«Good Vibes Only»: Το ζευγάρι που μετέτρεψε μια προσωπική απορία σε μια παγκόσμια επιτυχία -Η ταινία εμπνέεται από αληθινή ιστορία - iefimerida.gr

Η γαλλική ταινία «Good Vibes Only», που παίζεται στα σινεμά, εμπνέεται από την αληθινή ζωή ενός ζευγαριού που ασχολείται με τις εφευρέσεις.

Τι συνδέει μια γαλλική ρομαντική κομεντί με ένα από τα πιο γνωστά sex toys στον κόσμο; Η απάντηση βρίσκεται στη ζωή του Γερμανού μηχανικού Michael Lenke και της συζύγου του Brigitte, το ζευγάρι που έβαλε στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας τη γυναικεία απόλαυση.

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Μπορεί να μοιάζει με μία ακόμη ανατρεπτική γαλλική κωμωδία, όμως το «Good Vibes Only» κρύβει πίσω από την ιστορία του ένα πραγματικό επιχειρηματικό και προσωπικό εγχείρημα. Η ταινία, που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τον τίτλο «Pour le plaisir»﻿, αφηγείται την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια απρόσμενη αποκάλυψη και αποφασίζει να δημιουργήσει μια συσκευή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν την απόλαυση.

Η έμπνευση προέρχεται από την πραγματική ιστορία του Michael και της Brigitte Lenke, των Γερμανών εφευρετών πίσω από το Womanizer. Η ταινία, ωστόσο, δεν είναι βιογραφία τους. Οι χαρακτήρες ονομάζονται Fanny και Tom και η σκηνοθέτις Reem Kherici έχει μετατρέψει την πραγματική επιχειρηματική ιστορία σε μια ρομαντική κομεντί για την επικοινωνία, την οικειότητα και τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

Σκηνή από τη γαλλική ταινία

Η κινηματογραφική ιστορία της «Fanny» και του «Tom»

Στην ταινία, η Fanny και ο Tom είναι παντρεμένοι και ευτυχισμένοι εδώ και 20 χρόνια. Όλα όμως αλλάζουν όταν ο Tom ανακαλύπτει ένα μυστικό που η γυναίκα του έχει κρατήσει κρυφό: η Fanny δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό.

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Ο Tom, μηχανικός στο επάγγελμα, αποφασίζει να μην το αντιμετωπίσει ως ένα απλό προσωπικό ζήτημα. Αντίθετα, μετατρέπει την απορία του σε μια φιλόδοξη αποστολή: να δημιουργήσει μια συσκευή που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη γυναικεία απόλαυση.

Έτσι ξεκινά μια παράξενη, αστεία, αλλά και συγκινητική περιπέτεια, στην οποία το ζευγάρι δοκιμάζει, πειραματίζεται και έρχεται αντιμέτωπο όχι μόνο με την τεχνολογία αλλά και με όσα δεν είχε τολμήσει να συζητήσει μέχρι τότε για τη σχέση του.

Και κάπου εδώ η μυθοπλασία συναντά την πραγματικότητα.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί άνθρωποι πίσω από την ταινία;

Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι ο Michael Lenke και η σύζυγός του, Brigitte Lenke, ένα ζευγάρι από τη Βαυαρία της Γερμανίας.

Ο Michael, σήμερα 76 ετών, είναι μηχανικός και ο άνθρωπος που ξεκίνησε την ανάπτυξη της τεχνολογίας που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως Pleasure Air Technology. Η Brigitte, 64 ετών, συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής των πρώτων πρωτοτύπων.

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Σκηνή από την ταινία

Το ζευγάρι δεν ξεκίνησε με στόχο να δημιουργήσει μια παγκόσμια μάρκα. Η αφετηρία ήταν μια απλή απορία του Michael: γιατί τόσο πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να φτάσουν σε οργασμό;

Μελετώντας έρευνες για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, άρχισε να επικεντρώνεται στον ρόλο της κλειτοριδικής διέγερσης και στην ιδέα ότι η αγορά των sex toys βασιζόταν υπερβολικά στις δονήσεις και σε πιο παραδοσιακές μορφές διέγερσης.

Από μια αντλία ενυδρείου σε ένα παγκόσμιο προϊόν

Ίσως το πιο απίστευτο κομμάτι της πραγματικής ιστορίας είναι το πρώτο πρωτότυπο.

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Ο Michael άρχισε να πειραματίζεται με μια τροποποιημένη αντλία ενυδρείου, προσπαθώντας να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο κλειτοριδικής διέγερσης μέσω μεταβολών της πίεσης του αέρα.

Το αποτέλεσμα απείχε πολύ από το κομψό προϊόν που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν ένα πείραμα που χρειαζόταν συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Η Brigitte συμμετείχε στις δοκιμές των πρωτοτύπων και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δώσει οι δυο τους, δεν ενθουσιάστηκε αμέσως με την ιδέα.

