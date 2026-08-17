Πώς εξηγείται η νέα viral βρισιά της γενιάς Ζ -Γιατί όλοι οι νέοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον για «larping» - iefimerida.gr

Η νέα αυτή αργκό αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής για τη γενιά Ζ και λειτουργεί πλέον ως τρόπος να πεις κάποιον ψεύτικο, επιτηδευμένο ή απατεώνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο όρος «larping» χρησιμοποιείται από τη Γενιά Ζ για να χαρακτηρίσει συμπεριφορές που θεωρούνται ανειλικρινείς και επιτηδευμένες. Σηματοδοτεί την προσπάθεια κάποιου να υιοθετήσει μια ταυτότητα ή έναν τρόπο ζωής που δεν είναι αυθεντικά δικός του.

Η λέξη εντάσσεται σε μια σειρά από διαδικτυακούς χαρακτηρισμούς που στοχεύουν στην έλλειψη αυθεντικότητας. Για τη Γενιά Ζ, που μεγάλωσε online, αυτό αντανακλά μια διαρκή ανάγκη για κοινωνική επικύρωση και μια τάση συνεχούς σύγκρισης.

Οι νέοι αισθάνονται έντονη πίεση να φαίνονται αυθεντικοί, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγουν να εκτεθούν από φόβο μήπως κριθούν ως αμήχανοι ή υπερβολικοί. Η συνθήκη αυτή οδηγεί πολλούς στην αποφυγή της ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο.

Η τάση πηγάζει από τη δυσπιστία προς το περιεχόμενο στα social media, λόγω influencers και AI. Ωστόσο, οδηγεί στον στιγματισμό αρχαρίων ως «larpers», ενισχύοντας την ανασφάλεια των νέων να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα.

Η γενιά Ζ έχει βρει τη νέα της αγαπημένη βρισιά. Η λέξη «larping», συντομογραφία του live-action role-playing, παρέπεμπε κάποτε σε παιχνίδια φαντασίας και αναβιώσεις μεσαιωνικών πανηγυριών. Σήμερα, όμως, στο διαδίκτυο οι νέοι την έχουν επαναχρησιμοποιήσει για να στιγματίσουν κάποιον που θεωρούν ανειλικρινή. Το να πηγαίνεις σε ένα μάθημα γυμναστικής μόνο για τις φωτογραφίες είναι «larping». Το να πας για μια μέρα στο κέντρο μιας μεγαλούπολης από τα προάστια είναι «larping».

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Aποτυπώνει το πνεύμα της εποχής

Η νέα αυτή αργκό αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής για τη γενιά Ζ και λειτουργεί πλέον ως τρόπος να πεις κάποιον ψεύτικο, επιτηδευμένο ή απατεώνα. «Είναι κάποιος που είναι επιδεικτικός στον τρόπο που ντύνεται ή συμπεριφέρεται ή κάνει κάτι, και αυτό δεν είναι πραγματικά αυθεντικό στο ποιος είναι ως άτομο», εξηγεί η 24χρονη Μόργκαν Χέρλοκ από τη Φιλαδέλφεια. «Είναι σαν να στηλιτεύεις κάποιον».

Όσοι θυμούνται την τάση του «performative male», που περιέγραφε νεαρούς άνδρες με τσάντα ώμου να πίνουν ματέ και να διαβάζουν βιβλία στο μετρό, ή προσβολές όπως «NPC» και «industry plant», αναγνωρίζουν εύκολα τη λογική πίσω από το «larping». Ο γλωσσολόγος της γενιάς Ζ, Άνταμ Αλέξιτς, εξήγησε σε βίντεο στο TikTok πως η λέξη «larping» απλώς αντικαθιστά τον παλιό ορισμό της λέξης «επιδεικτικός».

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη λέξη αστειευόμενοι. Ωστόσο, όταν δημιουργοί περιεχομένου υπερβάλλουν πτυχές της ταυτότητάς τους για να ενισχύσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, προσποιούμενοι λόγου χάρη περισσότερο πλούτο, φίλους ή ταξίδια από όσα πραγματικά έχουν, αυτό μπορεί να ενισχύσει ανθυγιεινές συγκρίσεις, εξηγεί ο Ντον Γκραντ, ψυχολόγος των μέσων επικοινωνίας και εθνικός σύμβουλος για την υγιή διαχείριση συσκευών στο Newport Healthcare. Ως πρώτη γενιά που μεγάλωσε ολοκληρωτικά συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, η γενιά Ζ ανέπτυξε, όπως λέει, μια διαρκή τάση «σύγκρισης και απόγνωσης».

