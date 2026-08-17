Γιατί πολλοί influencers ρισκάρουν μια πιθανή σύλληψη για να πατήσουν στο αμαρτωλό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν - iefimerida.gr

Το νησί του Έπσταϊν έγινε εφιάλτης για τον νέο ιδιοκτήτη του, καθώς ριψοκίνδυνοι influencers συνεχίζουν να αποβιβάζονται παράνομα στην αναζήτηση της αλήθειας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο νέος ιδιοκτήτης των νησιών, Στίβεν Ντέκοφ, έχει καταθέσει μηνύσεις εναντίον εννέα influencers και θεωρητικών συνωμοσίας, κατηγορώντας τους για παράνομη είσοδο στην ιδιοκτησία του με σκοπό το οικονομικό όφελος από τη φήμη της περιοχής.

Οι παραβιάσεις της ιδιοκτησίας έχουν οδηγήσει σε βίαιες αντιδράσεις από το προσωπικό ασφαλείας. Η διαχειρίστρια του νησιού συνελήφθη με κατηγορίες επίθεσης και παράνομης κράτησης, αφού ένας influencer βρέθηκε δεμένος και γυμνός σε σκάφος.

Επί εποχής Έπσταϊν, το νησί αποτελούσε προορισμό για ισχυρά πρόσωπα, όπως ο πρίγκιπας Άντριου και ο Σεργκέι Μπριν. Η Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφός του τότε, είχε αναλάβει τη διαχείριση της ιδιοκτησίας και αργότερα καταδικάστηκε.

Πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν απόπειρα προσέγγισης με καγιάκ εν μέσω τυφώνα, καθώς και συμπλοκή με YouTubers που επέβαιναν σε τζετ σκι. Οι influencers δηλώνουν ότι οι πράξεις τους υποκινούνται από την αναζήτηση της αλήθειας.

Όταν ο δισεκατομμυριούχος Στίβεν Ντέκοφ αγόρασε ένα ζευγάρι νησιών στην Καραϊβική που ανήκαν κάποτε στον Τζέφρι Έπσταϊν, το φαντάστηκε ως έναν επίγειο παράδεισο. Σε ανακοίνωσή του τότε, ο ίδιος δήλωνε πως σχεδίαζε να δημιουργήσει έναν παγκόσμιας κλάσης προορισμό, αντάξιο της «φυσικής χάρης και ομορφιάς» της περιοχής. Πάνω από τρία χρόνια μετά την αγορά, κανένα θέρετρο δεν έχει χτιστεί. Αντ' αυτού, τα νησιά συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μόνο που κανείς τους δεν είναι ευπρόσδεκτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει μηνύσει εννέα δημιουργούς περιεχομένου

Ο Ντέκοφ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Black Diamond Capital Management, έχει μηνύσει εννέα δημιουργούς περιεχομένου, influencers και θεωρητικούς συνωμοσίας, κατηγορώντας τους ότι παραβιάζουν την ιδιοκτησία του προκειμένου να επωφεληθούν από τη σκοτεινή φήμη των νησιών.

Ο Έπσταϊν είχε χρησιμοποιήσει το ένα από τα δύο νησιά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, για να χτίσει ένα εκτεταμένο συγκρότημα, εκεί όπου, σύμφωνα με καταγγέλλουσες, τις παγίδευε και τις βίαζε. Στη μία άκρη του νησιού δεσπόζει ένα κτίριο με μορφή ναού, γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας. Ο Έπσταϊν το είχε βάψει με μπλε και λευκές ρίγες και το είχε στεφανώσει με χρυσό θόλο.

