάπα. Είναι μια ιστορία στην οποία ο Σαρτόρ επιστρέφει συχνά σε διαλέξεις και εκδηλώσεις, καθώς έχει γίνει σχεδόν μότο του όλου εγχειρήματος: «Έτσι μοιάζει η εξαφάνιση».

Κάθε φωτογραφία στο Photo Ark αντιπροσωπεύει την προσπάθεια του Σαρτόρ να συγκινήσει, να ταρακουνήσει, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με τον αμετάκλητο θάνατο. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι να αρνηθείς την ψυχή ενός πλάσματος όταν σε κοιτάζει κατάματα.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πυρήνας της ομάδας του Σαρτόρ περιλαμβάνει την οικογένειά του. Ο γιος του, Κόουλ, 33 ετών, θα αναλάβει όταν τα γόνατά του δεν αντέχουν άλλο, όπως λέει ο ίδιος. Προς το παρόν, ο Κόουλ κάνει το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής δουλειάς, στήνει σκηνικά, φωτισμούς, δοκιμάζει πλάνα, τραβάει βίντεο, ενώ αναλαμβάνει και κάποιες φωτογραφίσεις, «συνήθως τα ζώα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο», σημειώνει ο πατέρας του.

Η σύζυγός του, Κάθι, βοηθά με τον προγραμματισμό και λειτουργεί σαν ζωντανός σκληρός δίσκος για τις δεκαετίες ταξιδιωτικών αναμνήσεων του Σαρτόρ. Στο προσωπικό συγκαταλέγονται επίσης ένας υπεύθυνος βάσης δεδομένων στο Λίνκολν και μερικοί αυτοδίδακτοι ταξινομητές.

Ο Πιερ ντε Σαμπάν, πρώην ντράμερ και φωτογράφος άγριας ζωής με έδρα τη Γαλλία, εντάχθηκε στην ομάδα το 2015, μετά από μια ημέρα-ρεκόρ φωτογράφισης σε ένα καταφύγιο πουλιών έξω από το Παρίσι, όπου βοήθησε τον Σαρτόρ να αναγνωρίσει και να φωτογραφίσει 51 διαφορετικά είδη πουλιών, τα περισσότερα που είχε καταγράψει ποτέ ο Σαρτόρ σε μία μέρα.

«Τα κλουβιά εκεί είναι φτιαγμένα μόνο για να επιδεικνύουν έναν τεράστιο αριθμό πουλιών, δεν έχουν καθόλου ονόματα», εξηγεί ο ντε Σαμπάν. Αναγνώριζε κάθε είδος με την όραση και μετά το επιβεβαίωνε με τη λίστα στο λάπτοπ του Σαρτόρ. «Κράτησα τα πουλιά να έρχονται για περίπου επτά ώρες. Δεν πρόλαβα ούτε να φάω», θυμάται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον δρόμο της επιστροφής προς το Παρίσι, με τον Ντε Σαμπάν στο τιμόνι, «ο Τζόελ μού έδειχνε την οθόνη του υπολογιστή του όποτε είχα λίγο χρόνο, κι εγώ του έλεγα το επιστημονικό όνομα και το καθεστώς διατήρησης για κάθε είδος». Ο Σαρτόρ έμεινε ξύπνιος μέχρι το ξημέρωμα ελέγχοντας τη μνήμη του Ντε Σαμπάν και δεν βρήκε ούτε ένα λάθος. Το επόμενο πρωί, του πρότεινε να ενταχθεί επίσημα στην ομάδα ως ταξινομητής.

