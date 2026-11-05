«Αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα μου»: Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να προσθέσει αυτό το υλικό σε πίτσα - iefimerida.gr

Η άρνηση του Ιταλού αρχιμάγειρα να βάλει ανανά στην πίτσα τού κόστισε την δουλειά του. Όπως υποστήριζε, κάτι τέτοιο αποτελούσε «προσβολή για τον πολιτισμό του».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ιταλός αρχιμάγειρας απολύθηκε από εστιατόριο στην Αυστραλία επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά σε πίτσα, θεωρώντας το «προσβολή για τον πολιτισμό του». Η απόλυση ακολούθησε συζήτηση με τον εργοδότη του για ζητήματα απόδοσης, με επίκεντρο τη συγκεκριμένη άρνηση.

Η απόλυση είχε σοβαρές συνέπειες για τον σεφ, καθώς βρισκόταν στη διαδικασία έκδοσης μόνιμης άδειας παραμονής με εγγύηση του εργοδότη. Η απόσυρση της εγγύησης ακύρωσε την αίτησή του, αναγκάζοντάς τον να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δικαιολόγησε την απόφασή του ως επαγγελματική, καθώς η άρνηση του σεφ αφορούσε παραγγελία μεγάλου πελάτη. Ήταν η τρίτη φορά που ο αρχιμάγειρας αρνούνταν να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εντολή, παρά τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Ο αρχιμάγειρας προσέφυγε στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, χάνοντας την προσπάθεια να επιστρέψει στη θέση του. Το εστιατόριο έκλεισε αργότερα για οικονομικούς λόγους και ο σεφ βρήκε νέα εργασία.

Το εστιατόριο La Costa παρουσιαζόταν ως μια «κομψή γωνιά της Ιταλίας στην καρδιά του Κουίνσλαντ», της αυστραλιανής πολιτείας που οι ντόπιοι αποκαλούν «πολιτεία του ήλιου». «Σας υποσχόμαστε ότι θα σας αρκέσει μια στιγμή για να καταλάβετε πως δεν βρίσκεστε πια στο Μπρισμπέιν, αλλά στην Ιταλική Ριβιέρα», γράφει ακόμη η ιστοσελίδα του, αν και το κατάστημα έχει πλέον κλείσει.

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Τρεις φορές «όχι» στον ανανά

Για τον δυσαρεστημένο πρώην αρχιμάγειρά του, φαίνεται πως κι εδώ αρκούσε μια στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, αρκούσε ένα υλικό για να... λυθούν τα μάγια της «πολυτελούς λαμπρότητας των ιταλικών ακτών» και να βρεθούν οι θαμώνες ξανά στη Φόρτιτιουντ Βάλεϊ, τη συνοικία των νυχτερινών κέντρων του Μπρισμπέιν. Το υλικό αυτό ήταν ο ανανάς. Πάνω σε πίτσα.

Η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας της Αυστραλίας εξέδωσε απόφαση την Τρίτη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιόν της, ο Νταβίντε Ταμπουρέλα απολύθηκε από το La Costa στις 20 Μαΐου. Δύο εβδομάδες νωρίτερα τον είχε καλέσει ο εργοδότης του, Έλιοτ Ίνγκραμ, «για να συζητηθούν ζητήματα απόδοσης». Ένα από αυτά ήταν η άρνηση του Ιταλού αρχιμάγειρα να βάλει ανανά στην πίτσα. Όπως υποστήριζε, κάτι τέτοιο αποτελούσε «προσβολή για τον πολιτισμό του».

Στο Κουίνσλαντ, ωστόσο, ο αγκαθωτός τροπικός καρπός χαίρει τόσο μεγάλης εκτίμησης που του έχει στηθεί και μνημείο, αν όχι γιγάντιο, πάντως μεγάλο. Εκεί, πολλοί θα θεωρούσαν ιεροσυλία ακριβώς την άρνηση του μάγειρα. Η άρνηση αυτή αποδείχθηκε τελικά ακριβή και για τους δύο.

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Ο Ταμπουρέλα βρισκόταν πάνω από τρία χρόνια στη διαδικασία έκδοσης θεώρησης τύπου 186. Η θεώρηση αυτή οδηγεί σε μόνιμη άδεια διαμονής με την εγγύηση του εργοδότη. Ο Ίνγκραμ λέει ότι περίμενε όσο περισσότερο του επέτρεπε ο νόμος πριν ενημερώσει τις αρχές ότι ο Ταμπουρέλα δεν εργαζόταν πια στο εστιατόριο. Ήλπιζε ότι η αίτηση θα εγκρινόταν πριν από τη στιγμή που θα ήταν υποχρεωμένος να αποσύρει την εγγύησή του. Η έγκριση δεν ήρθε έγκαιρα. Έτσι ο Ιταλός, που ζει στη χώρα ως προσωρινός μετανάστης, θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.

Για τον Ίνγκραμ το ζήτημα ήταν καθαρά επαγγελματικό. «Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση, με κατανάλωση πάνω από 15.000 δολάρια, και ο άνθρωπος που πλήρωνε για όλα μάς λέει: "Θέλω οπωσδήποτε πίτσες με χοιρομέρι και ανανά"», διηγήθηκε.

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Στην Επιτροπή ακούστηκε επίσης ότι ο Ταμπουρέλα παραδέχθηκε πως ήταν η τρίτη φορά που αρνιόταν να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εντολή. Αντί να συμμορφωθεί, ζήτησε από τον Ίνγκραμ να «ψάξει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα».

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Ο Ίνγκραμ λέει ότι ούτε ο ίδιος προτιμά τη συγκεκριμένη πίτσα, που διχάζει τόσο. Μετά από 17 χρόνια στον χώρο της εστίασης, όμως, και πάνω από δέκα χρόνια στη διεύθυνση εστιατορίων, έμαθε να μην ανοίγει μέτωπα παντού. «Αν αγοράζω πίτσα με χοιρομέρι και ανανά; Μάλλον δεν είναι η αγαπημένη μου», είπε με διακριτικότητα. «Σίγουρα όμως δεν την περιφρονώ. Και, για να είμαστε ειλικρινείς, την είχαμε παλαιότερα και στον παιδικό κατάλογο».

Ο Ταμπουρέλα υποστήριξε ότι η απόλυσή του παραβίαζε τον αυστραλιανό νόμο για τη δίκαιη εργασία. Είπε ότι ένας από τους λόγους της απόλυσης ήταν ένας τραυματισμός του στη δουλειά: είχε χτυπήσει σε μεταλλική κουπαστή και το δεξί του χέρι είχε σπάσει σε δύο σημεία.

Η επίτροπος Τζένιφερ Χαντ απέρριψε την προσφυγή του. Έκρινε ότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα και ότι δεν συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις που θα δικαιολογούσαν την εξέτασή της. Έτσι ο αρχιμάγειρας έχασε την προσπάθειά του να επιστρέψει στη θέση του.

Το La Costa έκλεισε τον Ιούλιο, όταν έληξε η μίσθωση του καταστήματος. Ο Ίνγκραμ απέδωσε το κλείσιμο στο υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης στη Φόρτιτιουντ Βάλεϊ.

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Σήμερα ο Ταμπουρέλα εργάζεται σε άλλο ιταλικό εστιατόριο. Ευτυχώς, στον κατάλογό του δεν υπάρχει ανανάς...