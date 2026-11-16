Η αληθινή ιστορία πίσω από την «πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο» -Το σκάνδαλο Μπετανκούρ που συγκλόνισε τη Γαλλία

Η ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο», με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, αντλεί έμπνευση από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Γαλλίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κληρονόμος της L'Oréal και πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, Λιλιάν Μπετανκούρ, ανέπτυξε στενή σχέση με τον καλλιτέχνη Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ, προσφέροντάς του δωρεές αξίας σχεδόν 1 δισ. ευρώ, που περιλάμβαναν έργα τέχνης και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η κόρη της, Φρανσουάζ, προσέφυγε το 2007 στη Δικαιοσύνη κατηγορώντας τον Μπανιέ για εκμετάλλευση. Η υπόθεση κλιμακώθηκε δραματικά από τις 21 ώρες μυστικών ηχογραφήσεων που έκανε ο μπάτλερ της, αποκαλύπτοντας την έκταση της χειραγώγησης.

Οι ηχογραφήσεις αποκάλυψαν αδήλωτους λογαριασμούς στην Ελβετία και οδήγησαν σε πολιτικό σκάνδαλο. Η πρώην λογίστρια κατήγγειλε παράνομες χρηματοδοτήσεις σε πολιτικούς, εμπλέκοντας την προεκλογική εκστρατεία του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος τελικά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Ο Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ καταδικάστηκε τελικά το 2015 για κατάχρηση αδυναμίας. Μετά τον θάνατο της Λιλιάν Μπετανκούρ το 2017, η κόρη της, Φρανσουάζ, κληρονόμησε την περιουσία και την αυτοκρατορία της L'Oréal, συνεχίζοντας την οικογενειακή δυναστεία.

Η ταινία του Τιερί Κλιφά αντλεί ελεύθερα έμπνευση από μία από τις πιο πολύκροτες ιστορίες της σύγχρονης Γαλλίας: τη ζωή της κληρονόμου της L'Oréal, Λιλιάν Μπετανκούρ, τη στενή σχέση της με τον φωτογράφο και καλλιτέχνη Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ και την πολυετή σύγκρουσή της με την κόρη της, Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς.

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Η ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο» κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Αυγούστου 2026, έχοντας προηγουμένως παρουσιαστεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος στο Φεστιβάλ Καννών το 2025. Στο καστ βρίσκονται επίσης οι Λοράν Λαφίτ, Μαρίνα Φουά και Ραφαέλ Περσονάζ.

Παρότι οι παραλληλισμοί με την πραγματική υπόθεση είναι εμφανείς, ο Κλιφά δεν γύρισε μια συμβατική βιογραφία. Τα ονόματα των ηρώων έχουν αλλάξει και η πραγματική ιστορία λειτουργεί ως αφετηρία για μια μυθοπλασία γύρω από τον πλούτο, την εξουσία, τη μοναξιά, την οικογένεια και τα όρια ανάμεσα στη γενναιοδωρία και την εκμετάλλευση. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει εξηγήσει ότι ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση Μπετανκούρ ήδη από την εποχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της γαλλικής επικαιρότητας.

Ποια ήταν όμως η γυναίκα πίσω από την ιστορία που ενέπνευσε την ταινία;

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Ποια ήταν η Λιλιάν Μπετανκούρ

Η Λιλιάν Μπετανκούρ γεννήθηκε στο Παρίσι το 1922 και ήταν το μοναδικό παιδί του Εζέν Σουέλερ, ιδρυτή της L'Oréal.

Όταν ο πατέρας της πέθανε το 1957, κληρονόμησε την περιουσία και τη συμμετοχή του στον κολοσσό των καλλυντικών. Η L'Oréal εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1963, με την Μπετανκούρ να παραμένει για τις επόμενες δεκαετίες βασική μέτοχος της εταιρείας.

Μέχρι το τέλος της ζωής της, η οικογένεια Μπετανκούρ διατηρούσε περίπου το ένα τρίτο της L'Oréal. Η περιουσία αυτή την κατέστησε όχι μόνο μία από τις πλουσιότερες προσωπικότητες της Γαλλίας, αλλά και την πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο την εποχή του θανάτου της.

Η Μπετανκούρ πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, σε ηλικία 94 ετών. Το Forbes υπολόγιζε τότε την περιουσία της σε περίπου 44,7 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς την στη 13η θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. Στην ετήσια λίστα του ίδιου περιοδικού λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2017, βρισκόταν στη 14η θέση με περιουσία 39,5 δισ. δολαρίων, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλονται τέτοιες αποτιμήσεις.

