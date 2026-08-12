Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του Tupac, 30 χρόνια μετά - Θα λυθεί το ανεξιχνίαστο μυστήριο της χιπ χοπ; - iefimerida.gr

Η υπόθεση, μία από τις πιο εμβληματικές και ανεξιχνίαστες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, θα απασχολήσει τα δικαστήρια για πάνω από έναν μήνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 63χρονος Ντουέιν «Κέφε Ντι» Ντέιβις, πρώην ηγέτης συμμορίας, δικάζεται για τη δολοφονία δηλώνοντας αθώος. Μέλη της οικογένειας του Shakur παρευρίσκονται στη διαδικασία, απαιτώντας την καταδίκη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ο ράπερ δολοφονήθηκε το 1996, όταν δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από ένα λευκό Cadillac. Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι που δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Ντέιβις σε βιβλίο του οδήγησαν στη σύλληψή του το 2023.

Οι εισαγγελείς δεν κατηγορούν τον Ντέιβις ότι ήταν ο φυσικός αυτουργός, αλλά ότι έδωσε την εντολή για τη δολοφονία και προμήθευσε το όπλο, βασιζόμενοι σε λεπτομέρειες που ο ίδιος αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περίπου 35-45 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων πρώην μέλη συμμοριών και πρόσωπα από το περιβάλλον του ράπερ. Ο Suge Knight, αν και πιθανός μάρτυρας, έχει δηλώσει ότι δεν θα καταθέσει.

Στο Λας Βέγκας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα η διαδικασία επιλογής ενόρκων για τη δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur, σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση που συγκλόνισε τον κόσμο της χιπ χοπ κοντά στη διάσημη λεωφόρο Strip της πόλης. Η υπόθεση, μία από τις πιο εμβληματικές και ανεξιχνίαστες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, αναμένεται να απασχολήσει τα δικαστήρια για περίπου έναν μήνα.

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Η διαδικασία επιλογής ενόρκων

Οι δικηγόροι άρχισαν τη Δευτέρα να εξετάζουν υποψήφιους ενόρκους, με επτά από αυτούς να καλούνται να επιστρέψουν την Πέμπτη το απόγευμα, καθώς η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες. Συνολικά θα επιλεγούν 16 ένορκοι για τη μακρά δίκη.

Ο 63χρονος Ντουέιν «Κέφε Ντι» Ντέιβις έχει δηλώσει αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με χρήση θανατηφόρου όπλου, με σκοπό την προώθηση ή τη διευκόλυνση εγκληματικής συμμορίας. Την εποχή της δολοφονίας, ο Ντέιβις ηγείτο της συμμορίας South Side Compton Crips στην Καλιφόρνια.

Στο δικαστήριο του Λας Βέγκας βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας του Shakur, καθώς ξεκινούσε η διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. «Όποιος είχε οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό, όποιος το οργάνωσε, όποιος έβαλε το χεράκι του, πρέπει να κλειστεί φυλακή», δήλωσε ο ξάδελφος του ράπερ, Κέντρικ Λεσέιν.

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Η μοιραία 7η Σεπτεμβρίου 1996

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Shakur παραμένει πολιτισμικό σύμβολο και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της χιπ χοπ. Είχε πεθάνει σε ηλικία μόλις 25 ετών, τη στιγμή που ο τέταρτος σόλο δίσκος του είχε ήδη πουλήσει πέντε εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Shakur δολοφονήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, όταν επέβαινε σε BMW μαζί με τον μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας Μάριον «Σουζ» Νάιτ. Ένα λευκό Cadillac σταμάτησε δίπλα τους σε φανάρι και ο ράπερ, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς, υποκύπτοντας στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα. Ο Νάιτ επέζησε.

Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για χρόνια, μέχρι που δημόσιες δηλώσεις και μια αυτοβιογραφία που εξέδωσε ο ίδιος ο Ντέιβις το 2019 την επανέφεραν στο προσκήνιο. Ο Ντέιβις συνελήφθη το 2023.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Ντέιβις κάθησε δίπλα στον δικηγόρο του, ενώ η δικαστής Κάρλι Κίρνι ρωτούσε ομάδα 75 υποψήφιων ενόρκων αν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γλωσσικά εμπόδια ή ασυμβίβαστο με τη συμμετοχή τους σε μια δίκη που θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα. Η βοηθός εισαγγελέας της κομητείας, Μπινού Παλάλ, ανέφερε ονόματα εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ αυτών του Νάιτ και του Σον «Ντίντι» Κομς, για να διαπιστώσει αν οι υποψήφιοι τους γνώριζαν.

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Ο 63χρονος Ντουέιν «Κέφε Ντι» Ντέιβις έχει δηλώσει αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με χρήση θανατηφόρου όπλου, με σκοπό την προώθηση ή τη διευκόλυνση εγκληματικής συμμορίας. Την εποχή της δολοφονίας, ο Ντέιβις ηγείτο της συμμορίας South Side Compton Crips στην Καλιφόρνια / ΑΡ

Στους ενόρκους τέθηκαν επίσης ερωτήσεις για τα αγαπημένα τους βιβλία και ταινίες, για τυχόν σχέσεις με συμμορίες και για το αν είχαν ακούσει μουσική του Shakur. Ένας άνδρας απάντησε πως κάποτε την άκουγε. Ο Ντέιβις παρακολουθούσε ήρεμος, ψιθυρίζοντας κατά διαστήματα στον συνήγορό του, Μάικλ Σανφτ. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως αν καταδικαστεί, θέλει την ποινή του να την αποφασίσει η δικαστής και όχι οι ένορκοι.

