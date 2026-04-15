Ένας 20χρονος κατακτά τον κόσμο του σκακιού κάνοντας μια ιστορική πορεία -Το «φαινόμενο» Τζαβοκχίρ Σιντάροφ - iefimerida.gr

Ο Τζαβοκχίρ Σιντάροφ, γκραν μετρ από το Ουζμπεκιστάν, καταγράφει μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στην ιστορία του λεγόμενου Τουρνουά Υποψηφίων στο σκάκι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 20χρονος Τζαβοκχίρ Σιντάροφ από το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς σκακιστικής σκηνής, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία στο Τουρνουά Υποψηφίων της Κύπρου, το οποίο εξασφαλίζει στον νικητή τη διεκδίκηση του παγκόσμιου τίτλου απέναντι στον Γκουκές Ντομαρατζού το 2026.

Εισήλθε στο τουρνουά ως αουτσάιντερ, όμως γρήγορα ανέτρεψε τις προσδοκίες, σημειώνοντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία στις έξι πρώτες παρτίδες. Νίκησε κορυφαίους παίκτες όπως οι Φαμπιάνο Καρουάνα και Χικάρου Νακαμούρα, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταγωνιστεί την ελίτ του παγκόσμιου σκακιού.

Η επίδοσή του είναι ιστορική, καθώς κανένας παίκτης δεν έχει κατακτήσει το Τουρνουά Υποψηφίων με περισσότερες από πέντε νίκες, ενώ εκείνος έφτασε τις έξι, έχοντας και επτά ισοπαλίες. Παρέμεινε αήττητος, μια σπάνια επίδοση στην ιστορία του θεσμού, προσεγγίζοντας ανάλογα επιτεύγματα.

Η συμμετοχή του Σιντάροφ δεν ήταν τυχαία, καθώς προκρίθηκε μέσω της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκακιού την προηγούμενη χρονιά. Η Guardian σημειώνει πως η πορεία του έχει μετατρέψει τον αουτσάιντερ σε πρωταγωνιστή, υποδηλώνοντας ότι η νεότητα και η τόλμη αποκτούν αυξημένη σημασία στο σκάκι.

Στον κόσμο του ανταγωνιστικού σκακιού, όπου η εμπειρία και η σταθερότητα θεωρούνται συχνά καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας, η εμφάνιση ενός 20χρονου δεν περνά απαρατήρητη. Ο Τζαβοκχίρ Σιντάροφ, γκραν μετρ από το Ουζμπεκιστάν, βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο της διεθνούς σκακιστικής σκηνής, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στην ιστορία του λεγόμενου Τουρνουά Υποψηφίων.

Το τουρνουά, που διεξήχθη φέτος στην Κύπρο, αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση της χρονιάς, καθώς ο νικητής του εξασφαλίζει το δικαίωμα να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στον εν ενεργεία πρωταθλητή. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αντίπαλος του νεαρού Ουζμπέκου θα είναι ο επίσης 20χρονος Γκουκές Ντομαρατζού, σε έναν αγώνα που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο του 2026.

Εισήλθε στο τουρνουά ως αουτσάιντερ

Ο Σιντάροφ εισήλθε στο τουρνουά ως αουτσάιντερ, σε μια διοργάνωση που περιλάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ανατράπηκε ήδη από τους πρώτους γύρους. Μέσα στις έξι πρώτες παρτίδες, σημείωσε πέντε νίκες και μία ισοπαλία, παραμένοντας αήττητος και αποκτώντας προβάδισμα δύο βαθμών από τους διώκτες του.

Ανάμεσα στα «θύματα» της εντυπωσιακής του πορείας συγκαταλέγονται οι Αμερικανοί Φαμπιάνο Καρουάνα και Χικάρου Νακαμούρα, που κατέχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη αντίστοιχα και θεωρούνταν εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι νίκες αυτές επιβεβαίωσαν ότι ο νεαρός Ουζμπέκος μπορεί να ανταγωνιστεί και να υπερκεράσει την ελίτ του παγκόσμιου σκακιού.

Η μέχρι τώρα επίδοσή του δεν είναι απλώς εντυπωσιακή αλλά και ιστορική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κανένας παίκτης δεν έχει κατακτήσει το Τουρνουά Υποψηφίων με περισσότερες από πέντε νίκες. Ο Σιντάροφ έχει ήδη φτάσει τις έξι, ενώ είχε και 7 ισοπαλίες.

Παράλληλα, παρέμεινε αήττητος, γεγονός που τον φέρνει κοντά σε μια ακόμη σπάνια επίδοση. Στην ιστορία του θεσμού, ελάχιστοι παίκτες έχουν ολοκληρώσει τη διοργάνωση χωρίς ήττα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ολλανδός γκραν μετρ Άνις Γκίρι, ο οποίος το 2016 είχε σημειώσει ισοπαλία σε όλες τις παρτίδες του. Ο ίδιος ο Γκίρι βρίσκεται φέτος στη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς πίσω από τον Σιντάροφ, παρακολουθώντας από κοντά την πορεία του νεαρού αντιπάλου του.

Ο Τζαβοκχίρ Σιντάροφ, γκραν μετρ από το Ουζμπεκιστάν, βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο της διεθνούς σκακιστικής σκηνής, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στην ιστορία του λεγόμενου Τουρνουά Υποψηφίων

Η παρουσία του Σιντάροφ στο τουρνουά δεν ήταν τυχαία. Εξασφάλισε τη συμμετοχή του μέσω της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκακιού την προηγούμενη χρονιά, μία από τις βασικές οδούς πρόκρισης για το Τουρνουά Υποψηφίων. Το σύστημα επιλογής περιλαμβάνει επίσης διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις και την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος της χρονιάς, διασφαλίζοντας ότι το πεδίο αποτελείται από τους ισχυρότερους παίκτες παγκοσμίως.

«Η μέχρι τώρα πορεία του έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Από αουτσάιντερ, μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή, αναγκάζοντας αντιπάλους και αναλυτές να επαναξιολογήσουν τις ισορροπίες. Το σκάκι, ένα παιχνίδι που συχνά συνδέεται με τη μακροχρόνια ωρίμανση, φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση όπου η νεότητα και η τόλμη αποκτούν αυξημένη σημασία», σημειώνει το ρεπορτάζ της Guardian.