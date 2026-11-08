Το MeToo του Μεσαίωνα: Η Ζαν της Ντιζόν που το 1472 κατήγγειλε τους μισθοφόρους που της επιτέθηκαν - Η έγκυος που δεν σιώπησε - iefimerida.gr

Η ιστορικός Σάρα ΜακΝτούγκαλ στο νέο βιβλίο «Δικαιοσύνη για τη Ζαν» δίνει μια εικόνα της μεσαιωνικής δικαιοσύνης και ανατρέπει αντιλήψεις για εκείνη την εποχή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ζαν, μια γυναίκα από τη Λωραίνη, παρουσιάζεται ως έντιμη σύζυγος στη Ντιζόν του 15ου αιώνα. Η πόλη βρίσκεται υπό το καθεστώς τρόμου που επιβάλλουν ανεξέλεγκτοι μισθοφόροι, εγκατεστημένοι από τον δούκα για την προστασία της.

Το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 1472, μισθοφόροι και ντόπιοι άνδρες απαγάγουν την έγκυο Ζαν από το σπίτι της. Την οδηγούν σε ένα χωράφι όπου της επιτίθενται, αλλά εκείνη αντιστέκεται σθεναρά παρά τη βία.

Ο ανακριτής της πόλης Ζακ Μπορεστέλ ξεκινά αμέσως έρευνα για την απαγωγή. Οι πληροφορίες της Ζαν οδηγούν στη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι μετά από βασανιστήρια ομολογούν και καταδικάζονται σε θάνατο από τον δήμο.

Οι αρχές του δούκα παρεμβαίνουν για την απελευθέρωση των μισθοφόρων, ενώ η έρευνα αποκαλύπτει το παρελθόν της Ζαν. Παρά την κοινωνική υποστήριξη, οι δράστες αφήνονται ελεύθεροι, επικαλούμενοι ότι ανήκουν στον κλήρο.

Τον χειμώνα του 1472 η Ζαν ήταν σχεδόν ξένη στην πόλη Ντιζόν, όταν έπεσε θύμα μιας φρικτής επίθεσης. Ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Όσα ακολούθησαν, όπως τα ανασυνθέτει η ιστορικός Σάρα ΜακΝτούγκαλ στο νέο της βιβλίο «Δικαιοσύνη για τη Ζαν», δίνουν μια απρόσμενη εικόνα της μεσαιωνικής δικαιοσύνης και ανατρέπουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις για εκείνη την εποχή. Το βιβλίο στηρίζεται στα πρακτικά της έρευνας για την επίθεση και διαβάζεται σαν μεσαιωνική αστυνομική ιστορία, με δύο ερωτήματα: τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα και ποια ήταν η γυναίκα στο κέντρο της υπόθεσης.

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Η πρωταγωνίστρια του MeToo του Μεσαίωνα

Η Ζαν γεννήθηκε σε φτωχή οικογένεια στη Λωραίνη, στη βορειοανατολική Γαλλία, και είχε κατέβει νότια, στη Ντιζόν. Εκείνα τα χρόνια η ταυτότητα ήταν κάτι ρευστό. Οι γεννήσεις δεν καταγράφονταν, και η ίδια δήλωσε στον ανακριτή ότι ήταν «περίπου 32». Είπε επίσης ότι ήταν παντρεμένη, «σύζυγος του Ζαν από το Ρελάνζ». Τότε τα ρούχα όριζαν πάνω απ' όλα πώς έπρεπε να σε αντιμετωπίζουν, και της Ζαν απαιτούσαν σεβασμό. Οι μάρτυρες περιέγραφαν κομψή ενδυμασία, και η μακριά κουκούλα που έπεφτε προσεκτικά πάνω στα χρυσά μαλλιά της δήλωνε στον δρόμο μια έντιμη παντρεμένη γυναίκα.

Ήταν χρόνια βίας και πολέμου. Ο Κάρολος ο Τολμηρός, δούκας της Βουργουνδίας, πολεμούσε με τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΑ΄, και η Ντιζόν απειλούνταν με εισβολή καθώς ο βασιλιάς προχωρούσε στην ύπαιθρο της Βουργουνδίας. Για να προστατέψει την πόλη, ο δούκας είχε εγκαταστήσει μισθοφόρους γύρω από τα τείχη. Αυτοί οι άγριοι και ανεξέλεγκτοι άνδρες επέβαλαν όμως δικό τους καθεστώς τρόμου.

«Υπήρχαν συνεχώς προβλήματα με άνδρες που γύριζαν τη νύχτα ψάχνοντας θύματα για να τα εκβιάσουν, να τα κακοποιήσουν, να τα κρατήσουν για λύτρα ή να τα απαγάγουν», λέει η ΜακΝτούγκαλ. «Οι αρχές της πόλης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένες. Ήταν σημαντικό σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στην πόλη και τον δούκα».

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Η έγκυος του 15ου αιώνα που δεν σιώπησε

Το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 1472, η Ζαν και η γυναίκα που τη φιλοξενούσε άκουσαν ένα δυνατό χτύπημα στην εξώπορτα. Δύο ντόπιοι άνδρες απαίτησαν να τους ακολουθήσουν. Όταν οι γυναίκες αρνήθηκαν, ο ένας έτρεξε σε ένα κοντινό πανδοχείο και επέστρεψε με μισθοφόρους του δούκα. Σύμφωνα με τη Ζαν, την έσυραν σε ένα χωράφι και της επιτέθηκαν.

