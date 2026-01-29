Από άνεργος εργάτης, σε μια εταιρεία αξίας σχεδόν ενός δισ. -Η εκρηκτική διαδρομή του TikTok σταρ Khaby Lame - iefimerida.gr

Ο Khaby Lame, ο πιο δημοφιλής δημιουργός του TikTok παγκοσμίως, έκανε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά άλματα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον χώρο των influencers.

Ο Khaby Lame, ο πρώην άνεργος εργάτης μιας μικρής ιταλικής πόλης και νυν πιο δημοφιλής δημιουργός του TikTok παγκοσμίως, έκανε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά άλματα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον χώρο των influencers, κλείνοντας μια συμφωνία αξίας 975 εκατ. δολαρίων για το brand του.

Ο Ιταλο-Σενεγαλέζος σταρ των social media πούλησε μετοχικό ποσοστό της εταιρείας του, Step Distinctive Limited, σε μια συμφωνία αποκλειστικά με μετοχές, δίνοντας στη Rich Sparkle Holdings -μια χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ και παρουσία στο Nasdaq- αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα εκμετάλλευσης του περιεχομένου και της εμπορικής του δραστηριότητας για τους επόμενους 36 μήνες.

Στόχος να κεφαλαιοποιηθεί η τεράστια βάση θαυμαστών του

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Rich Sparkle θα διαχειρίζεται σχεδόν κάθε πτυχή του ψηφιακού οικοσυστήματος του Lame: από το TikTok Shop και τα live streams μέχρι τον σχεδιασμό short-video commerce, τις συνεργασίες με brands και τις εμπορικές χορηγίες. Στόχος είναι να κεφαλαιοποιηθεί η τεράστια βάση θαυμαστών του δημιουργού, που αριθμεί περίπου 160 εκατομμύρια followers μόνο στο TikTok και συνολικά 360 εκατομμύρια σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας οριακά ακόμα και την Charli D’Amelio στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε επίσημη κατάθεσή της, η Rich Sparkle υποστήριξε ότι η «εμπορευματοποίηση του fan base του Khaby Lame» θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 4 δισ. δολάρια ετησίως σε πωλήσεις. Το επιχειρηματικό πλάνο δεν περιορίζεται απλώς στη συμβατική αξιοποίηση ενός διάσημου influencer. Αντίθετα, προβλέπει μια πολυεπίπεδη στρατηγική που συνδυάζει ηλεκτρονικό εμπόριο, ζωντανό περιεχόμενο, brand partnerships και αυτοματοποιημένη παραγωγή υλικού, με επίκεντρο την εικόνα και το ύφος του ίδιου του Lame.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά -και ταυτόχρονα πιο αμφιλεγόμενα- σημεία της συμφωνίας είναι η πρόθεση της εταιρείας να δημιουργήσει μια έκδοση τεχνητής νοημοσύνης του Khaby Lame. Το ψηφιακό αυτό avatar θα χρησιμοποιεί το πρόσωπο, τη φωνή και τις χαρακτηριστικές του κινήσεις, ώστε να παράγει πολύγλωσσο περιεχόμενο για social media, αυξάνοντας δραστικά τον ρυθμό αναρτήσεων και επιτρέποντας συνεχή παρουσία σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Με απλά λόγια, ο Lame θα μπορεί να «υπάρχει» ταυτόχρονα σε πολλές αγορές, χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία ή ανθρώπινη κόπωση.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στα βουβά του βίντεο, όπου αποδομεί περίπλοκα life hacks με απλές, ειρωνικές χειρονομίες και εκφράσεις προσώπου. Αυτή η σχεδόν παντομίμα αισθητική, όπως σημειώνει και η εταιρεία, του επιτρέπει να «κλιμακώνεται σε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες χωρίς μετάφραση», καθιστώντας τον ιδανικό πρότυπο για παγκόσμια εμπορική εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Khaby Lame θα αναδειχθεί σε controlling shareholder της νέας δομής, διατηρώντας ουσιαστικό έλεγχο στο brand που φέρει το όνομά του.

Για την επόμενη τριετία, η Rich Sparkle σκοπεύει να εστιάσει κυρίως στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, εφαρμόζοντας διαφοροποιημένες στρατηγικές τιμολόγησης και ανεξάρτητη λογιστική κερδοφορίας ανά περιοχή, ώστε να προσαρμόζεται στις διαφορετικές αγοραστικές δυνατότητες των καταναλωτών.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου το οικοσύστημα του TikTok βρίσκεται σε έντονη κινητικότητα, με αλλαγές στη διοίκηση, διαπραγματεύσεις για τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας και αυξανόμενο ενδιαφέρον από το Χόλιγουντ για συνεργασίες με creators.

Σε αυτό το περιβάλλον, η περίπτωση Lame λειτουργεί σαν case study για το πώς ένας influencer μπορεί να μετατραπεί σε πλήρως ανεπτυγμένο επιχειρηματικό asset, με αποτίμηση που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζε αδιανόητη για κάποιον που ξεκίνησε ανεβάζοντας σύντομα βίντεο από το κινητό του.

Η πορεία του Khaby Lame είναι ήδη εμβληματική. Από άνεργος εργάτης εργοστασίου στην Ιταλία, βρέθηκε μέσα σε λίγα χρόνια στα μεγαλύτερα κόκκινα χαλιά -όπως στο Met Gala του 2025- και τώρα στο επίκεντρο μιας συμφωνίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το νέο deal υπογραμμίζει κάτι βαθύτερο: τη μετατόπιση ισχύος από τα παραδοσιακά media στους ψηφιακούς δημιουργούς, οι οποίοι πλέον δεν είναι απλώς «πρόσωπα με απήχηση», αλλά ολόκληρες πλατφόρμες εμπορίου, αφήγησης και πολιτισμικής επιρροής.

Ταυτόχρονα, ανοίγει ερωτήματα για το μέλλον της δημιουργικότητας στην εποχή της AI. Όταν ένα avatar μπορεί να μιμείται τέλεια έναν άνθρωπο και να παράγει περιεχόμενο αδιάκοπα, πού τελειώνει ο δημιουργός και πού αρχίζει το προϊόν; Για τη Rich Sparkle, η απάντηση είναι καθαρά επιχειρηματική: περισσότερη παραγωγή, μεγαλύτερη παγκόσμια κάλυψη, υψηλότερα έσοδα. Για τον ίδιο τον Lame, η συμφωνία προσφέρει πρωτοφανή κλίμακα και οικονομική ασφάλεια. Για το κοινό, όμως, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς έναν κόσμο όπου οι μεγαλύτεροι σταρ των social media δεν θα είναι μόνο άνθρωποι, αλλά υβρίδια ανθρώπινης παρουσίας και αλγοριθμικής αναπαραγωγής.