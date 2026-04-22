Η αμερικανική πόλη που πουλάει το νερό της - Πώς εξασφάλισε αυτάρκεια και θα κάνει... εξαγωγές ύδατος - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Σαν Ντιέγκο, άλλοτε εξαρτημένο από εισαγόμενους υδάτινους πόρους, μετατρέπεται πλέον σε «μεσίτη νερού». Προσφέρει πλεόνασμα σε πολιτείες που πλήττονται από την κρίση του Ποταμού Κολοράντο και την παρατεταμένη ξηρασία, αποτελώντας εναλλακτική λύση στην έντονη λειψυδρία.

Πολιτείες όπως η Αριζόνα και η Νεβάδα διαπραγματεύονται με το Σαν Ντιέγκο για ένα σύστημα «ανταλλαγών νερού». Χρηματοδοτούν την παραγωγή αφαλατωμένου νερού από τον Ειρηνικό, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα δικαιώματα του Σαν Ντιέγκο από τον Κολοράντο, χωρίς φυσική μεταφορά.

Η μεταμόρφωση του Σαν Ντιέγκο ξεκίνησε τη δεκαετία του '90 μετά από ξηρασία. Επενδύθηκαν δισεκατομμύρια σε υποδομές, όπως η αφαλάτωση, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές από 95% σε 10%, παρά την αύξηση του κόστους νερού για τους κατοίκους.

Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με έργα αφαλάτωσης ωκεανού και ανακύκλωσης λυμάτων σε πόσιμο νερό, όπως το «Pure Water San Diego». Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη στροφή από φυσικούς σε διαχειρίσιμους υδάτινους πόρους, αναγκαία στην κλιματική κρίση.

Σε μια εποχή όπου η λειψυδρία μετατρέπεται σε μείζον πρόβλημα για ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, μια πόλη που άλλοτε αποτελούσε σύμβολο της κρίσης νερού βρίσκεται σήμερα σε μια εντελώς διαφορετική θέση: διαθέτει τόσο πλεόνασμα ώστε να εξετάζει την πώλησή του. Το Σαν Ντιέγκο, που για δεκαετίες εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από εισαγόμενους υδάτινους πόρους, μετατρέπεται σταδιακά σε «μεσίτη νερού», προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε πολιτείες που πλήττονται από την παρατεταμένη ξηρασία.

Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η κρίση του ποταμού Κολοράντο, ενός υδάτινου συστήματος μήκους 2.300 χιλιομέτρων που εξυπηρετεί περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε επτά αμερικανικές πολιτείες. Η πίεση από την πληθυσμιακή αύξηση και την κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού. Η στάθμη της λίμνης Μιντ, της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης στις ΗΠΑ, έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία, χάνοντας δεκάδες μέτρα μέσα σε λίγα χρόνια.

Μια ασυνήθιστη λύση

Κάπως έτσι, πολιτείες όπως η Αριζόνα και η Νεβάδα κάνουν την ανάγκη... φιλοτιμία και στρέφονται σε μια ασυνήθιστη λύση: το θαλασσινό νερό του Ειρηνικού Ωκεανού, το οποίο αφαλατώνεται στην Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την San Diego County Water Authority για την αξιοποίηση των αποθεμάτων που παράγονται από τη μονάδα αφαλάτωσης στο Καρλσμπάντ, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Αμερική.

Η συμφωνία που εξετάζεται δεν προβλέπει φυσική μεταφορά νερού μεταξύ πολιτειών, αλλά ανταλλαγή δικαιωμάτων χρήσης. Οι πολιτείες της ενδοχώρας θα χρηματοδοτούν μέρος της παραγωγής της μονάδας, εξασφαλίζοντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε υδάτινους πόρους που ανήκουν στο Σαν Ντιέγκο από τον ποταμό Κολοράντο. Το σύστημα αυτό, που βασίζεται σε «ανταλλαγές νερού», εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 500.000 ανθρώπων.

«Δεν είναι μια μαγική λύση, αλλά μια σειρά από μικρότερες τακτικές», σχολιάζει μιλώντας στην Wall Street Journal ο Τζον Έντσμινγκερ, επικεφαλής της Southern Nevada Water Authority, περιγράφοντας τη στρατηγική που ακολουθούν οι δυτικές πολιτείες. Η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο ενδιαφέρον για τεχνολογίες όπως η αφαλάτωση και η ανακύκλωση νερού, με στόχο τη δημιουργία νέων αποθεμάτων που μπορούν να διατεθούν μέσω τέτοιων συμφωνιών.

