Η πρώτη γραφομηχανή του κόσμου πωλείται σε δημοπρασία -Η σπάνια Malling-Hansen, αγαπημένη του Φρίντριχ Νίτσε - iefimerida.gr

Η πρώτη γραφομηχανή του κόσμου βγαίνει σε δημοπρασία στην Κολωνία της Γερμανίας σε λίγες ημέρες.



«Δεν υπάρχει τίποτα στο γράψιμο», έγραψε κάποτε ο -ορκισμένος λάτρης των γραφομηχανών- Έρνεστ Χέμινγουεϊ «και το μόνο που κάνεις είναι να κάθεσαι πάνω από μια όμορφη γραφομηχανή και να "αιμορραγείς" την ψυχή σου».

Η πρώτη γραφομηχανή στον κόσμο βγαίνει σε δημοπρασία στην Κολωνία στις 22 Μαρτίου - μια υπέροχη ρετρό Malling-Hansen, ηλικίας άνω των 150 ετών. Έχουν απομείνει μόλις 35 Malling-Hansen σε όλη την υφήλιο και οι 30 από αυτές βρίσκονται σε μουσεία.



Μια «μπάλα γραφής»



Ενώ μια Sholes & Gliddon θεωρείται στις μέρες μας ο ακρογωνιαίος λίθος της συλλογής κάθε λάτρη της γραφομηχανής, η αυθεντική «μπάλα γραφής» [αυτό ήταν το ανεπίσημο παρατσούκλι της...] Malling-Hansen είναι πλέον σχεδόν απλησίαστη, οικονομικά μιλώντας.

Σχεδόν όλες οι Malling-Hansen που έχουν φτάσει σε μια δημόσια δημοπρασία προέρχονται από την Auction Team Breker, έναν οίκο δημοπρασιών στην Κολωνία. Αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι ο Ewe Breker, που ξεκίνησε την εταιρεία, είναι την ίδια στιγμή και ο επικεφαλής της Malling Hansen Society.

Η ιστορία της Μalling-Hansen

Μια σύντομη μελέτη του μηχανήματος δείχνει ότι η συγκεκριμένη γραφομηχανή σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα τη διεπαφή με τον χρήστη, καθώς η αρχική πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί ένα μηχάνημα με το οποίο οι άνθρωποι που δεν ήταν ευλογημένοι με ομιλία ή/και ακοή ή/και όραση θα μπορούσαν να επικοινωνούν γρήγορα με εκείνους που δεν καταλάβαιναν τη νοηματική γλώσσα.

Πριν από 150 χρόνια, αυτό ήταν πραγματικά... τεχνολογία αιχμής.

Βλέπετε, ο αιδεσιμότατος Rasmus Malling-Hansen ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου για Κωφάλαλους της Κοπεγχάγης και όταν συνειδητοποίησε ότι οι μαθητές του μπορούσαν να συλλαβίσουν φωνητικά με τα δάχτυλά τους πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσαν να γράψουν με το χέρι, άρχισε να εργάζεται πάνω σε μια μηχανή που θα επέτρεπε στο ποίμνιό του να «μιλάει με τα δάχτυλά του».



Η πρώτη γραφομηχανή του κόσμου / MALLING-HANSEN

Η «μπάλα γραφής» ήταν η απάντησή του, και δεδομένου ότι δεν υπήρχε προηγούμενη εργασία πάνω στην οποία να βασιστεί, αποτελεί... μνημείο εφευρετικότητας και επιμονής.

Ο Malling-Hansen τα έκανε όλα αυτά ενώ έκανε την καθημερινή του δουλειά, και συνέλαβε αυτό το μηχάνημα από το μηδέν - δεν υπήρχε τίποτα παρόμοιο πάνω στο οποίο να βασιστεί ο σχεδιασμός της γραφομηχανής αυτής.



Το σχεδιαστικό βάθος στο οποίο έφτασε ο αιδεσιμότατος είναι πραγματικά αξιοσημείωτο: π.χ. σκέφτηκε να διαχωρίσει τα φωνήεντα από τα σύμφωνα και να βάλει τα πιο συνηθισμένα ζεύγη γραμμάτων μαζί.

