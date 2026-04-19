Γιατί τα αρχαία ελληνικά αγάλματα είχαν το αριστερό πόδι μπροστά; -Η χαρακτηριστική στάση των κούρων - iefimerida.gr

Έχετε ποτέ προσέξει πως στα αρχαία ελληνικά αγάλματα, το αριστερό τους πόδι, βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από το δεξί; Πρόκειται για μια χαρακτηριστική στάση.

Η επαναλαμβανόμενη στάση στα αρχαϊκά αγάλματα

Στα αρχαϊκά ελληνικά γλυπτά, ιδιαίτερα στους κούρους, συναντάται σχεδόν πάντα η ίδια στάση: όρθια, άκαμπτη μορφή, βλέμμα ευθεία και το αριστερό πόδι μπροστά. Η επιλογή αυτή έχει απασχολήσει ιστορικούς και αρχαιολόγους, καθώς συνδυάζει συμβολισμό, τεχνική ευκολία και καλλιτεχνική σύμβαση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αιγυπτιακή επιρροή

Τον 7ο αιώνα π.Χ., οι Έλληνες γλύπτες στράφηκαν στην Αίγυπτο, όπου η μνημειακή γλυπτική ήταν ήδη ανεπτυγμένη. Τα αιγυπτιακά αγάλματα χρησιμοποιούσαν συστηματικά τη στάση με το αριστερό πόδι μπροστά, όχι για να δηλώσουν κίνηση, αλλά σταθερότητα, μονιμότητα και θεϊκή τάξη. Οι Έλληνες υιοθέτησαν αυτό το πρότυπο ως λειτουργικό και δοκιμασμένο.

Οι κούροι και η συμμετρική φόρμουλα

Οι πρώιμοι κούροι, συμμετρικά γυμνά ανδρικά αγάλματα που λειτουργούσαν ως ταφικά μνημεία ή αναθήματα, ακολουθούσαν πιστά το αιγυπτιακό μοντέλο. Η μορφή δεν «περπατά», παρά την προβολή του ποδιού. Η στάση λειτουργούσε ως φόρμουλα που εξασφάλιζε ισορροπία και ιδεατή αναπαράσταση της νεότητας και της τελειότητας.

Κούροι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρμάρινο άγαλμα κούρου με το αριστερό πόδι μπροστά, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Shutterstock

Δύο αγάλματα κούρων τοποθετημένα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Δελφών / Φωτογραφία: Shutterstock

Παράδοση και τεχνικοί περιορισμοί

Πέρα από τον συμβολισμό, η στάση είχε πρακτική αξία. Η λάξευση ενός ανθρώπινου σώματος από ενιαίο κομμάτι μαρμάρου είναι δομικά απαιτητική. Η προβολή του ενός ποδιού βοηθούσε στη σταθερότερη κατανομή βάρους και μείωνε τον κίνδυνο θραύσης, ειδικά στους αστραγάλους. Έτσι, η στάση διατηρήθηκε ως ασφαλής και καθιερωμένη πρακτική.

Η καλλιτεχνική επανάσταση του contrapposto

Μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ., οι Έλληνες γλύπτες άρχισαν να παρατηρούν το σώμα όπως πραγματικά στέκεται. Η φυσική μεταφορά βάρους στο ένα πόδι οδήγησε στη στάση του contrapposto (ελλ. αντίρροπη ή χιαστί στάση), όπου οι γοφοί και οι ώμοι γέρνουν ελαφρά, δημιουργώντας ζωντάνια και κίνηση. Με αυτή την καινοτομία, η άκαμπτη στάση με το αριστερό πόδι εγκαταλείφθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο Δορυφόρος του Πολύκλειτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Contrapposto στο άγαλμα του δουρφόρου του Πολύκλειτου / Φωτογραφία: wikimedia

Από τη σύμβαση στη φυσιοκρατία

Το αριστερό πόδι δεν είχε εγγενή σημασία, αλλά ήταν μια δανεισμένη σύμβαση που εξυπηρετούσε την πρώιμη γλυπτική. Ωστόσο, αποτέλεσε το απαραίτητο πρώτο βήμα πριν οι Έλληνες οδηγηθούν στη φυσιοκρατία της κλασικής εποχής. Η μετάβαση από την άκαμπτη φόρμα στη ζωντανή απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος διαμόρφωσε την πορεία της δυτικής τέχνης.