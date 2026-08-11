«Μόνο οι ΗΠΑ ήταν αρκετά πλούσιες για μένα»: Το άγνωστο αμερικανικό ταξίδι του Νταλί, η αποτυχημένη συνεργασία του με την Ντίσνεϊ - iefimerida.gr

Την πολύπλευρη αμερικανική διαδρομή του καλλιτέχνη φωτίζει η έκθεση «Dalí in America», που φιλοξενείται στο Μουσείο Νταλί στο Σεν Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια έκθεση στο Μουσείο Νταλί της Φλόριντα φωτίζει την πολυετή παρουσία του καλλιτέχνη στις ΗΠΑ. Κεντρικό έργο είναι ο πίνακας «Η Ανακάλυψη της Αμερικής», που συμβολίζει τη μεταμόρφωσή του, συνδυάζοντας την ισπανική, καταλανική και αμερικανική του ταυτότητα.

Ο Νταλί γοητεύτηκε από το Χόλιγουντ, επιδιώκοντας συνεργασίες με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ. Ωστόσο, οι κινηματογραφικές του φιλοδοξίες κατέληξαν σε απογοήτευση, καθώς τα σχέδιά του είτε δεν υλοποιήθηκαν είτε περιορίστηκαν δραστικά.

Το 1941 διοργάνωσε την εκδήλωση «Μια σουρεαλιστική νύχτα», με εξωφρενικές απαιτήσεις, όπως ζώα από ζωολογικό κήπο. Το γεγονός προσέλκυσε διασημότητες, εδραιώνοντας τη φήμη του ως δημιουργού θεάματος, παρά την οικονομική του αποτυχία.

Η έκθεση καλύπτει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν ως δημόσια φιγούρα, αλλά και την περίοδο στη Βιρτζίνια. Εκεί έγραψε το αυτοβιογραφικό έργο «Η Μυστική Ζωή του Σαλβαδόρ Νταλί» και συναναστράφηκε με άλλους καλλιτέχνες.

Ο Σαλβαδόρ Νταλί έφτασε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 1934, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας ζωγράφος. Εκεί σχεδίασε βιτρό, οργάνωσε το πιο εξωφρενικό σουρεαλιστικό πάρτι της δεκαετίας, δούλεψε στο Χόλιγουντ χωρίς ποτέ να καταφέρει να δει κάποιο έργο του στη μεγάλη οθόνη, σχεδίασε κοσμήματα, έγραψε τα απομνημονεύματά του και έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες των βραδινών τηλεοπτικών εκπομπών.

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Αυτή την πολύπλευρη αμερικανική διαδρομή του καλλιτέχνη φωτίζει η έκθεση «Dalí in America», που φιλοξενείται στο Μουσείο Νταλί στο Σεν Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα έως τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ.

«Ο Νταλί έγινε κομμάτι της κουλτούρας των ΗΠΑ»

«Ο Νταλί μεταμόρφωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες απλώς επειδή έγινε κομμάτι της κουλτούρας τους» λέει ο επιμελητής της έκθεσης Πίτερ Τας, ο οποίος συγκέντρωσε ένα σύνολο έργων που αφηγούνται τέσσερις δεκαετίες ζωής και δημιουργίας του Καταλανού καλλιτέχνη στη χώρα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στην El País, ο Τας εξηγεί ότι ο Νταλί «έφερε έναν συνδυασμό ελαφρότητας και οράματος που η Αμερική δεν είχε ξαναδεί. Με τον καιρό, πρόσφερε ένα νέο πρότυπο του τι μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης: διασκεδαστικός, ευφυής, απόλυτα εκκεντρικός».

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Πίνακες, βίντεο, φωτογραφίες και αντικείμενα που συγκεντρώνει η έκθεση καταγράφουν τα τέσσερα πρώτα ταξίδια του Νταλί στις ΗΠΑ, μεταξύ 1934 και 1939, καθώς και τα οκτώ χρόνια που έζησε ως πρόσφυγας στο Πεμπλ Μπιτς, στην Καλιφόρνια. Καλύπτει επίσης τη δουλειά του στη βιομηχανία κινηματογράφου της δεκαετίας του 1940, τις αποτυχημένες συνεργασίες του με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ αναδιαμόρφωσε το έργο του, παρά την έλλειψη κινηματογραφικής επιτυχίας.