Μέσω αγωγών που κατέθεσε σε δικαστήριο των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, ο Ντέκοφ ζητά αποζημιώσεις από YouTubers που περιγράφουν τις αποστολές τους ως προσπάθεια να ξεδιαλύνουν τα μυστικά των νησιών. Το τελευταίο έτος, influencers έχουν καταγράψει τους εαυτούς τους να νοικιάζουν τζετ σκι, να σκαρφαλώνουν στην ακτή και να ξεδιπλώνουν πανό απαιτώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει τον φάκελο Έπσταϊν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προσωπικό του Ντέκοφ έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαντήσει στους απρόσκλητους αυτούς επισκέπτες με βία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα αρχών επιβολής του νόμου. Η Αν Ροντρίγκεζ, η οποία διαχειριζόταν το νησί για λογαριασμό πρώτα του Έπσταϊν και μετά του Ντέκοφ, συνελήφθη τον Απρίλιο με κατηγορίες παράνομης κράτησης και επίθεσης, αφού αρχές εντόπισαν έναν δημιουργό περιεχομένου δεμένο χειροπόδαρα και εντελώς γυμνό πάνω σε σκάφος. Άλλος επισκέπτης δήλωσε σε podcast ότι υπάλληλοι τον κράτησαν σε αυτό που, όπως είπε, η Ροντρίγκεζ αποκαλούσε «μπουντρούμι» του νησιού.

Εκπρόσωπος του Ντέκοφ δήλωσε στο Business Insider ότι η παρουσία «εισβολέων» στο νησί είναι «επικίνδυνη για όσους ζουν και εργάζονται εκεί», προσθέτοντας: «Ανησυχούμε όταν σε όσους παραβιάζουν ιδιωτική περιουσία και θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό μας δίνεται βήμα για το παράπτωμά τους».

Στη μία άκρη του νησιού δεσπόζει ένα κτίριο με μορφή ναού, γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας. Ο Έπσταϊν το είχε βάψει με μπλε και λευκές ρίγες και το είχε στεφανώσει με χρυσό θόλο / WIKIPEDIA

Ένας εκ των μηνυόμενων, ο Άντριου Πίτερσεν, δήλωσε στο Business Insider ότι θεωρεί παράλογο να αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες τη στιγμή που το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχωρά σε καμία δίωξη εναντίον φίλων του Έπσταϊν που ενδέχεται επίσης να έχουν κακοποιήσει γυναίκες. «Η παραβίαση ιδιοκτησίας είναι παράνομη, και σίγουρα την παραβιάσαμε», είπε χαρακτηριστικά. «Απλώς, ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορία εδώ;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Έπσταϊν αγόρασε το Λιτλ Σεντ Τζέιμς το 1998, η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν τότε σύντροφός του και διαχειρίστρια της περιουσίας. Ο Έπσταϊν της ανέθεσε να κάνει το νησί κατοικήσιμο, μια τεράστια επιχείρηση, όπως κατέθεσε πρώην βοηθός της στη δίκη της Μάξγουελ στο Μανχάταν το 2021, όπου καταδικάστηκε για διακίνηση ανηλίκων προς τον Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε το νησί για να προσελκύσει ισχυρούς φίλους, αποκαλώντας το «Λιτλ Σεντ Τζεφς». Η Βιρτζίνια Τζιούφρε έγραψε στα απομνημονεύματά της ότι ο τότε πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της εκεί. Στοιχεία από τον φάκελο Έπσταϊν δείχνουν ότι φιλοξένησε τον συνιδρυτή της Google Σεργκέι Μπριν, τον συνιδρυτή του LinkedIn Ριντ Χόφμαν και τον νυν υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. Ο Έλον Μασκ είχε στείλει email στον Έπσταϊν σχετικά με επίσκεψη στο νησί, αν και αργότερα δήλωσε πως ποτέ δεν πήγε εκεί. Κανείς από αυτούς δεν έχει κατηγορηθεί για παράπτωμα σχετικό με τον Έπσταϊν.

