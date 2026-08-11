Η ανατριχιαστική αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία ηθοποιού στην Καλιφόρνια που κρύβεται στη στέγη ενώ εισβολέας την πλησιάζει - iefimerida.gr

Ήταν μία φωτογραφία που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ: μια γυναίκα από το Λος Άντζελες κρυβόταν στη σκεπή του σπιτιού της από έναν εισβολέα.



Η γυναίκα ήταν η ηθοποιός και τηλεοπτική σεναριογράφος Μελόρα Ριβέρα, η οποία ήταν 29 ετών όταν, τον Σεπτέμβριο του 2014, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου είχε μετακομίσει στη Βένις της Καλιφόρνια, αναγκάστηκε να ξεφύγει από τον Κρίστιαν Χικς, έναν άστεγο με βαρύ ποινικό μητρώο που εισέβαλε στο σπίτι της.

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Ο Χικς έσπασε την πόρτα και την καταδίωξε μέχρι την κρεβατοκάμαρά της. Η Ριβέρα κατάφερε να βγει από το παράθυρο και να ανέβει στην οροφή, ενώ καλούσε την Αστυνομία. Την ίδια στιγμή, ένας blogger της περιοχής απαθανάτισε τον εισβολέα να την ακολουθεί και να καραδοκεί κοντά στο σημείο όπου κρυβόταν η νεαρή.



© AP Photo/Venice311.org, Alex Thompson, File

Η Ριβέρα είχε περιγράψει τότε την εμπειρία της μιλώντας στην Daily Mail. «Ένιωθα σαν να ζούσα το σενάριο μιας ταινίας τρόμου. Ήταν τρομακτικό και το ένστικτό μου μού έλεγε ότι έπρεπε να φύγω από εκεί. Αυτός ο τύπος είχε κλωτσήσει την μπροστινή μου πόρτα, με κυνήγησε μέχρι το υπνοδωμάτιό μου και με ακολούθησε έξω από το παράθυρο μέχρι την ταράτσα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κρυφτώ», είχε πει και είχε τονίσει ότι αν δεν έφτανε εγκαίρως η Αστυνομία, είχε σκεφτεί ακόμα και να πηδήξει στο έδαφος.



Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες, η Ριβέρα είχε αναφέρει ότι κοιμόταν όταν την ξύπνησε ένας θόρυβος που ερχόταν από την πόρτα της εισόδου καθώς κάποιος προσπαθούσε να την ανοίξει. Όταν κοίταξε από το παράθυρο, είδε έναν άνδρα να απομακρύνεται και να μιλά στον εαυτό του. Αρχικά, η νεαρή σκέφτηκε να κάνει ένα ντους, αλλά άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να γυρίσει στο κρεβάτι. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο άνδρας επέστρεψε και άρχισε να χτυπά με δύναμη την πόρτα. Η Ριβέρα κάλεσε το 911, όμως λίγο αργότερα ένα μεγάλο κομμάτι της πόρτας έσπασε και είδε το χέρι του εισβολέα να προσπαθεί να ανοίξει την κλειδαριά. Τότε αποφάσισε να διαφύγει από το παράθυρο. Μόλις βγήκε στην οροφή, ο Χικς την ακολούθησε. Ένας περαστικός ειδοποίησε αστυνομικό, ενώ η Ριβέρα παρέμενε στο τηλέφωνο με το 911. Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες και έδωσαν στη Ριβέρα μία σκάλα για να κατέβει, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να πείσουν τον Χικς να απομακρυνθεί από την οροφή.



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«Υπήρχαν έξι αστυνομικοί που σημάδευαν τα όπλα τους προς το μέρος μου και ένα ελικόπτερο από πάνω, και μια ομάδα ανθρώπων παρακολουθούσε από το πεζοδρόμιο, και ήμουν κολλημένη σε μια σκεπή χωρίς παντελόνι, ήταν τρελό», είπε η Ριβέρα σημειώνοντας ότι όλο το περιστατικό διήρκεσε μόλις 30 λεπτά.

© AP Photo/Venice311.org, Alex Thompson

Με βαρύ ποινικό μητρώο ο εισβολέας -Από τη διάρρηξη κατέληξε σε κάθειρξη 37 ετών



Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, μετά τη σύλληψή του ο Χικς κατέληξε σε συμφωνία με τις Αρχές και καταδικάστηκε σε μόλις τρία χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση. Αφού αποφυλακίστηκε όμως επέστρεψε στην εγκληματική δράση. Το 2018 συνελήφθη για διάρρηξη και σεξουαλική παρενόχληση και καταδικάστηκε ξανά, έπειτα από συμφωνία, σε λιγότερο από έναν χρόνο φυλάκισης. Το 2021 συνελήφθη με κατηγορίες για βιασμό, σοδομισμό, σεξουαλική διείσδυση με χρήση βίας και απαγωγή. Τελικά, το 2023 καταδικάστηκε σε 37 χρόνια φυλάκισης και θα έχει δικαίωμα να εξεταστεί για αποφυλάκιση υπό όρους τον Σεπτέμβριο του 2043.