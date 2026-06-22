Μητέρα 7 παιδιών πληρώνει για ΑΙ που «τρέχει» το σπίτι της -Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διοικεί ένα ολόκληρο νοικοκυριό - iefimerida.gr

Η Τζέσι Τζένετ έχει δημιουργήσει ένα «ψηφιακό προσωπικό» αποτελούμενο από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνουν να οργανώσουν το σπίτι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κλερ, ένας αυτόνομος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, διαχειρίζεται την καθημερινότητα της οικογένειας παίρνοντας πρωτοβουλίες. Παρακολουθεί το πρόγραμμα, εντοπίζει ανάγκες και προχωρά σε παραγγελίες προϊόντων και βιβλίων χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη εντολή, λειτουργώντας διαρκώς στο παρασκήνιο.

Πέρα από την Κλερ, ένα ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα υποστηρίζει την οικογένεια. Ειδικευμένοι πράκτορες ΑΙ διαχειρίζονται νομικά έγγραφα, αναπτύσσουν λογισμικό και σχεδιάζουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατ' οίκον διδασκαλία των παιδιών, προσαρμοσμένα στην πρόοδό τους.

Η Τζένετ, πρώην CEO, αντιμετωπίζει την ΑΙ ως πολλαπλασιαστή δυνατοτήτων, αντικαθιστώντας υπηρεσίες που θα κόστιζαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η στάση της έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη ανησυχία της αγοράς εργασίας για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Το σύστημα απαιτεί συνεχή επίβλεψη, καθώς παραμένει επιρρεπές σε λάθη, όπως η αποστολή email χωρίς έγκριση. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων με βάση την πρόσβαση σε ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ένα ράντσο με άλογα λίγο έξω από το Λος Άντζελες, η καθημερινότητα μιας πολύτεκνης οικογένειας μοιάζει όλο και λιγότερο με το σενάριο μιας συνηθισμένης αμερικανικής ζωής και όλο και περισσότερο με μια πρόβα για το μέλλον. Εκεί ζει η Τζέσι Τζένετ, μητέρα επτά παιδιών, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο «ψηφιακό προσωπικό» αποτελούμενο από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνουν να οργανώσουν το σπίτι, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά της, να διαχειριστούν έγγραφα, να παρακολουθούν προμήθειες και ακόμη να κατασκευάζουν λογισμικό κατά παραγγελία.

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Το κόστος αυτής της πρωτοποριακής - και για πολλούς αμφιλεγόμενης - καθημερινότητας φτάνει τα 2.000 έως 3.000 δολάρια τον μήνα, όμως για την ίδια πρόκειται για μια επένδυση που της χάρισε πίσω κάτι πολύ πιο πολύτιμο από τα χρήματα: τον χρόνο.

«Πήρα πίσω πέντε χρόνια από τη ζωή μου»

«Πήρα πίσω πέντε χρόνια από τη ζωή μου», δήλωσε η ίδια στο περιοδικό The Cut, συνοψίζοντας την εμπειρία της με έναν τρόπο που αποτυπώνει τη φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημά της. Για την Τζένετ, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο παραγωγικότητας ούτε ένας ψηφιακός βοηθός που απαντά σε ερωτήσεις. Είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης της καθημερινότητας, μια αόρατη ομάδα συνεργατών που εργάζεται διαρκώς στο παρασκήνιο και που την βοηθάει να παίρνει τις απαραίτητες... ανάσες.

Η Κλερ που παίρνει μέχρι και πρωτοβουλίες

Η πιο γνωστή από αυτές τις ψηφιακές οντότητες ονομάζεται Κλερ. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα όπως η Siri ή η Alexa, που λειτουργούν μόνο όταν τους ζητηθεί κάτι, η Κλερ μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες. Διαθέτοντας πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και λογαριασμούς της οικογένειας, παρακολουθεί το πρόγραμμα, αναγνωρίζει ανάγκες και αναλαμβάνει δράση χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση.