Η μεταμόρφωση του Σαν Ντιέγκο

Η μεταμόρφωση του Σαν Ντιέγκο δεν προέκυψε τυχαία. Τη δεκαετία του 1990, μετά από μια πολυετή ξηρασία που μείωσε δραστικά τις εισαγωγές νερού, η πόλη αποφάσισε να επενδύσει στην αυτάρκεια. «Το σύνθημα ήταν “ποτέ ξανά”», θυμάται ο Μπομπ Γιαμάντα, πρώην υπεύθυνος υδάτινων πόρων της περιοχής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή υποδομών: φράγματα, δεξαμενές αποθήκευσης και, κυρίως, η μονάδα αφαλάτωσης.

Σε μια εποχή όπου η λειψυδρία μετατρέπεται σε μείζον πρόβλημα για ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, μια πόλη που άλλοτε αποτελούσε σύμβολο της κρίσης νερού βρίσκεται σήμερα σε μια εντελώς διαφορετική θέση: διαθέτει τόσο πλεόνασμα ώστε να εξετάζει την πώλησή του / WIKIPEDIA

Παράλληλα, η πόλη εξασφάλισε δικαιώματα σε νερό από αγροτικές περιοχές και επένδυσε σε τεχνολογίες εξοικονόμησης. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η εξάρτηση από εισαγόμενο νερό μειώθηκε από 95% σε περίπου 10%. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι περιόρισαν την κατανάλωση κατά σχεδόν 50% μέσα σε 25 χρόνια, δημιουργώντας πλεονάζουσα ποσότητα.

Αυτό το πλεόνασμα αποτελεί σήμερα οικονομικό πλεονέκτημα. «Ο στόχος είναι η προσιτότητα, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε επειδή έχουμε περίσσεια νερού», δηλώνει ο Νικ Σεράνο, πρόεδρος της τοπικής αρχής ύδρευσης. Ωστόσο, η αυτάρκεια είχε κόστος: οι τιμές του νερού στην περιοχή αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους κατοίκους.

Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Στην περιοχή του Λος Άντζελες, νέες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται για την επεξεργασία λυμάτων σε πόσιμο νερό, ενώ καινοτόμα έργα εξετάζουν την αφαλάτωση απευθείας στον ωκεανό, σε μεγάλα βάθη, με στόχο τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. «Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία “υδάτινων αγροκτημάτων” που θα τροφοδοτούν πολλαπλούς φορείς», εξηγεί ο Ρόμπερτ Μπέργκστρομ, επικεφαλής εταιρείας που αναπτύσσει τέτοιες λύσεις.

Το Σαν Ντιέγκο, που για δεκαετίες εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από εισαγόμενους υδάτινους πόρους, μετατρέπεται σταδιακά σε «μεσίτη νερού», προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε πολιτείες που πλήττονται από την παρατεταμένη ξηρασία / WIKIPEDIA

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ανακύκλωση νερού. Το πρόγραμμα «Pure Water San Diego» μετατρέπει τα λύματα σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται ακόμη και στη βιομηχανία μπύρας. Το χαμηλό επίπεδο μεταλλικών στοιχείων το καθιστά ιδανικό για ζυθοποιία, προσφέροντας μια απρόσμενη αλλά ενδεικτική χρήση της νέας πραγματικότητας.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στη διαχείριση υδάτινων πόρων. Οι παραδοσιακές πηγές, όπως τα ποτάμια και οι φυσικές δεξαμενές, δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τη ζήτηση. Αντίθετα, οι πόλεις στρέφονται σε συνδυαστικές λύσεις, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη τεχνολογία.

«Πρέπει να μπορούμε να μετακινούμε το νερό από εκεί που υπάρχει εκεί που χρειάζεται», σημειώνει ο Γκάρι Άραντ, πρώην επικεφαλής τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης. Σε έναν κόσμο όπου η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα, το μέλλον του νερού δεν θα καθοριστεί από μία λύση, αλλά από έναν συνδυασμό τεχνολογίας, πολιτικής και προσαρμοστικότητας.