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Η γνωριμία με τον Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ

Ο άνθρωπος που έμελλε να βρεθεί στο επίκεντρο της μεγαλύτερης οικογενειακής σύγκρουσης της ζωής της ήταν ο Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ, συγγραφέας, φωτογράφος και καλλιτέχνης.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά ήδη από το 1969, όμως η σχέση τους έγινε πραγματικά στενή το 1987, όταν το περιοδικό «Egoïste» ανέθεσε στον Μπανιέ να φωτογραφίσει την Μπετανκούρ.

Εκείνος ήταν τότε 40 ετών και εκείνη 65. Η φωτογράφιση αποτέλεσε την αφετηρία μιας στενής φιλίας που θα διαρκούσε για χρόνια και θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες σχέσεις ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και μια πανίσχυρη προστάτιδα των τεχνών.

Η Λιλιάν Μπετανκούρ με τον Φρανσουά - Μαρί Μπανιέ / Φωτογραφία: Netflix

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Η Μπετανκούρ άρχισε να προσφέρει στον Μπανιέ τεράστια χρηματικά ποσά, έργα τέχνης, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι συνολικές δωρεές εκτιμήθηκε ότι πλησίαζαν το 1 δισ. ευρώ.

Ανάμεσα στα έργα τέχνης που φέρεται να του είχε χαρίσει, βρίσκονταν δημιουργίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως οι Πικάσο, Ματίς και Μοντριάν. Μεταξύ των παροχών προς τον Μπανιέ περιλαμβάνονταν και συμβόλαια ασφάλισης ζωής συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία είχε οριστεί ως δικαιούχος.

Η ίδια η Μπετανκούρ υπερασπίστηκε δημόσια τη γενναιοδωρία της. Σε συνέντευξή της στο Paris Match το 2010 είχε παρουσιάσει τις δωρεές ως συνειδητή προσωπική της επιλογή και όχι ως αποτέλεσμα χειραγώγησης.

Η κόρη τής Μπετανκούρ περνά στην αντεπίθεση

Η σχέση αυτή προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στην κόρη της Μπετανκούρ, Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς.

Το 2007 η Φρανσουάζ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατηγορώντας τον Μπανιέ ότι εκμεταλλευόταν την ευάλωτη κατάσταση της μητέρας της για προσωπικό οικονομικό όφελος.

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Η υπόθεση περιστράφηκε γύρω από την έννοια της «κατάχρησης αδυναμίας», δηλαδή της εκμετάλλευσης ενός ανθρώπου του οποίου η σωματική ή ψυχική κατάσταση μπορεί να περιορίζει την ικανότητά του να προστατεύει τα συμφέροντά του.

Η κατάσταση της υγείας της Μπετανκούρ εξελίχθηκε σε κομβικό ζήτημα. Το 2011 γαλλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μόνη την περιουσία της, έπειτα από ιατρική έκθεση που έκανε λόγο για άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ. Τέθηκε υπό την προστασία μελών της οικογένειάς της.

Η Liliane Bettencourt με την κόρη της, Francoise Bettencourt-Meyers / Φωτογραφία: Getty Images

Οι 21 ώρες μυστικών ηχογραφήσεων του μπάτλερ

Η οικογενειακή διαμάχη απέκτησε εντελώς διαφορετικές διαστάσεις εξαιτίας του Πασκάλ Μπονεφόι, του μπάτλερ της Μπετανκούρ.

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Ανησυχώντας για όσα συνέβαιναν γύρω από την ηλικιωμένη δισεκατομμυριούχο, ο Μπονεφόι άρχισε να καταγράφει κρυφά συνομιλίες στο σπίτι της στο Νεϊγί-σιρ-Σεν.

Οι ηχογραφήσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια περίπου ενός έτους, ξεπερνούσαν συνολικά τις 21 ώρες. Όταν το περιεχόμενό τους άρχισε να δημοσιοποιείται το 2010, η μέχρι τότε οικογενειακή διαμάχη μετατράπηκε σε υπόθεση με οικονομικές, φορολογικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Μεταξύ άλλων, οι ηχογραφήσεις έδειχναν ότι ο Μπανιέ είχε οριστεί σε κάποιο στάδιο μοναδικός κληρονόμος της Μπετανκούρ, με εξαίρεση τις μετοχές της L'Oréal που είχαν ήδη προβλεφθεί για την κόρη και τους εγγονούς της.

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Τον Δεκέμβριο του 2010, μητέρα και κόρη ανακοίνωσαν προσωρινή συμφιλίωση. Ο Μπανιέ συμφώνησε να παραιτηθεί από ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που είχαν συνταχθεί υπέρ του και να μην αποδεχθεί άλλες δωρεές στο μέλλον.

