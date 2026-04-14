Εικόνες Ελλάδας στη Ζάμπια: Γιόρτασαν το Πάσχα με σούβλες, τσολιάδες και κόκκινα αυγά -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Το εστιατόριο «ΟΝΟΜΑ», των Γιώργου Ιωαννίδη και Πόπης Κεσανίδη, μετέτρεψε τη γιορτή της Ανάστασης σε μια αυθεντική εμπειρία Ελλάδας στην καρδιά της Ζάμπιας.﻿

Όπως και τα Χριστούγεννα έτσι και τώρα το ζευγάρι των Ελλήνων, Γιώργος Ιωαννίδης και Πόπη Κεσανίδη, που έχουν το εστιατόριο «ΟΝΟΜΑ» στη Ζάμπια, μετέφεραν στους ντόπιους το ελληνικό Πάσχα.

﻿Σε μια γιορτή που θύμιζε περισσότερο ελληνικό χωριό παρά πρωτεύουσα της Αφρικής στήθηκε το πασχαλινό γλέντι στη Λουσάκα της Ζάμπιας, με το εστιατόριο «ONOMA» να μετατρέπεται σε επίκεντρο μιας αυθεντικής εμπειρίας, γεμάτης εικόνες, αρώματα και ήχους από Ελλάδα.

Από νωρίς, οι σούβλες πήραν θέση, τα αρνιά άρχισαν να ψήνονται υπομονετικά και ο χώρος γέμισε με κόσμο που ήθελε να ζήσει από κοντά ένα διαφορετικό, για τα τοπικά δεδομένα, πασχαλινό σκηνικό.

Το ξεχωριστό ελληνικό Πάσχα στη Ζάμπια

Ξεχωριστό τόνο στη γιορτή έδωσαν οι ψήστες, οι οποίοι εμφανίστηκαν ντυμένοι με στολές τσολιάδων αλλά και αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών, φορώντας περικεφαλαίες και δημιουργώντας μια εικόνα που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων, οι οποίοι απαθανάτιζαν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Δίπλα τους, τα κόκκινα αυγά είχαν την τιμητική τους, με το τσούγκρισμα να γίνεται γρήγορα αγαπημένο έθιμο και για όσους το δοκίμαζαν για πρώτη φορά.

Το γιορτινό τραπέζι συμπλήρωσαν κλασικές ελληνικές γεύσεις, με το αρνί, τα σουβλάκια και τα παραδοσιακά πιάτα να πρωταγωνιστούν, ενώ η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο ζεστή όσο περνούσε η ώρα. Το αποκορύφωμα ήρθε αργότερα, όταν η βραδιά μετατράπηκε σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι, με μουσική, χορό και σπάσιμο πιάτων, μια εικόνα που αρχικά προκαλούσε έκπληξη στους ντόπιους, αλλά τελικά τους παρέσυρε στον ρυθμό της διασκέδασης.

Καλό Πάσχα!

Γλέντι του Πάσχα

Ελληνικό Πάσχα στη Λουσάκα με σούβλες, τσολιάδες και κόκκινα αυγά

Πίσω από αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία βρίσκονται ο σεφ Γιώργος Ιωαννίδης από την Καβάλα και η σύζυγός του, Πόπη Κεσανίδη, οι οποίοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν στη Ζάμπια κάτι πολύ περισσότερο από ένα εστιατόριο. Το «ONOMA» λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, όπου η ελληνική ταυτότητα εκφράζεται μέσα από τη γεύση, τη μουσική και την ανθρώπινη συναναστροφή.

Η διαδρομή τους ξεκίνησε από το Λονδίνο το 2019, όταν δέχθηκαν μια επαγγελματική πρόταση από Ελληνοκύπριους επιχειρηματίες. Αυτό που αρχικά ήταν μια σύντομη επαγγελματική αποστολή εξελίχθηκε σε μόνιμη εγκατάσταση, καθώς διέκριναν την ευκαιρία να δημιουργήσουν έναν αυθεντικό ελληνικό χώρο σε μια αγορά που, αν και γνώριζε την ελληνική κουζίνα, δεν είχε μέχρι τότε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Μετά από περίπου τρία χρόνια προετοιμασίας, το «ONOMA» άνοιξε το 2022 και σύντομα έγινε σημείο αναφοράς.

Σήμερα, το εστιατόριο αποτελεί σημείο συνάντησης όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα της Ζάμπιας, αλλά και για τους ντόπιους που αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη, με τον Γιώργο Ιωαννίδη να έχει πει στο iefimerida παλαιότερα ότι «τους πρώτους μήνες κοιτούσαν με δισταγμό. Τώρα, περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο συρτάκι για να μπουν στον χορό». Η συμμετοχή των εργαζομένων παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτής της εμπειρίας, καθώς έχουν υιοθετήσει με ενθουσιασμό την ελληνική κουλτούρα και τους χορούς. «Κάθε φορά που έρχονται και απολαμβάνουν το φαγητό μας και χορεύουν με τα τραγούδια μας και τη μουσική μας αισθανόμαστε ότι φέρνουμε ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας εδώ», επισημαίνει ο κ. Ιωαννίδης.