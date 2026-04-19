Οι κρυφοί άστεγοι της Ιαπωνίας - Χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν μέσα σε ίντερνετ καφέ - iefimerida.gr

Μπορεί η Ιαπωνία να θεωρείται μια από τις πιο ανεπτυγμένες και ισχυρές οικονομίες του κόσμου, όμως κρύβει και σκοτεινές πλευρές που σπάνια γίνονται ορατές.

Η «αόρατη» αστεγία στα ίντερνετ καφέ



Στην Ιαπωνία έχει εμφανιστεί μια ιδιαίτερη μορφή αστεγίας: εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα περνούν τις νύχτες τους σε μικρά κουβούκλια μέσα σε 24ωρα ίντερνετ καφέ. Χώροι που προορίζονταν για gaming ή ανάγνωση manga έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα υπνοδωμάτια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα της μητροπολιτικής κυβέρνησης του Τόκιο του 2018 εκτιμά ότι περίπου 4.000 άνθρωποι κοιμούνται εκεί τις εργάσιμες ημέρες. Πρόσφατες αναφορές (2025-2026) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτό το νούμερο, ενώ το επίσημο σύνολο αστέγων στην Ιαπωνία είναι μόλις 2.591 άτομα (Ιανουάριος 2025), καθώς δεν περιλαμβάνει όσους μένουν σε καφέ ή άλλους προσωρινούς χώρους.

Το κλείσιμο των ίντερνετ καφέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ιαπωνία έκανε το πρόβλημα της αστεγίας πιο εμφανές. Το κλείσιμό τους λόγω της πανδημίας τούς οδήγησε στην αστεγία, με ακόμη πιο κυριολεκτικό τρόπο.

Ένα τεχνολογικό καταφύγιο για τους «εργαζόμενους φτωχούς»

Τα ίντερνετ καφέ σε Τόκιο, Οσάκα και άλλες πόλεις προσφέρουν πακέτα διανυκτέρευσης με ντους, ποτά, ανακλινόμενα καθίσματα και ιδιωτικά κουβούκλια. Για όσους έχουν ασταθή εργασία, αποτελούν έναν συνδυασμό οικονομικής λύσης, ανωνυμίας και ασφάλειας. Οι λεγόμενοι «πρόσφυγες των net café» δεν είναι απαραίτητα άνεργοι: πολλοί εργάζονται σε διανομές, καθαρισμούς, αποθήκες ή καταστήματα, αλλά δεν μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για κανονική κατοικία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ντοκιμαντέρ Lost in Manboo

Ένα από τα πιο συγκινητικά ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει αυτή την πραγματικότητα είναι το σύντομο «Lost in Manboo» (2015) του Γάλλου σκηνοθέτη Jérôme Plan.

Το φιλμ ακολουθεί δύο πραγματικούς κατοίκους του internet café Manboo στο Τόκιο: τη 23χρονη Hitomi, που εργάζεται στη νυχτερινή ζωή, και τον 39χρονο Masata. Μέσα σε μόλις 9 λεπτά, το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς ένα μικρό κουβούκλιο – με έναν υπολογιστή, μια οθόνη και το πάτωμα για ύπνο – γίνεται «σπίτι» για ανθρώπους που δουλεύουν αλλά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κανονική στέγαση. Η Hitomi μιλάει με ειλικρίνεια για την οικογένειά της, την έλλειψη στόχων και την εύθραυστη υγεία της, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τα στατιστικά.

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο YouTube και στο Vimeo με αγγλικούς υπότιτλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς η φτώχεια οδηγεί σε αυτή τη νέα μορφή αστεγίας

Η αύξηση της επισφαλούς εργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας. Ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων απασχολείται σε μη σταθερές θέσεις με χαμηλούς μισθούς και ελάχιστη εργασιακή ασφάλεια. Ένας χαμένος μισθός μπορεί να οδηγήσει γρήγορα στην αστεγία. Παράλληλα, το υψηλό κόστος στέγασης και οι μεγάλες προκαταβολές για ενοικίαση καθιστούν την εύρεση κατοικίας σχεδόν αδύνατη για τους χαμηλόμισθους.

Η «κρυφή» αυτή αστεγία αφορά νέους με μερική απασχόληση, μεσήλικες που έχασαν σταθερές δουλειές, εσωτερικούς μετανάστες, γυναίκες που εγκαταλείπουν κακοποιητικά περιβάλλοντα και άτομα χωρίς οικογενειακό δίκτυο. Την ημέρα ενσωματώνονται στο πλήθος, τη νύχτα επιστρέφουν στα κουβούκλια των καφέ.

Η καθημερινότητα μέσα στα κουβούκλια

Παρότι προσφέρουν προσωρινή στέγη, τα ίντερνετ καφέ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια κανονική κατοικία. Ο κακός ύπνος, η έλλειψη άνεσης και οι περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής επιβαρύνουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Η συνεχής αβεβαιότητα, η κοινωνική απομόνωση και η απουσία σταθερής διεύθυνσης δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο φτώχειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παρεμβάσεις των αρχών

Οι τοπικές κυβερνήσεις, όπως του Τόκιο, έχουν εφαρμόσει μέτρα όπως επείγουσα στέγαση, συμβουλευτική και προγράμματα εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές είναι συχνά προσωρινές και δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια: το υψηλό κόστος κατοικίας και τους χαμηλούς μισθούς.

Ο ρόλος των ΜΚΟ

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως η Homedoor, προσφέρουν προσωρινή στέγη, τρόφιμα, είδη υγιεινής και βοήθεια για πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πιέζουν για αλλαγές στη νομοθεσία που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Μια κρίση φτώχειας που περνά απαρατήρητη

Η αύξηση των «προσφύγων των net café» αποκαλύπτει ότι ακόμη και σε χώρες με ισχυρές οικονομίες, η φτώχεια μπορεί να παραμένει αόρατη. Η ανάδειξη αυτής της μορφής αστεγίας βοηθά στη διεθνή κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων και στην ανάγκη για σταθερή, ασφαλή στέγη για όλους.