Κεντρικό εκθεσιακό κομμάτι είναι ο πίνακας του μουσείου με τίτλο «Η Ανακάλυψη της Αμερικής», όπου ο Νταλί απεικονίζει τον εαυτό του ως μοναχό που συνοδεύει τον Χριστόφορο Κολόμβο, έναν εξερευνητή που ανακαλύπτει έναν νέο κόσμο, περιτριγυρισμένος από αναφορές στην πατρίδα του, όπως ο Ισπανός μυστικιστής Άγιος Ιωάννης του Σταυρού, ο Άγιος Νάρκισσος και το θαύμα των μυγών της Ζιρόνα, στην Καταλονία.

«Είναι ένας πίνακας που γιορτάζει επίσης την ιδέα της μεταμόρφωσης του Νταλί, γιατί η αμερικανική εμπειρία τον διαμόρφωσε σε αυτόν που έγινε. Με αυτόν τον πίνακα βρήκε έναν τρόπο να συνδυάσει τρία κομμάτια της ταυτότητάς του: το ισπανικό, το καταλανικό και το αμερικανικό», σημειώνει ο Τας. Η έκθεση εξετάζει στη συνέχεια την αμοιβαία γοητεία ανάμεσα στον Νταλί και τον κινηματογράφο.

«Οι δυνατότητες του σουρεαλισμού»

«Βρίσκομαι στο Χόλιγουντ, όπου ήρθα σε επαφή με τους τρεις Αμερικανούς σουρεαλιστές: τον Χάρπο Μαρξ, τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και τον Σεσίλ Ντε Μιλ. Πιστεύω πως τους έχω μεθύσει αρκετά και ελπίζω να πραγματοποιηθούν οι δυνατότητες του σουρεαλισμού» έγραφε ο Νταλί σε επιστολή του προς τον Αντρέ Μπρετόν, τον Γάλλο ιδρυτή και βασικό θεωρητικό του σουρεαλιστικού κινήματος.

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«Ο Νταλί γοητευόταν πάντα από την ιδέα του Χόλιγουντ. Στόχος του δεν ήταν μόνο να συνδεθεί με αυτές τις προσωπικότητες, αλλά να δημιουργήσει κάτι μεγαλειώδες μέσα από αυτή τη μηχανή ονείρων. Η μεγάλη του τραγωδία ήταν ότι δεν ήταν προετοιμασμένος για την τεράστια γραφειοκρατική δυσκολία που συνεπαγόταν η μεταφορά ενός οράματος στη μεγάλη οθόνη», εξηγεί ο επιμελητής.

Οι κινηματογραφικές φιλοδοξίες του ζωγράφου κατέληξαν τότε σε απογοήτευση. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ προσέλαβε τον Νταλί για να δημιουργήσει μια ονειρική σκηνή για την ταινία «Δεσμώτης του Ιλίγγου», ένα θρίλερ όπου διαπράττεται ένας φόνος και δύο ψυχαναλυτές χρησιμοποιούν τη φροϊδική ανάλυση ονείρων για να λύσουν το μυστήριο. Ωστόσο, από τα είκοσι λεπτά της σκηνής που είχε σχεδιάσει ο Νταλί, με τα κρεμασμένα μάτια και τα λιωμένα ρολόγια, χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόνο δύο.

Ο Σαλβαδόρ Νταλί έφτασε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 1934, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας ζωγράφος / DALI MUSEUM FLORIDA

«Βασίστηκε σε ένα πρότυπο που του πρόσφερε το Χόλιγουντ»

Κάτι ανάλογο συνέβη λίγο αργότερα με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, ο οποίος το 1946 τον προσκάλεσε να δουλέψει σε μια ταινία μικρού μήκους που θα ακολουθούσε τη «Φαντασία» και θα αφηγούνταν την τραγική ερωτική ιστορία του Χρόνου, θεού του χρόνου, και μιας θνητής γυναίκας ονόματι Ντάλια. Για οκτώ μήνες ο Νταλί δούλευε καθημερινά στα στούντιο του Μπέρμπανκ, όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας.