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Πρόσφατα, εντόπισε ότι η οικογένεια ετοιμαζόταν για διακοπές στη λίμνη Ταχόε και αποφάσισε να παραγγείλει ένα βιβλίο που θεώρησε κατάλληλο για ένα από τα παιδιά. Παράλληλα, παρακολουθεί τα αποθέματα τροφίμων, οργανώνει τις λίστες αγορών και δρομολογεί παραγγελίες όταν αντιλαμβάνεται ότι κάποιο προϊόν εξαντλείται.

Η Κλερ, ωστόσο, αποτελεί μόνο ένα μέλος ενός μεγαλύτερου ψηφιακού οικοσυστήματος. Η Τζένετ έχει δημιουργήσει μια σειρά από εξειδικευμένους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Μια ομάδα που αποκαλείται «Οι Γουέστ» –με μέλη τους Κλαρκ, Νταν και Κλόε– ασχολείται με νομικά και διοικητικά ζητήματα, οργανώνοντας έγγραφα και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μια άλλη ομάδα είναι αφιερωμένη στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, δημιουργώντας εργαλεία λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας.

Κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών από ΑΙ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Σίλβι, ενός πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναλάβει την υποστήριξη της κατ’ οίκον εκπαίδευσης των παιδιών. Η Σίλβι σχεδιάζει μαθήματα, δημιουργεί εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες και την πρόοδο κάθε παιδιού ξεχωριστά. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, η Τζένετ ηχογραφεί ένα σύντομο φωνητικό σημείωμα, το οποίο αναλύεται από το σύστημα ώστε να αναπροσαρμοστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η διαδικασία έχει γίνει τόσο συνηθισμένη στο σπίτι, ώστε η πεντάχρονη κόρη της, Κουίν, περιγράφει την εικόνα με τον πιο απλό τρόπο: «Η μαμά μιλάει στο ρομπότ της».

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Το παράδειγμα της οικογένειας Τζένετ ίσως μοιάζει ακραίο, όμως έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται όλο και βαθύτερα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 61% των ενηλίκων έχει χρησιμοποιήσει κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία καθημερινά. Οι εφαρμογές ξεπερνούν πλέον τη σύνταξη email ή την απάντηση σε ερωτήσεις και επεκτείνονται σε εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και προσωπικές δραστηριότητες.

Σε άλλη έρευνα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, μια εργαζόμενη μητέρα 51 ετών περιέγραψε πώς χρησιμοποιεί συστηματικά την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την έφηβη κόρη της στα μαθηματικά. «Μου δίνει τρικ για να θυμάται κανόνες και τύπους και συχνά δημιουργούμε διαγωνίσματα εξάσκησης με απαντήσεις βασισμένα στα φύλλα εργασίας που φέρνει από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τεχνολογία μέσα από το πρίσμα μιας επιχειρηματία

Η Τζένετ βλέπει την τεχνολογία μέσα από το πρίσμα μιας επιχειρηματία. Πριν αφιερωθεί στην οικογένειά της, υπήρξε συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Lumi, μιας επιτυχημένης εταιρείας συσκευασίας για ηλεκτρονικό εμπόριο. Μετά την πώλησή της, μετακόμισε με τον σύζυγό της, Ράιαν Χάντσον, και τα παιδιά τους στο αγρόκτημα της Καλιφόρνιας. Ο Χάντσον είναι συνιδρυτής της εφαρμογής κουπονιών Honey, η οποία εξαγοράστηκε από την PayPal σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πήρα πίσω πέντε χρόνια από τη ζωή μου», δήλωσε η ίδια στο περιοδικό The Cut, συνοψίζοντας την εμπειρία της με έναν τρόπο που αποτυπώνει τη φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημά της / ΤΗΕ CUT

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Η μακρόχρονη εμπειρία της στη διοίκηση ανθρώπων και ομάδων επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν αισθάνομαι ούτε στο ελάχιστο απειλή. Νιώθω εκατό τοις εκατό ενδυναμωμένη», λέει. «Δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον να αποδείξω ότι εξακολουθώ να είμαι χρήσιμη στη δουλειά μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι η συνηθισμένη στάση».

