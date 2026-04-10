Η γυναίκα που θα προειδοποιήσει τον πλανήτη αν έρθει αστεροειδής -Στο γραφείο του ΟΗΕ - iefimerida.gr

Η Άαρτι Χόλα-Μαΐνι, διευθύντρια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Θέματα Εξωδιαστήματος, έχει έναν από τους πιο ασυνήθιστους ρόλους στον πλανήτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στα τέλη του 2024, ο εντοπισμός του αστεροειδούς 2024 YR4 μετέτρεψε ένα θεωρητικό σενάριο σε πραγματική απειλή. Η πιθανότητα πρόσκρουσης με τη Γη αυξήθηκε σταδιακά, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά τον παγκόσμιο μηχανισμό πλανητικής άμυνας.

Η ανίχνευση του αστεροειδούς ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό πλανητικής άμυνας του ΟΗΕ. Επιστημονικά δίκτυα, όπως της NASA και της ESA, κινητοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν την απειλή και να σχεδιάσουν πιθανές αποστολές εκτροπής του αντικειμένου.

Πέρα από τις πλανητικές απειλές, το γραφείο του ΟΗΕ διαχειρίζεται την αυξανόμενη διαστημική κυκλοφορία. Καταγράφει χιλιάδες δορυφόρους και λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας για την αποφυγή συγκρούσεων σε τροχιά, ακόμη και μεταξύ εχθρικών κρατών.

Η απειλή από τον 2024 YR4 τελικά εκμηδενίστηκε, λειτουργώντας ως κρίσιμη δοκιμασία. Το περιστατικό ανέδειξε την αποτελεσματικότητα του μικρού γραφείου, που παρά τους περιορισμένους πόρους παραμένει κρίσιμος κρίκος για την παγκόσμια ασφάλεια.

Σε ένα γκρι συγκρότημα γραφείων της δεκαετίας του 1970, στις όχθες του Δούναβη στη Βιέννη, μια μικρή ομάδα ειδικών παρακολουθεί σενάρια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να ανήκουν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Στην κορυφή αυτής της δομής βρίσκεται η Άαρτι Χόλα-Μαΐνι, διευθύντρια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Θέματα Εξωδιαστήματος, η οποία έχει έναν από τους πιο ασυνήθιστους ρόλους στον πλανήτη: να ειδοποιήσει τον κόσμο σε περίπτωση που ένας αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.

Η ίδια γνωρίζει καλά τι σημαίνει αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη κι αν το περιγράφει με μια δόση χιούμορ: «Αρμαγεδδών». Πίσω από τη λέξη αυτή, όμως, κρύβεται - εκτός από μια μεγάλη χολιγουντιανή ταινία του 1998 - ένα αυστηρά καθορισμένο πρωτόκολλο. Αν εντοπιστεί αντικείμενο με σημαντική πιθανότητα πρόσκρουσης, η Χόλα-Μαΐνι είναι εκείνη που θα ενημερώσει άμεσα τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και μέσω αυτού τα 193 κράτη-μέλη.

Για χρόνια, αυτό το σενάριο παρέμενε θεωρητικό. Μέχρι που, στα τέλη του 2024, έπαψε να είναι. «Δεν ήταν προσομοίωση. Ήταν αληθινό», θυμάται. Στις 27 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους, ένα ρομποτικό τηλεσκόπιο στη Χιλή εντόπισε έναν αστεροειδή, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε 2024 YR4. Αρχικά, η πιθανότητα πρόσκρουσης ήταν σχεδόν αμελητέα. Όμως, καθώς τα δεδομένα εμπλουτίζονταν και περισσότερα παρατηρητήρια συμμετείχαν στην ανάλυση της τροχιάς του, οι υπολογισμοί άλλαξαν.

Μέσα σε τρεις εβδομάδες, η πιθανότητα σύγκρουσης αυξήθηκε από λιγότερο από 0,05% σε πάνω από 1%, με πιθανό χρονικό ορίζοντα το 2032. Το ποσοστό μπορεί να παραμένει μικρό, όμως σε τέτοιες περιπτώσεις το μέγεθος και η ταχύτητα του αντικειμένου είναι καθοριστικά. Οι εκτιμήσεις έδειχναν ότι μια πρόσκρουση θα μπορούσε να απελευθερώσει ενέργεια πολλαπλάσια εκείνης της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα, με δυνατότητα να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη.

Η κατάσταση ενεργοποίησε για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο τον μηχανισμό πλανητικής άμυνας που έχει διαμορφώσει ο ΟΗΕ από το 2013. Στο επίκεντρο βρέθηκε το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης για Αστεροειδείς, ένα δίκτυο επιστημόνων και οργανισμών, ανάμεσά τους η NASA και η ESA, που παρακολουθούν και αξιολογούν απειλές από το διάστημα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και η ομάδα σχεδιασμού αποστολών, η οποία εξετάζει πιθανούς τρόπους εκτροπής ενός επικίνδυνου αντικειμένου.

