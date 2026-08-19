Νεφέλη Θεοδότου: Η χορογράφος των επιτυχιών μιλάει για την Ελένη Φουρέιρα, το TikTok και τα στερεότυπα - iefimerida.gr

Η Νεφέλη Θεοδότου μιλάει στην Εύη Σπανού για τα πρώτα της βήματα στον χορό, τη συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα, αλλά και τις προκλήσεις του σύγχρονου χορού.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή iStories, η Νεφέλη Θεοδότου ανοίγει τα χαρτιά της στην Εύη Σπανού. Μιλάει για τις προσωπικές προκλήσεις και την ανάγκη για προσωπικό χρόνο, τη μετάβαση από τη χορογραφία στην καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και για την επίδραση των social media στην τέχνη της.

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Τα πρώτα βήματα και η ανάγκη για προσωπικό χρόνο

Ανατρέχοντας στο ξεκίνημά της, θυμάται την πρώτη της μεγάλη συναυλία δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, αλλά και τη συμμετοχή της στο «So You Think You Can Dance» το 2017, που τη σύστησε στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, μιλά για τη σημασία που έχει για την ίδια ο προσωπικός χρόνος μακριά από τη δουλειά. «Κάνω ψυχανάλυση, ζωγραφίζω, διαβάζω και κάνω πράγματα μόνη μου», εξομολογείται, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ηρεμεί εκτός σκηνής.

Η συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα

Περνώντας στα της χορογραφίας, περιγράφει τη δημιουργική διαδικασία με την οποία προσεγγίζει κάθε πρότζεκτ, σημειώνοντας πως προσπαθεί να «οπτικοποιεί» τον ήχο των τραγουδιών για να γεννηθεί μια χορογραφία.

Η πρώτη επαφή με την Ελένη Φουρέιρα έγινε στο τραγούδι «El Telephone», εγκαινιάζοντας μια στενή και επιτυχημένη συνεργασία, από την οποία προέκυψε και η δημοφιλής χορογραφία του «Jackie O» φέτος. Χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως «ηφαίστειο, δροσερό νερό και τρενάκι», ενώ υπογραμμίζει πως η εμπιστοσύνη της τραγουδίστριας υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξή της. Όπως συμπληρώνει, στις διαφωνίες υπάρχει πάντα αμοιβαίος σεβασμός: «Θα υπάρξει κόντρα με την Ελένη, αλλά πάντα με σεβασμό».

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Το TikTok, η νέα γενιά και τα σχόλια για την εικόνα

Σχολιάζοντας όσα βλέπει στα social media, η Νεφέλη Θεοδότου δεν διστάζει να εκφράσει τον προβληματισμό της για τη δυναμική των νέων πλατφορμών. «Στο TikTok νιώθω ότι παίζω φρουτάκια», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο χορός είναι μια βιωματική τέχνη που απαιτεί φυσική παρουσία και επαφή. Παράλληλα, επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά με ταλέντο που θα έπρεπε να βρίσκουν ευκαιρίες εργασίας στον χώρο, ενώ κλείνοντας εκφράζει την ενόχλησή της για τα σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες για τις στιλιστικές τους επιλογές πάνω στη σκηνή.