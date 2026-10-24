«Motherbombing», η νέα μόδα στην ποπ κουλτούρα - Γιατί οι νέοι καλλιτέχνες επιστρατεύουν τους μεγάλους σταρ του παρελθόντος - iefimerida.gr

Το φαινόμενο αφορά καλλιτέχνες που αναζητούν κάτι περισσότερο από την πρόσκαιρη δημοσιότητα των social media: μια σύνδεση με τη διαχρονικότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Νέοι καλλιτέχνες, όπως η Charli xcx και ο Troye Sivan, υιοθετούν την πρακτική του «motherbombing», ενσωματώνοντας εμβληματικές μορφές παλαιότερων γενεών, όπως ο Martin Scorsese και η Madonna, στο κέντρο της προωθητικής τους καμπάνιας.

Το φαινόμενο διαφοροποιείται από τις παλαιότερες σχέσεις μέντορα, καθώς ο καταξιωμένος καλλιτέχνης δεν παραμένει στο παρασκήνιο αλλά γίνεται ενεργό και κεντρικό πρόσωπο στην καμπάνια του νεότερου, προσφέροντας αμοιβαία οφέλη και ανανέωση.

Στη σύγχρονη εποχή των social media, όπου η δημοσιότητα είναι εφήμερη, η σύνδεση με διαχρονικές προσωπικότητες προσφέρει στους νέους καλλιτέχνες το σπάνιο πολιτισμικό κεφάλαιο της διάρκειας, πέρα από την αλγοριθμική επικαιρότητα.

Μια ειδική μορφή της τάσης αφορά τη σύνδεση με εκλιπόντες αστέρες, όπως η Marilyn Monroe, λειτουργώντας ως «ασφάλιση προσοχής» και αντικατοπτρίζοντας τη νοσταλγία για μια εποχή όπου η φήμη ήταν πιο συμπυκνωμένη.

Ένα νέο φαινόμενο γεννιέται στην ποπ κουλτούρα του 2026: το «motherbombing», δηλαδή την ολοένα συχνότερη πρακτική νεότερων καλλιτεχνών να επιστρατεύουν μεγάλα ονόματα προηγούμενων γενεών, όχι απλώς για μια συνεργασία, αλλά ως κεντρικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας και της προβολής τους. Το φαινόμενο αφορά καλλιτέχνες που αναζητούν κάτι περισσότερο από την πρόσκαιρη δημοσιότητα των social media: μια σύνδεση με τη διαχρονικότητα.

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Η νέα στρατηγική των σταρ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιστότοπου Dazed, είναι η Σλοβάκα ποπ τραγουδίστρια Adéla, η οποία κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Nicole Kidman». Στο βίντεο αναπαριστά χαρακτηριστικές σκηνές από ταινίες της ηθοποιού, από το Babygirl μέχρι το Moulin Rouge!. Την ίδια στιγμή, η Charli xcx έβαλε στο εξώφυλλο του τελευταίου άλμπουμ της, Music, Fashion, Film, τους Martin Scorsese, Marc Jacobs και John Cale, παρουσιάζοντάς τους ως «τρεις θρύλους».

Από τη Madonna στον Bowie

Ο Troye Sivan, από την άλλη, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Party», το οποίο βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό sample από το «Music» της Madonna, ενώ στο βίντεο ακούγεται η φωνή του Sir Ian McKellen. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, όταν ο Sivan, σε ηλικία 14 ετών, συμμετείχε σε παράσταση του Waiting for Godot μαζί με τον McKellen.

Σχέσεις ανάμεσα σε παλαιότερους και νεότερους καλλιτέχνες υπήρχαν ανέκαθεν. Η Dolly Parton με τη Miley Cyrus, ο Tony Bennett με τη Lady Gaga, ο Elton John με τη Dua Lipa είναι μερικά μόνο από τα γνωστά παραδείγματα. Συνήθως όμως αυτή η σχέση λειτουργούσε περισσότερο ως μια μορφή μέντορινγκ που παρέμενε στο παρασκήνιο. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι ο μεγαλύτερος και ήδη καταξιωμένος καλλιτέχνης περνά πλέον στο προσκήνιο της καμπάνιας του νεότερου. Αν το «cloutbombing», δηλαδή η συστηματική συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων δημοφιλών προσώπων γύρω από ένα project, ήταν η προηγούμενη τάση, το 2026 μοιάζει να είναι η χρονιά του «motherbombing».