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Παρά τις αποτυχίες αυτές, ο Τας πιστεύει πως εκεί διαμορφώθηκε ολόκληρη η καλλιτεχνική φιλοσοφία του Νταλί: «Η ιδέα της διασημότητας, η ιδέα της χρήσης της φαντασίας για να δημιουργήσεις κάτι, ένα θέαμα που ξεπερνούσε ό,τι είχαμε φανταστεί. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τους πίνακές του φαίνεται σε μεγάλο βαθμό βασισμένος σε ένα πρότυπο που του πρόσφερε το Χόλιγουντ».

Εκεί σχεδίασε βιτρό, οργάνωσε το πιο εξωφρενικό σουρεαλιστικό πάρτι της δεκαετίας, δούλεψε στο Χόλιγουντ χωρίς ποτέ να καταφέρει να δει κάποιο έργο του στη μεγάλη οθόνη, σχεδίασε κοσμήματα, έγραψε τα απομνημονεύματά του και έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες των βραδινών τηλεοπτικών εκπομπών / DALI MUSEUM FLORIDA

«Ό,τι ζήτησε ο Νταλί, το πήρε»

Το 1941, όταν ο καλλιτέχνης ζούσε στο ξενοδοχείο Ντελ Μόντε στο Πεμπλ Μπιτς και μόλις είχε αρχίσει να επιδιώκει τις κινηματογραφικές του φιλοδοξίες, έπεισε μαζί με τη σύντροφό του, Γκάλα, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να φιλοξενήσει μια φιλανθρωπική εκδήλωση για καλλιτέχνες που είχαν καταφύγει στις ΗΠΑ, φεύγοντας από τον πόλεμο.

Την ονόμασαν «Μια σουρεαλιστική νύχτα στο μαγεμένο δάσος» και όλα σε αυτήν ήταν εξωφρενικά. Ο Νταλί ζήτησε, μεταξύ άλλων, ένα μωρό καμηλοπάρδαλης, τρεις κατσίκες, σχεδόν δυόμισι κιλά εφημερίδας, ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο και 2.000 πεύκα. Ο ζωολογικός κήπος του Σαν Ντιέγκο έστειλε πάνω από 20 είδη ζώων, από μαϊμούδες που περιφέρονταν στο σαλόνι μέχρι λιοντάρια.

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Περίπου 1.000 άτομα παραβρέθηκαν, κάποια εξ αυτών ταξιδεύοντας ειδικά από τη Νέα Υόρκη, όπως η Γκλόρια Βάντερμπιλτ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Μπομπ Χόουπ, ένα μείγμα υψηλής κοινωνίας και κόσμου του θεάματος. Το κόστος όμως ήταν τόσο υψηλό που η εκδήλωση δεν απέφερε ούτε ένα δολάριο κέρδους.

«Όλα ήταν τεράστια, υπερβολικά. Αλλά όλοι ήταν πρόθυμοι να το πραγματοποιήσουν. Ό,τι ζήτησε ο Νταλί, το πήρε», καταλήγει ο Τας.

Την πολύπλευρη αμερικανική διαδρομή του καλλιτέχνη φωτίζει η έκθεση «Dalí in America», που φιλοξενείται στο Μουσείο Νταλί στο Σεν Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα έως τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ / DALI MUSEUM FLORIDA

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης βίντεο από εμφανίσεις του Νταλί σε αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «What's My Line» τον Ιανουάριο του 1957, το «The Ed Sullivan Show» τον Ιανουάριο του 1961 και το «The Dick Cavett Show» τον Φεβρουάριο του 1973.

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Παρουσιάζει επίσης φωτογραφίες από την περίοδο κατά την οποία ο Νταλί και η Γκάλα φιλοξενήθηκαν από έναν χορηγό σε μια φυτεία στη Βιρτζίνια, όπου ο καλλιτέχνης έγραψε το αυτομυθοπλαστικό έργο «Η Μυστική Ζωή του Σαλβαδόρ Νταλί» και συναναστράφηκε με τους συγγραφείς Ανάις Νιν και Χένρι Μίλερ, καθώς και με έναν κοσμηματοπώλη της Κοκό Σανέλ.

Αργότερα, στο έργο «Ανομολόγητες Εξομολογήσεις», ο ζωγράφος έγραψε για τα χρόνια του στις ΗΠΑ: «Μόνον η Αμερική ήταν αρκετά πλούσια για να ικανοποιήσει τον υπερτροφικό εαυτό μου και να στηρίξει τις ιδιοτροπίες μου».