Ο καταραμένος τίτλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κανείς δεν θέλει πια - Τρεις κάτοχοι, τρεις τραγικοί θάνατοι

Στη μακρά ιστορία του βρετανικού στέμματος υπάρχει ένας τίτλος που μοιάζει περισσότερο με κατάρα. Είναι τόσο κακόφημος, που έχει τεθεί στο περιθώριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η «κατάρα» του τίτλου του Δούκα του Κλάρενς ξεκινά με τον πρώτο κάτοχό του, Λάιονελ της Αμβέρσας. Έξι χρόνια μετά τη λήψη του τίτλου και δύο μήνες μετά τον γάμο του, πέθανε αιφνιδίως, πυροδοτώντας φήμες για δηλητηρίαση.

Η κακοτυχία συνεχίστηκε με τον Θωμά του Λάνκαστερ, που σκοτώθηκε σε μάχη στα 33 του, και τον Γεώργιο Πλανταγενέτη, ο οποίος εκτελέστηκε για προδοσία, με τον θρύλο να θέλει να πνίγεται σε βαρέλι με κρασί.

Δύο μετέπειτα πρίγκιπες με παρόμοιους τίτλους είχαν επίσης ταραχώδεις ζωές. Ο μεν Γουλιέλμος Ερρίκος απέκτησε δέκα εξώγαμα παιδιά, ο δε Αλβέρτος Βίκτωρ συνδέθηκε με τη φήμη του Τζακ του Αντεροβγάλτη και πέθανε νέος.

Σήμερα ο τίτλος παραμένει ανενεργός, καθώς η κακή φήμη των προκατόχων του, και κυρίως η προδοσία του Γεωργίου, τον καθιστούν αποκρουστικό. Η επαναφορά του θεωρείται απίθανη λόγω των αρνητικών ιστορικών συνειρμών που προκαλεί.

Ποιος θα έλεγε όχι σε έναν βασιλικό τίτλο; Κι όμως, στη μακρά ιστορία του βρετανικού στέμματος υπάρχει ένας τίτλος που μοιάζει περισσότερο με κατάρα παρά με τιμή. Είναι τόσο κακόφημος, που στην ουσία έχει τεθεί στο περιθώριο. Πρόκειται για τον τίτλο του Δούκα του Κλάρενς. Η ιστορικός Τρέισι Μπόρμαν, συγγραφέας του βιβλίου για την ιδιωτική ζωή των Τυδώρ «The Private Lives of the Tudors», εξήγησε στο περιοδικό Reader’s Digest την ιστορία πίσω από τη δεισιδαιμονία. Ο τίτλος, σημειώνει, είναι σπάνιος και ξεχωρίζει για τον τρόπο που πέθαναν οι τρεις κάτοχοί του. «Καθένας τους είχε έναν αρκετά αιφνίδιο και άτυχο θάνατο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάρα που κυνηγά τους Δούκες του Κλάρενς

Το δουκάτο δημιουργήθηκε το 1362 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ' για τον τρίτο γιο του, τον Λάιονελ της Αμβέρσας. Οι προθέσεις του μονάρχη ήταν σίγουρα καλές, όμως ο τίτλος έφερε στον Λάιονελ τα πάντα εκτός από τύχη. Η «κατάρα» ξεκίνησε από τον πρώτο κάτοχό της. Ο Λάιονελ πήρε τον τίτλο στα είκοσι κάτι του, με όλη τη ζωή μπροστά του. Γεννήθηκε στην Αμβέρσα, απ' όπου και το όνομά του. Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τη Βιολάντε Βισκόντι, κόρη του Γκαλεάτσο Β' Βισκόντι, άρχοντα του Μιλάνου.

Έξι χρόνια αφότου έγινε δούκας και μόλις δύο μήνες μετά τον γάμο, πέθανε. «Ήταν λίγο πριν κλείσει τα 30», λέει η Μπόρμαν. «Και πέθανε τόσο ξαφνικά, που πιστεύεται ότι τον δηλητηρίασε ο πεθερός του». Η οικογένεια Βισκόντι είχε φήμη αδίστακτης και πίστευε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Επιβεβαίωση ότι ο θάνατός του ήταν έγκλημα, πάντως, δεν υπάρχει.