Η καταδίκη του Μπανιέ

Η δικαστική υπόθεση δεν τελείωσε εκεί.

Το 2015 ο Φρανσουά-Μαρί Μπανιέ κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση αδυναμίας της Λιλιάν Μπετανκούρ. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, από τα οποία οι έξι μήνες με αναστολή, σε πρόστιμο 350.000 ευρώ και σε καταβολή αποζημίωσης 158 εκατ. ευρώ.

Ο Μπανιέ άσκησε έφεση. Το 2016 η καταδίκη του διατηρήθηκε, αλλά η ποινή μετατράπηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση εξ ολοκλήρου με αναστολή και πρόστιμο 375.000 ευρώ. Παράλληλα, ακυρώθηκε η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης των 158 εκατ. ευρώ.

Υπόθεση Μπετανκούρ: Το σκάνδαλο με την «Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο» / Φωτογραφία από την παραγωγή του Netflix

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Η δικαστική σάγκα έκλεισε οριστικά το 2019 με ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης. Ο Μπανιέ είχε κατηγορήσει την κόρη της Μπετανκούρ και πρώην εργαζομένους της οικογένειας για χειραγώγηση και ψευδείς καταθέσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία έκλεισε με απαλλακτική διάταξη για τη Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Η καταδίκη του Μπανιέ για κατάχρηση αδυναμίας παρέμεινε σε ισχύ.

Ο Μπανιέ συνέχισε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Το 2023 παρουσίασε στη Miguel Abreu Gallery της Νέας Υόρκης την έκθεση «Writings & Pictures», με φωτογραφίες, ζωγραφικά έργα, σχέδια και προσωπικά τετράδια.

Από την οικογενειακή διαμάχη στο πολιτικό σκάνδαλο

Οι μυστικές ηχογραφήσεις δεν περιορίστηκαν στην υπόθεση του Μπανιέ.

Οι συνομιλίες άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της τεράστιας περιουσίας της Μπετανκούρ και έφεραν στο προσκήνιο αδήλωτους λογαριασμούς στην Ελβετία και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

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Σε μία από τις ηχογραφήσεις γινόταν αναφορά σε ελβετικό λογαριασμό ύψους 65 εκατ. ευρώ και σε σχέδια μεταφοράς χρημάτων σε άλλη χώρα, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτά από τις γαλλικές φορολογικές αρχές. Αργότερα η Μπετανκούρ ανακοίνωσε ότι θα τακτοποιούσε τα χρήματα που βρίσκονταν στο εξωτερικό με τις φορολογικές αρχές.

Η έρευνα των γαλλικών φορολογικών αρχών αποκάλυψε στη συνέχεια σειρά λογαριασμών στην Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, οι οποίοι συνδέονταν με την οικογένεια Μπετανκούρ και δεν είχαν δηλωθεί.

Οι φάκελοι με μετρητά και το όνομα του Νικολά Σαρκοζί

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις όταν η πρώην λογίστρια της Μπετανκούρ, Κλερ Τιμπού, υποστήριξε ότι πολιτικά πρόσωπα λάμβαναν κατά καιρούς φακέλους με μετρητά από την οικογένεια.

Η πιο σοβαρή καταγγελία αφορούσε 150.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Τιμπού, προορίζονταν το 2007 για την προεδρική εκστρατεία του Νικολά Σαρκοζί μέσω του τότε ταμία της εκστρατείας του, Ερίκ Βερτ.

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Η Τιμπού υποστήριξε ότι είχε αποσύρει η ίδια 50.000 ευρώ και ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα προέρχονταν από λογαριασμό στην Ελβετία. Το ποσό ήταν πολύ υψηλότερο από τα τότε νόμιμα όρια πολιτικών δωρεών στη Γαλλία, τα οποία προέβλεπαν έως 7.500 ευρώ ετησίως προς πολιτικό κόμμα και έως 4.600 ευρώ προς υποψήφιο σε εκλογές.

Νικολά Σαρκοζί / Φωτογραφία: AP Photo/Thierry Charlier

Ο Σαρκοζί και ο Βερτ αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη πλευρά της υπόθεσης πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καταγγελίες δεν οδήγησαν σε καταδίκη των δύο πολιτικών. Το 2013 η διαδικασία σε βάρος του Νικολά Σαρκοζί στο πλαίσιο της υπόθεσης Μπετανκούρ τέθηκε στο αρχείο, καθώς οι δικαστικές αρχές δεν θεώρησαν ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί σε δίκη.

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Ο Ερίκ Βερτ οδηγήθηκε σε δίκη, αλλά αθωώθηκε το 2015 από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε στην υπόθεση.