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«Μαθαίνουμε για τον εαυτό μας και τη θέση μας στον κόσμο μόνο μέσα από τις αντιδράσεις που παίρνουμε από τους άλλους», λέει ο Γκραντ. Για τη γενιά Ζ και τη γενιά Άλφα, αυτός ο δημόσιος χώρος είναι το διαδίκτυο. «Μεγάλωσαν με το καθετί στο διαδίκτυο να γίνεται το κοινωνικό τους νόμισμα και το μέτρο του ποιοι είναι».

Η 20χρονη Σοφία Γουέμπερ υπέθεσε αρχικά πως το «larping» ήταν απλώς ακόμη μια σατιρική τάση, μέχρι που άρχισε να το ακούει στο πανεπιστήμιο του Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. «Όλοι μου οι φίλοι φαίνεται να τη χρησιμοποιούν», λέει. Φέτος το καλοκαίρι κάνει σπουδές στην Ευρώπη και πρόσφατα τη χρησιμοποίησε με φίλους για να περιγράψει μια ημερήσια εκδρομή στο Λονδίνο. «Είπαμε, κάνουμε larping το Λονδίνο, γιατί ήμασταν εκεί μόνο για λίγες ώρες».

Η γενιά Ζ έχει βρει τη νέα της αγαπημένη βρισιά. Η λέξη «larping», συντομογραφία του live-action role-playing, παρέπεμπε κάποτε σε παιχνίδια φαντασίας. Σήμερα, όμως, στο διαδίκτυο οι νέοι την έχουν επαναχρησιμοποιήσει για να στιγματίσουν κάποιον που θεωρούν ανειλικρινή / UNSPLASH

Από το επιμελημένο ύφος στα χείλη μέχρι τη γυαλισμένη «προφορά influencer» που έχουν κατακλύσει το TikTok, οι νέοι δίνουν μεγάλη σημασία στο να δείχνουν ανεπηρέαστοι, επεξεργαζόμενοι διαρκώς τον εαυτό τους και αποφεύγοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να φανεί υπερβολικό, αμήχανο ή ντροπιαστικό. Έρευνα των Yahoo και YouGov τον Απρίλιο βρήκε πως πάνω από οι μισοί ενήλικες της γενιάς Ζ έχουν αποφύγει να εκφραστούν στο διαδίκτυο από φόβο μήπως φανούν αμήχανοι.

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«Υπάρχει πίεση στη γενιά Ζ να φαίνεσαι αυθεντικός»

«Υπάρχει πίεση ανάμεσα στη γενιά Ζ να φαίνεσαι πάντα αυθεντικός, αλλά όχι σε σημείο που να θεωρείσαι αμήχανος», λέει η Χέρλοκ. «Αναμένεται να ξέρεις πώς να κάνεις τα πάντα και να είσαι τέλειος από την πρώτη φορά». Η άνοδος του «larping» αντανακλά, σύμφωνα με τον Γκραντ και τη Χέρλοκ, την αυξημένη ανησυχία της γενιάς Ζ γύρω από την αυθεντικότητα. Με την άνοδο των influencers, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαφημιστικά προσανατολισμένου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέοι θέλουν να ξέρουν αν κάποιος είναι πραγματικός πριν πάρουν την ιστορία του στα σοβαρά. «Νομίζω πως όλοι, ειδικά στη γενιά Ζ, σκρολάρουν με μια εγγενή αίσθηση δυσπιστίας για κάθε βίντεο», λέει η Χέρλοκ.

Η ίδια έχει παρατηρήσει ότι το «larping» χρησιμοποιείται συχνά στις κοινότητες γυμναστικής και gaming, όπου κάποιος που είναι προφανώς αρχάριος στιγματίζεται ως «larper», κάτι που, όπως πιστεύει, έχει συμβάλει στην ανασφάλεια της γενιάς της απέναντι στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. «Θέλεις να είσαι αληθινός και προσγειωμένος, αλλά αν δείξεις υπερβολικά τον εαυτό σου, πρέπει να τον περιορίσεις λίγο και να μην είσαι δυνατός ή ενοχλητικός, ή ό,τι φοβούνται οι άνθρωποι ότι θα φανεί», λέει η Χέρλοκ.