Χρειάστηκαν χρόνια πειραματισμού μέχρι να βρεθεί η τεχνολογία που λειτουργούσε όπως ήθελαν.

Η βασική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια μη επαφική διέγερση μέσω παλμών αέρα, αντί για την άμεση επαφή και τη δόνηση που χαρακτήριζαν πολλά προϊόντα της εποχής.

Αυτή η τεχνολογία πήρε τελικά το όνομα Pleasure Air Technology.

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Το 2014 γεννιέται το Womanizer

Η μεγάλη στιγμή ήρθε το 2014, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Womanizer, το W100.

Η συσκευή αποτέλεσε κάτι διαφορετικό για την αγορά των sex toys, καθώς βασιζόταν στην τεχνολογία παλμών αέρα για την κλειτοριδική διέγερση. Η εταιρεία αναφέρει ότι το προϊόν σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει διέγερση χωρίς άμεση επαφή.

Η γαλλική ταινία εμπνέεται από αληθινή ιστορία

Το 2015 το πρώτο Womanizer απέσπασε μάλιστα το βραβείο Best New Female Product στα ETO Awards, βοηθώντας τη νεοσύστατη μάρκα να αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα.

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Αυτό που ξεκίνησε σε ένα μικρό χωριό της νότιας Βαυαρίας εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεθνές brand, το οποίο σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η πραγματική ιστορία δεν ήταν όμως ίδια με αυτή της ταινίας

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για όσους θα δουν το «Good Vibes Only».

Η ταινία δεν λέει κατά γράμμα την ιστορία των Lenke.

Στην πραγματικότητα, η Brigitte έχει ξεκαθαρίσει ότι η σχέση του πραγματικού ζευγαριού με τη σεξουαλικότητα και την επικοινωνία ήταν διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στην ταινία. Η Fanny της Alexandra Lamy δυσκολεύεται να μιλήσει στον σύζυγό της για την απόλαυσή της, ενώ η Brigitte έχει δηλώσει ότι αυτή η πλευρά της κινηματογραφικής ιστορίας δεν αντανακλά τη δική τους σχέση.

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Γι' αυτό και η Reem Kherici δεν θέλησε να δημιουργήσει ένα κλασικό biopic.

Το ενδιαφέρον της δεν ήταν να αναπαραστήσει πιστά τη ζωή του Michael και της Brigitte, αλλά να χρησιμοποιήσει την εκπληκτική ιστορία της δημιουργίας του Womanizer ως αφετηρία για να μιλήσει για τη γυναικεία απόλαυση, την επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι και όλα όσα οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να πουν ακόμη και στον σύντροφό τους μετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής.

Τι λένε οι ίδιοι οι πραγματικοί εφευρέτες;

Ο Michael και η Brigitte Lenke έχουν ταξιδέψει στο Παρίσι με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας και έχουν μιλήσει οι ίδιοι για την ιστορία τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους, το ζευγάρι εμφανίζεται μάλλον μακριά από την εικόνα που θα περίμενε κανείς από τους ανθρώπους πίσω από ένα τόσο διάσημο sex toy. Ο Michael έχει περιγράψει με υπερηφάνεια το γεγονός ότι η δημιουργία τους έγινε πλέον γνωστή σε γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Η Brigitte, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει το Womanizer όχι απλώς ως ένα προϊόν αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να μπορούν στη συνέχεια να επικοινωνούν ευκολότερα με τον σύντροφό τους για το τι τους αρέσει.

Μια ταινία για πολύ περισσότερα από ένα sex toy

Κι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του «Good Vibes Only»﻿.

Πίσω από τον τίτλο, το χιούμορ και την ιστορία της εφεύρεσης ενός sex toy, υπάρχει μια συζήτηση που αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα: πόσο πραγματικά γνωρίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίο ζούμε;

Η ταινία χρησιμοποιεί την εφεύρεση του Womanizer ως αφορμή για να μιλήσει για την οικειότητα, την επιθυμία, τη σιωπή μέσα στις μακροχρόνιες σχέσεις και το δικαίωμα των γυναικών να μιλούν ανοιχτά για τη δική τους απόλαυση.

Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που η ιστορία του Michael και της Brigitte Lenke ήταν τόσο καλή πρώτη ύλη για μια γαλλική κομεντί: ξεκίνησε από μια προσωπική απορία, πέρασε από ένα αυτοσχέδιο πρωτότυπο φτιαγμένο με μια αντλία ενυδρείου και κατέληξε σε μια τεχνολογία που δημιούργησε μια ολόκληρη νέα κατηγορία προϊόντων.

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Το «Good Vibes Only﻿» δεν είναι λοιπόν η ακριβής ιστορία των δύο ανθρώπων που εφηύραν το Womanizer. Είναι η κινηματογραφική εκδοχή μιας πραγματικής, απρόσμενης ιστορίας και, ταυτόχρονα, μια πρόσκληση να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά για ένα θέμα που για χρόνια παρέμενε ταμπού.