Οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για τους νέους το 2026 -Η Αθήνα στις κορυφαίες πρωτεύουσες - iefimerida.gr

Ποιες είναι οι πόλεις που η Gen Ζ θεωρεί ιδανικές για να ζήσει κανείς το 2026;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Πόρτο κατατάσσεται δεύτερο, με το 100% των νέων να επαινεί την αίσθηση κοινότητας, ενώ η Μελβούρνη, τρίτη στη λίστα, διακρίνεται για την εστίασή της και τη στήριξη που παρέχει στους τοπικούς καλλιτέχνες.

Το Εδιμβούργο ξεχωρίζει για τα υψηλά ποσοστά ευτυχίας των νέων, η Σανγκάη για τις ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και τα νέα προγράμματα προσιτής στέγης, και η Νέα Υόρκη για την ευκολία μετακίνησης με τα πόδια.

Το Βερολίνο διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή, η Βαλένθια προσφέρει δωρεάν υπαίθριες δραστηριότητες, η Μπανγκόκ σημειώνει εντυπωσιακό ποσοστό ευτυχίας 96% και η Κρακοβία προσελκύει τους νέους με την οικονομική της διασκέδαση.

Η Σεούλ αναδεικνύεται ως η πιο εύκολα προσβάσιμη πόλη, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στη δέκατη έκτη θέση, με το 82% των νέων να δηλώνει ευτυχισμένο και να απολαμβάνει την κοινωνική ζωή στους δημόσιους χώρους.

Η ετήσια έρευνα του Time Out, σε συνεργασία με την Intrepid Travel, κατέγραψε τις απόψεις χιλιάδων νέων κάτω των 30 ετών σε όλον τον κόσμο και κατέληξε σε μια λίστα είκοσι πόλεων που συνδυάζουν προσιτό κόστος ζωής, ζωντανή νυχτερινή διασκέδαση, ευκολία μετακίνησης και αίσθημα κοινότητας.

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Στην κορυφή το Τόκιο

Στην κορυφή βρέθηκε το Τόκιο, χάρη στα εντυπωσιακά ποσοστά ευτυχίας που κατέγραψε η έρευνα: το 100% των ερωτηθέντων δήλωσε πως βρίσκει χαρά στην καθημερινότητά του εκεί. Η ιαπωνική πρωτεύουσα ξεχωρίζει για την πρόσβαση στον πολιτισμό, με το πρόγραμμα «Welcome Youth» να προσφέρει δωρεάν είσοδο σε εκθέσεις για νέους έως 18 ετών, αλλά και για τη νυχτερινή ζωή της, που το 89% των ερωτηθέντων αξιολόγησε θετικά, αν και μόλις το 33% τη θεωρεί οικονομική. Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Σότα Ναγκάο, το Τόκιο προσφέρει «σχεδόν ατελείωτες επιλογές», από καραόκε μέχρι εικοσιτετράωρα λουτρά και κέντρα ψυχαγωγίας.

Δεύτερη στη λίστα βρέθηκε το Πόρτο, με το 100% των ερωτηθέντων να επαινεί την αίσθηση κοινότητας που προσφέρει η πόλη και το 93% να τη θεωρεί προσιτή, ιδίως όσον αφορά την εστίαση και τον πολιτισμό. Η δημοσιογράφος Μαριάνα Μοράις Πινέιρο περιγράφει την ποικιλομορφία της πόλης, από το ποτάμι και τη θάλασσα μέχρι το ιστορικό κέντρο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Τρίτη κατετάγη η Μελβούρνη, που φέτος αναδείχθηκε και η καλύτερη πόλη στον κόσμο συνολικά από το Time Out. Το 100% των νέων επαίνεσε την εστίαση, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε πρωτοβουλία ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τη στήριξη τοπικών καλλιτεχνών.

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Ακολούθησε το Εδιμβούργο, όπου το 90% των ερωτηθέντων δήλωσε πιο ευτυχισμένο εκεί απ' ό,τι οπουδήποτε αλλού έχει ζήσει, με τη δημοσιογράφο Κιάρα Γουίλκινσον να ξεχωρίζει τη σκηνή της περιοχής Cowgate, με τα υπόγεια κλαμπ σε μεσαιωνικές καμάρες.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Σανγκάη, όπου το 83% θεωρεί εύκολο να γνωρίσει νέους ανθρώπους, ενώ πρόγραμμα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου προβλέπει την προσθήκη πάνω από 250.000 προσιτών κατοικιών κοντά σε σταθμούς μετρό.

