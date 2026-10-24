Το «Φίδι», το λευκό γάντι και το moonwalk: Από ποιους εμπνεύστηκε τις χορευτικές κινήσεις και το στιλ του ο Μάικλ Τζάκσον - iefimerida.gr

Μπορεί ο Μάικλ Τζάκσον να έχει αμφισβητηθεί ως χαρακτήρας, όμως αυτό που παραμένει αδιαμφισβήτητο είναι το μοναδικό ταλέντο του στον χορό και στο τραγούδι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η βιογραφική ταινία «Michael» επαναφέρει τη συζήτηση για τις επιρροές του Μάικλ Τζάκσον, με επίκεντρο τον χορογράφο Μπομπ Φόσι. Ο τραγουδιστής τον θαύμαζε τόσο που του πρότεινε αρχικά να σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ του «Thriller».

Ο Μάικλ Τζάκσον υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό την αισθητική του Φόσι, τόσο στο ενδυματολογικό όσο και στο χορευτικό κομμάτι.

Θεμελιώδη επιρροή τόσο για τον Τζάκσον όσο και για τον Φόσι αποτέλεσε ο θρύλος της τζαζ Καμπ Κάλογουεϊ. Οι κινήσεις του θεωρούνται από πολλούς ως η βασική πηγή έμπνευσης για το διάσημο moonwalk.

Ο χορευτής Τζέφρι Ντάνιελ είναι ο άνθρωπος που δίδαξε στον Τζάκσον την τεχνική του backslide, την οποία ο «βασιλιάς της ποπ» τελειοποίησε και μετονόμασε σε Moonwalk, παρουσιάζοντάς την για πρώτη φορά το 1983.

Δεν ονομάστηκε τυχαία «βασιλιάς της ποπ». Πάντα πρωτοπόρος, με το ιδιαίτερο στιλ του και, φυσικά, το αξεπέραστο ταλέντο του, κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κληρονομιά που άφησε πίσω του τεράστια, με τα τραγούδια του να εξακολουθούν να τραγουδιούνται και να χορεύονται μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο η ζωή του όσο και οι καλλιτεχνικές επιρροές του βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης μετά την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, η οποία αφηγείται την πορεία του διάσημου τραγουδιστή από την εποχή των Jackson 5 έως την περιοδεία του άλμπουμ «Bad» στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιρροές του ξεχωρίζει ο αείμνηστος χορογράφος και χορευτής Μπομπ Φόσι, του οποίου η ταινία «The Little Prince», του 1974, επηρέασε βαθιά το έργο του Τζάκσον.

Τον τελευταίο καιρό ένα απόσπασμα από την ταινία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ευρύτερη συζήτηση όχι μόνο για τις αναφορές και τις επιρροές του Μάικλ Τζάκσον, αλλά και για τις πηγές έμπνευσης των ίδιων των καλλιτεχνών που τον επηρέασαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστια υπήρξε η συμβολή του πρωτοπόρου μαύρου καλλιτέχνη όπως ο Καμπ Κάλογουεϊ, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τόσο τον Τζάκσον όσο και τον Φόσι. Μάλιστα, η επιρροή του είναι εμφανής και στο έργο του Τζέιμς Μπράουν, καθώς και πολλών ακόμη αστέρων της μουσικής σκηνής.

Ο Μπομπ Φόσι και το «Φίδι» που ενέπνευσε τον Μάικλ Τζάκσον



Μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Michael», πολλοί θαυμαστές εστίασαν σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το «The Little Prince», όπου ο Μπομπ Φόσι χορογράφησε και υποδύεται το «Φίδι».

Οι κινήσεις και η αισθητική που υιοθέτησε αργότερα ο Μάικλ Τζάκσον στα βίντεο κλιπ των «Billie Jean» και «Smooth Criminal» φαίνεται πως φέρουν έντονες επιρροές από τον Φόσι.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, λέγεται πως ο θαυμασμός του Μάικλ Τζάκσον για τον Μπομπ Φόσι δεν περιοριζόταν απλώς στη μελέτη των χορευτικών του κινήσεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Τζάκσον ήθελε συγκεκριμένα τον Φόσι να αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία του μουσικού βίντεο του «Thriller». Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για να συζητήσουν το πρότζεκτ, ωστόσο ο Φόσι αρνήθηκε τελικά την πρόταση, καθώς φέρεται να θεώρησε την ιδέα «παράξενη» εκείνη την εποχή.

Από την αισθητική του Φόσι, στο signature look του Μάικλ Τζάκσον

Η στιλιζαρισμένη κινησιολογία και η αισθητική του Μπομπ Φόσι αποτέλεσαν τον βασικό καμβά πάνω στον οποίο ο Μάικλ Τζάκσον «έχτισε» την προσωπική του σκηνική ταυτότητα, υιοθετώντας και απογειώνοντας﻿ τρία θεμελιώδη στοιχεία του σπουδαίου χορογράφου: τις απότομες απομονώσεις σώματος, τη δραματική χρήση των παύσεων και, κυρίως, την εμβληματική ενδυματολογική του προσέγγιση.

Ο Φόσι, θέλοντας να κρύψει τις δικές του ανατομικές ατέλειες, δημιούργησε μια «στολή» από μεσάτα μαύρα κουστούμια, στενά παντελόνια που σταματούσαν πάνω από τον αστράγαλο και μαύρα καπέλα φεντόρα - ρούχα που έγιναν η απόλυτη οπτική υπογραφή του Τζάκσον, ο οποίος πρόσθεσε λευκές κάλτσες, γκέτες και το χαρακτηριστικό μονό αστραφτερό γάντι, για να μαγνητίζει το βλέμμα του θεατή και να τονίζει κάθε λεπτομέρεια των χεριών και των ποδιών του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η ενδυματολογική γεωμετρία λειτούργησε ως προέκταση της χορογραφίας, επιτρέποντας στον Μάικλ Τζάκσον να μετατρέψει τις jazz απομονώσεις του Φόσι σε ταχύτατες, ρομποτικές κινήσεις, ενώ παράλληλα δανείστηκε τις προκλητικές κινήσεις της λεκάνης και τις ξαφνικές, θεατρικές παύσεις του, διακόπτοντας την καταιγιστική του ενέργεια με στιγμές απόλυτης ακινησίας που καθήλωναν το παγκόσμιο κοινό.