Η θέση αυτή απέχει αρκετά από τις ανησυχίες που καταγράφονται ευρύτερα στην αγορά εργασίας. Έρευνα του Pew Research Center το 2025 έδειξε ότι το 52% των εργαζομένων ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τις επαγγελματικές προοπτικές και τη φύση της εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Στην περίπτωση της Τζένετ, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων. Παρότι δεν έχει σπουδάσει προγραμματισμό ούτε έχει μάθει να γράφει κώδικα, έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο οικοσύστημα αυτοματισμών που πριν από λίγα χρόνια θα απαιτούσε μια ομάδα ειδικών.

Η οικονομική διάσταση είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η πρόσληψη ανθρώπων για να καλύψουν όλους αυτούς τους ρόλους θα κόστιζε ένα μικρό κεφάλαιο. Ένας προσωπικός βοηθός στις Ηνωμένες Πολιτείες αμείβεται κατά μέσο όρο με περισσότερα από 72.000 δολάρια ετησίως, ενώ οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί χρεώνουν συνήθως από 25 έως 80 δολάρια την ώρα. Αν προστεθούν λογιστές, προγραμματιστές και διοικητικοί συνεργάτες, το συνολικό κόστος θα εκτοξευόταν σε δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον χρόνο.

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Πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα

Παρά ταύτα, η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος δεν περιορίζεται σε μια συνδρομή στο ChatGPT ή σε κάποια άλλη υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης. Για να στηρίξει το δίκτυο των πρακτόρων της, η Τζένετ έχει εγκαταστήσει στο σπίτι της πέντε υπολογιστές Mac Mini και έναν Mac Studio αξίας περίπου 10.000 δολαρίων. Μέχρι πρόσφατα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πλατφόρμα Claude της εταιρείας Anthropic, όμως όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί σε χρήστες με ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση πόρων, αποφάσισε να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών σε δικές της υποδομές.

«Αν έρθει η αποκάλυψη, εγώ θα εξακολουθώ να έχω υπερνοημοσύνη στα χέρια μου», σχολιάζει με χιούμορ.

Για την Τζένετ, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο παραγωγικότητας ούτε ένας ψηφιακός βοηθός που απαντά σε ερωτήσεις. Είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης της καθημερινότητας, μια αόρατη ομάδα συνεργατών που εργάζεται διαρκώς στο παρασκήνιο / THE CUT

Η αυτονομία των συστημάτων απαιτεί όρια και έλεγχο

Η πραγματικότητα, βέβαια, απέχει ακόμη από την εικόνα ενός πλήρως αυτόνομου ψηφιακού νοικοκυριού. Η ίδια αναγνωρίζει ότι τα συστήματα χρειάζονται συνεχή επίβλεψη και παραμένουν επιρρεπή σε λάθη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η στιγμή που έδωσε στην Κλερ πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο με έναν αυστηρό όρο: να μη στείλει ποτέ email εκ μέρους της. Όταν κάποια μέρα η Τζένετ παραπονέθηκε φωναχτά για ένα μήνυμα που δεν ήθελε να γράψει, η Κλερ αποφάσισε να το στείλει μόνη της.

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Το περιστατικό λειτούργησε, για την ίδια, ως προειδοποίηση ότι η αυτονομία των συστημάτων εξακολουθεί να απαιτεί όρια και έλεγχο. Παράλληλα, αναδεικνύει και ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ολοένα περισσότερο ειδικούς και ερευνητές: το ποιος θα έχει πρόσβαση στις πιο ισχυρές μορφές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ίδια η Τζένετ εκφράζει ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κοινωνικών ανισοτήτων. «Δεν θέλεις μια ταξική διαστρωμάτωση βασισμένη στην πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν θέλεις κάποιος να μπορεί να σε απενεργοποιήσει», σημειώνει. «Γι' αυτό με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα τοπικά μοντέλα. Αν και αυτή είναι μάλλον η πιο απαισιόδοξη εκδοχή που μπορώ να εκφράσω».

Για την ώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για σχετικά απλές εργασίες: σύνταξη κειμένων, αναζήτηση πληροφοριών, οργάνωση δεδομένων ή περιλήψεις εγγράφων. Το σπίτι της Τζέσι Τζένετ, όμως, προσφέρει μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη φάση, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα απαντά απλώς σε ερωτήσεις, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση ενός ολόκληρου νοικοκυριού.