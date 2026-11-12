«Μια σταγόνα ιστορία»: Ερνέστος Τσίλλερ, έχτισε τα παλάτια της Ελλάδας, αλλά έχασε το δικό του σπίτι

Στην Αθήνα μπορεί κανείς να περπατήσει μια ολόκληρη μέρα και να συναντά διαρκώς τον ίδιο άνθρωπο.



Στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Εθνικό Θέατρο, στο Ιλίου Μέλαθρον, στα παλιά αρχοντικά, στις εκκλησίες, ακόμα και σε ξεχασμένες γωνιές της πρωτεύουσας. Παντού βρίσκεται το χέρι ενός Γερμανού που ήρθε στην Ελλάδα για μια δουλειά και τελικά έμεινε για μια ζωή. Του Ερνέστου Τσίλλερ. Πάνω από 500 κτίρια και αρχιτεκτονικά σχέδια άφησε πίσω του ο αθεόφοβος. Έχτισε σπίτια για βασιλιάδες, τραπεζίτες, βιομηχάνους και κάθε λογής πλουσίους. Το μόνο που δεν κατάφερε ήταν να κρατήσει το δικό του. Του το πήραν οι δανειστές.

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Ιλίου Μέλαθρον/Eurokinissi -Η κατοικία που ο Τσίλλερ έχτισε για τον αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν, το σημερινό Νομισματικό Μουσείο





Από τη Γερμανία στην Αθήνα

Ο Ερνέστος Τσίλλερ γεννήθηκε το 1837 στη Σαξονία. Ο πατέρας του είχε κατασκευαστική επιχείρηση, μεγάλωσε δηλαδή, ανάμεσα σε σχέδια, οικοδομές και μαστόρους. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Δρέσδη και βρέθηκε στη Βιέννη, στο γραφείο του διάσημου Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν. Εκείνος τον έστειλε, το 1861, να επιβλέψει την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Ερνέστος Τσίλλερ /Φωτογραφία: Wikimedia Commons

Πηγή φωτό Wikimedia Commons

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Ερνέστος Τσίλλερ, ο άνθρωπος που μετέτρεπε την Αθήνα από επαρχιακή πόλη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

Φανταστείτε τι αντίκρισε ο 24χρονος Γερμανός. Μια μικρή πρωτεύουσα, με περίπου 40.000 κατοίκους, χωματόδρομους, χαμηλά σπίτια, άμαξες, κοπάδια και αρχαία ερείπια διάσπαρτα παντού. Η Αθήνα ήταν πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μόλις από το 1834. Είχε βέβαια τον Παρθενώνα, αλλά κατά τα άλλα απείχε παρασάγγας από τη Βιέννη και τη Δρέσδη. Έμοιαζε περισσότερο με επαρχιακή πόλη που είχε βάλει σκοπό να μεταμορφωθεί σε ευρωπαϊκή μητρόπολη. Ο Τσίλλερ έγινε ο άνθρωπος που θα πραγματοποιούσε αυτή τη φιλοδοξία.

Η συνάντηση με τον λήσταρχο Κίτσο και οι αρχαιοελληνικές του γνώσεις

Στην αρχή τον ενδιέφεραν περισσότερο οι αρχαιότητες παρά τα σαλόνια των πλουσίων. Περιδιάβαινε την Αττική, μελετούσε αρχαίους ναούς, σχεδίαζε ερείπια και πραγματοποιούσε ανασκαφές. Σε μια τέτοια περιήγηση στον Ραμνούντα συνάντησε τον περιβόητο λήσταρχο Κίτσο και τη συμμορία του. Η περιοχή ήταν ακόμη ληστοκρατούμενη. Ευτυχώς, οι ληστές πέρασαν τον νεαρό αρχιτέκτονα για φτωχό δάσκαλο και τον άφησαν να φύγει. Αν ήξεραν ότι μερικά χρόνια αργότερα θα συναναστρεφόταν τους πλουσιότερους Έλληνες, ίσως η ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής να είχε γραφτεί διαφορετικά.

Ο Τσίλλερ μελέτησε τον Παρθενώνα, ασχολήθηκε με το Θέατρο του Διονύσου και πραγματοποίησε σημαντικές ανασκαφές στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποκαλύπτοντας την αρχαία μορφή του. Οι έρευνές του συνέβαλαν στη μεταγενέστερη ανακατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Ήταν επίσης από εκείνους που επισήμαναν ότι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί και τα αγάλματα δεν ήταν πάντοτε ολόλευκα, όπως τα φανταζόταν η ευρωπαϊκή διανόηση, αλλά συχνά πολύχρωμα. Με δυο λόγια, ο Γερμανός ήξερε για την αρχαία Ελλάδα περισσότερα απ' όσα γνώριζαν πολλοί Έλληνες της εποχής του.

Φτιάχνοντας ευρωπαϊκά παλάτια για τους πλούσιους Αθηναίους

Το 1868 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Το 1872 έγινε καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Σχολείο των Τεχνών, πρόδρομο του Πολυτεχνείου. Είχε ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του βασιλιά Γεωργίου Α΄, γεγονός που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της υψηλής κοινωνίας. Οι παραγγελίες έπεφταν βροχή. Οι πλούσιοι Αθηναίοι ήθελαν σπίτια που να θυμίζουν ευρωπαϊκά παλάτια και ο Τσίλλερ ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος.

