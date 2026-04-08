Η οικογένεια Νεοζηλανδών που ζει χωρίς στομάχι -Η ακραία επιλογή για να αποφύγουν τον καρκίνο - iefimerida.gr

Η γαστρεκτομή παραμένει η πιο αξιόπιστη άμυνα απέναντι σε έναν καρκίνο που, όταν εμφανιστεί, αφήνει ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Παρουσιάζεται το οικογενειακό ιστορικό της Karyn Paringatai με μια επιθετική μορφή καρκίνου και η γενετική διάγνωση που την οδήγησε στην απόφαση για προληπτική αφαίρεση του στομάχου, μια δραστική αλλά απαραίτητη ιατρική παρέμβαση για την επιβίωσή της.

Εξετάζεται πώς η κοινότητα των Μαορί συνέβαλε καθοριστικά στην επιστημονική ανακάλυψη του υπεύθυνου γονιδίου CDH1. Η γνώση αυτή δημιούργησε ένα δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στην προληπτική χειρουργική επέμβαση και την αποδοχή του υψηλού κινδύνου καρκίνου.

Αναλύεται η απαιτητική προσαρμογή στη ζωή μετά την γαστρεκτομή, εστιάζοντας στις διατροφικές αλλαγές, τις μακροχρόνιες σωματικές επιπτώσεις, όπως η υγεία των οστών, καθώς και στις ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους.

Διερευνώνται οι εναλλακτικές επιλογές έναντι της επέμβασης, η πολιτισμική σημασία της απόφασης για τους Μαορί και η μελλοντική αναζήτηση λύσεων. Προς το παρόν, η γαστρεκτομή παραμένει η πιο αξιόπιστη άμυνα έναντι αυτού του καρκίνου.

Μπορεί κανείς να ζήσει όλη του την ζωή χωρίς το στομάχι του; Η ιδέα ότι ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να αφαιρέσει προληπτικά ένα τόσο ζωτικό όργανο μοιάζει ακραία, σχεδόν αδιανόητη. Κι όμως, για ορισμένες οικογένειες Μαορί στη Νέα Ζηλανδία, αυτή η επιλογή δεν είναι μόνο πραγματική αλλά και, συχνά, σωτήρια. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου του στομάχου, γνωστή ως diffuse gastric cancer, καθώς και μια γενετική μετάλλαξη - συγκεκριμένα, το γονίδιο CDH1 gene - που μετατρέπει τον κίνδυνο σε (σχεδόν) βεβαιότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Karyn Paringatai, η απόφαση ήρθε πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. Όταν οι γιατροί της είπαν ότι θα έπρεπε να αφαιρέσει πλήρως το στομάχι της, η πρώτη της αντίδραση ήταν απορία: «Τι εννοείτε ότι απλώς το αφαιρείτε;». Δεν υπήρχε αντικατάσταση. Καμία τεχνητή λύση. Μόνο μια νέα, μόνιμη πραγματικότητα χωρίς ένα βασικό όργανο του πεπτικού συστήματος.

Το οικογενειακό της ιστορικό δεν άφηνε πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Ξαδέλφη της πέθανε από καρκίνο στομάχου μόλις στα 33, αφήνοντας πίσω της τρία παιδιά. Η μητέρα, η γιαγιά και η αδελφή της είχαν επίσης πεθάνει από την ίδια ασθένεια. Το μοτίβο ήταν τόσο επαναλαμβανόμενο που οι γιατροί στην περιοχή Tauranga αναγνώρισαν αμέσως την πιθανή γενετική αιτία.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε μέσω γενετικού ελέγχου: η Paringatai έφερε μετάλλαξη στο CDH1, η οποία συνεπάγεται έως και 70% πιθανότητα εμφάνισης διάχυτου γαστρικού καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής. Το συγκεκριμένο είδος καρκίνου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθεί εγκαίρως, καθώς αναπτύσσεται διάχυτα στον ιστό του στομάχου χωρίς να σχηματίζει σαφείς όγκους στα αρχικά στάδια. Όταν εντοπίζεται, συχνά είναι ήδη πολύ αργά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπως έτσι, η ιατρική κοινότητα έχει καταλήξει σε μια δραστική αλλά αποτελεσματική λύση: την ολική γαστρεκτομή, δηλαδή την πλήρη αφαίρεση του στομάχου. Πρόκειται για μια παρέμβαση αντίστοιχη, σε λογική, με την προληπτική μαστεκτομή, αλλά πολύ πιο απαιτητική σε επίπεδο φυσιολογίας και καθημερινής ζωής.

Η Paringatai υποβλήθηκε στην επέμβαση το 2010. Κατά τη διάρκειά της, οι χειρουργοί αφαίρεσαν το στομάχι και συνέδεσαν απευθείας τον οισοφάγο με το λεπτό έντερο. Ήταν η πρώτη στην οικογένειά της που πήρε αυτή την απόφαση και σύντομα ακολούθησαν και άλλοι συγγενείς. Σε μια οικογενειακή συγκέντρωση χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησε ότι από τα οκτώ άτομα που κάθονταν μαζί, μόνο ένα είχε ακόμη στομάχι.

