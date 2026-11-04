Η πιο διάσημη μπλε πόρτα του σινεμά βγαίνει στην αγορά - Πωλείται το σπίτι του «Νότινγκ Χιλ» για 7,5 εκατ. στερλίνες - iefimerida.gr

Όποιος έχει δει τη ρομαντική κωμωδία «Νότινγκ Χιλ» του 1999 θα την αναγνωρίσει αμέσως. Η μπλε πόρτα, πίσω από την οποία ζούσε ο βιβλιοπώλης Γουίλιαμ Θάκερ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το σπίτι με την μπλε πόρτα, που πωλείται, ανήκε στον σεναριογράφο της ταινίας Ρίτσαρντ Κέρτις. Η πρόσοψή του λειτούργησε ως η κατοικία του ήρωα Γουίλιαμ Θάκερ, ενώ εκεί γυρίστηκαν μερικές από τις πιο αξέχαστες σκηνές.

Η επιλογή του ακινήτου για την ταινία έγινε τυχαία. Ο σκηνογράφος της ταινίας το πρότεινε χωρίς να γνωρίζει πως ανήκε στον ίδιο τον σεναριογράφο, ο οποίος έκπληκτος του αποκάλυψε την αλήθεια και συμφώνησε.

Η πόρτα που φαίνεται σήμερα δεν είναι η αυθεντική. Η αρχική πουλήθηκε σε δημοπρασία μετά την επιτυχία της ταινίας, ώστε να αποθαρρυνθούν οι θαυμαστές. Η σημερινή είναι πιστό αντίγραφο, βαμμένο στην ίδια μπλε απόχρωση.

Το ακίνητο, αρχικά σχεδιασμένο ως ατελιέ, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, ψηλές θολωτές οροφές και πολλούς φεγγίτες. Περιλαμβάνει επίσης δώμα με θέα και μια εσωτερική αυλή με κήπο μήκους δέκα μέτρων και πλούσια βλάστηση.

Όποιος έχει δει τη ρομαντική κωμωδία «Νότινγκ Χιλ» του 1999 θα την αναγνωρίσει αμέσως. Η μπλε πόρτα, πίσω από την οποία ζούσε ο βιβλιοπώλης Γουίλιαμ Θάκερ, ο ήρωας του Χιού Γκραντ, είναι πλέον, μαζί με το σπίτι στο οποίο ανήκει, προς πώληση. Το ακίνητο, στην καρδιά της ομώνυμης γειτονιάς του Λονδίνου, διατίθεται για 7,5 εκατομμύρια στερλίνες, δηλαδή περίπου 10,05 εκατομμύρια δολάρια.

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Πιο κινηματογραφική απ' όσο φαντάζεται κανείς

Η ιστορία του σπιτιού είναι πιο κινηματογραφική απ' όσο φαντάζεται κανείς. Σύμφωνα με την αγγελία, ιδιοκτήτης του ήταν κάποτε ο σεναριογράφος Ρίτσαρντ Κέρτις, ο άνθρωπος πίσω από το σενάριο της ταινίας, αλλά και επιτυχιών όπως το «Love Actually» και το «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία».

Τα εσωτερικά πλάνα του σπιτιού του Θάκερ γυρίστηκαν σε στούντιο, όμως η είσοδος του σπιτιού του Κέρτις λειτούργησε ως η πρόσοψη της κατοικίας του ήρωα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Την πώληση έχει αναλάβει ο Τζος Ράτκλιφ της UK Sotheby’s International Realty.

Στο κατώφλι αυτό γυρίστηκαν μερικές από τις πιο αξέχαστες σκηνές της ταινίας. Ανάμεσά τους εκείνη όπου ο συγκάτοικος του Θάκερ, ο Σπάικ, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρις Ίφανς, μένει κλειδωμένος έξω με τα εσώρουχα, μπροστά σε ένα πλήθος φωτογράφων που περιμένουν να απαθανατίσουν την Άννα Σκοτ, τη σταρ του κινηματογράφου που ενσάρκωσε η Τζούλια Ρόμπερτς και που έκλεψε την καρδιά του βιβλιοπώλη.

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Το ότι το σπίτι του Κέρτις κατέληξε στη μεγάλη οθόνη ήταν, όπως ο ίδιος έχει αφηγηθεί, καθαρή σύμπτωση. Μιλώντας τον Νοέμβριο του 2024 στην εκπομπή του Τζες Κέιγκλ στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM, θυμήθηκε ότι ο σκηνογράφος της ταινίας, Στιούαρτ Κρεγκ, πρότεινε τη συγκεκριμένη διεύθυνση χωρίς να ξέρει σε ποιον ανήκε.

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«Κάναμε μια μεγάλη σύσκεψη μαζί του και του είπαμε “βρες το σπίτι”. Έλειψε δύο μέρες και γύρισε με μία μόνο στιγμιαία φωτογραφία. Του είπα “α, πολύ αστείο”. Με ρώτησε “τι εννοείς;” και του απάντησα “μα αυτό είναι το σπίτι μου”. Κι εκείνος μου είπε “όχι, αυτό πρέπει να είναι το σπίτι”», διηγήθηκε ο Κέρτις. «Κι έτσι έγινε τελικά».

Μέσα στο σπίτι της ταινίας «Νότινγκ Χιλ»

Η πόρτα που βλέπει σήμερα ο περαστικός δεν είναι, πάντως, η αυθεντική. Σύμφωνα με το περιοδικό Country Living, η αρχική πόρτα πουλήθηκε σε δημοπρασία μετά την επιτυχία της ταινίας, ώστε να αποθαρρυνθούν οι θαυμαστές που συνέρρεαν στο σημείο. Η σημερινή είναι αντικαταστάτρια, βαμμένη αργότερα στην ίδια απόχρωση του μπλε, και εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αγαπημένη ταινία.

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Όσο για το ίδιο το σπίτι, έχει τρία υπνοδωμάτια και δύο πλήρη μπάνια, σε συνολική επιφάνεια περίπου 256 τετραγωνικών μέτρων. Στο εσωτερικό, ένας ενιαίος ανοιχτός χώρος ενώνει την κουζίνα, την τραπεζαρία και τα σαλόνια. Το κτίριο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ατελιέ καλλιτέχνη, γεγονός που εξηγεί τις ψηλές θολωτές οροφές και τους πολλούς φεγγίτες που πλημμυρίζουν τον χώρο με φως.

Η κύρια κρεβατοκάμαρα, στον πρώτο όροφο, διαθέτει τζάκι και ευρύχωρη ντουλάπα που οδηγεί στο ιδιωτικό της μπάνιο, με διπλό νιπτήρα, ανεξάρτητη μπανιέρα και ξεχωριστή ντουζιέρα. Μια ελικοειδής σκάλα ανεβαίνει στο δώμα, από όπου η θέα απλώνεται πάνω από ολόκληρο το Νότινγκ Χιλ, ενώ στο ισόγειο υπάρχει εσωτερική αυλή με κήπο μήκους περίπου δέκα μέτρων, με χώρο για φαγητό και πλούσια βλάστηση.