Ολική έκλειψη ηλίου: Το ισπανικό χωριό όπου το σκοτάδι έπεσε... δύο φορές -Το σπάνιο φαινόμενο που έζησαν οι κάτοικοι - iefimerida.gr

Ένα χωριό που συνήθως χαρακτηρίζεται από την απουσία κόσμου μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του πλανήτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια ολική ηλιακή έκλειψη, η πρώτη ορατή από την Ισπανία από το 1912, προσέλκυσε το ενδιαφέρον στο χωριό Αβεγιανόσα ντε Μουνιό. Το φυσικό τοπίο και η χρονική στιγμή της, λίγο πριν από τη δύση, το κατέστησαν ιδανικό σημείο παρατήρησης.

Το χωριό, που τη δεκαετία του '50 είχε 200 κατοίκους και έντονη αγροτική ζωή, ερημώθηκε σταδιακά. Η μηχανοποίηση της γεωργίας οδήγησε τους περισσότερους κατοίκους στη μετανάστευση προς τις μεγάλες πόλεις, αφήνοντας πίσω ελάχιστους.

Για την έκλειψη, πρώην κάτοικοι επέστρεψαν με τις οικογένειές τους, ενώ επισκέπτες από όλη την Ισπανία και το εξωτερικό κατέκλυσαν την περιοχή. Τα καταλύματα έκλεισαν μήνες νωρίτερα από ειδικούς που αναζητούσαν ιδανικές συνθήκες.

Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στις σπηλιές πάνω από το χωριό, ένα σημείο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Για λίγα λεπτά, το ξεχασμένο χωριό μετατράπηκε στο κέντρο του κόσμου.

Υπάρχουν χωριά που μοιάζουν ήσυχα, και μετά υπάρχει η μικροσκοπική Αβεγιανόσα ντε Μουνιό, στη βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργος. Δεν έχει εστιατόρια, δεν έχει καταστήματα, και το μοναδικό της μπαρ δεν ανοίγει ποτέ.

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Ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του πλανήτη

Για τους λίγους αυτούς ανθρώπους, αυτός είναι ο ρυθμός που καθορίζει την καθημερινότητα σε ένα μέρος όπου, τις περισσότερες μέρες, τίποτα δεν συμβαίνει πραγματικά.

Φέτος το καλοκαίρι όμως -και ειδικά το βράδυ της έκλειψης- ένα χωριό, που συνήθως χαρακτηρίζεται από την απουσία κόσμου, μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του πλανήτη.

Χθες, μια ολική ηλιακή έκλειψη διέσχισε τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που ήταν ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη δρα Μαρία Τερέσα Λόπες Σάντσες, φυσικό με έδρα τη Μαδρίτη, ήταν η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1912. Ωστόσο, η ολότητα ήταν ορατή μόνο κατά μήκος μιας στενής διαδρομής πάνω από την ήπειρο, και η Αβεγιανόσα ντε Μουνιό βρισκόταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.

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Αυτό όμως που έκανε το μικρό χωριό τόσο ελκυστικό σημείο παρατήρησης ήταν το τοπίο: χρυσαφένιοι σιτοβολώνες και χαμηλοί λόφοι άνοιγαν σε έναν ευρύ ορίζοντα, με λίγα κτίρια, ελάχιστο τεχνητό φως και σχεδόν καθόλου από τα πλήθη που αναμένονταν σε πιο γνωστά σημεία παρατήρησης.

Ο χρόνος της έκλειψης την έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή. Επειδή συνέβη λίγο πριν από τη δύση, δημιούργησε ένα διπλό λυκόφως, «σαν να έζησες δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά», όπως το περιέγραψε η Λόπες. Αργότερα το ίδιο βράδυ ήταν ορατό και το μετεωρικό σμήνος των Περσείδων, δημιουργώντας μια σπάνια σύμπτωση ουράνιων φαινομένων.