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Σχεδίασε το περίφημο Ιλίου Μέλαθρον για τον αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν, το σημερινό Νομισματικό Μουσείο. Το ανάκτορο του διαδόχου Κωνσταντίνου, σημερινό Προεδρικό Μέγαρο. Το Βασιλικό Θέατρο, σημερινό Εθνικό. Τα μέγαρα Μελά και Σταθάτου, πολυτελείς επαύλεις, εκκλησίες, ξενοδοχεία. Στην Ερμούπολη σχεδίασε το επιβλητικό Δημαρχείο, στην Πάτρα θέατρο, στον Πειραιά ολόκληρη συνοικία με επαύλεις. Η Ελλάδα του Γεωργίου Α΄ χτιζόταν με τον Τσίλλερ στο σχεδιαστήριο.

Προσάρμοσε την Ευρώπη στην Ελλάδα

Δεν ήταν όμως ένας απλός αντιγραφέας του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού. Προσάρμοσε τα ξένα αρχιτεκτονικά πρότυπα στο ελληνικό φως, στις κλιματικές συνθήκες και στην τοπική παράδοση. Συνδύασε αρχαιοελληνικά, βυζαντινά και αναγεννησιακά στοιχεία, χρησιμοποίησε νέες κατασκευαστικές τεχνικές και έδωσε στα κτίρια του μια ιδιαίτερη κομψότητα. Ενδιαφέρθηκε ακόμη και για τον Λυκαβηττό, προτείνοντας τη διαμόρφωσή του σε καταπράσινο χώρο αναψυχής.

Ο γάμος με την ταλαντούχα Ελληνίδα πιανίστρια

Στο μεταξύ, είχε γίνει και οικογενειάρχης. Το 1876 παντρεύτηκε τη Σοφία Δούδου, ταλαντούχα Ελληνίδα πιανίστρια, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Έχτισε για την οικογένειά του ένα εντυπωσιακό αρχοντικό στη Μαυρομιχάλη, με περίτεχνη διακόσμηση και χώρους για τις μουσικές συγκεντρώσεις της συζύγου του. Το σπίτι έγινε σημείο συνάντησης της αθηναϊκής καλής κοινωνίας. Οι βασιλιάδες τον εμπιστεύονταν, οι τραπεζίτες τον πλήρωναν, οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας θαύμαζαν τις δημιουργίες του. Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει ένας Γερμανός που είχε έρθει στην Ελλάδα με μια βαλίτσα και μερικά αρχιτεκτονικά σχέδια;

Εχασε το σπίτι του!

Μόνο που ο Τσίλλερ δεν αρκέστηκε στην αρχιτεκτονική. Αποφάσισε να γίνει και επιχειρηματίας. Επένδυσε σε ακίνητα, ασχολήθηκε με οικοδομικές δραστηριότητες και παραγωγή διακοσμητικών υλικών. Και κάπου εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Η πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893, η κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, οι ατυχείς επενδύσεις και τα συσσωρευμένα δάνεια άρχισαν να κατατρώνε την περιουσία του. Ο άνθρωπος που σχεδίαζε τα σπίτια των πλουσίων αποδείχθηκε πολύ λιγότερο ικανός στη διαχείριση των δικών του οικονομικών.

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Τα χρέη μεγάλωναν και οι πιστωτές έχασαν την υπομονή τους. Το 1911 το προσωπικό του αρχοντικό βγήκε σε αναγκαστικό πλειστηριασμό. Ήταν υποθηκευμένο για 150.000 δραχμές, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή. Το 1912 πέρασε στην ιδιοκτησία του τραπεζίτη Διονυσίου Λοβέρδου. Ο Τσίλλερ έχασε το σπίτι που είχε σχεδιάσει ο ίδιος, αυτό στο οποίο είχε στεγάσει την οικογένεια, τις φιλοδοξίες και τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

Τα τελευταία χρόνια του υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολα. Η άλλοτε μεγάλη περιουσία είχε εξανεμιστεί, η οικονομική του κατάσταση ήταν δεινή και, σύμφωνα με μεταγενέστερες βιογραφικές αφηγήσεις, η πορεία του κατέληξε ακόμη και στο πτωχοκομείο. Πέθανε στις 10 ή στις 12 Νοεμβρίου 1923, πριν ακριβώς 103 χρόνια, σε ηλικία 86 ετών. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα προσπαθούσε να συνέλθει από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το αρχιτεκτονικό μεγαλείο της προηγούμενης εποχής έμοιαζε ήδη να ανήκει σε έναν άλλο κόσμο.

Σήμερα, εκατό και πλέον χρόνια αργότερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατοικεί, να εργάζεται, να διασκεδάζει και να κυβερνάται μέσα σε κτίρια που εκείνος σχεδίασε. Πολλά άλλα, βέβαια, τα γκρεμίσαμε μόνοι μας για να σηκώσουμε πολυκατοικίες. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά στην αρχιτεκτονική ιστορία.

Όσο για τον ίδιο τον Τσίλλερ, η μοίρα τού επιφύλαξε ένα τελευταίο, σχεδόν σαρκαστικό παιχνίδι. Έδωσε στέγη στην αστική Ελλάδα, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δική του. Έχτισε παλάτια για όσους είχαν χρήματα, για να καταλήξει να μην έχει ο ίδιος. Και άφησε στην Αθήνα μια ομορφιά που κανένας πλειστηριασμός δεν μπόρεσε να του πάρει.

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Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου

Η οικία Τσίλλερ η οποία αγοράστηκε το 1912 από τον τραπεζίτη Διονύση Λοβέρδο

Η πρώην οικία Τσίλλερ, νυν Μουσείο

Έργα του Τσίλλερ -Εθνικό Θέατρο

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Προεδρικό Μέγαρο