Τι θέλει να αποδείξει η εισαγγελία

Οι εισαγγελείς δεν κατηγορούν τον Ντέιβις ότι τράβηξε ο ίδιος τη σκανδάλη, και η δίκη πιθανότατα δεν θα απαντήσει οριστικά ποιος πυροβόλησε. Αντίθετα, σκοπεύουν να αποδείξουν ότι εκείνος έδωσε τις εντολές που οδήγησαν στον θάνατο του ράπερ και προμήθευσε το όπλο. Στο βιβλίο του, με τίτλο «Compton Street Legends», ο Ντέιβις περιγράφει με λεπτομέρειες τη δολοφονία, αναφέροντας ότι προμηθεύτηκε πιστόλι από συνεργάτη του και το πέταξε στο πίσω κάθισμα του Cadillac, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποιος πυροβόλησε τελικά.

Ο Όρλαντο «Μπέιμπι Λέιν» Άντερσον, ανιψιός του Ντέιβις, θεωρείται εδώ και καιρό ο ύποπτος που τράβηξε τη σκανδάλη, όμως δεν κατηγορήθηκε ποτέ επίσημα. Πέθανε δύο χρόνια μετά τον Shakur, σε άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών στο Κόμπτον. Δύο ακόμη άτομα που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ έχουν επίσης πεθάνει έκτοτε.

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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θαυμαστές του ράπερ εξέφρασαν ανακούφιση που η δίκη επιτέλους ξεκίνησε. «Αυτή η υπόθεση κρέμεται πάνω από τη χιπ χοπ τόσα χρόνια, είναι περίεργο να τη βλέπω επιτέλους να προχωράει», έγραψε ένας χρήστης σε φόρουμ αφιερωμένο στον Shakur. «Θα ήταν μόλις 55 ετών αν ζούσε», σχολίασε άλλος χρήστης. «Σου θυμίζει πόσο νέος ήταν, φαντάσου πόση μουσική θα είχε κάνει μέχρι τώρα, πόσες ταινίες».

Οι εισαγγελείς δεν κατηγορούν τον Ντέιβις ότι τράβηξε ο ίδιος τη σκανδάλη, και η δίκη πιθανότατα δεν θα απαντήσει οριστικά ποιος πυροβόλησε. Αντίθετα, σκοπεύουν να αποδείξουν ότι εκείνος έδωσε τις εντολές που οδήγησαν στον θάνατο του ράπερ και προμήθευσε το όπλο / ΑΡ

Η μακρά λίστα των μαρτύρων

Οι εισαγγελείς αναμένεται να καλέσουν μεταξύ 35 και 45 μαρτύρων, από ανθρώπους που είδαν τον Shakur λίγο πριν πυροβοληθεί μέχρι πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος τόσο του ράπερ όσο και του Ντέιβις. Στη λίστα περιλαμβάνεται ο πρώην δήμαρχος του Λας Βέγκας, Όσκαρ Γκούντμαν, καθώς και μέλη της οικογένειας Shakur, αν και δεν αναμένεται να καταθέσουν όλοι.

Αναμένεται επίσης η κατάθεση του Ντενβόντα Λι, πρώην μέλους της συμμορίας South Side Crips, ο οποίος είχε καταθέσει ενώπιον ενόρκων ότι ο Άντερσον δεν είχε καθαρή βολή εκείνο το βράδυ, οπότε τη σκανδάλη τράβηξε ο Ντιάντρι «Φρίκι» Σμιθ, ενώ τον έλεγχο είχε ο Ντέιβις.

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Ανάμεσα στους πιθανούς μάρτυρες βρίσκεται και ο ίδιος ο Νάιτ, ο οποίος εκτίει ποινή 28 ετών φυλάκισης για τον θάνατο επιχειρηματία στο Κόμπτον το 2015 και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να καταθέσει. Ο συνήγορος του Ντέιβις δήλωσε στο Associated Press ότι μια κατάθεση του Νάιτ θα ήταν ευνοϊκή για την υπεράσπιση.

Παρότι θαυμαστές έχουν εικάσει πιθανή εμφάνιση του Σον «Παφ Ντίντι» Κομπς, το όνομά του δεν περιλαμβάνεται σε καμία λίστα μαρτύρων. Ο Κομπς εκτίει ποινή τεσσάρων ετών σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από καταδίκη του σε κατηγορίες σχετικές με πορνεία. Στο βιβλίο του, ο Ντέιβις είχε ισχυριστεί ότι ο Κομπς ήθελε νεκρούς τον Νάιτ και τον Shakur και του είχε προσφέρει χρήματα για να τους σκοτώσει, κάτι που ο Κομπς έχει διαψεύσει επανειλημμένα.