«Ανεβείτε προς τη σπηλιά, από εκεί βλέπεις τα πάντα»

Η κάτοικος Σάρα Άλβαρες Ροδρίγες ήξερε πολύ καλά πού να στείλει τον κόσμο. «Ανεβείτε προς τη σπηλιά» είπε, «από εκεί βλέπεις τα πάντα».

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Γεννημένη στην Αβεγιανόσα ντε Μουνιό το 1937, η Άλβαρες δεν έχει ζήσει ποτέ αλλού. Στα 90 της χρόνια είχε δει το χωριό να μεταμορφώνεται εντελώς. Τη δεκαετία του 1950 το χωριό είχε περίπου 200 κατοίκους και αρκετά μικρά μαγαζιά. Ψαράδες από εκεί ταξίδευαν με ποδήλατο σε γειτονικά χωριά για να πουλήσουν το ψάρι τους.

Ο Ραούλ Γκράντε Ρεβίγια, που γεννήθηκε εκεί πριν από 73 χρόνια αλλά μετακόμισε στη Μαδρίτη ως παιδί, θυμόταν έναν ταχυδρόμο που έφτανε καβάλα σε γαϊδούρι για να παραδώσει γράμματα και εφημερίδες. Μισοκοιμισμένος στη σέλα, ο ταχυδρόμος μπορούσε να βασιστεί στο ζώο για να ξέρει πού να σταματήσει, ακόμη και στο μικρό ταχυδρομείο που βρισκόταν κάποτε στην άκρη του χωριού. Για γενιές, το χωριό επιβίωνε από καλλιέργειες, λαχανόκηπους, αμπέλια και κτηνοτροφία.

Αυτό που έκανε το μικρό χωριό τόσο ελκυστικό σημείο παρατήρησης ήταν το τοπίο: χρυσαφένιοι σιτοβολώνες και χαμηλοί λόφοι άνοιγαν σε έναν ευρύ ορίζοντα, με λίγα κτίρια, ελάχιστο τεχνητό φως και σχεδόν καθόλου από τα πλήθη που αναμένονταν σε πιο γνωστά σημεία παρατήρησης / WIKIPEDIA

Έπειτα η γεωργία μηχανοποιήθηκε. Με ελάχιστες άλλες θέσεις εργασίας στην περιοχή, ο κόσμος έφυγε για πόλεις όπως η Μαδρίτη, το Μπιλμπάο, η Βαρκελώνη και αλλού.

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Μία ημέρα πριν από την έκλειψη, περισσότερες κατσίκες έβοσκαν στους γύρω λόφους από ανθρώπους που ζούσαν μόνιμα στο χωριό, και τεράστια χωράφια με ηλιοτρόπια απλώνονταν σε τοπία όπου κάποτε δούλευαν εκατοντάδες χωρικοί. Χθες, όμως, η έκλειψη έφερε πίσω κάποιες από αυτές τις οικογένειες.

Για τη συγκυρία αυτή, ο Γκράντε επέστρεψε με τη σύντροφό του, τον γιο του, τα εγγόνια του και τον ευρύτερο κύκλο φίλων τους. Ο αδελφός του ήρθε επίσης με τα τρία παιδιά του, τον εγγονό του και την αδελφή του, φέρνοντας συνολικά μια παρέα περίπου 20 ατόμων και διπλασιάζοντας τον πληθυσμό του χωριού για μία νύχτα.

Η Άλβαρες λέει πως και άλλοι γείτονες φιλοξένησαν δικούς τους φίλους και συγγενείς, με κόσμο να ταξιδεύει από όλη την Ισπανία, ακόμη και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Βενεζουέλα.

Ο χρόνος της έκλειψης την έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή. Επειδή συνέβη λίγο πριν από τη δύση, δημιούργησε ένα διπλό λυκόφως, «σαν να έζησες δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά», όπως το περιέγραψε η Λόπες / WIKIPEDIA

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Η δρ Λουκρέτσια Λόπες, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, είπε πως μεμονωμένα γεγονότα, όπως μια έκλειψη, μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους «να ξανανακαλύψουν έναν τόπο με τον οποίο έχουν ήδη κάποια σύνδεση». Στην Αβεγιανόσα, αυτή η επανασύνδεση επεκτάθηκε ήδη πέρα από πρώην κατοίκους και τις οικογένειές τους.

