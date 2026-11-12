Για πρώτη φορά εκτίθενται πάνω από 700 προσωπικά αντικείμενα της πριγκίπισσας Νταϊάνα -Από τον γάμο ως το «Τελευταίο αντίο»

Η έκθεση έχει τίτλο «Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving» και ανοίγει τις πόρτες της στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το φόρεμα «Τελευταίο αντίο», η τελευταία τουαλέτα που δοκίμασε η Νταϊάνα πριν από τον θάνατό της, αποτελεί κεντρικό έκθεμα. Η δημιουργία του σχεδιαστή Ζακ Αζαγκουρί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Από την γκαρνταρόμπα της Νταϊάνα παρουσιάζονται επίσης το διάσημο πουλόβερ με το μαύρο πρόβατο και το «Φόρεμα της φροντίδας». Το τελευταίο, που φορούσε συχνά σε νοσοκομεία, πουλήθηκε πέρυσι σε δημοπρασία για 500.000 δολάρια.

Η έκθεση ακολουθεί τη ζωή της Νταϊάνα μέσα από προσωπικά της αντικείμενα. Εκτίθενται ενθύμια από τα παιδικά της χρόνια, καθώς και το επίσημο πρόγραμμα και τα παπούτσια από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο το 1981.

Η έκθεση, που φιλοξενείται στο Μουσείο Ρίγκαν, περιλαμβάνει υλικό από την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο το 1985. Εκείνο το βράδυ χόρεψε με τον Τζον Τραβόλτα, φορώντας το βελούδινο φόρεμα που εκτίθεται τώρα στην Καλιφόρνια.

Περισσότερα από 700 αντικείμενα που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα ταξιδεύουν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσά τους είναι μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα ρούχα της, που για δεκαετίες καθόρισαν τη δημόσια εικόνα της. Η έκθεση έχει τίτλο «Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving» και ανοίγει τις πόρτες της στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν, στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνιας.

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Η γκαρνταρόμπα της Νταϊάνα στις ΗΠΑ

Το έκθεμα που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι ένα φόρεμα με βαρύ συμβολισμό. Το φόρεμα, που ονομάστηκε «Τελευταίο αντίο», δημιουργία του σχεδιαστή Ζακ Αζαγκουρί, ήταν η τελευταία τουαλέτα που δοκίμασε η Νταϊάνα πριν από τον θάνατό της.

Η πριγκίπισσα σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997. Σύμφωνα με το μουσείο, είναι η πρώτη φορά που το φόρεμα παρουσιάζεται δημόσια. Ως τώρα ήταν ένα κομμάτι που ελάχιστοι είχαν δει από κοντά, και τώρα εκτίθεται μπροστά στο ευρύ κοινό.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στις στιγμές της απώλειας. Από την γκαρνταρόμπα της Νταϊάνα παρουσιάζεται και το περίφημο πουλόβερ με το μαύρο πρόβατο, της εταιρείας Warm & Wonderful, που σχεδίασαν η Σάλι Μιούρ και η Τζοάνα Όσμπορν. Το πλεκτό με το μοναχικό μαύρο πρόβατο ανάμεσα σε ένα κοπάδι λευκών έγινε από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της πριγκίπισσας.

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Στις προθήκες βρίσκεται επίσης ένα φλοράλ φόρεμα, γνωστό ως το «Φόρεμα της φροντίδας». Το όνομά του οφείλεται στο ότι η Νταϊάνα το φορούσε συχνότερα από κάθε άλλο ρούχο στις επισκέψεις της σε νοσοκομεία.

Η αξία του δεν είναι μόνο συναισθηματική: πέρυσι το φόρεμα πουλήθηκε σε δημοπρασία για 500.000 δολάρια. Ανάμεσα στα ρούχα της έκθεσης είναι και το φόρεμα που έμεινε γνωστό ως «Το γεράκι».

Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν

Πέρα από τα ρούχα, η έκθεση ακολουθεί τη ζωή της Νταϊάνα μέσα από προσωπικά της αντικείμενα. Ο επισκέπτης βλέπει ενθύμια από τα παιδικά της χρόνια και κειμήλια από τη ζωή της στο παλάτι. Ξεχωρίζουν το επίσημο πρόγραμμα του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, το 1981, και τα παπούτσια που φόρεσε την ημέρα εκείνη.

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Πρόκειται για αντικείμενα που φέρνουν τον επισκέπτη πίσω σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες τελετές του 20ού αιώνα. Η Νταϊάνα και ο Κάρολος, σήμερα βασιλιάς Κάρολος Γ', απέκτησαν δύο γιους, τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, και χώρισαν το 1996.

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Το βελούδινο φόρεμα του χορού με τον Τραβόλτα

Ο χώρος που φιλοξενεί την έκθεση δεν επιλέχθηκε τυχαία, και αυτό φαίνεται σε μία από τις ενότητές της. Επειδή η έκθεση στήνεται στο Μουσείο Ρίγκαν, περιλαμβάνει και υλικό από τα αρχεία του εκλιπόντος πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν και της πρώην Πρώτης Κυρίας Νάνσι Ρίγκαν.

Το ζεύγος Ρίγκαν είχε υποδεχθεί την Νταϊάνα και τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο το 1985, σε επίσημη επίσκεψη που έμεινε στην ιστορία. Το βράδυ του επίσημου δείπνου, η Νταϊάνα φόρεσε ένα βελούδινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους.

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Εκείνο το βράδυ χόρεψε με τον Τζον Τραβόλτα, και η εικόνα του χορού έκανε τον γύρο του κόσμου. Το φόρεμα αυτό εκτίθεται τώρα στην Καλιφόρνια, λίγα μέτρα από τα τεκμήρια της προεδρίας που φιλοξένησε εκείνη τη βραδιά.

Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν

Το σύνολο της έκθεσης λειτουργεί σαν βιογραφία, γραμμένη με υφάσματα και αντικείμενα. Το παιδικό ενθύμιο, το νυφικό παπούτσι, το βελούδο του Λευκού Οίκου, το λουλουδάτο φόρεμα των νοσοκομείων και η τελευταία τουαλέτα που δοκίμασε σκιαγραφούν μαζί μια ζωή που παρακολουθήθηκε όσο λίγες.

Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπότιτλος της έκθεσης, «Μια ζωή προσφοράς», φωτίζει κυρίως αυτή την πλευρά: τη δημόσια παρουσία της Νταϊάνα δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, που συμβολίζει το «φόρεμα της φροντίδας».

Η έκθεση «Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving» θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Μαΐου στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν, στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνιας.