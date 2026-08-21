Η Έθελ Κέιτερχαμ, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έγινε 117 ετών -Η φανταστική ζωή και το «μυστικό» της μακροζωίας της - iefimerida.gr

Οι ευχές από το τραγούδι των γενεθλίων «να ζήσεις... και Χρόνια Πολλά» έχουν πιάσει σίγουρα στην Έθελ Κέιτερχαμ, τον γηραιότερο άνθρωπο στον κόσμο, που έγινε 117 ετών!

Η υπεραιωνόβια Βρετανίδα ζει σε οίκο ευγηρίας στο Σάρεϊ, νοτιοδυτικά του Λονδίνο θα περάσει την σημερινή ημέρα των γενεθλίων της με την πολυπληθή οικογένειά της και φίλους της.

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Σύμφωνα με τα ρεκόρ Γκίνες, η Έθελ Κέιτερχαμ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 115 ετών, μετά το θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας, στα 116 της.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117, είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά, από το ότι χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του Βασιλιά», αναφέρει σε δήλωσή της.

Η Έθελ δέχθηκε επίσκεψη από τον βασιλιά Κάρολο πέρυσι το Σεπτέμβριο, λίγο μετά τα 116α γενέθλιά της, ο οποίος κράτησε το χέρι της καθώς της συστηνόταν. Τότε, η υπεραιωνόβια Βρετανίδα θυμήθηκε το 1969, όταν ο Κάρολος είχε χριστεί Πρίγκιπας της Ουαλίας σε ηλικία 21 ετών, και του είπε: «Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν».

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Η φανταστική ζωή της κας Κέιτερχαμ



Η γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Χάμσαϊρ της Αγγλίας πέντε χρόνια πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου – είναι το τελευταίο εν ζωή επιβεβαιωμένο άτομο που γεννήθηκε στη δεκαετία του 1900 και την τελευταία εν ζωή υπήκοο του Βασιλιά Εδουάρδου Ζ', ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910.

Η Έθελ ήταν το προτελευταίο παιδί από οκτώ αδέλφια και- σε ηλικία 18 ετών ταξίδεψε μόνη της στην Ινδία για να εργαστεί ως γκουβερνάντα σε μία οικογένεια στρατιωτικών.

Επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1931 και γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, ταγματάρχη του βρετανικού στρατού, Νόρμαν Κέιτερχαμ. Παντρεύτηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Σόλσμπερι το 1933 και έζησαν για μεγάλα διαστήματα στο Χονγκ Κονγκ και στο Γιβραλτάρ.

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Μάλιστα, στο Χονγκ Κονγκ, η δραστήρια Εθελ ίδρυσε ένα βρεφονηπιακό σταθμό και μεγάλωσε τις δύο κόρες του ζευγαριού, που πέθαναν και οι δύο πριν απ' αυτή.

Σήμερα, έχει τρεις εγγονές και πέντε δισέγγονα.

Η Εθελ οδηγούσε μέχρι τα 97 της και έπαιζε μπριτζ ως και μετά τα 100 της. Επίσης, επέζησε της Covid το 2020, σε ηλικία 110 ετών.

Περιμένει «τι θα φέρει η επόμενη χρονιά»

Στη διάρκεια της 117ετούς ζωής της, η Εθελ έχει ζήσει το ναυάγιο του Τιτανικού, τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Ρωσική Επανάσταση, τη Μεγάλη Ύφεση και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έχει περάσει τα τελευταία 55 χρόνια ζώντας στο Σάρεϊ ενώ μια από τις αδερφές της, η Γκλάντις, έζησε μέχρι τα 104.

Τώρα, στα 117 της περιμένει με περιέργεια και ανυπομονησία τη νέα χρονιά.

«Έχω μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένειά μου και τους φίλους μου και περιμένω να δω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά» δήλωσε η

Έθελ .

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Το «μυστικό» της μακροζωίας της

Όταν ερωτάται για το πώς κατάφερε να φτάσει σε αυτή την ηλικία, η ίδια μοιράζεται μια απλή αλλά ξεκάθαρη συμβουλή: να αποφεύγετε τους καβγάδες.

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στο BBC: «Ποτέ δεν μαλώνω με κανέναν. Ακούω τους άλλους, αλλά στο τέλος κάνω αυτό που μου αρέσει».