Το κοντινό ξενοδοχείο «Parador de Lerma», στεγασμένο στο πρώην παλάτι του δούκα της Λέρμα, είχε κλείσει πλήρως για την εκδήλωση από το 2022, και ο Αλμπέρτο Μπόσκε Κοέγιο, από τον οργανισμό τουρισμού της Καστίλης και Λεόν, είπε πως το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε σε όλη την περιοχή.

«Τα περισσότερα καταλύματά μας ήταν πλήρως κλεισμένα. Μάλιστα, είχαν κλειστεί πολύ νωρίτερα» σημείωσε, προσθέτοντας πως ειδικοί σε εκλείψεις είχαν αναζητήσει «το καλύτερο σημείο, όχι το πιο γνωστό», επειδή ήθελαν ιδανικές συνθήκες παρατήρησης.

Υπάρχουν χωριά που μοιάζουν ήσυχα, και μετά υπάρχει η μικροσκοπική Αβεγιανόσα ντε Μουνιό, στη βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργος. Δεν έχει εστιατόρια, δεν έχει καταστήματα, και το μοναδικό της μπαρ δεν ανοίγει ποτέ / WIKIPEDIA

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Ο Γκράντε κάνει λόγο για μια οικογένεια από την Καλιφόρνια που σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ισπανία για την έκλειψη. Μη θέλοντας να χάσουν την έκλειψη στη Μαδρίτη, είχε πάει από σπίτι σε σπίτι στην Αβεγιανόσα ρωτώντας αν κάποιος θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει, ώστε να ζήσουν την έκλειψη από αυτό που θεωρούσε το καλύτερο σημείο παρατήρησης της Ισπανίας.

Σε όλο το Μπούργος, οι κοινότητες ετοίμαζαν σημεία παρατήρησης και εκδηλώσεις για την έκλειψη. Στην Αβεγιανόσα ντε Μουνιό, όμως, κάτοικοι και επισκέπτες κατευθύνθηκαν προς τις σπηλιές πάνω από το χωριό. Με τον ήλιο μόλις οκτώ μοίρες πάνω από τον ορίζοντα κατά την ολότητα, μια απρόσκοπτη θέα προς τα δυτικά ήταν καθοριστική, καθιστώντας τις υπερυψωμένες σπηλιές πρώτη θέση γι' αυτό το μοναδικό ουράνιο θέαμα μιας γενιάς.

Οι σπηλιές όμως δεν ήταν απλώς ένα καλό σημείο παρατήρησης. Επί γενιές, αυτή η κοινότητα συγκεντρωνόταν εκεί για να παρακολουθήσει μαζί το ηλιοβασίλεμα, και ένας πρώην κάτοικος είχε επιλέξει ακόμη και να σκορπιστεί η στάχτη του εκεί. Ήταν ένα μέρος με βαθιά συναισθηματική αξία για το χωριό.

Και κάπως έτσι, χθες, η Αβεγιανόσα ντε Μουνιό γέμισε ξανά φωνές. Ο καπνός από ψητά αρνίσια παϊδάκια κατέλαβε τους χώρους ανύπαρκτων εστιατορίων, και τα γέλια των παιδιών ακούστηκαν εκεί όπου κάποτε βρισκόταν ένα σχολείο. Έπειτα, για λίγα εξαιρετικά λεπτά, το σκοτάδι έπεσε δύο φορές. Και, χάρη σε ένα αξιοσημείωτο γεωγραφικό τυχαίο, ένα από τα πιο παραγνωρισμένα χωριά της Ισπανίας έγινε, έστω και για λίγο, το κέντρο του κόσμου...