Αυτό όμως που κρατά το πρόγραμμα του Σαρτόρ γεμάτο έξι μήνες τον χρόνο είναι το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του σε όλο τον κόσμο. Όποιο είδος ζώου κι αν αναφέρεις, ο Σαρτόρ ξέρει κάποιον που μπορεί να βοηθήσει. Αυτό το δίκτυο χτίστηκε σταδιακά, μέσα από 17 χρόνια συνεργασίας με το National Geographic, πολύ πριν καν γεννηθεί η ιδέα του Photo Ark.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως ένα πικρόγλυκο παραπροϊόν μιας οικογενειακής δυσκολίας: το 2006, στη σύζυγό του Κάθι διαγνώστηκε καρκίνος του μαστού και η θεραπεία απαιτούσε επτά μήνες χημειοθεραπείας και πολλαπλές επεμβάσεις. Το ζευγάρι είχε τότε τρία μικρά παιδιά, 11, εννέα και δύο ετών. Ο Τζόελ δεν επρόκειτο να πάει πουθενά. Ένιωθε ήδη μια αίσθηση ματαιότητας για τη δουλειά που έκανε, κάτι που ακούγεται ακόμη πιο έντονα στη φωνή του σήμερα.



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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τους πρώτους μήνες της θεραπείας της συζύγου του, ενώ φρόντιζε την οικογένειά του στο σπίτι, η σκέψη του πήγαινε συχνά στον διάσημο ορνιθολόγο Τζον Τζέιμς Οντιμπόν, που είχε ζωγραφίσει πολλά είδη πουλιών που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, και οι πίνακές του έμειναν η μόνη τεκμηρίωσή τους.

Μια μέρα σκέφτηκε: τι θα γινόταν αν έφτιαχνε τη δική του εκδοχή αυτών των έργων, μια σειρά πορτρέτων, μία εικόνα για κάθε ζώο; Σαν κιβωτός. Μια ιδέα για να περνά την ώρα του μετατράπηκε σε πάθος, μετά σε επάγγελμα και τελικά σε αποστολή ζωής.

Σήμερα, στα 64 του, δύο δεκαετίες μέσα στο εγχείρημα, σκέφτεται πώς θα το συνεχίσει με τόσα ακόμη να μένουν. Είδη εξαφανίζονται, άλλα νέα εμφανίζονται. Δεκαοκτώ χιλιάδες φωτογραφίες είναι μια σταγόνα σε έναν απύθμενο κουβά. Βοηθάει πάντως το ότι το πρόγραμμα έχει πλέον καθιερωθεί παγκοσμίως στον χώρο της διατήρησης.

Κάπου κάπου, το Photo Ark φτάνει ακριβώς στην ώρα του για να γίνει σωτήρας. Η Σάντρα Σνέκενμπεργκερ, βιολόγος της αμερικανικής Υπηρεσίας Ψαριών και Άγριας Ζωής στη Φλόριντα, είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να κινητοποιήσει στήριξη για το απειλούμενο σπουργίτι της Φλόριντα, ένα κοινότυπο καφέ πουλί από μακριά, αλλά «ένα έργο τέχνης» από κοντά, όπως λέει. Ο πληθυσμός του συνέχιζε να μειώνεται, φτάνοντας σε κάποια στιγμή τα 75 άτομα, ενώ «δίνονταν μόνο ψίχουλα, δεν υπήρχε καμία πρόοδος». Από απόγνωση, έστειλε email στον Σαρτόρ. Εκείνος απάντησε μέσα σε πέντε λεπτά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε έναν χρόνο από τη φωτογράφιση στο πάρκο Κισίμι Πρέρι, η ομάδα της εξασφάλισε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια χρηματοδότησης για τη διάσωση του σπουργιτιού, το οποίο έφτασε ακόμη και στο εξώφυλλο του περιοδικού Audubon.

«Κάνουμε αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, γενετικές μελέτες, όλα αυτά που πριν ήταν εντελώς αδύνατα», λέει η Σνέκενμπεργκερ. «Χωρίς τον Τζόελ, είμαι σίγουρη πως δεν θα υπήρχε πια το σπουργίτι της Φλόριντα».



