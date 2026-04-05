Πώς είναι πραγματικά η ζωή μέσα στο Orion στην αποστολή Artemis II - Η δύσκολη καθημερινότητα των αστροναυτών - iefimerida.gr

Μια απαιτητική εμπειρία περιορισμού, πειθαρχίας και καθημερινής προσαρμογής σε έναν χώρο που θυμίζει περισσότερο το πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου.

Η μεγάλη επιστροφή της ανθρωπότητας στο διάστημα δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις κινηματογραφικές εικόνες απεραντοσύνης και ελευθερίας που μάθαμε από ταινίες όπως το «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος». Αντίθετα, όπως αναφέρει το εκτενές ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου ABC, για τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II, το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη θα είναι μια άκρως απαιτητική εμπειρία περιορισμού, πειθαρχίας και καθημερινής προσαρμογής σε έναν χώρο που θυμίζει περισσότερο το πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου σε πολύωρο ταξίδι παρά μια... πύλη προς το σύμπαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη

Η αποστολή, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες, θα καλύψει απόσταση σχεδόν 1,1 εκατομμυρίων χιλιομέτρων με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 32.000 χιλιόμετρα την ώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από πενήντα χρόνια. Στο εσωτερικό του διαστημικού σκάφους Orion spacecraft, οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν θα κληθούν να λειτουργήσουν ως πλήρωμα, επιστήμονες και ταυτόχρονα ως άνθρωποι που πρέπει να διατηρήσουν την καθημερινότητά τους σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη.

Το Orion αποτελεί το πιο σύγχρονο επανδρωμένο σκάφος της NASA και σχεδιάστηκε ως το επόμενο βήμα μετά το πρόγραμμα Apollo. Ωστόσο, παρά την τεχνολογική του υπεροχή, ο διαθέσιμος χώρος παραμένει περιορισμένος. Η καμπίνα διαθέτει περίπου 9,3 κυβικά μέτρα κατοικήσιμου όγκου, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε δύο μικρά οικογενειακά αυτοκίνητα. Η NASA επισημαίνει ότι πρόκειται για αύξηση σχεδόν 60% σε σχέση με το ιστορικό σκάφος του Apollo, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συνθήκες γίνονται άνετες.

Στο εσωτερικό αυτού του περιορισμένου χώρου, κάθε εκατοστό έχει σχεδιαστεί με λειτουργικότητα. Οι αστροναύτες θα έχουν στη διάθεσή τους βασικές υποδομές: έναν χώρο υγιεινής με ιδιωτικότητα, εξοπλισμό άσκησης, αποθηκευτικούς χώρους για τρόφιμα και προσωπικά αντικείμενα, καθώς και συστήματα υποστήριξης ζωής που διασφαλίζουν την επιβίωσή τους σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διατροφή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα

Η καθημερινότητα στο Orion δεν απέχει όσο θα περίμενε κανείς από μια αυστηρά οργανωμένη ρουτίνα στη Γη. Η διατροφή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, με τους αστροναύτες να έχουν συνεργαστεί με επιστήμονες τροφίμων για τη δημιουργία εξατομικευμένων μενού, προσαρμοσμένων τόσο στις διατροφικές ανάγκες όσο και στις προσωπικές προτιμήσεις τους. Το φαγητό μπορεί να ζεσταθεί, ενώ τα γεύματα εντάσσονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα.

Η φυσική κατάσταση είναι εξίσου σημαντική. Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να χάνει μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα. Για τον λόγο αυτό, το πλήρωμα θα ασκείται καθημερινά για περίπου 30 λεπτά χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό τύπου flywheel, ο οποίος επιτρέπει τόσο αερόβια όσο και αναερόβια άσκηση μέσα στον περιορισμένο χώρο του σκάφους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσωπική υγιεινή προσαρμόζεται επίσης στις συνθήκες του διαστήματος. Ντους δεν υπάρχει. Όπως εξηγεί η NASA, «οι αστροναύτες δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο στο διάστημα, αλλά χρησιμοποιούν υγρό σαπούνι, νερό και σαμπουάν χωρίς ξέβγαλμα για να διατηρούνται καθαροί». Η ύπαρξη τουαλέτας με ιδιωτικότητα αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενες αποστολές, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Δεμένοι μέσα σε υπνόσακους!

Ο ύπνος οργανώνεται επίσης με ακρίβεια. Οι αστροναύτες θα κοιμούνται περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, δεμένοι μέσα σε υπνόσακους που στερεώνονται στους τοίχους του σκάφους, αποφεύγοντας έτσι την ανεξέλεγκτη κίνηση λόγω έλλειψης βαρύτητας. Η έννοια του «πάνω» και του «κάτω» παύει να υφίσταται, μετατρέποντας κάθε επιφάνεια σε πιθανό σημείο ανάπαυσης.

Η επικοινωνία με τη Γη αποτελεί κρίσιμο σκέλος της αποστολής. Οι αστροναύτες θα χρησιμοποιούν μικρόφωνα, ακουστικά, καθώς και φορητές συσκευές όπως τάμπλετ και φορητούς υπολογιστές για να διατηρούν επαφή με τα κέντρα ελέγχου, τους γιατρούς αλλά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν ψυχαγωγικό υλικό πριν την εκτόξευση, προσφέροντας στιγμές αποφόρτισης σε ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κομβικό ρόλο παίζει το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος, ένα επίγειο σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει τη συνεχή επαφή με το σκάφος όσο αυτό απομακρύνεται από τη Γη. Όπως εξηγεί στο ABC ο Ρομέο Γκάρζα, αναπληρωτής υπεύθυνος του συστήματος επικοινωνιών του Orion, «πρόκειται για ένα δίκτυο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε όσο προχωράμε όλο και πιο μακριά από τη Γη».

Παράλληλα, δοκιμάζεται και ένα εφεδρικό σύστημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αποτυχίας του βασικού καναλιού επικοινωνίας. «Η ιδέα είναι ότι αν αποτύχει το κύριο σύστημα, αυτό το εφεδρικό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να μιλάμε με το πλήρωμα και να πλοηγηθούμε με ασφάλεια», σημειώνει.

«Η αποστολή Artemis II δεν περιλαμβάνει προσελήνωση. Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση γύρω από τη Σελήνη, με στόχο την επιβεβαίωση ότι το νέο σύστημα εκτόξευσης και το Orion μπορούν να μεταφέρουν και να επιστρέψουν με ασφάλεια ανθρώπους από το βαθύ διάστημα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το αναγκαίο βήμα για τις επόμενες αποστολές, με πιο φιλόδοξη την Artemis III, η οποία σχεδιάζεται να επαναφέρει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης», καταλήγει εμφατικά το ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.