Ποιος ήταν ο Μπομπ Φόσι

Ο Μπομπ Φόσι (23 Ιουνίου 1927 - 23 Σεπτεμβρίου 1987) ήταν Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Αποτελεί το μοναδικό άτομο που έχει κερδίσει Όσκαρ, Έμμυ και Τόνυ μέσα σε μια χρονιά.

Παρότι ο Μπομπ Φόσι προτάθηκε πολλές φορές για Όσκαρ, η μοναδική του νίκη στην Ακαδημία ήρθε το 1972 με το μουσικό φιλμ «Cabaret». Η ταινία είχε πρωταγωνίστρια τη Λάιζα Μινέλι, η οποία διατηρούσε στενή φιλία με τον Μάικλ Τζάκσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπομπ Φόσι

Η ζωή του Φόσι αποτέλεσε, επίσης, αντικείμενο κινηματογραφικής και τηλεοπτικής μεταφοράς. Το 1979 κυκλοφόρησε το ημι-αυτοβιογραφικό «All That Jazz», σε σκηνοθεσία του ιδίου, με πρωταγωνιστή τον Ρόι Σάιντερ στον ρόλο του Τζο Γκίντεον, ενός χαρακτήρα εμπνευσμένου από τον ίδιο τον Φόσι.

Σαράντα χρόνια αργότερα ακολούθησε η τηλεοπτική μίνι σειρά «Fosse/Verdon» του FX, με τον Σαμ Ρόκγουελ να ενσαρκώνει τον Φόσι, και τη Μισέλ Γουίλιαμς τη σύζυγό του Γκουέν Βέρντον.

Ο ίδιος ο Φόσι είχε επηρεαστεί από καλλιτέχνες όπως ο Φρεντ Αστέρ, ο Μπιλ «Bojangles» Ρόμπινσον και ο Τζακ Κόουλ. Έφυγε από τη ζωή το 1987 σε ηλικία 60 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καθοριστική επιρροή του Καμπ Κάλογουεϊ

Όταν γίνεται λόγος για τις επιρροές τόσο του Μάικλ Τζάκσον όσο και του Μπομπ Φόσι, το όνομα του Καμπ Κάλογουεϊ δεν μπορεί να απουσιάζει.

Ο θρύλος της τζαζ και του βοντβίλ (ένα ανάλαφρο, κωμικό θεατρικό είδος που περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από σκετς, τραγούδια, χορό, ταχυδακτυλουργούς, ζογκλέρ και ακροβατικά) θεωρείται από πολλούς ως μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης για το διάσημο moonwalk του Τζάκσον. Η κίνηση αυτή, η οποία σε παλαιότερες μορφές της ήταν γνωστή ως «backslide» ή «buzz», έχει επίσης τις ρίζες της στο έργο του χορευτή κλακέτας Μπιλ Μπέιλι.

Ο Μάικλ Τζάκσον έγραψε ιστορία με το στιλ και τα τραγούδια του / Φωτογραφία: ΑΡ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνθρωπος που δίδαξε το moonwalk

Ο Τζέφρι Ντάνιελ είναι ο θρύλος του street dance που άλλαξε την πορεία της ποπ ιστορίας, καθώς είναι ο άνθρωπος που δίδαξε στον Μάικλ Τζάκσον την τεχνική του backslide, την οποία ο Τζάκσον τελειοποίησε και μετονόμασε σε moonwalk.

Ο Ντάνιελ ενθουσίασε το παγκόσμιο κοινό όταν παρουσίασε την κίνηση στις 24 Ιουνίου 1982, στη βρετανική εκπομπή «Top of the Pops», κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «A Night to Remember» με το συγκρότημά του, τους Shalamar. Η εκτέλεσή του ήταν τόσο τέλεια και ομαλή, που οι τηλεθεατές νόμιζαν ότι η σκηνή είχε λάδια ή ότι τα παπούτσια του είχαν ρόδες. Αυτή ακριβώς η εμφάνιση, μαζί με τα σόου του στο αμερικανικό Soul Train, μάγεψαν τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος τον προσέλαβε για να του διδάξει την τεχνική, την οποία ο βασιλιάς της ποπ εξέλιξε, μετονόμασε σε «moonwalk» και παρουσίασε το 1983 στο «Motown 25».

Οι δύο καλλιτέχνες ανέπτυξαν μια στενή επαγγελματική και φιλική σχέση που κράτησε για δύο δεκαετίες, με τον Ντάνιελ να εκτελεί χρέη συμβούλου στις περιοδείες του «βασιλιά της ποπ» και να συν-χορογραφεί μερικά από τα πιο εμβληματικά βίντεο κλιπ όλων των εποχών, όπως το «Bad» και το «Smooth Criminal» (στα οποία, μάλιστα, εμφανίζεται και ο ίδιος ως χορευτής).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας τους ήρθε στο φως το 2008, όταν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στο οικογενειακό δέντρο του Ντάνιελ ανακαλύφθηκε πως οι δύο κορυφαίοι χορευτές ήταν στην πραγματικότητα μακρινοί συγγενείς, κάτι που δεν γνώριζαν καθόλου τόσα χρόνια.