Της φώναζαν ότι δεν τους ένοιαζε που ήταν έγκυος, γιατί είχαν ακούσει πως το παιδί ήταν παπά, άρα νόθο. Η ίδια περιέγραψε ότι ζητούσαν «σαρκική συντροφιά» ενώ εκείνη πάλευε μέσα στο χιόνι. Τελικά δεν τα κατάφεραν, εξαιτίας της προχωρημένης εγκυμοσύνης και της σφοδρής αντίστασής της. Τη χτύπησαν και την πέταξαν μπρούμυτα, και εκείνη έτρεμε για τη ζωή του αγέννητου παιδιού της.

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Η κοινή αντίληψη θέλει τα θύματα σεξουαλικής βίας στον Μεσαίωνα να διώχνονται από τις κοινότητές τους και να καταλήγουν στην πορνεία. Η ιδέα αυτή ανάγεται σε ένα δημοφιλές βιβλίο του Ζακ Ροσιό για την πορνεία στον Μεσαίωνα, που κυκλοφόρησε το 1988 και ανανεώθηκε το 2010. Ο Ροσιό αναφερόταν σύντομα σε μια ανώνυμη έγκυο γυναίκα στη Ντιζόν, που από ντροπή δεν μίλησε αρχικά στις αρχές.

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Η ΜακΝτούγκαλ, καθηγήτρια ιστορίας στο Κολέγιο Ποινικής Δικαιοσύνης Τζον Τζέι της Νέας Υόρκης, θέλησε να ελέγξει αυτή την εκδοχή. Ξεφύλλισε 70 σελίδες πυκνογραμμένης περγαμηνής στο δημοτικό αρχείο της Ντιζόν και βρήκε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Η πόλη ζήτησε θάνατο για τους δράστες

Ο ανακριτής της πόλης Ζακ Μπορεστέλ ξεκίνησε αμέσως μόλις άκουσε για την απαγωγή. Την επομένη βρήκε τη Ζαν στο κρεβάτι, συντετριμμένη και φοβισμένη για το μωρό, και εκείνη του έδωσε πρόθυμα λεπτομέρειες για την επίθεση και τους δράστες. Την επόμενη μέρα γέννησε ένα κοριτσάκι. Η ποινή για απαγωγή και επίθεση ήταν θεωρητικά ο θάνατος, αλλά τα περισσότερα εγκλήματα δεν διώκονταν, οπότε η Ζαν είχε ελάχιστα να κερδίσει.

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Χάρη στις πληροφορίες της, ο Μπορεστέλ συνέλαβε γρήγορα τους περισσότερους δράστες. Εκείνοι αρνήθηκαν, ακόμη και όταν η Ζαν τους αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο. Οι δημοτικές αρχές ενέκριναν τότε «έκτακτα» μέτρα, και ένας από αυτούς βασανίστηκε με μέθοδο παρόμοια με τον εικονικό πνιγμό. Τελικά ομολόγησαν όλοι, και η πόλη αποφάσισε τον θάνατό τους.

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Οι μισθοφόροι όμως υπάγονταν τυπικά στον δούκα, και οι αρχές του σύντομα πρότειναν να αφεθούν ελεύθεροι. Ο δήμος, για να κερδίσει χρόνο, ξεκίνησε νέα έρευνα, αυτή τη φορά για την ίδια τη Ζαν. Ο Μπορεστέλ ήθελε να μάθει αν ήταν «preudefemme», δηλαδή έντιμη σύζυγος, ή «γυναίκα ελαφρών ηθών».

Οι γείτονες την περιέγραψαν ως αξιοπρεπή, και κανείς δεν την ντρόπιασε ή δεν την κατηγόρησε για την επίθεση. Αποκαλύφθηκε όμως ότι δύο χρόνια νωρίτερα είχε γεννήσει κι άλλο παιδί σε ένα κοντινό μοναστήρι, από έναν ιερέα με τον οποίο ζούσε. Παρά τις απειλές των υποστηρικτών των μισθοφόρων, γείτονες και γνωστοί τη βοηθούσαν να κρύβεται, και τελικά βρήκε δουλειά σε ένα νοσοκομείο.

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Η Ζαν παραδέχθηκε ότι ο σύζυγός της την είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν για να πάει στον πόλεμο και ότι έγινε ερωμένη του ιερέα, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Όπως κατέγραψε ο Μπορεστέλ, είπε ότι «ήταν προτιμότερο να είναι ελεύθερη με το σώμα της για να βγάζει το ψωμί της, παρά να καταφύγει στην κλοπή».

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Οι διώκτες συνέχισαν κανονικά την υπόθεση. Αυτό ήταν, κατά τη ΜακΝτούγκαλ, το πιο εντυπωσιακό εύρημα: η αλήθεια για τη ζωή της δεν είχε σημασία. Οι αρχές του δούκα όμως ισχυρίστηκαν ότι οι μισθοφόροι ήταν κληρικοί, άρα υπάγονταν μόνο στο εκκλησιαστικό δίκαιο.

Ήταν παράλογο, αφού οι κληρικοί απαγορευόταν να φέρουν όπλα, αλλά η πόλη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μετά από δύο μήνες στη φυλακή, οι άνδρες βγήκαν ελεύθεροι. Τα ίχνη της Ζαν χάνονται εκεί. «Αυτή η μεσαιωνική κοινωνία δεν επιδιδόταν σε ενοχοποίηση και διαπόμπευση του θύματος, τουλάχιστον όσο μπορώ να βρω», λέει η ΜακΝτούγκαλ.

«Οι γυναίκες μπορούσαν να καταγγείλουν. Δεν χρειαζόταν να θυμούνται τέλεια, ούτε να είναι άμεμπτες παρθένες». Για την ίδια τη Ζαν προσθέτει: «Τρέφω μεγάλο θαυμασμό γι' αυτήν. Με συγκλονίζουν οι τρόποι με τους οποίους συνέχισε να υπερασπίζεται τον εαυτό της».