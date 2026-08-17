Ήταν ο Οδυσσέας πραγματικό πρόσωπο; Τι λένε ιστορικοί και αρχαιολόγοι -Πού σταματάει η ιστορία και πού ξεκινάει ο μύθος - iefimerida.gr

Η νέα ταινία του Νόλαν θέτει αναπόφευκτα το ερώτημα, πόσο από όσα απεικονίζει είναι ιστορικά αληθές. Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ναι ή όχι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Επικές αφηγήσεις όπως η Οδύσσεια, αν και μυθικές, διατηρούν θραύσματα ιστορικής μνήμης από την Εποχή του Χαλκού. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από αρχαιολογικά ευρήματα, όπως η ανακάλυψη της οχυρωμένης πόλης που ταυτίζεται με την Τροία.

Οι χαρακτήρες του έπους, όπως ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη, δεν θεωρούνται ιστορικά πρόσωπα. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι αποτελούν αμάλγαμα πραγματικών μυκηναίων ηγεμόνων, αντανακλώντας τις κοινωνικές και πολιτικές δομές της εποχής τους.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Νόλαν αποκλίνει από το ομηρικό έπος, συνδυάζοντας σκηνές, τροποποιώντας πλοκές και παραλείποντας ή προσθέτοντας χαρακτήρες για την εξυπηρέτηση της κινηματογραφικής αφήγησης, όπως με τον πολεμιστή Σίνονα.

Η ταινία και το έπος, αν και δεν αποτελούν ντοκιμαντέρ, εντάσσονται σε ένα πραγματικό ιστορικό πλαίσιο του μυκηναϊκού κόσμου. Στοιχεία όπως η Ιθάκη, ο πόλεμος και οι «Λαοί της Θάλασσας» έχουν αρχαιολογική βάση.

Η νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια», φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη μία από τις παλαιότερες ιστορίες που έχουν αφηγηθεί ποτέ. Με μια πλειάδα θρυλικών ηρώων, θεών και τεράτων, η ταινία θέτει αναπόφευκτα το ερώτημα, πόσο από όσα απεικονίζει είναι ιστορικά αληθές. Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ναι ή όχι.

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Παρότι οι περιπέτειες του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ανήκουν αναμφισβήτητα στον κόσμο του μύθου, πολλά από τα πρόσωπα, τους τόπους και τις πολιτικές συνθήκες που θεμελιώνουν το ομηρικό έπος έχουν βαθιές, αυθεντικές ρίζες στην Ελλάδα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Δεν βασίζονται σε πραγματικό γεγονός

Αν εξεταστεί κυριολεκτικά, ούτε η Οδύσσεια του Ομήρου ούτε η ταινία του Νόλαν βασίζονται σε πραγματικό γεγονός. Δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη ότι κάποιος Έλληνας βασιλιάς πέρασε δέκα χρόνια πλέοντας για να επιστρέψει από την Τροία, πόσο μάλλον αντιμετωπίζοντας Κύκλωπες, Σειρήνες, μάγισσες και θαλάσσια τέρατα. Ωστόσο, το να το απορρίψουμε ως απλό μύθο παραβλέπει κάτι σημαντικό για την ιστορικότητα της αφήγησης.

Πολλοί ιστορικοί σήμερα αντιμετωπίζουν έπη όπως η Οδύσσεια ως δείγματα πολιτισμικής μνήμης, δηλαδή αφηγήσεις που διατηρούν θραύσματα πραγματικών ιστορικών γεγονότων πολύ αφότου τα ίδια τα γεγονότα πέρασαν στη σφαίρα του θρύλου. Ακόμη και πριν από την επινόηση της γραπτής αφήγησης, οι προφορικές παραδόσεις αποδείχθηκαν αξιοσημείωτα ανθεκτικές. Σε κοινωνίες χωρίς εκτεταμένο γραμματισμό, οι μνήμες σημαντικών προσώπων, πολέμων και μεταναστεύσεων μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά μέσω επαγγελματιών αφηγητών. Οι λεπτομέρειες άλλαζαν σε κάθε αναδιήγηση, όμως ο ιστορικός πυρήνας μπορούσε να επιβιώσει.

