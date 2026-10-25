Η ηθοποιός που θεωρούνταν η πλουσιότερη του Χόλιγουντ -Η αμύθητη περιουσία των 500 εκατ. δολαρίων - iefimerida.gr

Μπορεί να ανήκε σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής, όμως η Ντίνα Μέριλ επέλεξε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, μακριά από την κοσμική ζωή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Γόνος της Μάρτζορι Μέριγουεδερ Ποστ, κληρονόμου του κολοσσού General Foods, και του χρηματιστή Έντουαρντ Χάτον, η Ντίνα Μέριλ ήταν η μοναδική κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα της, έχοντας γεννηθεί μέσα σε μία πανίσχυρη επιχειρηματική ελίτ.

Απορρίπτοντας την κοσμική ζωή, σπούδασε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Desk Set» και το «Operation Petticoat» δίπλα σε κορυφαίους σταρ.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τρεις φορές, αρχικά με τον Στάνλεϊ Ράμπο Τζούνιορ, κληρονόμο της Colgate-Palmolive, στη συνέχεια με τον ηθοποιό Κλιφ Ρόμπερτσον και τέλος με τον παραγωγό Τεντ Χάρτλεϊ. Απέκτησε συνολικά τέσσερα παιδιά από τους γάμους της.

Έφυγε από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω της περιουσία που εκτιμάται στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση, ιδρύοντας το Juvenile Diabetes Foundation για την έρευνα κατά του διαβήτη.

Η ηθοποιός, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, θεωρούνταν κάποτε η πλουσιότερη στον κόσμο. Αν και καθιερώθηκε στον κινηματογράφο, το μεγαλύτερο μέρος της αμύθητης περιουσίας της προερχόταν από τους γονείς της, δύο ισχυρές προσωπικότητες της αμερικανικής επιχειρηματικής ελίτ.

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Ποια ήταν η Ντίνα Μέριλ - Η οικογένεια με την αμύθητη περιουσία

Η Ντίνα Μέριλ γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1923 και συμμετείχε σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Ήταν η μοναδική κόρη που απέκτησαν μαζί η Μάρτζορι Μέριγουεδερ Ποστ και ο Έντουαρντ Φράνσις Χάτον.

Η μητέρα της ήταν κληρονόμος της Postum Cereal Company, η οποία εξελίχθηκε στον κολοσσό τροφίμων General Foods, ενώ αποτελούσε μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες της αμερικανικής υψηλής κοινωνίας.

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Η ηθοποιός Ντίνα Μέριλ ποζάρει στο σπίτι της στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, στις 20 Σεπτεμβρίου 1960 / Φωτογραφία: AP

Είχε παντρευτεί τέσσερις φορές και από τον πρώτο της γάμο με τον Έντουαρντ Κλόουζ, παππού της ηθοποιού Γκλεν Κλόουζ, είχε αποκτήσει δύο ακόμη κόρες, την Αντελαΐντ και την Έλενορ.

Ο πατέρας της Ντίνα Μέριλ ήταν επίσης εξαιρετικά εύπορος, έχοντας ιδρύσει το 1904 τη χρηματιστηριακή εταιρεία E.F. Hutton & Co.

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Το ζευγάρι χώρισε το 1935, όταν η Ντίνα ήταν 10 ετών. Η ίδια ήταν η μοναδική εν ζωή άμεση κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα της, καθώς ο ετεροθαλής αδελφός της είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα.

Πώς η Ντίνα Μέριλ έγινε σταρ του Χόλιγουντ

Παρότι μεγάλωσε μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια, η Ντίνα Μέριλ δεν θέλησε να ακολουθήσει τη ζωή της μητέρας της στους κοσμικούς κύκλους, επιλέγοντας να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Σπούδασε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση το 1945, στην παράσταση The Mermaids Singing. Ακολούθησαν μικροί ρόλοι στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 1957, όταν συμμετείχε στην κωμωδία Desk Set, υποδυόμενη τη βοηθό της ηρωίδας που ενσάρκωνε η Κάθριν Χέπμπορν.

Ντίνα Μέριλ / Φωτογραφία: AP Photo/Harold P. Matosian, File

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Δύο χρόνια αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία Operation Petticoat με τον Κάρι Γκραντ, ενώ στην πλούσια φιλμογραφία της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες Don't Give Up the Ship (1959), The Young Savages (1961) και The Courtship of Eddie's Father (1963).

Οι τρεις γάμοι και τα τέσσερα παιδιά της

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τρεις φορές. Το 1946 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Στάνλεϊ Μ. Ράμπο Τζούνιορ, κληρονόμο της Colgate-Palmolive, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, τον Στάνλεϊ Γ΄, τον Ντέιβιντ και τη Νίνα. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου 20 χρόνια.

Το 1966 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κλιφ Ρόμπερτσον, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Χέδερ, ενώ το 1989 παντρεύτηκε για τρίτη φορά, τον κινηματογραφικό παραγωγό Τεντ Χάρτλεϊ, με τον οποίο απέκτησαν την ίδια χρονιά τον έλεγχο της ιστορικής κινηματογραφικής εταιρείας RKO Pictures.

Η Ντίνα Μέριλ στην 4η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «Stella by Starlight», στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 / Φωτογραφία: AP/Evan Agostini

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Η περιουσία των 500 εκατ. δολαρίων και η φιλανθρωπική δράση

Η Ντίνα Μέριλ πέθανε το 2017, σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω της περιουσία που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άγγιζε τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την τεράστια οικονομική της επιφάνεια, διατήρησε ένα χαμηλό προφίλ και ασχολήθηκε ενεργά με τη φιλανθρωπία.

Μάλιστα, όταν ένα από τα παιδιά της διαγνώστηκε με διαβήτη, συνέβαλε στη δημιουργία του Juvenile Diabetes Foundation, ενός οργανισμού που υποστηρίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη ασθένεια.