Η περίπτωση των Μαορί δεν είναι μεμονωμένη, αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μεταλλάξεις στο CDH1 φαίνεται να είναι πιο συχνές σε ορισμένες κοινότητες, πιθανώς λόγω παλαιότερων εξελικτικών πλεονεκτημάτων. Παράλληλα, η ανακάλυψη της γενετικής αιτίας του καρκίνου αυτού συνδέεται άμεσα με την ίδια την κοινότητα. Η Maybelle McLeod ήταν από τους πρώτους που κινητοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1990, απευθυνόμενη στον γενετιστή Parry Guilford στο University of Otago.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τότε, η ασθένεια αντιμετωπιζόταν σχεδόν ως «κατάρα». Η McLeod, όμως, πίστευε ότι υπήρχε επιστημονική εξήγηση. Με τη συνεργασία της οικογένειας - η οποία συμφώνησε να παραχωρήσει DNA υπό αυστηρούς όρους - οι ερευνητές εντόπισαν το CDH1, ανοίγοντας τον δρόμο για γενετικό έλεγχο και προληπτικές παρεμβάσεις.

Η γνώση αυτή, ωστόσο, δημιούργησε ένα νέο, δύσκολο δίλημμα. Οι φορείς της μετάλλαξης έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν υψηλό κίνδυνο θανάσιμου καρκίνου και σε μια χειρουργική επέμβαση που εγγυάται σημαντικές, μόνιμες αλλαγές στη ζωή τους. Ο Rangi McLeod, ένας από τους πρώτους που υποβλήθηκαν σε γαστρεκτομή, δεν επέζησε της επέμβασης, γεγονός που απείλησε να ανακόψει την πορεία της έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια συνέχισε, και οι επόμενες επεμβάσεις ήταν επιτυχείς, οδηγώντας σε δραματική μείωση των περιστατικών καρκίνου.

Η ζωή χωρίς στομάχι είναι εφικτή, αλλά απαιτητική. Τους πρώτους μήνες, οι ασθενείς τρέφονται με μικρές ποσότητες τροφής πολλές φορές την ημέρα, μασώντας σχολαστικά. Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί, ενώ συμπτώματα όπως κόπωση, απώλεια βάρους, διακυμάνσεις σακχάρου και πεπτικές διαταραχές είναι συχνά. Σταδιακά, το ανώτερο τμήμα του εντέρου αναλαμβάνει εν μέρει τον ρόλο του στομάχου, επιτρέποντας πιο φυσιολογική διατροφή.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο σωματικές. Ο Daniel Coit επισημαίνει ότι η γαστρεκτομή επηρεάζει τη μακροχρόνια υγεία των οστών, καθώς μειώνεται η απορρόφηση ασβεστίου. Παράλληλα, αναδεικνύονται και ψυχολογικές συνέπειες, όπως κατάθλιψη ή αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές στον μεταβολισμό κάνουν το αλκοόλ να δρα πιο έντονα, ενισχύοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις δυσκολίες, πολλοί ασθενείς επιστρέφουν σε μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Γυναίκες αποκτούν παιδιά, άνθρωποι εργάζονται, ταξιδεύουν και προσαρμόζονται σε μια νέα καθημερινότητα. Για άλλους, όμως, η προσαρμογή είναι πιο δύσκολη, οδηγώντας ακόμη και σε αλλαγές καριέρας ή τρόπου ζωής.

Η επιλογή δεν είναι ίδια για όλους. Ορισμένοι προτιμούν την τακτική παρακολούθηση αντί της χειρουργικής επέμβασης, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο. Άλλοι επιλέγουν να μην υποβληθούν καν σε γενετικό έλεγχο.

Για τους Μαορί, η απόφαση έχει και πολιτισμική διάσταση. Το σώμα θεωρείται ιερό, και αρκετοί επιλέγουν να πάρουν το αφαιρεθέν στομάχι πίσω, θάβοντάς το στη γη της οικογένειας ως ένδειξη σεβασμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προόδους, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Η ανάπτυξη θεραπειών ή φαρμάκων που θα καθιστούν περιττή την αφαίρεση του στομάχου αποτελεί βασικό στόχο. Όπως σημειώνει ο Guilford, «κάποια μέρα θα κοιτάξουμε πίσω και θα πούμε: δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε τόσο δραστικές επεμβάσεις».

Μέχρι τότε, όμως, για όσους φέρουν τη γενετική μετάλλαξη και έχουν ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, η γαστρεκτομή παραμένει η πιο αξιόπιστη άμυνα απέναντι σε έναν καρκίνο που, όταν εμφανιστεί, αφήνει ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.