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Το φαινόμενο αυτό είναι καλά τεκμηριωμένο και αλλού. Οι ισλανδικές σάγκες διατηρούν μνήμες από βίκινγκ εποικισμούς αιώνων πριν καταγραφούν, ενώ η πρώιμη ιρλανδική λογοτεχνία περιέχει απηχήσεις κοινωνιών της Εποχής του Σιδήρου, παρότι καταγράφηκε τον Μεσαίωνα. Ακόμη και ο μύθος των ιθαγενών της Αμερικής για μια φλογερή μάχη θεών που κατέστρεψε ένα τεράστιο βουνό, δημιουργώντας τη σημερινή λίμνη Κρέιτερ, ενδέχεται να διατηρεί μνήμη μιας πραγματικής έκρηξης πριν από 7.700 χρόνια.

Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα ομηρικά έπη, καθώς οι αρχαιολογικές ενδείξεις ενισχύουν αυτή την ερμηνεία. Τον 19ο αιώνα, πολλοί μελετητές θεωρούσαν τον Τρωικό Πόλεμο εξ ολοκλήρου μυθικό, έως ότου ο Γερμανός αρχαιολόγος Χάινριχ Σλήμαν ανέσκαψε τη θέση που πιστεύεται ότι ήταν η αρχαία Τροία στη σημερινή Τουρκία. Παρότι οι μέθοδοι του Σλήμαν είχαν σοβαρές αδυναμίες, μεταγενέστερες ανασκαφές επιβεβαίωσαν ότι εκεί υπήρχε μια σημαντική οχυρωμένη πόλη κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, η οποία υπέστη επανειλημμένες καταστροφές.

Αν η ομηρική αφήγηση για τον Τρωικό Πόλεμο αντικατοπτρίζει μία μόνο ιστορική σύγκρουση ή αποτελεί συγχώνευση περισσότερων, παραμένει αβέβαιο. Αυτό που γίνεται όλο και πιο σαφές είναι ότι ο ποιητής αντλούσε από μνήμες ενός πολιτισμού που είχε ακμάσει αιώνες πριν από τη δική του εποχή.

Η αρχαία ελληνική Οδύσσεια γράφτηκε πιθανότατα στα τέλη του όγδοου ή στις αρχές του έβδομου αιώνα π.Χ., περίπου τέσσερις αιώνες μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού που αποτελεί το φόντο της. Οι σύγχρονοι μελετητές συνεχίζουν να συζητούν αν ο Όμηρος, στον οποίο παραδοσιακά αποδίδεται το έπος, ήταν ένας μεμονωμένος ποιητής, περισσότεροι ποιητές ή απλώς το όνομα που αποδόθηκε αργότερα σε μια μακρά προφορική παράδοση.

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Δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας στην Οδύσσεια που να μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα ιστορικό πρόσωπο. Ο ίδιος ο Οδυσσέας σχεδόν σίγουρα δεν ήταν πραγματικό άτομο του οποίου η ζωή μπορεί να ανασυγκροτηθεί. Ενδέχεται όμως να αντιπροσωπεύει ένα αμάλγαμα ενός ή περισσότερων μυκηναίων ηγεμόνων, των οποίων τα κατορθώματα συγχωνεύτηκαν σταδιακά μέσα από αιώνες προφορικής αφήγησης, διαμορφώνοντας τη μορφή ενός ενιαίου θρυλικού βασιλιά. Αντίστοιχα, η σύζυγός του Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Ανν Χάθαγουεϊ στην ταινία, μάλλον δεν αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ιστορική βασίλισσα, όμως μέσω αυτής ο Όμηρος αντανακλά την πραγματική πολιτική σημασία των βασιλικών γυναικών, των δυναστικών γάμων και της διαχείρισης του οίκου στα μυκηναϊκά βασίλεια.

Η Ελένη της Τροίας, την οποία υποδύεται η Λουπίτα Νιόνγκο και της οποίας η απαγωγή πυροδοτεί τον Τρωικό Πόλεμο, οφείλει σχεδόν σίγουρα περισσότερα στον θρύλο παρά στην ιστορία, ωστόσο η αφήγησή της μπορεί να διατηρεί μακρινές μνήμες αριστοκρατικών γαμήλιων συμμαχιών ανάμεσα σε ισχυρά βασίλεια της Εποχής του Χαλκού. Ο Αγαμέμνων, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σάφντι, ως ανώτατος ηγέτης της ελληνικής εκστρατείας κατά της Τροίας, ενδέχεται να αντικατοπτρίζει έναν ή περισσότερους ισχυρούς ηγεμόνες της εποχής, αν και καμία απόδειξη δεν τον ταυτίζει με συγκεκριμένο βασιλιά. Ο αδερφός του Μενέλαος, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Μπερνθάλ, βρίσκεται σε παρόμοιο έδαφος.