Η Μπετανκούρ και η απάτη Μάντοφ

Η Λιλιάν Μπετανκούρ είχε βρεθεί στο επίκεντρο και μιας άλλης από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποθέσεις της εποχής.

Ήταν μεταξύ των επενδυτών που έχασαν χρήματα από το γιγαντιαίο σχήμα Ponzi του Μπέρναρντ Μάντοφ. Σύμφωνα με τον διαχειριστή της περιουσίας της, Πατρίς ντε Μεστρ, η Μπετανκούρ έχασε περίπου 22 εκατ. ευρώ που είχαν επενδυθεί μέσω του fund Luxalpha.

Ο ντε Μεστρ είχε μάλιστα συναντήσει προσωπικά τον Μάντοφ δύο φορές στη Νέα Υόρκη, χωρίς, όπως υποστήριξε αργότερα, να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

Υπόθεση Μπετανκούρ: Το Σκάνδαλο με την Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο / Φωτογραφία: Netflix

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Ο γάμος με τον Αντρέ Μπετανκούρ και το σκοτεινό παρελθόν

Το 1950 η Λιλιάν παντρεύτηκε τον Αντρέ Μπετανκούρ, Γάλλο πολιτικό, ο οποίος αργότερα ανέλαβε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στη L'Oréal και διετέλεσε αντιπρόεδρος του ομίλου.

Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη, τη Φρανσουάζ, το 1953. Ο Αντρέ Μπετανκούρ πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 2007, σε ηλικία 88 ετών.

Η δική του βιογραφία περιλάμβανε επίσης μια σκοτεινή σελίδα. Σε νεαρή ηλικία είχε συνδεθεί με τη La Cagoule, μια βίαιη, ακροδεξιά και αντικομμουνιστική οργάνωση της προπολεμικής Γαλλίας. Αργότερα, προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντάχθηκε στην αντιγερμανική Αντίσταση και μετά τον πόλεμο ακολούθησε μακρά πολιτική καριέρα.

Ο Αντρέ Μπετανκούρ και η σύζυγός του, Λιλιάν Μπετανκούρ, στο σπίτι τους / Φωτογραφία: Getty Images

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Η συγκεκριμένη οικογενειακή ιστορία βρίσκεται επίσης στο υπόβαθρο της ταινίας του Κλιφά. Ο σκηνοθέτης έχει αναφέρει ότι τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το παρελθόν των μεγάλων γαλλικών βιομηχανικών οικογενειών και οι σχέσεις τους με σκοτεινές πτυχές της γαλλικής ιστορίας.

Η κόρη που κληρονόμησε την αυτοκρατορία

Μετά τον θάνατο της Λιλιάν Μπετανκούρ το 2017, η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς έγινε η βασική κληρονόμος της οικογενειακής περιουσίας.

Για χρόνια υπήρξε η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Στην ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026 κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των πλουσιότερων γυναικών, πίσω από την κληρονόμο της Walmart Άλις Γουόλτον, με περιουσία που υπολογιζόταν τότε σε 100 δισ. δολάρια.

Η Μπετανκούρ Μέγιερς αποχώρησε το 2025 από το διοικητικό συμβούλιο της L'Oréal, στο οποίο συμμετείχε επί 28 χρόνια, με τον γιο της Ζαν-Βικτόρ Μέγιερς να αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου. Η ίδια και η άμεση οικογένειά της εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από το ένα τρίτο της εταιρείας.

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Η κληρονόμος της L' Oreal Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μάγιερς / Φωτογραφία αρχείου: Ian Langsdon, Pool via AP



Η υπόθεση είχε γίνει και ντοκιμαντέρ στο Netflix

Η ιστορία της Μπετανκούρ είχε επιστρέψει στη διεθνή επικαιρότητα ήδη το 2023, όταν το Netflix κυκλοφόρησε τη γαλλική σειρά ντοκιμαντέρ «The Billionaire, The Butler, and the Boyfriend».

Η παραγωγή αποτελείται από τρία επεισόδια και παρακολουθεί τη σχέση της Μπετανκούρ με τον Μπανιέ, τη σύγκρουση με την κόρη της, τις μυστικές ηχογραφήσεις του μπάτλερ και τη μετατροπή μιας οικογενειακής διαμάχης σε υπόθεση με καταγγελίες για φοροδιαφυγή και παράνομη πολιτική χρηματοδότηση.

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Τρία χρόνια αργότερα, η υπόθεση επιστρέφει στην οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από μια μυθοπλαστική ταινία ελεύθερα εμπνευσμένη από τα πραγματικά γεγονότα.

