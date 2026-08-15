Πληρώνουν για να μη μιλούν: Γιατί η Generation Z ξοδεύει όλο και περισσότερα χρήματα για να έχει την ησυχία της - iefimerida.gr

Για πολλούς νέους της Generation Z και millennials, η εμπειρία αυτή έχει εξελιχθεί σε μια νέα μορφή επένδυσης στην ψυχική υγεία και την προσωπική ισορροπία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η 29χρονη Νίαμ Ντόνελι, εργαζόμενη στο μάρκετινγκ, συμμετείχε σε τριήμερο retreat σιωπής στο Μπαλί για να βρει διαύγεια πριν από μια σημαντική επαγγελματική απόφαση. Η διαδικασία περιλάμβανε παράδοση ηλεκτρονικών συσκευών και αποδείχθηκε αρχικά ιδιαίτερα αγχωτική.

Η αγορά της σιωπής μπορεί να είναι πολυτελής, με το κόστος να κυμαίνεται από 100 λίρες έως χιλιάδες ευρώ. Η ίδια η Ντόνελι επένδυσε ξανά στην εμπειρία, πληρώνοντας 400 λίρες για ένα σαββατοκύριακο σιωπηλού διαλογισμού στην Ιρλανδία.

Η τάση αυτή αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, καθώς έρευνες δείχνουν ότι η Generation Z και οι millennials δαπανούν περισσότερο από κάθε άλλη γενιά για την ευεξία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 41% των σχετικών εξόδων στις ΗΠΑ.

Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν τις δαπάνες για ψυχική ευεξία ως επένδυση, ειδικά όταν παραδοσιακοί στόχοι, όπως η αγορά κατοικίας, φαντάζουν απρόσιτοι για τους νέους. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ηρεμία δεν πρέπει να οδηγεί σε χρέη.

Σε έναν κόσμο που δεν σταματά ποτέ να παράγει θόρυβο, ειδοποιήσεις, βίντεο, podcasts, reels, emails και ατελείωτες ψηφιακές συνομιλίες, μια νέα μορφή πολυτέλειας φαίνεται να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους νέους ανθρώπους: η απόλυτη σιωπή.

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Μια νέα μορφή επένδυσης στην ψυχική υγεία

Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα των λεγόμενων «silent retreats», των οργανωμένων αποδράσεων κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες περνούν ημέρες χωρίς να μιλούν, χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς κοινωνικά δίκτυα και συχνά χωρίς καφέ, ζάχαρη ή άλλες καθημερινές συνήθειες. Για πολλούς νέους της Generation Z και των millennials, η εμπειρία αυτή έχει εξελιχθεί σε μια νέα μορφή επένδυσης στην ψυχική υγεία και την προσωπική ισορροπία.

Η 29χρονη Νίαμ Ντόνελι από τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, όπως αναφέρει μιλώντας στο Reuters. Εργαζόμενη στον χώρο του μάρκετινγκ, πέρασε αρκετά χρόνια στην Αυστραλία πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα της για επαγγελματικούς λόγους. Πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση, επέλεξε να κάνει μια στάση στο Μπαλί της Ινδονησίας και να συμμετάσχει σε ένα τριήμερο retreat σιωπής.

«Ήθελα να είμαι σίγουρη για την απόφασή μου», εξηγεί. «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου».

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Η εμπειρία μόνο εύκολη δεν ήταν. Με την άφιξή της παρέδωσε το κινητό της τηλέφωνο και κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Για κάποιον που έχει συνηθίσει να είναι συνδεδεμένος με τον κόσμο επί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, η διαδικασία αποδείχθηκε αγχωτική.

«Δεν έχεις καμία αίσθηση του χρόνου. Αυτό ήταν ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι», λέει. «Χρειάζεται να βρίσκεσαι στη σωστή ψυχολογική κατάσταση γιατί η σιωπή επί ημέρες δεν είναι κάτι φυσικό για τους περισσότερους ανθρώπους».

