Νέα τεχνολογία ίσως αποκαλύψει που βρίσκεται η Κιβωτός της Διαθήκης -Τι εκτιμά αρχαιολόγος - iefimerida.gr

Η τοποθεσία της Κιβωτού της Διαθήκης, στην οποία σύμφωνα με την παράδοση φυλάσσονταν οι Δέκα Εντολές, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια.



Σύμφωνα με τη Βίβλο, το ιερό αυτό αντικείμενο κατασκευάστηκε από τους Ισραηλίτες μετά τη φυγή τους από την Αίγυπτο, τον 13ο αιώνα π.Χ., και μέσα σε αυτό ο Μωυσής τοποθέτησε τις Δέκα Εντολές. Σύμφωνα με ιστορικούς, η Κιβωτός φυλασσόταν στα Άγια των Αγίων του αρχαίου ναού της Ιερουσαλήμ, πριν εξαφανιστεί κατά την καταστροφή της πόλης από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ. Σήμερα, ο αρχαιολόγος Chris McKinny προτείνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε υπόγειους χώρους στην Πόλη του Δαβίδ, ακριβώς νότια του Όρους του Ναού της Ιερουσαλήμ.

Σχεδιάζουν νέες έρευνες για την Κιβωτό της Διαθήκης

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να σαρώσουν υπόγειους χώρους στην περιοχή χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ανιχνευτές μιονίων, που επιτρέπουν την ανίχνευση κρυφών δομών χωρίς ανασκαφές. Η μέθοδος βασίζεται στην καταγραφή υποατομικών σωματιδίων που δημιουργούνται από κοσμικές ακτίνες, επιτρέποντας τη χαρτογράφηση του υπεδάφους σε μεγάλο βάθος. Ήδη, οι πρώτες σαρώσεις έχουν αποκαλύψει άγνωστες μέχρι σήμερα δομές, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία ύπαρξης υπόγειων σηράγγων. Εάν η τεχνολογία αυτή εφαρμοστεί και κάτω από το Όρος του Ναού, ο McKinny και η ομάδα του πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εντοπιστεί η Κιβωτός, εφόσον υπάρχει ακόμη, καθώς περιγράφεται ότι ήταν επιχρυσωμένη εσωτερικά και εξωτερικά.

Ο McKinny διευκρινίζει ότι δεν ισχυρίζεται πως έχει ανακαλύψει την Κιβωτό ούτε γνωρίζει με βεβαιότητα τη θέση της. Στο ντοκιμαντέρ του «Legends of the Lost Ark», εξετάζει τρεις βασικές αρχαίες παραδόσεις σχετικά με την τύχη της μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ.

Σύμφωνα με αυτές τις παραδόσεις, η Κιβωτός πιθανότατα κρύφτηκε σκόπιμα για να προστατευθεί από τους εισβολείς. Ο ίδιος εκφράζει αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το ραντάρ διείσδυσης εδάφους και άλλες μέθοδοι χαρτογράφησης, θα βοηθήσουν να εντοπιστούν σήραγγες, θάλαμοι και κρυφές δομές κάτω από το Όρος του Ναού, όπου οι παραδοσιακές ανασκαφές με φτυάρι και μυστρί απαγορεύονται.

Οι θρύλοι για την Κιβωτό της Διαθήκης

Ο McKinny πάντως εστιάζει κυρίως σε αρχαία κείμενα και ιστορικές παραδόσεις, αντί για ανασκαφικές προσπάθειες. Οι ιστορίες για την χαμένη Κιβωτό βασίζονται σε αρχαίες εβραϊκές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Βιβλίου των Β΄ Μακκαβαίων και άλλων ιστορικών παραδόσεων. Η πρώτη και πιο διαδεδομένη θεωρία, γνωστή ως «Θρύλος του Όρους», υποστηρίζει ότι η Κιβωτός κρύφτηκε κάτω από το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ, έναν από τους πιο ιερούς τόπους του Ιουδαϊσμού, όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Αβραάμ ετοιμάστηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Πιστεύεται ότι ιερείς απέκρυψαν ιερά αντικείμενα σε υπόγειες στοές πριν την πολιορκία των Βαβυλωνίων.

Η δεύτερη εκδοχή, γνωστή ως «Θρύλος του Βράχου», αποδίδει στον προφήτη Ιερεμία την απόκρυψη της Κιβωτού σε βραχώδη τοποθεσία ανάμεσα σε δύο βουνά, χωρίς το σημείο να προσδιορίζεται σαφώς γεωγραφικά. Η τρίτη και αρχαιότερη παράδοση, γνωστή ως «Θρύλος του Όρους Νεβώ», αναφέρει ότι ο Ιερεμίας μετέφερε την Κιβωτό σε μια σπηλιά ή τάφο στο Όρος Νεβώ που παραδοσιακά συνδέεται με τον θάνατο του Μωυσή.

Σύμφωνα με τον McKinny και οι τρεις θρύλοι έχουν βασικές ομοιότητες: τοποθετούν τον Ιερεμία στο επίκεντρο των προσπαθειών για την προστασία της Κιβωτού, τα γεγονότα διαδραματίζονται λίγο πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ και υποδηλώνουν ότι το αντικείμενο κρύφτηκε και δεν καταστράφηκε σε μάχη.

Πηγή: Daily Mail