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Στις αρχές του 2026, ο Σαρτόρ και η βασική του ομάδα ξεκίνησαν ένα ταξίδι σε όλη την Αυστραλία, από την έρημο κοντά στην Άλις Σπρινγκς μέχρι ένα εργαστήριο στη Χόμπαρτ της Τασμανίας. «Επικοινωνήσαμε με 135 τοποθεσίες», λέει ο Σαρτόρ, «και τελικά πήγαμε σε 36». Κάπου στην πορεία, το Photo Ark ξεπέρασε ένα ακόμη ορόσημο, τα 18.000 είδη, αν και όταν κινείσαι τόσο γρήγορα είναι δύσκολο να θυμηθείς ακριβώς ποιο ήταν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, αποφασίστηκε πως το είδος-ορόσημο νούμερο 18.000 θα ήταν το κρίσιμα απειλούμενο κοκκινόψαρο, ένα είδος που έχει αποδεκατιστεί από την καταστροφή του οικοτόπου του. «Περπατάει στον βυθό του ωκεανού, ένα μικρό πλασματάκι», περίπου οκτώ εκατοστά, «σαν βατραχόψαρο ή σκορπιόψαρο», λέει ο Σαρτόρ. «Είναι πολύ ωραίο και χαριτωμένο». Έχουν απομείνει όμως μόλις περίπου 520, και πολλά από αυτά βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας στη Χόμπαρτ, όπου ένα από αυτά ποζάρισε για τον Σαρτόρ μέσα σε ένα μικρό δοχείο από πλεξιγκλάς.

Πολλές φορές η αποστολή του Photo Ark είναι κούρσα ενάντια στον χρόνο, αλλά υπάρχουν και στιγμές... προσωπικής αποκάλυψης. Όπως το χαρακτηριστικό ζωάκι του νησιού Λορντ Χάου, ένας «δεντρολέγκας» μήκους 10-12 εκατοστών, γηγενές στον απόκρημνο βράχο της Πυραμίδας του Μπολ, περίπου 800 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ. Θεωρούνταν εδώ και καιρό εξαφανισμένο, μέχρι που ανακαλύφθηκε ως εκ θαύματος από ερευνητές το 2001, σε μια νυχτερινή αναρρίχηση, και αργότερα παρουσιάστηκε ξανά στον κόσμο μέσα από τον φακό του Σαρτόρ.

Ή, σε άλλη συνεργασία με τη Σνέκενμπεργκερ, η νυχτερίδα της Φλόριντα, με τα χοντρά στρογγυλά αυτιά και το ρύγχος που θυμίζει περισσότερο μπουλντόγκ παρά νυχτερίδα, για την οποία κάποιοι φοβόντουσαν πως είχε εξαφανιστεί ήδη από το 1979.

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Οι απόλυτες προτεραιότητές του

Ο Σαρτόρ κρατά μια νοερή λίστα ζωών που η ομάδα του αποκαλεί «απόλυτες προτεραιότητες», είδη για τα οποία θα εγκατέλειπαν τα πάντα προκειμένου να τα συναντήσουν από κοντά.

Δεύτερος στη λίστα του ο γαλαζοπρόσωπος πίθηκος με τη σουβλερή μύτη του βόρειου Βιετνάμ. Και πρώτος: ο ρινόκερος της Ιάβας, που βρίσκεται μόνο στο Εθνικό Πάρκο Ούτζουνγκ Κούλον της Ινδονησίας. «Δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ τα 60 άτομα σε όλη τη ζωή μου», λέει. Η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει αρχίσει να μιλά για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο. «Θα δούμε. Είμαι υπομονετικός. Είμαστε πρόθυμοι να περιμένουμε χρόνια για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα ζώα. Στο Photo Ark παίζουμε το μακρύ παιχνίδι».

Ο Σαρτόρ εκτιμά πως, ακόμη και με τον γρήγορο ρυθμό του, θα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια για να συγκεντρωθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ειδών της Γης. Φαίνεται πως ο ίδιος και ο Κόουλ έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους.