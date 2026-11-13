«Είχα ορκιστεί ότι δεν θα ζούσα ποτέ σε κοινότητα ηλικιωμένων -Μετακόμισα σε μία στα 83 μου και η ζωή μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ»

Μια ηλικιωμένη γράφει για την μετακόμισή της σε μια κοινότητα συνταξιούχων στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, μία απόφαση για την οποία αρχικά ήταν επιφυλακτική, αποδείχθηκε όμως μία από τις καλύτερες της ζωής της.



Σε άρθρο της στο Business Insider, η Rochelle Linick αφηγείται την εμπειρία της από τα τέσσερα χρόνια που ζει σε μια μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων, όπου κατάφερε να δημιουργήσει νέες φιλίες, να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην κοινότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της.



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Όπως αναφέρει, είχε ήδη κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της όταν πούλησε το σπίτι της στο Λος Άντζελες και μετακόμισε σε διαμέρισμα στην Καλιφόρνια προκειμένου να είναι κοντά στη μικρότερη κόρη της, Τζόντι. Ωστόσο, εκείνη και ο σύζυγός της αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχτιζαν σπίτι σε κοινότητα για άτομα άνω των 55 ετών, και της πρότειναν να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί σε μια κοντινή μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Η Linick ήταν αρχικά επιφυλακτική.

«Δεν είναι ότι δεν συμπαθώ τους ηλικιωμένους. Είμαι κι εγώ ηλικιωμένη. Απλώς, ποτέ δεν ήθελα να περιβάλλομαι από αυτούς όλο το εικοσιτετράωρο», γράφει. Η ιδέα όμως να παραμείνει μόνη στην Καλιφόρνια, την τρόμαζε όσο και η νέα αρχή στην Ουάσινγκτον και έτσι -αν και είχε ορκιστεί ότι δεν θα ζούσε ποτέ σε μία δομή αποκλειστικά για ηλικιωμένους- αποφάσισε να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Τελικά, αποδείχθηκε «η καλύτερη απόφαση» που θα μπορούσε να έχει πάρει.

Η Rochelle Linick /Φωτογραφία: Facebook /Erica Hack

Πέρασε εκεί τρεις ημέρες και δύο νύχτες, φιλοξενούμενη σε ειδική σουίτα, και γνώρισε μερικούς από τους ενοίκους. Το συγκρότημα, περίπου μία ώρα έξω από το Σιάτλ, διαθέτει 228 μονάδες, με επιλογές ανεξάρτητης διαβίωσης, υποβοηθούμενης φροντίδας και ειδικό τμήμα για άτομα με προβλήματα μνήμης.



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Με την κόρη της περιηγήθηκε στα διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης και εντυπωσιάστηκε. Όπως γράφει είχαν ψηλά ταβάνια, μεγάλα παράθυρα που έλουζαν τον χώρο με φυσικό φως, θέα, κουζίνα και πλυντήριο. «Στην πραγματικότητα, ο χώρος ήταν ακόμα καλύτερος από το διαμέρισμά μου στην Καλιφόρνια», εξομολογείται η Linick. Eνθουσιάστηκε επίσης με τις παροχές που πρόσφερε, όπως γυμναστήριο, κινηματογράφο, κομμωτήριο και τραπεζαρίες.



Καθοριστική, ωστόσο, ήταν η γνωριμία της με τους υπόλοιπους ενοίκους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και μία γυναίκα από την πόλη όπου μεγάλωσε την Αϊόβα.

«Η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσα να είχα πάρει»

Λίγες ημέρες αργότερα κατέβαλε την προκαταβολή και επέλεξε το διαμέρισμά της. Εγκαταστάθηκε σε κατοικία ενός υπνοδωματίου με επιπλέον χώρο που διαμόρφωσε σε γραφείο. Αρχικά επιδίωξε να γνωρίσει τους γείτονές της. «Κάθε βράδυ, την ώρα του δείπνου, πλησίαζα ένα τραπέζι στην κοινόχρηστη τραπεζαρία, συστηνόμουν και ρωτούσα αν μπορούσα να καθίσω μαζί τους. Κάπως έτσι άρχισα να βρίσκω τη νέα μου οικογένεια. Τώρα, έπειτα από τέσσερα χρόνια εδώ, ο στενός κύκλος των φίλων μου —μια ομάδα με μεγάλη ποικιλομορφία— περιλαμβάνει έναν συνταξιούχο καθηγητή θετικών επιστημών, μια νοσηλεύτρια παιδιατρικής, έναν σχολικό ψυχολόγο, έναν διευθυντή πωλήσεων, έναν γραφίστα, έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, μια μητέρα που αφιερώθηκε στην ανατροφή των παιδιών της και έναν ταξιδιωτικό πράκτορα», γράφει η Linick. Όλοι μαζί συζητούν για την επικαιρότητα αλλά και τις εμπειρίες τους από την προσωπική τους ζωή.



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Η Linick συμμετέχει επίσης στις δραστηριότητες της κοινότητας, και έχει εργαστεί σε διάφορες επιτροπές, μεταξύ των οποίων και στην επιτροπή εστίασης, η οποία καταθέτει προτάσεις και σχόλια σχετικά με το φαγητό που μας σερβίρεται. Έχει επίσης γράψει άρθρα για την τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση που επιμελούνται οι ίδιοι οι ένοικοι, ενώ είναι συμπρόεδρος της επιτροπής κινηματογράφου, η οποία επιλέγει τις τέσσερις ταινίες που προβάλλονται κάθε εβδομάδα στην αίθουσα προβολών. Η δραστηριότητα όμως που της άρεσε περισσότερο ήταν ένα εθελοντικό πρόγραμμα στο οποίο οι ηλικιωμένοι βοηθούν μαθητές δημοτικού με την ανάγνωση και την κατανόηση κειμένων.



«Η μετακόμιση σε μια κοινότητα για συνταξιούχους ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσα να είχα πάρει. Έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από τότε που εγκαταστάθηκα εδώ και, συνολικά, νιώθω ότι η ζωή μου είναι ολοκληρωμένη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι, στη δική μου ηλικία, θα ανέπτυσσα τόσο βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους της γενιάς μου κάνει τις συζητήσεις μας άνετες και φυσικές. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πράγματα ο ένας στον άλλον· έχουμε περάσει όλοι από τις ίδιες καταστάσεις και γελάμε πολύ. Παράλληλα, έχω καταφέρει να διατηρήσω την ιδιωτικότητά μου. Από πολλές απόψεις, είμαι κάπως μοναχικός άνθρωπος. Όταν όμως επιθυμώ ή χρειάζομαι κόσμο γύρω μου, οι άλλοι είναι εκεί — χωρίς να με κρίνουν και προσφέροντας απόλυτη στήριξη», γράφει η Linick για την εμπειρία της.

Τέλος, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και ζητήματα που την εκνευρίζουν, όπως αλλαγές στο προσωπικό, καθυστερήσεις στην επικοινωνία και αστοχίες στον σχεδιασμό του κτιρίου, ενώ τα μηνιαία έξοδα είναι υψηλότερα από όσα πλήρωνε προηγουμένως. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι παροχές αξίζουν τα χρήματα. Επιπλέον, απολαμβάνει το γεγονός ότι η κόρη της και ο σύζυγός της μένουν πλέον σε κοντινή απόσταση και έχουν γίνει και εκείνοι μέλη της νέας της «οικογένειας».