Τόσο το ομηρικό έπος όσο και η ταινία του Νόλαν καταλαμβάνουν έναν ασυνήθιστο χώρο ανάμεσα στην ιστορία και τον μύθο / UNIVERSAL

Ακόμη και πριν από την κυκλοφορία της, η προσαρμογή του Νόλαν προκάλεσε κριτική από ορισμένους ιστορικούς και σχολιαστές στο διαδίκτυο, κυρίως γύρω από επιλογές διανομής ρόλων, τους σύγχρονους διαλόγους που αποκάλυψαν τα τρέιλερ, καθώς και στοιχεία κοστουμιών και σκηνικών.

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Ωστόσο, ακόμη κι αν οι στιλιστικές επιλογές της ταινίας αποκλίνουν από τα αρχαιολογικά δεδομένα, ο πυρήνας του ομηρικού έπους παραμένει ανέπαφος. Πάνω από δέκα χρόνια αφότου εγκατέλειψε την Ιθάκη για να πολεμήσει στην Τροία, ο Οδυσσέας εξακολουθεί να προσπαθεί να επιστρέψει, συναντώντας κάθε λογής εμπόδια και εχθρούς στον δρόμο του, ενώ, όπως και στο κείμενο του Ομήρου, καταλήγει εγκλωβισμένος στο νησί της Ωγυγίας ως αιχμάλωτος της νύμφης Καλυψώς, την οποία υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν.

Τι άλλαξε ο Νόλαν

Ο Νόλαν, ωστόσο, αποκλίνει συχνά από τον Όμηρο, συνδυάζοντας πολλά θέματα σε ενιαίες σκηνές. Ενώ στο ομηρικό κείμενο ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του συναντούν ένα νησί λωτοφάγων, στην ταινία είναι η ίδια η Καλυψώ που ταΐζει τον Οδυσσέα με πέταλα λωτού. Ομοίως, όταν ο Οδυσσέας επιστρέφει επιτέλους στην Ιθάκη, συναντά ξανά τον πιστό χοιροβοσκό του Εύμαιο, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Λεγκουιζάμο, και τον ετοιμοθάνατο σκύλο του, Άργο, όμως στη νέα ταινία ο ήρωας προλαβαίνει επίσης να εμποδίσει τη δολοφονία του γιου του Τηλέμαχου.

Άλλες μικρότερες πλοκές έχουν επίσης τροποποιηθεί. Ο Οδυσσέας αποδεικνύει την ταυτότητά του στην Πηνελόπη όχι δείχνοντας γνώση για την ελιά που αποτελεί το συζυγικό τους κρεβάτι, αλλά μέσα από τη νίκη του στον αγώνα τοξοβολίας. Ο ανθρωποφάγος Κύκλωπας Πολύφημος ακρωτηριάζεται όχι μόνο με το πυρακτωμένο παλούκι αλλά και με ένα βέλος που ρίχνει στο μάτι του ο Οδυσσέας. Η μάγισσα Κίρκη μεταμορφώνει πράγματι τους άνδρες του Οδυσσέα σε γουρούνια, όμως δεν γίνεται ερωμένη του ήρωα.