Ο δημοσιογράφος Δημήτριος Ιωάννου σημειώνει πως η κοινωνικότητα στην ελληνική πρωτεύουσα εκτυλίσσεται κυρίως στον δημόσιο χώρο, από την πλατεία Εξαρχείων μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα / unsplash

Έκτη ήρθε η Νέα Υόρκη, με το 98% να χαρακτηρίζει την πόλη εύκολη στη μετακίνηση με τα πόδια, ενώ η δημοσιογράφος Κρίστινα Ίτζο αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα «Summer in NYC» του δημάρχου Μαμντάνι, που στηρίζει δωρεάν εκδηλώσεις για νέους.

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Έβδομη η Κοπεγχάγη, όπου το 78% δηλώνει ότι η ζωή εκεί τους κάνει πιο ευτυχισμένους απ' οπουδήποτε αλλού, με έμφαση στην ποδηλατική κουλτούρα και σε προγράμματα όπως το Κ7, που δίνει δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους σε νέους 18 έως 27 ετών.

Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν το Βερολίνο, με ισχυρή σκηνή νυχτερινής ζωής αλλά μετριοπαθές ποσοστό προσιτότητας 57%, η Βαλένθια, όπου το 93% δηλώνει ευτυχισμένο χάρη σε δωρεάν υπαίθριες δραστηριότητες όπως ομαδικές πεζοπορίες και πρωινές κολυμβήσεις στη Μεσόγειο, και η Μπανγκόκ, όπου το εντυπωσιακό 96% των ερωτηθέντων δηλώνει πιο ευτυχισμένο εκεί απ' ό,τι οπουδήποτε αλλού έχει ζήσει.

Ακολουθούν η Νάπολη, με ποσοστό ευτυχίας 91% και φθηνό φαγητό, αν και με χαμηλή βαθμολογία ασφάλειας, το Κέιπ Τάουν, όπου το 93% εκτιμά την πρόσβαση σε φύση και πράσινο, και η Κρακοβία, που ξεχωρίζει για την οικονομική νυχτερινή ζωή της, με το 95% θετικών κρίσεων.

Στη δεκατέταρτη θέση βρέθηκε η Σεούλ, η πόλη με τη μεγαλύτερη ευκολία μετακίνησης με τα πόδια σύμφωνα με την έρευνα, καθώς το σύνολο των ερωτηθέντων τη χαρακτήρισε εύκολα προσβάσιμη.

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Τρίτη κατετάγη η Μελβούρνη, που φέτος αναδείχθηκε και η καλύτερη πόλη στον κόσμο συνολικά από το Time Out. Το 100% των νέων επαίνεσε την εστίαση, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε πρωτοβουλία ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τη στήριξη τοπικών καλλιτεχνών / UNSPLASH

Ακολουθούν το Παρίσι, με δωρεάν είσοδο σε μουσεία για πολίτες της ΕΕ κάτω των 26 ετών και εξαιρετική βαθμολογία στην εστίαση, και η Αθήνα, στη δέκατη έκτη θέση, όπου το 82% των νέων δηλώνει ευτυχισμένο και το 91% περιγράφει τη γειτονιά του από «καλή» έως «υπέροχη».

Ο δημοσιογράφος Δημήτριος Ιωάννου σημειώνει πως η κοινωνικότητα στην ελληνική πρωτεύουσα εκτυλίσσεται κυρίως στον δημόσιο χώρο, από την πλατεία Εξαρχείων μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Τη λίστα των είκοσι πόλεων συμπληρώνουν η Πόλη του Μεξικού, όπου το 92% δηλώνει ευτυχισμένο, το Ρίο ντε Τζανέιρο, με έμφαση στην παραλιακή ζωή και τα λεγόμενα listening bars, το Βανκούβερ, με ισχυρό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών που επαινεί το 88% των κατοίκων, και η Βιέννη, όπου το 89% εκτιμά θετικά την ποιότητα ζωής, αν και μόλις το 30% θεωρεί εύκολο να γνωρίσει νέους φίλους.

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Κοινός παρονομαστής σε όλες τις πόλεις της λίστας παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην προσιτότητα, την πρόσβαση στη φύση και τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης, στοιχεία που, σύμφωνα με την έρευνα, καθορίζουν σήμερα περισσότερο από ποτέ το πού επιλέγει να χτίσει τη ζωή του η γενιά Ζ.