Επίσης, η διεπαφή είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να μην κουνάτε καθόλου τα χέρια σας, αλλά να πατάτε απλώς τα πλήκτρα.

Παρότι αυτό το μηχάνημα κρίνεται ως «γραφομηχανή», είναι πολύ περισσότερα από αυτό, καθώς φαίνεται ότι σχεδιάστηκε περισσότερο ως μεταφραστής για τα άτομα με προβλήματα όρασης, φωνής ή/και όρασης, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν ταχύτερα και ευκολότερα.



Μόλις 150 χρόνια πριν, αν θέλατε να γράψετε κάτι, δεν υπήρχε εναλλακτική λύση από το να το γράψετε με στυλό και μελάνι / WIKIPEDIA



Η υποδοχή της γραφομηχανής

Η γραφομηχανή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, καθώς ήταν το «αστέρι» δύο παγκόσμιων εκθέσεων: της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1873 στη Βιέννη και της Exposition Universelle του 1878 στο Παρίσι.

Το 1881, ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche αγόρασε μια «μπάλα γραφής» Malling-Hansen, αποτελώντας τον πιο διάσημο χρήστη του προϊόντος.



Συγκριτικά, η επίσης επιτυχημένη γραφομηχανή μάρκας Sholes & Gliddon είχε κάποια κραυγαλέα ελαττώματα: πληκτρολογούσε μόνο κεφαλαία γράμματα και δεν μπορούσατε να δείτε τι γράφατε.



Ωστόσο, η χειροποίητη παραγωγή της Malling-Hansen την έκανε τελικά πολύ ακριβή για τον απλό άνθρωπο, ενώ, αντίθετα, η γραφομηχανή των Sholes & Glidden ήταν πιο προσιτή και έγινε η πρώτη εμπορικά επιτυχημένη γραφομηχανή.



Πριν από 150 χρόνια...

Και όλα αυτά συνέβαιναν μόλις 150 χρόνια πριν, τότε που, αν θέλατε να γράψετε κάτι, δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση από το να γράψετε με στυλό και μελάνι.

Μόλις εξήντα χρόνια αργότερα βγήκε στην αγορά το στυλό BIC του László Bíró (1931).



Το γράψιμο περιλάμβανε τη συνεχή χρήση στυπόχαρτου για την απομάκρυνση της περίσσειας μελανιού / WIKIPEDIA

Πόσα αναμένεται να «πιάσει»

Η Malling-Hansen αναμένεται να «πιάσει» έως και 200.000 ευρώ. Το πιο πρόσφατο αντίγραφο της Μalling-Hansen που βγήκε σε δημοπρασία έπιασε 170.000 ευρώ το 2021, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο ακριβή γραφομηχανή που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, πίσω μόνο από τη φορητή Lettera 32 Olivetti του σπουδαίου συγγραφέα Cormac McCarthy.



Ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος αγόρασε την Olivetti το 1963 για 50 δολάρια και τη χρησιμοποίησε για να δακτυλογραφεί ό,τι έγραφε επί 40 συναπτά χρόνια (υπολογίζει ότι έχει δακτυλογραφήσει 5 εκατομμύρια λέξεις πάνω σε αυτήν...), κερδίζοντας στην πορεία ένα βραβείο Πούλιτζερ.



Ένας άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης πλήρωσε 254.500 ευρώ γι' αυτήν. Τα έσοδα από την πώληση διατέθηκαν στο Ινστιτούτο Σάντα Φε, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό διεπιστημονικής επιστημονικής έρευνας.



Η τρίτη πιο ακριβή γραφομηχανή είναι η Underwood Standard Portable του Ernest Hemingway του 1926, αξίας 160.000 ευρώ, με την οποία έγραψε τα βιβλία The Fifth Column, To Have and Have Not και For Whom the Bell Tolls. Είναι επίσης το μηχάνημα που ο Χέμινγουέι θα έπαιρνε μαζί του στις παραλίες της Νορμανδίας όταν αποβιβάστηκε εκεί μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις στην D-Day ως πολεμικός ανταποκριτής.



Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η γραφομηχανή Williams No. 6 που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Τουέιν, η οποία έπιασε 100.000 ευρώ το 2024.