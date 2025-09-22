Γιατί όλο και περισσότεροι ενήλικες κυκλοφορούν με… πιπίλα - Viral τάση ή σημάδι κοινωνικής κατάρρευσης; - iefimerida.gr

Οι λεγόμενες adult pacifiers, δηλαδή πιπίλες σχεδιασμένες ειδικά για ενήλικες, γίνονται viral ως μια ιδιότυπη μέθοδος ανακούφισης από το άγχος.

Η εικόνα ενός ενήλικα με πιπίλα στο στόμα μπορεί να προκαλεί αμηχανία, ειρωνεία ή και θυμηδία, όμως η τάση που γεννήθηκε στην Κίνα και διαδόθηκε μέσω TikTok σε Ευρώπη και ΗΠΑ δείχνει πως η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από ένα απλό meme. Οι λεγόμενες adult pacifiers, δηλαδή πιπίλες σχεδιασμένες ειδικά για ενήλικες, γίνονται viral ως μια ιδιότυπη μέθοδος ανακούφισης από το άγχος.

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν Κινέζοι χρήστες στα social media άρχισαν να ποστάρουν φωτογραφίες και βίντεο, εξηγώντας πως η πιπίλα... τούς ηρεμούσε σε στιγμές πίεσης. Σύντομα, η αγορά αντέδρασε: ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως το Taobao και το JD.com είδαν εκρηκτική ζήτηση, με κάποιους πωλητές να αναφέρουν πωλήσεις άνω των 2.000 τεμαχίων τον μήνα. Η τιμή τους δεν είναι ευκαταφρόνητη - πάνω από 60 ευρώ για μία πιπίλα μεγαλύτερου μεγέθους από τις παιδικές - αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη διάδοση του φαινομένου.

Από εκεί, η μόδα ταξίδεψε στη Δύση, με χιλιάδες χρήστες του TikTok να εμφανίζονται σε βίντεο πιπιλώντας το αντικείμενο σε καταστάσεις στρες: πριν από επαγγελματικές συναντήσεις, στη διάρκεια μποτιλιαρίσματος, ακόμη και μπροστά στις ακαταμάχητες σκοτεινές ειδήσεις που τροφοδοτούν την καθημερινή αγωνία.

Η λογική δεν είναι εντελώς ακατανόητη

Αν το δούμε ψυχρά, η λογική δεν είναι εντελώς ακατανόητη. Η ψυχολογία αναγνωρίζει την παλινδρόμηση ως έναν μηχανισμό άμυνας: μπροστά σε υπερβολικό στρες, κάποιοι επιστρέφουν ασυνείδητα σε συμπεριφορές παιδικής ηλικίας που τους προσέφεραν ασφάλεια. Στην προκειμένη περίπτωση, η πράξη του πιπιλίσματος συνδέεται με την πρωταρχική σχέση με τη μητρική φροντίδα και μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο.

Όσοι μελετούν τον Φρόιντ θα μιλούσαν για «στοματική καθήλωση», μια τάση που εκφράζεται μέσω του φαγητού, του καπνίσματος, του δαγκώματος αντικειμένων. Κι αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια άνθηση του vaping, ίσως οι πιπίλες για ενήλικες να μην είναι τόσο παράταιρες μέσα σε αυτή την κουλτούρα.

Οι υποστηρικτές του trend μιλούν για πρακτικά οφέλη. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τους βοηθά στον ύπνο, άλλοι ότι μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, άλλοι απλώς το περιγράφουν ως μια αίσθηση «ασφάλειας» ή «ηρεμίας» μέσα στην καθημερινή καταιγίδα. Στην εποχή όπου η θεραπεία είναι ακριβή και το κόστος του καπνίσματος απλησίαστο, δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως η πιπίλα είναι μια φθηνή και άμεση λύση.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό. Ο οδοντίατρος Tang Caomin από την Τσενγκντού μιλώντας στο Εuronews προειδοποίησε πως η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αναπνοής στον ύπνο, μέχρι και κίνδυνο πνιγμού, καθώς και μακροχρόνιες οδοντικές βλάβες: στραβώματα, πόνο στη γνάθο, λοιμώξεις. Η Γαλλική Ορθοδοντική Ομοσπονδία χαρακτήρισε τα υποτιθέμενα οφέλη «πλήρως ανυπόστατα» και προϊόν καθαρά υποκειμενικών μαρτυριών. Ο εκπρόσωπος της FFO, David Couchat, μίλησε για «παράλογη μόδα» που αντικατοπτρίζει την επικίνδυνη δύναμη των κοινωνικών δικτύων να εκτρέφουν υπερβολές.