Παρότι η ταινία του Νόλαν διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες, θα ήταν δύσκολο να απεικονιστεί κάθε χαρακτήρας του ομηρικού κειμένου. Ο θεός αγγελιοφόρος Ερμής, για παράδειγμα, δεν κατεβαίνει από τους ουρανούς για να μεταφέρει τις εντολές του Δία, ενώ τα πνεύματα της μητέρας του Οδυσσέα, Αντίκλειας, και των πεσόντων πολεμιστών Αχιλλέα και Αίαντα δεν εμφανίζονται όταν ο ήρωας ταξιδεύει στον κάτω κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, ο Νόλαν εισάγει χαρακτήρες που απουσιάζουν από το ομηρικό κείμενο. Ο Καναδός ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ υποδύεται έναν πολεμιστή ονόματι Σίνον, ο οποίος, όπως αποκαλύπτεται σε φλασμπάκ στην αρχή της ταινίας, πείθει τους κατοίκους της Τροίας να μεταφέρουν στην πόλη τους τον ξύλινο δούρειο ίππο. Αν και ο χρόνος παρουσίας του χαρακτήρα στην οθόνη είναι σύντομος, παίζει σημαντικό ρόλο στην αφήγηση, καθώς κατά τη σκηνή του κάτω κόσμου το πνεύμα του Σίνον εμφανίζεται για να επιπλήξει τον Οδυσσέα που τον άφησε να σκοτωθεί από τους Τρώες.

Το ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το δίκτυο των μυκηναϊκών βασιλείων, η σημασία της βασιλείας, οι ανακτορικές οικονομίες, η δυναστική διαδοχή, η ναυσιπλοΐα μεγάλων αποστάσεων και ο αριστοκρατικός πόλεμος, τεκμηριώνεται καλά από την αρχαιολογία / UNIVERSAL

Η Ιθάκη και ο Δούρειος Ίππος

Ασφαλώς, η Ιθάκη είναι πραγματικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι φιλοξένησε σημαντικούς οικισμούς καθ' όλη την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ανασκαφές σε αρκετές θέσεις έχουν φέρει στο φως μυκηναϊκά κτίρια, κεραμικά, τάφους και εισαγόμενα αγαθά της περιόδου που παραδοσιακά συνδέεται με τον Τρωικό Πόλεμο, αν και καμία από αυτές τις θέσεις δεν έχει ταυτιστεί με βεβαιότητα ως το ανάκτορο του Οδυσσέα.

Η ιστορία του Δούρειου Ίππου αποτελεί μία από τις πιο διάσημες αφηγήσεις όλης της ελληνικής λογοτεχνίας και εμπνέει μια εντυπωσιακή σκηνή στην ταινία του Νόλαν. Αφού πείθουν τους Τρώες ότι εγκατέλειψαν την πολιορκία δέκα ετών, οι Έλληνες αφήνουν έναν τεράστιο ξύλινο ίππο έξω από τις πύλες της Τροίας, τον οποίο οι κάτοικοι μεταφέρουν μέσα στα τείχη. Με το πέσιμο της νύχτας, ο Οδυσσέας και οι άνδρες του βγαίνουν από την κοιλιά του ίππου και ανοίγουν τις πύλες, επιτρέποντας στον Αγαμέμνονα και τον ελληνικό στρατό να κατακτήσουν την πόλη. Στην ταινία, πάντως, ο ίππος δεν είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχούς έξω από τις πύλες, αλλά οι Τρώες τον βρίσκουν μισοθαμμένο στην ακτή και τον σέρνουν στην παραλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όλη την ταινία γίνονται αναφορές σε μια μυστηριώδη ομάδα γνωστή ως «Λαοί της Θάλασσας», των οποίων οι επαναλαμβανόμενες βίαιες επιθέσεις έχουν σπείρει τον τρόμο σε όλο τον γνωστό κόσμο. Στην προσαρμογή του Νόλαν υπονοείται πως οι Λαοί της Θάλασσας δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους Έλληνες.

Τόσο το ομηρικό έπος όσο και η ταινία του Νόλαν καταλαμβάνουν έναν ασυνήθιστο χώρο ανάμεσα στην ιστορία και τον μύθο. Το ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το δίκτυο των μυκηναϊκών βασιλείων, η σημασία της βασιλείας, οι ανακτορικές οικονομίες, η δυναστική διαδοχή, η ναυσιπλοΐα μεγάλων αποστάσεων και ο αριστοκρατικός πόλεμος, τεκμηριώνεται καλά από την αρχαιολογία. Ταυτόχρονα, ούτε ο Όμηρος ούτε ο Νόλαν επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια ντοκιμαντερίστικη ανασύσταση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ωστόσο, και οι δύο αφηγητές δημιούργησαν ιστορίες που προσφέρουν πολύτιμη ματιά στον κόσμο της ανατολικής Μεσογείου εκείνης της εποχής.