«Είχαμε εκπαιδευτεί για αυτό, αλλά τώρα ήταν η πραγματικότητα», λέει η αξιωματούχος του ΟΗΕ Ρομάνα Κόφλερ, που συμμετείχε στη διαδικασία. «Η αδρεναλίνη ανέβηκε κατακόρυφα». Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, συντάχθηκε η επίσημη ενημέρωση και στάλθηκε στον γενικό γραμματέα, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική δοκιμή του διεθνούς μηχανισμού.

Η απειλή από το διάστημα εξακολουθεί να μην είναι υποθετική. Το 2013, ένας μετεωρίτης εξερράγη πάνω από το Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας, προκαλώντας ωστικό κύμα που έσπασε χιλιάδες παράθυρα και τραυμάτισε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Το φαινόμενο, που προκλήθηκε από σώμα μόλις 20 μέτρων, υπενθύμισε ότι ακόμη και σχετικά μικρά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 έφτασε στο επίπεδο 3 της κλίμακας Τορίνο, ενός συστήματος αξιολόγησης κινδύνου που κυμαίνεται από το μηδέν έως το 10. Αν και απέχει πολύ από τα υψηλότερα επίπεδα συναγερμού, η κατάταξη αυτή ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει διεθνείς μηχανισμούς. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν ήταν η εκτροπή του μέσω σύγκρουσης με διαστημικό σκάφος, μια τεχνική που δοκιμάστηκε επιτυχώς στην αποστολή DART της NASA το 2022.

Η ίδια γνωρίζει καλά τι σημαίνει αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη κι αν το περιγράφει με μια δόση χιούμορ: «Αρμαγεδδών». Πίσω από τη λέξη αυτή, όμως, κρύβεται - εκτός από μια μεγάλη χολιγουντιανή ταινία του 1998 - ένα αυστηρά καθορισμένο πρωτόκολλο / INSTAGRAM

Η καθημερινότητα του γραφείου

Παρά την ένταση της στιγμής, η καθημερινότητα του γραφείου στη Βιέννη δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τέτοιες κρίσεις. Το Unoosa, όπως είναι γνωστό, παραμένει ένας σχετικά μικρός οργανισμός, με περίπου 35 εργαζομένους, αλλά με εξαιρετικά ευρύ αντικείμενο. Από τη ρύθμιση της δραστηριότητας στο διάστημα έως την παροχή δορυφορικών δεδομένων για φυσικές καταστροφές, η αποστολή του επεκτείνεται συνεχώς καθώς αυξάνεται η ανθρώπινη παρουσία εκτός Γης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει αποκτήσει ο ρόλος του γραφείου ως καταγραφέα των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά. Με περισσότερους από 10.000 ενεργούς δορυφόρους και χιλιάδες ακόμη υπό σχεδιασμό, το κοντινό διάστημα μετατρέπεται σε ένα ολοένα πιο πυκνό και επικίνδυνο περιβάλλον. Το γραφείο λειτουργεί συχνά ως άτυπη «γραμμή επικοινωνίας» σε περιπτώσεις πιθανών συγκρούσεων, ακόμη και μεταξύ χωρών χωρίς διπλωματικές σχέσεις.

Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας δορυφόρος της Μαλαισίας βρέθηκε πολύ κοντά με δορυφόρο της Βόρειας Κορέας, σε απόσταση μόλις 75 μέτρων. Χωρίς απευθείας δίαυλο επικοινωνίας, η ομάδα της Χόλα-Μαΐνι αναγκάστηκε να αποστείλει προειδοποιήσεις σε κάθε διαθέσιμη επαφή. «Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στείλεις όλες τις πληροφορίες που έχεις», εξηγεί. Τελικά, ο δορυφόρος μετακινήθηκε εγκαίρως.

Η εμπειρία με τον 2024 YR4 λειτούργησε ως μια σπάνια, αλλά κρίσιμη δοκιμή. Για ένα διάστημα, η πιθανότητα πρόσκρουσης αυξήθηκε ακόμη και πάνω από το 3%, προτού τελικά μειωθεί σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. «Ξαφνικά, εξαφανίστηκε», λέει η Χόλα-Μαΐνι, περιγράφοντας την ανακούφιση αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι το επόμενο περιστατικό μπορεί να είναι διαφορετικό.

«Μέσα σε έναν οργανισμό με περιορισμένους πόρους, η αποτελεσματικότητα αποτελεί μονόδρομο», σημειώνει το ρεπορτάζ της Guardian, με την Φινλανδή αξιωματούχο να συνοψίζει: «Η έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης μάς έχει αναγκάσει να γίνουμε εξαιρετικά αποδοτικοί». Και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά το μικρό γραφείο της Βιέννης έναν τόσο κρίσιμο κρίκο σε μια αλυσίδα που συνδέει επιστήμη, διπλωματία και παγκόσμια ασφάλεια...