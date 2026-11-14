Μαρία Κάλλας: Πώς αντέδρασε αυτόχθονος λαός του Αμαζονίου όταν άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή της

Μια απρόσμενη «συνάντηση» της Μαρίας Κάλλας με μια αυτόχθονη κοινότητα του Αμαζονίου έχει καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Yawalapiti, αυτόχθονος λαός της Βραζιλίας που ζει στο Πάρκο Αυτοχθόνων Ξινγκού, έφτασαν κοντά στην εξαφάνιση τον 20ό αιώνα. Ο πληθυσμός τους ανέκαμψε τις επόμενες δεκαετίες, φτάνοντας τα 309 άτομα το 2020.

Το βίντεο καταγράφηκε στο «σπίτι των ανδρών», έναν χώρο με κεντρική σημασία για την κοινότητα. Εκεί τελούνται σημαντικές τελετουργίες και φυλάσσονται τα ιερά φλάουτα του χωριού, γνωστά ως apapálu.

Η Μαρία Κάλλας, γεννημένη στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς, εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες μορφές της όπερας του 20ού αιώνα. Η καριέρα της συνδέθηκε με τη Σκάλα του Μιλάνου και αναβίωσε ξεχασμένα έργα.

Δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η φωνή της Κάλλας βρίσκει νέους ακροατές. Το βίντεο με τους Yawalapiti αποτυπώνει αυτή τη διαχρονική απήχηση, δείχνοντας τη μουσική της να φτάνει μακριά από τις αίθουσες της όπερας.

Στο απόσπασμα, μέλη του λαού Yawalapiti κάθονται συγκεντρωμένα στο «σπίτι των ανδρών» του χωριού τους, ενώ ένας επισκέπτης τούς βάζει να ακούσουν από φορητό υπολογιστή μια ηχογράφηση της σπουδαίας Ελληνίδας σοπράνο.

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Καθώς η φωνή της Κάλλας γεμίζει τον χώρο, οι άνδρες σιωπούν και ακούν με απόλυτη προσήλωση.

Σε περιγραφές που συνοδεύουν το βίντεο στο διαδίκτυο, η αντίδρασή τους αποδίδεται ως βαθιά συγκινητική, ακόμη και σχεδόν ιερή, ενώ ορισμένες μεταφράσεις κάνουν λόγο για αίσθημα μοναξιάς και για μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η ακριβής μετάφραση των όσων λένε.

Το βίντεο έχει αποκτήσει συμβολική διάσταση, καθώς αποτυπώνει μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς πολιτισμικούς κόσμους μέσω της μουσικής.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 6:30﻿

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Ποιοι είναι οι Yawalapiti



Οι Yawalapiti είναι αυτόχθονος λαός της περιοχής Άνω Ξινγκού, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, και ζουν στο Πάρκο Αυτοχθόνων Ξινγκού.

Η κοινότητά τους πέρασε δύσκολες περιόδους μέσα στον 20ό αιώνα, φτάνοντας κάποια στιγμή κοντά στην εξαφάνιση. Το 1954 αριθμούσε μόλις 25 μέλη, ενώ τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός ανέκαμψε.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Instituto Socioambiental, το 2020 οι Yawalapiti αριθμούσαν 309 άτομα.

Η γλώσσα τους ανήκει στην οικογένεια των αραουακικών γλωσσών και σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς μιλιέται πλέον από μόλις τέσσερα ή πέντε άτομα.



Το «σπίτι των ανδρών»



Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την κοινότητα.

Στα χωριά του Άνω Ξινγκού, το «σπίτι των ανδρών» βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και αποτελεί χώρο συγκέντρωσης των ανδρών και τέλεσης σημαντικών τελετουργικών δραστηριοτήτων.

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Εκεί φυλάσσονται και τα ιερά φλάουτα του χωριού, γνωστά ως apapálu στη γλώσσα των Yawalapiti, ενώ ο χώρος συνδέεται με σημαντικές παραδόσεις και τελετές της κοινότητας.



Η φωνή της Μαρίας Κάλλας που εξακολουθεί να ταξιδεύει



Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1923 από Έλληνες γονείς και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της όπερας του 20ού αιώνα.

Η καριέρα της συνδέθηκε στενά με τη Σκάλα του Μιλάνου, ενώ οι ερμηνείες της συνέβαλαν στην αναβίωση έργων που είχαν για χρόνια μείνει στο περιθώριο.

Πέθανε στο Παρίσι το 1977, σε ηλικία 53 ετών, όμως η φωνή της συνεχίζει να βρίσκει νέους ακροατές δεκαετίες αργότερα.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες εικόνες αυτής της διαχρονικής απήχησης, καθώς δείχνει τη μουσική της να φτάνει πολύ μακριά από τις αίθουσες όπερας όπου έγραψε ιστορία.