Όταν ο Έπσταϊν αγόρασε το Λιτλ Σεντ Τζέιμς το 1998, η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν τότε σύντροφός του και διαχειρίστρια της περιουσίας / WIKIPEDIA

Η περιουσία του Έπσταϊν έβγαλε τα δύο νησιά προς πώληση το 2022 έναντι 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ντέκοφ τα αγόρασε περίπου έναν χρόνο αργότερα έναντι 60 εκατομμυρίων. Από τότε, τα σχέδιά του για θέρετρο φαίνεται να έχουν παγώσει, με τη μόνη αίτηση οικοδομικής άδειας να αφορά μια αποθήκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Πίτερσεν και πέντε ακόμη influencers επιχείρησαν να φτάσουν στο νησί με καγιάκ, εν μέσω τυφώνα κατηγορίας 5. «Το βασικό που θέλαμε ήταν να κάνουμε θόρυβο», είπε ο Πίτερσεν. «Να υψώσουμε τη σημαία “Release the Files”, αφού η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει κρυφό τον φάκελο Έπσταϊν μέχρι σήμερα». Πέρασαν τη νύχτα στο νησί λόγω επιδείνωσης του καιρού και δεν εντόπισαν, όπως ισχυρίστηκε, κανένα δίκτυο υπόγειων σηράγγων.

Τον Μάρτιο, δύο αδέρφια YouTubers, ο Ελοΐ και ο Μαρσέλ Χιλ Σάντσο, πλησίασαν το νησί με τζετ σκι για γύρισμα ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με κατάθεση στην αστυνομία, η Ροντρίγκεζ τους αναχαίτισε με σκάφος κρατώντας κάτι που έμοιαζε με πιστόλι Glock, φωνάζοντας επανειλημμένα «θα σε σκοτώσω». Τελικά αποδείχθηκε πιστόλι αεροβόλο. Ο ένας αδερφός εντοπίστηκε δεμένος χειροπόδαρα και γυμνός στο σκάφος. Η Ροντρίγκεζ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες παράνομης κράτησης, επίθεσης και καταστροφής περιουσίας, χωρίς να έχει απολογηθεί ακόμη. Στο Business Insider απάντησε μόνο: «Όχι, καλή σας μέρα».

Ο Έπσταϊν της ανέθεσε να κάνει το νησί κατοικήσιμο, μια τεράστια επιχείρηση, όπως κατέθεσε πρώην βοηθός της στη δίκη της Μάξγουελ στο Μανχάταν το 2021, όπου καταδικάστηκε για διακίνηση ανηλίκων προς τον Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση / WIKIPEDIA

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο με τους Μπέντζαμιν Όουεν και Ράιαν Ντάλτον, ο δεύτερος εκ των οποίων ίδρυσε πλατφόρμα χρηματοδότησης έρευνας για το αν ο Έπσταϊν παραμένει εν ζωή. Ο Όουεν κατέληξε δεμένος με δετικές ταινίες, αφού φέρεται να τον συνέλαβε «σαν πολίτης» η κόρη της Ροντρίγκεζ, με εντολή, όπως είπε ο ίδιος, να τον βάλουν στο «μπουντρούμι». Εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορία παραβίασης ιδιοκτησίας εναντίον του Όουεν και επίθεσης εναντίον του συντρόφου της κόρης της Ροντρίγκεζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγωγές του Ντέκοφ ζητούν την κατάσχεση τυχόν εσόδων που αποκόμισαν οι influencers από τα βίντεό τους. Ο Πίτερσεν υποστηρίζει πως η ομάδα του έχει ήδη δωρίσει 30.000 δολάρια σε οργανισμό κατά της διακίνησης ανθρώπων. Ο εκπρόσωπος του Ντέκοφ δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να διεκδικεί κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως εναντίον όσων γυρίζουν τον εαυτό τους να παραβιάζει ιδιοκτησία και μετά κερδίζει χρήματα από τα βίντεο».

Ο Ντάλτον, από την πλευρά του, επιμένει πως το νησί θα παραμείνει «σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν την αλήθεια». «Η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από το καθήκον της να δείξει στον αμερικανικό λαό τι συνέβη εκεί και να διώξει τους εμπλεκόμενους», είπε. «Και γι' αυτό, πιστεύω πως πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πάνε εκεί και να προσπαθήσουν να καταλάβουν».