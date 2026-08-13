Συγκινητικό: Παιδικές φίλες ανακάλυψαν μέσω τεστ DNA ότι είναι αδελφές, 40 χρόνια μετά την υιοθεσία [βίντεο] - iefimerida.gr

Δύο γυναίκες που γνωρίζονταν από την παιδική τους ηλικία ανακάλυψαν, δεκαετίες μετά την υιοθεσία τους, ότι είναι αδελφές, χάρη σε ένα τεστ DNA.



Η Meena και η Minal υιοθετήθηκαν από ορφανοτροφείο στην Ινδία πριν από 40 χρόνια και μεγάλωσαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων η μία από την άλλη, στην Ολλανδία. Και οι δύο, όπως ανέφεραν, ένιωθαν μοναξιά και αναζητούσαν απαντήσεις για τις βιολογικές τους οικογένειες.



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«Όταν σε βλέπω, είναι σαν να είμαι σπίτι», είπε η 43χρονη Meena Geltink στη συγκινητική επανένωσή τους την Τρίτη. Η μητέρα τριών παιδιών δήλωσε επίσης ότι για χρόνια ένιωθε «ένα κενό στην καρδιά» της και πως είναι σαν να βρέθηκε ένα κομμάτι του παζλ που έλειπε.

Γνωρίστηκαν πριν από 30 χρόνια και έγιναν φίλες



Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1996, σε μια συνάντηση για υιοθετημένα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσαν μια ιδιαίτερη σύνδεση, χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν αδελφές. Ο κόσμος σχολίασε πόσο έμοιαζαν μεταξύ τους, ενώ οι δύο τους αποκαλούσαν, αστειευόμενες, η μία την άλλη «sis», πριν ανταλλάξουν διευθύνσεις.



Τεστ DNA αποκάλυψε ότι είναι αδελφές



Στη συνέχεια έχασαν επαφή για 15 χρόνια. Τον Απρίλιο, όμως, ένα τεστ DNA μέσω MyHeritage αποκάλυψε ότι είχαν 100% γενετική συγγένεια ως αδελφές.

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Η 44χρονη Minal Tijssen, η οποία ζει στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, καθόταν στον καναπέ όταν έλαβε στο κινητό της τα αποτελέσματα.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε. Αρχικά, δεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για την ίδια έφηβη με την οποία είχε γνωριστεί 30 χρόνια νωρίτερα. Όταν όμως την αναζήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είδε τις φωτογραφίες της, κατάλαβε ποια ήταν.

Η Tijssen δεν είχε κανένα στοιχείο για τη βιολογική οικογένειά της και, παρότι ένιωθε ότι οι θετοί γονείς της την αγαπούσαν, σε όλη της τη ζωή κουβαλούσε ένα αίσθημα μοναξιάς.

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Μετά την αποκάλυψη, οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στην πόλη Ντεν Μπος της Ολλανδίας και αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν, ενώ έβγαλαν και μια κοινή selfie χαμογελώντας.

«Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδελφές», είπε η Tijssen. «Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».