To «Sex and The City» στο σφυρί: Η ντουλάπα της Κάρι Μπράντσο βγαίνει σε δημοπρασία με 500 αντικείμενα - iefimerida.gr

Περισσότερα από 500 κοστούμια, αξεσουάρ και σκηνικά από την spin-off σειρά του ΗΒΟ ΜΑΧ «And Just Like That…» βγαίνουν στο σφυρί μέχρι τα τέλη του μήνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περισσότερα από 500 κοστούμια, αξεσουάρ και σκηνικά από τη σειρά «And Just Like That…» βγαίνουν σε δημοπρασία, δίνοντας στους θαυμαστές μοναδική ευκαιρία. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Απρίλιο από τον οίκο Julien’s Auctions και κορυφώνεται ζωντανά στα τέλη του μήνα, με έντονο ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων από τις τρεις σεζόν, όπως ρούχα των βασικών ηρωίδων Σάρλοτ και Μιράντα. Αντικείμενα της Κάρι, όπως το ρολόι για τον Mr. Big, έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, δείχνοντας τη δυναμική.

Πέραν της μόδας, η δημοπρασία περιλαμβάνει έπιπλα και διακοσμητικά από τους χώρους της σειράς, όπως τον καθρέφτη της Κάρι. Ειδικά σκηνικά αντικείμενα (props), με το χειρόγραφο του βιβλίου της Κάρι να έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις αρχικές εκτιμήσεις τιμής.

Η δημοπρασία αποτυπώνει τη διαχρονική επιρροή της σειράς, συνδέοντας μόδα και τηλεόραση. Μετά το πέρας της, η Warner Bros. Discovery θα δωρίσει έσοδα στον οργανισμό You Gotta Believe, που δραστηριοποιείται στην αναδοχή παιδιών.

Η αυλαία για την Κάρι Μπράντσο μπορεί να έπεσε, όμως ο κόσμος της επιστρέφει μέσα από μια δημοπρασία που μετατρέπει όλη την τηλεοπτική μυθολογία του Sex and The City σε συλλεκτικό αντικείμενο. Περισσότερα από 500 κοστούμια, αξεσουάρ και σκηνικά από την spin-off σειρά του ΗΒΟ ΜΑΧ «And Just Like That…» βγαίνουν στο σφυρί, δίνοντας στους φανατικούς θεατές την ευκαιρία να αποκτήσουν συλλεκτικά κομμάτια από έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς κόσμους των τελευταίων δεκαετιών.

Αρκετά αντικείμενα ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις τιμών

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, με την ηλεκτρονική διαδικασία να έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μερικά 24ωρα και να κορυφώνεται σε μια διήμερη ζωντανή εκδήλωση στα τέλη του Απρίλη στην Καλιφόρνια. Το ενδιαφέρον των συλλεκτών και των θαυμαστών είναι έντονο ήδη από τις πρώτες ημέρες, με αρκετά αντικείμενα να ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις τιμών.

Η δημοπρασία έρχεται λίγους μήνες μετά την αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Sarah Jessica Parker, η οποία ενσάρκωσε την Κάρι Μπράντσο για περισσότερα από 25 χρόνια, από την εποχή της σειράς Sex and the City μέχρι τη σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας.

«Αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε», είχε γράψει, σηματοδοτώντας το τέλος μιας διαδρομής που καθόρισε την ποπ κουλτούρα και τη σχέση της τηλεόρασης με τη μόδα.

Το υλικό που βγαίνει σε δημοπρασία καλύπτει και τις τρεις σεζόν της σειράς, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό από στιγμές, χαρακτήρες και αισθητικές επιλογές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά τα ρούχα, ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Κάρι και των φίλων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν κομμάτια που φορέθηκαν από τις βασικές ηρωίδες, όπως η Σάρλοτ (Kristin Davis) και η Μιράντα (Cynthia Nixon), αλλά και αξεσουάρ που σημάδεψαν συγκεκριμένες σκηνές.