Εκτός από την απαγόρευση των συνομιλιών, πολλοί τέτοιοι χώροι επιβάλλουν περιορισμούς στη διατροφή, αποκλείοντας την καφεΐνη, τη ζάχαρη και άλλες διεγερτικές ουσίες. Ο στόχος είναι η απομάκρυνση από κάθε μορφή εξωτερικού ερεθίσματος, ώστε η προσοχή να στραφεί αποκλειστικά προς τα μέσα.

Το συγκεκριμένο retreat κόστισε περίπου 100 λίρες για τρεις ημέρες. Ωστόσο, η αγορά της σιωπής μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερη. Ορισμένα προγράμματα κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με πολυτελή καταλύματα, εξατομικευμένες συνεδρίες διαλογισμού ή εναλλακτικές θεραπείες.

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Η ίδια η Ντόνελι παραδέχεται ότι πρόκειται για πολυτέλεια. «Πιστεύω ότι είναι κάτι πολυτελές, αλλά είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα», λέει / ΑLAMY

Η ίδια η Ντόνελι παραδέχεται ότι πρόκειται για πολυτέλεια. «Πιστεύω ότι είναι κάτι πολυτελές, αλλά είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα», λέει. Τον περασμένο Απρίλιο συμμετείχε σε ένα ακόμη retreat, αυτή τη φορά στα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, πληρώνοντας περίπου 400 λίρες για ένα σαββατοκύριακο σιωπηλού διαλογισμού.

Η ιστορία της αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey για το μέλλον της βιομηχανίας ευεξίας το 2025, η Generation Z και οι millennials είναι οι ηλικιακές ομάδες που ξοδεύουν περισσότερο για δραστηριότητες ευεξίας. Αν και αποτελούν περίπου το 36% του ενήλικου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 41% των συνολικών ετήσιων δαπανών στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται για μια αγορά που αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Retreats, mindfulness workshops, διαλογισμός, ψηφιακή αποτοξίνωση, θεραπευτικά ταξίδια και κάθε είδους εμπειρία που υπόσχεται εσωτερική ηρεμία μετατρέπονται σταδιακά σε βασικό τμήμα της οικονομίας της ευεξίας.

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Πίσω από αυτή την τάση κρύβεται και μια βαθύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Πολλοί νέοι ενήλικες αισθάνονται ότι οι παραδοσιακοί στόχοι προηγούμενων γενεών — η αγορά κατοικίας, η οικονομική ασφάλεια, η δημιουργία οικογένειας — απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο.

Η Ντόνελι το διατυπώνει με ειλικρίνεια. Η αγορά ενός σπιτιού παραμένει στόχος ζωής, αλλά προς το παρόν μοιάζει απρόσιτη. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε κάτι που δεν μπορεί ακόμη να αποκτήσει, προτιμά να επενδύει σε εμπειρίες που βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων της.

Η 29χρονη Νίαμ Ντόνελι από τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, όπως αναφέρει μιλώντας στο Reuters / FACEBOOK

«Μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή μου τώρα αντί να σκέφτομαι συνεχώς το μέλλον», λέει. «Τα ταξίδια καλύπτουν αυτό το κενό για μένα».

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Η Ουτσέτσι Κάλου, οικονομική σύμβουλος με έδρα το Λος Άντζελες και ιδρύτρια της Greenlight Financial Planning, θεωρεί ότι οι δαπάνες για την ψυχική ευεξία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως επένδυση, αρκεί να γίνονται με μέτρο.

«Μετά από τέτοιες εμπειρίες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη διαύγεια, λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία», εξηγεί. «Αποκτούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν».

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η επιδίωξη της ψυχικής ισορροπίας δεν πρέπει να μετατρέπεται σε οικονομικό βάρος. Όπως επισημαίνει, πολλοί υπολογίζουν μόνο το κόστος συμμετοχής σε ένα retreat και αγνοούν τα υπόλοιπα έξοδα, όπως μετακινήσεις, ξενοδοχεία ή γεύματα.

«Δεν πρέπει να δημιουργείς χρέη για να αποκτήσεις ηρεμία», τονίζει χαρακτηριστικά.