Ψυχολόγοι τονίζουν επίσης πως η ανακούφιση είναι πρόσκαιρη και μπορεί να καλύψει αντί να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια του άγχους. Ενώ ένα άτομο πιπιλίζει τη dummy για να ηρεμήσει, το πρόβλημα που τροφοδοτεί την αγωνία παραμένει ανέγγιχτο. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί χρήστες δεν φαίνεται να ανησυχούν. Στα σχόλια κάτω από βίντεο TikTok, διαβάζει κανείς φράσεις όπως «τη χρησιμοποιώ 4 χρόνια και δεν μου έχει στραβώσει τα δόντια» ή «βοηθάει στο ADHD». Αυτές οι προσωπικές μαρτυρίες, αν και ανεκδοτολογικές, δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες δεν αισθάνονται θύματα μόδας αλλά πραγματικά ωφελημένοι.

Η ειρωνεία είναι ότι ενώ οι ειδικοί κατακεραυνώνουν τη μόδα, η κοινωνία σπανίως προσφέρει εναλλακτικές εύκολα προσβάσιμες / SHUTTERSTOCK

Το ζήτημα έχει και μια πολιτισμική διάσταση

Το ζήτημα έχει όμως και μια πολιτισμική διάσταση. Ζούμε σε εποχές υπερφόρτωσης: συνεχές άγχος για την οικονομία, τον πόλεμο, τις πολιτικές διαιρέσεις, την κλιματική κρίση. Οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν μέσα σε διαρκές αίσθημα ανασφάλειας και αναζητούν άμεσες διεξόδους. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιπίλα μπορεί να φανεί αθώα, σαν ένα μικρό καταφύγιο.

Όσοι επικρίνουν με ευκολία τα λεγόμενα «snowflakes» [σ.σ: όρος που χρησιμοποιείται συχνά ειρωνικά ή υποτιμητικά για να περιγράψει κυρίως νεότερους ανθρώπους που θεωρείται ότι είναι υπερβολικά ευαίσθητοι, εύθικτοι ή ανεκτικοί μόνο απέναντι σε απόψεις που συμφωνούν με τις δικές τους]﻿ της Gen Z, ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουν τους δικούς τους μηχανισμούς εκτόνωσης: τσιγάρο, ποτό, ατέρμονη κατανάλωση καφεΐνης, ακόμα και τα ίδια τα vapes, τα οποία δεν διαφέρουν πολύ σε σχήμα και χρήση από μια πιπίλα.

Η ειρωνεία είναι ότι ενώ οι ειδικοί κατακεραυνώνουν τη μόδα, η κοινωνία σπανίως προσφέρει εναλλακτικές εύκολα προσβάσιμες. Η ψυχοθεραπεία παραμένει ακριβή, οι κοινωνικές δομές στήριξης ελλιπείς, οι μορφές χαλάρωσης όπως ταξίδια ή χόμπι όλο και πιο πολυδάπανες. Έτσι, η πιπίλα γίνεται, με τον δικό της αλλόκοτο τρόπο, σύμβολο μιας γενιάς που ψάχνει φθηνές, στιγμιαίες παρηγοριές. Δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει viral: η εικόνα του ενήλικα με πιπίλα είναι τόσο προκλητική που δημιουργεί αντιδράσεις, και οι αντιδράσεις τροφοδοτούν την ίδια τη διάδοση.

h πιπίλα γίνεται, με τον δικό της αλλόκοτο τρόπο, σύμβολο μιας γενιάς που ψάχνει φθηνές, στιγμιαίες παρηγοριές / SHUTTERSTOCK

Το αν η μόδα θα κρατήσει είναι αβέβαιο. Οι περισσότερες τέτοιες τάσεις καταλήγουν να ξεθωριάζουν μόλις χαθεί το στοιχείο του σοκ ή του χιούμορ. Αλλά η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι ουσιαστική: τι λέει για την ψυχολογία μας, για την κοινωνία μας, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το στρες; Μπορεί μια πιπίλα να είναι γελοία εικόνα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα σύμβολο ευαλωτότητας, μια παιδική ανάμνηση μεταμφιεσμένη σε ενήλικο αντικείμενο.

Στο τέλος, η κριτική ίσως χρειάζεται να μετριαστεί. Αν κάποιος βρίσκει παρηγοριά σε κάτι τόσο αθώο, ποιο είναι το πραγματικό κακό; Βεβαίως, η υπερβολική χρήση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και καλό είναι να αντιμετωπίζεται με μέτρο. Όμως, όσο δεν αντικαθιστά ουσιαστικές λύσεις, η πιπίλα ενηλίκων παραμένει μια μικρή, αμήχανη, αλλά αβλαβής υπενθύμιση ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας το παιδί που ζητά ασφάλεια.

Η εικόνα είναι κωμική, το φαινόμενο αμφιλεγόμενο, αλλά ο βαθύτερος πυρήνας του αποκαλύπτει μια κοινωνία που παλεύει με το άγχος, την αβεβαιότητα και την ανάγκη για γρήγορες παρηγοριές. Και ίσως, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, η μεγαλύτερη ειρωνεία να είναι πως τελικά οι «πραγματικοί dummies» είναι όσοι ξοδεύουν υπερβολική ενέργεια για να γελοιοποιήσουν τους άλλους, αντί να αναγνωρίσουν πόσο κοινή είναι η ανάγκη για απλή, έστω και παιδική, ανακούφιση.