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Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας και συγγραφέας του Celebrity Culture, Ellis Cashmore, θεωρεί ότι η σχέση αυτή είναι αμοιβαία επωφελής. «Το celebrity capital δεν είναι μια σταθερή κληρονομιά: μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω αλλά και προς τα εμπρός», λέει. Ο καταξιωμένος σταρ δανείζεται τη νεότητα, την καινοτομία και τη σύγχρονη επικαιρότητα του νεότερου καλλιτέχνη, ενώ ο δεύτερος αποκτά πολιτισμικό κεφάλαιο και ο μεγαλύτερος σταρ μια μορφή ανανέωσης.

Το φαινόμενο δεν είναι εντελώς καινούργιο. Ο Cashmore υπενθυμίζει ότι παρόμοιες σχέσεις υπήρχαν ακόμη και στην εποχή της Marilyn Monroe και της Jane Russell, ενώ η Madonna είχε συνεργαστεί με τη Sandra Bernhard. Σήμερα, η ίδια η Madonna συνεχίζει αυτόν τον κύκλο συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες όπως η Charli xcx και η Sabrina Carpenter.

Σήμερα, η ίδια η Madonna συνεχίζει αυτόν τον κύκλο συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες όπως η Charli xcx και η Sabrina Carpenter / GETTY

Η σύνδεση με νεκρούς celebrities

Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ίδια η φύση της φήμης. Τα social media και η οικονομία της προσοχής επιτρέπουν σε έναν καλλιτέχνη να φτάσει σε επίπεδα παγκόσμιας δημοσιότητας μέσα σε λίγες εβδομάδες και, εξίσου γρήγορα, να εξαφανιστεί από το προσκήνιο αν δεν καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική του. Η αλγοριθμική κουλτούρα των influencers έχει κάνει τη δημοσιότητα πολύ λιγότερο σπάνια. Αυτό που σπανίζει πλέον είναι η διάρκεια. Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται μόνο στο να είσαι επίκαιρος, αλλά στο να καταφέρεις να παραμείνεις επίκαιρος για δεκαετίες. Έτσι εξηγείται η έλξη που ασκούν σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών πρόσωπα όπως η Nicole Kidman, ο Martin Scorsese και ο Ian McKellen.

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Υπάρχει, ωστόσο, και μια μορφή «motherbombing» που λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση: η σύνδεση με νεκρούς πλέον celebrities. Η Kim Kardashian φόρεσε το φόρεμα της Marilyn Monroe, η Taylor Swift έγραψε το 2025 το τραγούδι «Elizabeth Taylor», ενώ η Lady Gaga έχει χαρακτηρίσει ολόκληρη την καριέρα της φόρο τιμής στον David Bowie. Ακόμη και ο Νοτιοκορεάτης R&B καλλιτέχνης DEAN έχει πάρει το όνομά του από τον James Dean. Οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι σύγχρονοι καλλιτέχνες προσπαθούν συνειδητά να «δανειστούν» τη δημοσιότητα των νεκρών ειδώλων. Η σύνδεση όμως με ένα πρόσωπο που έχει ήδη περάσει στην πολιτισμική ιστορία προσφέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο: την αίσθηση της διάρκειας.

Ο Julian Kevon Glover, επίκουρος καθηγητής Gender, Sexuality and Women’s Studies και Dance and Choreography στο Virginia Commonwealth University, περιγράφει αυτή τη στρατηγική ως ένα είδος «εξασφάλισης της προσοχής».

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να εδραιώσουν τη σχέση τους με εκείνους που θεωρούν ότι διαθέτουν διαχρονικό κοινωνικό κεφάλαιο», λέει. Καθώς οι καριέρες που διαρκούν πάνω από 20 χρόνια γίνονται όλο και πιο σπάνιες, η σύνδεση με έναν τέτοιο σταρ επιτρέπει στους νεότερους να δείξουν ότι ανήκουν, έστω συμβολικά, σε μια μεγαλύτερη ιστορία.

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«Το «motherbombing» αντανακλά έτσι και μια νοσταλγία για μια εποχή κατά την οποία η φήμη ήταν πιο συγκεντρωμένη. Για την εποχή που η εμφάνιση του Michael Jackson μπορούσε να προκαλέσει λιποθυμίες σε κατάμεστες αρένες ή όταν το κοινό μπορούσε να χωρίζεται σχεδόν αυτονόητα σε Beatles και Rolling Stones», συνοψίζει το Dazed.

Σήμερα, όπως λέει ο Glover, «η φύση της φήμης αλλάζει με ταχύτητα», κάνοντας όλο και δυσκολότερη την παραμονή ενός προσώπου στο επίκεντρο. Και σε μια εποχή όπου σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει διάσημος για λίγο, η πραγματική πολυτέλεια μπορεί να είναι πλέον διαφορετική: να αποκτήσει κάποιος μια φήμη που θα επιβιώσει από τη στιγμή που τη δημιούργησε.