Η αυλαία για την Κάρι Μπράντσο μπορεί να έπεσε, όμως ο κόσμος της επιστρέφει μέσα από μια δημοπρασία που μετατρέπει όλη την τηλεοπτική μυθολογία του Sex and The City σε συλλεκτικό αντικείμενο / JULIEN'S AUCTIONS

Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα αντικείμενα βρίσκεται ένα ρολόι που η Κάρι χάρισε στον σύζυγό της, τον Mr. Big. Το αντικείμενο φέρει την επιγραφή «Εγώ κι εσύ. Μόνο εμείς οι δύο» και, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σκηνικό αντικείμενο και όχι αυθεντικό προϊόν της Rolex, η τιμή του έχει ήδη ξεπεράσει τα 2.500 δολάρια, υπερδιπλάσια της αρχικής εκτίμησης.

Η δημοπρασία λειτουργεί και ως μια μορφή βιωματικής αναπαράστασης για τους θαυμαστές, που έχουν τη δυνατότητα να «φορέσουν» τους χαρακτήρες που παρακολουθούσαν για χρόνια.

Για όσους ταυτίζονται περισσότερο με τη Σάρλοτ, προσφέρονται, μεταξύ άλλων, σετ από φλοράλ φούστες και ένα κομψό φόρεμα του οίκου St. John. Οι φίλοι της Μιράντα μπορούν να διεκδικήσουν μια μπορντό ολόσωμη φόρμα ή ένα πιτζάμα με μοτίβο καρδιάς από τη Victoria’s Secret.

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, με την ηλεκτρονική διαδικασία να έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μερικά 24ωρα και να κορυφώνεται σε μια διήμερη ζωντανή εκδήλωση στα τέλη του Απρίλη στην Καλιφόρνια / JULIEN'S AUCTIONS

Η Κάρι, ωστόσο, παραμένει η κεντρική φιγούρα της δημοπρασίας. Ένα σετ αποσκευών σε κρεμ και παστέλ αποχρώσεις έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική εκτίμηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ένα σετ ταξιδιωτικών ειδών του οίκου Louis Vuitton, που χρησιμοποιήθηκε από τον χαρακτήρα του Άντονι Μαραντίνο. Το συγκεκριμένο σετ, που περιλαμβάνει τσάντα ρούχων, σακίδιο και θήκη διαβατηρίου, έχει φτάσει επίσης τα 2.500 δολάρια.

Πέρα από τη μόδα, η δημοπρασία περιλαμβάνει και αντικείμενα που αποτυπώνουν τον χώρο και την αισθητική της σειράς. Ένας καθρέφτης σε στυλ Λουδοβίκου ΙΕ΄ από το διαμέρισμα της Κάρι στη Νέα Υόρκη συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά αντικείμενα, ενώ έπιπλα όπως τα μαύρα λακαρισμένα ντουλάπια της ή ο τριθέσιος καναπές της Μιράντα προσφέρουν μια πιο «οικιακή» διάσταση της συλλογής.

Αντίστοιχα, ένα vintage τραπέζι ποδοσφαίρου από το εξοχικό του Έινταν, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς συντρόφους της Κάρι, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 4.000 δολάρια.

Το ενδιαφέρον των συλλεκτών και των θαυμαστών είναι έντονο ήδη από τις πρώτες ημέρες, με αρκετά αντικείμενα να ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις τιμών / JULIEN'S AUCTIONS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα λεγόμενα props – αντικείμενα που δημιουργήθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της αφήγησης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το χειρόγραφο και η «εκδομένη» έκδοση του βιβλίου της Κάρι, με τίτλο «Love & Lost», τα οποία έχουν ήδη υπερδιπλασιάσει τις εκτιμήσεις τους.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται διακοσμητικές πινακίδες από το φούρνο «Hot Fellas Bakery», καθώς και μια συλλογή από 97 βινύλια που εμφανίζονται στο διαμέρισμα της Κάρι και του Big.

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, η Warner Bros. Discovery έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε δωρεά προς τον οργανισμό You Gotta Believe, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα με έδρα τη Νέα Υόρκη που δραστηριοποιείται στον τομέα της αναδοχής παιδιών.