Ακολούθησε ο Θωμάς του Λάνκαστερ, δευτερότοκος γιος του βασιλιά Ερρίκου Δ', που πήρε τον τίτλο το 1412 σε ηλικία 24 ή 25 ετών. Σύμφωνα με την ιστορικό, ήταν «πολύ δραστήριος στο πεδίο της μάχης και στη διακυβέρνηση». Σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την πατρίδα του, όχι όμως με ιδιαίτερη επιτυχία. «Ηγήθηκε των Άγγλων σε μία από τις πιο καταστροφικές ήττες τους από τους Γάλλους, στη μάχη του Μποζέ», λέει η Μπόρμαν. «Ήταν μια μάλλον άστοχη επίθεση και σκοτώθηκε σε ηλικία 33 ετών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πιο διάσημος Δούκας του Κλάρενς ήταν ο Γεώργιος Πλανταγενέτης, αδελφός των βασιλέων Εδουάρδου Δ' και Ριχάρδου Γ'. Πέθανε στα 28 του με έναν μάλλον θεαματικό τρόπο. «Ήταν ο κλασικός μεσαίος γιος ανάμεσα στους τρεις αδελφούς, ένας προδοτικός χαρακτήρας που δεν τον εμπιστευόταν κανένας από τους δύο», εξηγεί η ιστορικός. Ο Γεώργιος επιχείρησε να ανατρέψει τον Εδουάρδο Δ', ο οποίος τον καταδίκασε για προδοσία. «Λέγεται ότι ο Δούκας του Κλάρενς μπόρεσε να διαλέξει τον τρόπο του θανάτου του και αποφάσισε να πνιγεί σε ένα βαρέλι μαλβαζία, το αγαπημένο του κρασί, όπως φαίνεται». Απόδειξη ότι αυτό συνέβη πράγματι δεν υπάρχει, όμως, όπως λέει η Μπόρμαν, «σίγουρα έμεινε στην ιστορία γι' αυτό».

Δύο ακόμη πρίγκιπες γλίτωσαν από την κατάρα, κανείς τους όμως δεν έφερε ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ο πρίγκιπας Γουλιέλμος Ερρίκος, Δούκας του Κλάρενς και του Σεντ Άντριους, έγινε αργότερα ο βασιλιάς Γουλιέλμος Δ'. Πέθανε από γηρατειά στα 71 του, η ζωή του όμως δεν ήταν και τόσο ρόδινη. Περιβόητος γυναικάς, απέκτησε τουλάχιστον δέκα παιδιά εκτός γάμου με την ερωμένη του, Ντοροθέα Τζόρνταν. Πιέστηκε τελικά να παντρευτεί μια πιο «κατάλληλη» σύζυγο, την πριγκίπισσα Αδελαΐδα της Σαξονίας-Μάινινγκεν. Οι δύο κόρες τους πέθαναν σε βρεφική ηλικία.

Ο πρίγκιπας Γουλιέλμος Ερρίκος, Δούκας του Κλάρενς και του Σεντ Άντριους, έγινε αργότερα ο βασιλιάς Γουλιέλμος Δ' / WIKIPEDIA

Ο δεύτερος ήταν ο πρίγκιπας Αλβέρτος Βίκτωρ, Δούκας του Κλάρενς και του Έιβονντεϊλ. Πέθανε κι αυτός νέος, στα 28 του, θύμα μιας πανδημίας γρίπης. Πάνω του όμως βαραίνει μια σκοτεινή φήμη. «Ορισμένοι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι ήταν ο κατά συρροή δολοφόνος του Λονδίνου, ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης», λέει η Μπόρμαν. Ο Αντεροβγάλτης σκόρπισε τον τρόμο στο Ανατολικό Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα. Δολοφόνησε τουλάχιστον πέντε γυναίκες, όλες ιερόδουλες, και δεν συνελήφθη ποτέ. Η ταυτότητά του παραμένει μυστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ιστορικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός με τους τίτλους»

Σήμερα ο τίτλος δεν χρησιμοποιείται. «Έσβησε, όπως συμβαίνει μερικές φορές με τους κακότυχους τίτλους», λέει η ιστορικός. Επίσημη εξήγηση δεν υπάρχει, και οι μονάρχες είχαν πάντα την ελευθερία να διαλέγουν όποιον τίτλο ήθελαν για τα παιδιά τους. Η Μπόρμαν πιστεύει ότι ο λόγος είναι μάλλον ότι, μετά από τρία τόσο άσχημα τέλη, ήταν ένας τίτλος που κανείς δεν ήθελε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βασιλική οικογένεια είναι ιδιαίτερα προληπτική, αν και, όπως παραδέχεται, «ιστορικά μάλλον ήταν λίγο». Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος: «Ο τελευταίος πραγματικός Δούκας του Κλάρενς, ο Γεώργιος, ήταν τόσο κακόφημος και τόσο μεγάλος εχθρός του στέμματος, που η ιδέα να δημιουργηθεί άλλος ήταν μάλλον αποκρουστική».

Θεωρητικά, ο τίτλος θα μπορούσε να δοθεί ξανά. Για ένα διάστημα κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο μικρότερος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ, ο πρίγκιπας Λούις, θα γινόταν ο επόμενος Δούκας του Κλάρενς όταν ο πατέρας του ανέβει στον θρόνο. Μάλλον όμως δεν θα συμβεί. «Ιστορικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός με τους τίτλους», λέει η Μπόρμαν. «Αν υπάρχει οποιοσδήποτε αρνητικός συνειρμός, οι άνθρωποι διστάζουν να τους επαναφέρουν».