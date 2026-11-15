Από τον Λιονέλ Μέσι στην Γκουίνεθ Πάλτροου: πώς η OpenAI «ψαρεύει» αστέρες για να κερδίσει το κοινό

Ορισμένοι αστέρες μοιάζουν γοητευμένοι από την καθοδήγηση που τους προσφέρει η νέα τεχνολογία, ενώ άλλοι φαίνεται απλώς να κυνηγούν ένα παχυλό συμβόλαιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η OpenAI, μέσω του πρώην στελέχους του Instagram Τσαρλς Πορτς, εφαρμόζει μια στοχευμένη στρατηγική για να προσελκύσει διασημότητες. Στόχος του είναι να μετατρέψει το ChatGPT σε πολιτισμική δύναμη, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του με τα social media.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες προσέλκυσης, εκμεταλλευόμενες την τάση των διασήμων να παρασύρονται σε αμφιλεγόμενες συνεργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στήριξη του Μάρτιν Σκορσέζε σε μια startup τεχνητής νοημοσύνης για σκηνοσχέδια.

Μια πιο σκοτεινή πτυχή αποκαλύπτει ότι πολλοί ηθοποιοί και διάσημοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Η έλλειψη εργασίας στο Χόλιγουντ, εκτός από την κορυφαία ελίτ, τους ωθεί να αποδέχονται επικερδείς συμφωνίες από τον χώρο της τεχνολογίας.

Η βιομηχανία της τεχνολογίας αποδυνάμωσε συστηματικά τον κινηματογράφο, όπως το Spotify τη μουσική, δημιουργώντας εργασιακή ανασφάλεια. Τώρα η ΑΙ, με τα τεράστια κεφάλαιά της, εκμεταλλεύεται την κρίση που η ίδια βοήθησε να δημιουργηθεί για να προσελκύσει ταλέντα.

Οι διάσημοι γίνονται όλο και πιο συχνά πρεσβευτές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Λιονέλ Μέσι, πιθανότατα ένας από τους πέντε πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους του πλανήτη αυτή τη στιγμή, πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε διαφημιστική εκστρατεία της OpenAI με αφορμή το Μουντιάλ.

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Ορισμένοι αστέρες μοιάζουν πραγματικά γοητευμένοι από την καθοδήγηση που τους προσφέρει η νέα τεχνολογία, ενώ άλλοι φαίνεται απλώς να κυνηγούν ένα ακόμη παχυλό συμβόλαιο. Το ερώτημα που θέτει το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Futurism είναι γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται, παρά τη μαζική αντίδραση του κοινού.

Ο άνθρωπος που φέρνει διάσημους στην αγκαλιά της OpenAI

Η απάντηση ξεκινά από έναν άνθρωπο: τον Τσαρλς Πορτς. Το περιοδικό New York Magazine, που τον παρουσίασε πρόσφατα σε εκτενές πορτρέτο, τον αποκάλεσε «τον άνθρωπο της OpenAI που ψιθυρίζει στο αυτί του Χόλιγουντ».

Ο Πορτς εργάστηκε επί 15 χρόνια στο Instagram, όπου η δουλειά του ήταν ουσιαστικά να πείθει διάσημους και περιζήτητους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, συμβάλλοντας στο να γίνει η πολιτισμική δύναμη που είναι σήμερα. Το 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν τον προσέλαβε για να κάνει το ίδιο με το ChatGPT.

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«Στο Χόλιγουντ δουλεύουν μόνο οι κορυφαίοι»

Στη λίστα των αστέρων πρώτης γραμμής που έχει φέρει κοντά στην τεχνητή νοημοσύνη συγκαταλέγεται και η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο Πορτς κανόνισε ένα δείπνο της με τον Άλτμαν τον Σεπτέμβριο, το οποίο μάλιστα αναβλήθηκε αρχικά, όταν οι φήμες γι' αυτό προκάλεσαν δημόσιο σάλο.

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται αισιόδοξος για την τεχνολογία και περιγράφει τον εαυτό του όχι ως άνθρωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης ή της προβολής του εμπορικού σήματος, αλλά ως «τον άνθρωπο των σχέσεων, που φέρνει όλους μαζί στη νέα τεχνολογία». Όπως σχολιάζει καυστικά το Futurism, αυτό το «όλους» αφορά ανθρώπους συγκεκριμένης φορολογικής κλίμακας και με συγκεκριμένο αριθμό ακολούθων στο Instagram.

Η πρώτη πλευρά της εξήγησης, λοιπόν, είναι απλή: οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταβάλλουν μια συντονισμένη και πολυδάπανη προσπάθεια να προσελκύσουν τους διάσημους. Και οι διάσημοι συχνά γίνονται στόχος τέτοιων προσπαθειών.

Γι' αυτό, κατά το Futurism, τόσοι πολλοί καταλήγουν σε τσαρλατάνους γιατρούς, παρασύρονται σε παράδοξες πεποιθήσεις που θυμίζουν αίρεση, αν δεν μπαίνουν σε πραγματικές αιρέσεις, ή ξοδεύουν την αξιοπιστία τους στηρίζοντας πρόσωπα και εμπορικά σήματα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα έμοιαζαν να πρεσβεύουν. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Χόλιγουντ: η δημόσια στήριξη του Μάρτιν Σκορσέζε σε μια νεοφυή εταιρεία που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία σκηνοσχεδίων.

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Χρήμα, απόγνωση και λάμψη

Υπάρχει όμως και μια πιο σκοτεινή πλευρά, την οποία φωτίζει ένα ανώνυμο υψηλόβαθμο στέλεχος του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Οι διάσημοι, και ιδίως οι ηθοποιοί, βρίσκονται σήμερα σε χειρότερη οικονομική θέση και σε μεγαλύτερη απόγνωση από ποτέ. «Αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ δουλεύουν μόνο οι κορυφαίοι», δήλωσε το στέλεχος στο New York Magazine. «Γι' αυτό ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι σε κάθε παραγωγή και η Νικόλ Κίντμαν κυριολεκτικά σε ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση. Η αμέσως επόμενη βαθμίδα δεν βρίσκει δουλειά».

Η αιτία, κατά το Futurism, δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει συμβάλει στην αποδυνάμωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, με τρόπο που δεν διαφέρει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο πλατφόρμες όπως το Spotify λειτουργούν σαν παράσιτο που απομυζά χρήματα από τους καλλιτέχνες.

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Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, ένα ακόμη γέννημα της ίδιας βιομηχανίας, απειλεί να καρφώσει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, αυτοματοποιώντας τεράστιο όγκο δημιουργικής εργασίας. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μπορεί όμως να προσφέρει ένα υποκατάστατο που λειτουργεί ικανοποιητικά.

Ταυτόχρονα, η ίδια η αβεβαιότητα που ρίχνει η τεχνητή νοημοσύνη πάνω από τον κλάδο αρκεί για να τρομάξει όσους τον διοικούν και να τους κάνει να σφίξουν τα λουριά των προϋπολογισμών. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη δουλειά για όλους. Και τότε η τεχνητή νοημοσύνη, με τον αμύθητο πλούτο και τις ανεξέλεγκτες δαπάνες της, μπαίνει θριαμβευτικά στα ερείπια που η ίδια βοήθησε να δημιουργηθούν. Τα κεφάλαια που διοχετεύονται σε αυτήν είναι εξωφρενικά, και η λάμψη της χλιδής της αρκεί για να τυφλώσει σχεδόν τον καθένα.