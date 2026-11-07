Εγκλωβισμένη σε νησί του Ειρηνικού: η γυναίκα που κανείς δεν αφήνει να γυρίσει στο σπίτι της - Ζει σαν αιχμάλωτη σε ένα αρχιπέλαγος - iefimerida.gr

Μια 50χρονη ζει εδώ και τρία χρόνια στις Νήσους Κουκ. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα της και έχει προσφερθεί να ταξιδέψει ακόμη και «με χειροπέδες, δεμένη».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μετά την αίτηση ασύλου στη Νέα Ζηλανδία, ακολούθησε λανθασμένη συμβουλή να ταξιδέψει στις Νήσους Κουκ για να υποβάλει αίτηση για βίζα εργασίας από το εξωτερικό, ακυρώνοντας έτσι την προηγούμενη βίζα της.

Η αίτησή της απορρίφθηκε και στη συνέχεια εγκλωβίστηκε, καθώς η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία της αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας διέλευσης, εμποδίζοντας την επιστροφή της στην πατρίδα της μέσω των μόνων διαθέσιμων πτήσεων.

Ζει ως «φιλοξενούμενη» παρά τη θέλησή της, επιβιώνοντας χάρη στη γενναιοδωρία των ντόπιων, ενώ εκλιπαρεί να επιστρέψει για τον γάμο του γιου της, προτείνοντας να ταξιδέψει ακόμη και με χειροπέδες.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας απορρίπτουν τα αιτήματά της, εκφράζοντας αμφιβολίες για την πρόθεσή της να διέλθει απλώς από τη χώρα, την ώρα που η οικογένειά της εκφράζει έντονη ανησυχία για την ψυχική της υγεία.

Όταν η Ρουτσίρα Ρανασίνγκα έφυγε από τη Σρι Λάνκα πριν από σχεδόν μια δεκαετία, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε εγκλωβισμένη σε ένα μικροσκοπικό αρχιπέλαγος του Νότιου Ειρηνικού. Η 50χρονη ζει εδώ και τρία χρόνια παγιδευμένη στις Νήσους Κουκ. Όπως λέει στο BBC, θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει στην πατρίδα της και έχει προσφερθεί να ταξιδέψει ακόμη και «με χειροπέδες, δεμένη και φιμωμένη».

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Η Ρανασίνγκα ήλπιζε να εγκατασταθεί στη Νέα Ζηλανδία. Αφού ζήτησε άσυλο εκεί, ακολούθησε, όπως λέει, τη σύσταση ενός συμβούλου μετανάστευσης να βγει προσωρινά από τη χώρα για να υποβάλει αίτηση για βίζα εργασίας. Όταν όμως βρέθηκε στις Νήσους Κουκ, η αίτησή της απορρίφθηκε. Και φεύγοντας από τη Νέα Ζηλανδία, είχε παραβιάσει τους όρους της βίζας που συνδεόταν με το αίτημα ασύλου της.

Τρία χρόνια παγιδευμένη στον παράδεισο

Σήμερα η Νέα Ζηλανδία αρνείται να της χορηγήσει βίζα διέλευσης για να πετάξει στη Σρι Λάνκα. Το ίδιο αρνείται και η Αυστραλία. Οι μόνοι άλλοι διεθνείς προορισμοί με απευθείας πτήσεις από τις Νήσους Κουκ, η Ταϊτή και η Χαβάη, απαιτούν βιομετρικά στοιχεία που μπορούν να δοθούν μόνο αυτοπροσώπως στη Νέα Ζηλανδία. Στην πράξη, δεν έχει κανέναν τρόπο να φύγει.

«Θέλω μόνο να πάω σπίτι μου»

«Ο γιος μου, το μοναδικό μου παιδί, παντρεύεται τον Νοέμβριο και θέλω πολύ να είμαι στον γάμο του. Η μητέρα μου ανησυχεί τόσο πολύ για ό,τι μου συμβαίνει που μπαινοβγαίνει συνεχώς στο νοσοκομείο», λέει κλαίγοντας. «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσουν. Θέλω μόνο να πάω σπίτι μου».

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Η Ρανασίνγκα έφυγε από τη Σρι Λάνκα το 2018, όταν αναγκάστηκε να κλείσει το μικρό της εργοστάσιο μπλουζακιών λόγω έλλειψης δουλειάς. Μην μπορώντας να αποπληρώσει τα δάνειά της, μετακόμισε στο Χονγκ Κονγκ, όπου φρόντιζε ηλικιωμένους και παιδιά. Ο αδελφός της λέει στην υπηρεσία του BBC στη γλώσσα σινχάλα ότι βρισκόταν υπό τεράστια οικονομική πίεση. Ο σύζυγός της, προσθέτει, ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικά και πέθανε πριν από περίπου επτά χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία με τουριστική βίζα δύο μηνών και έμεινε με έναν ξάδερφό της. Λίγο πριν λήξει η βίζα, ένας διερμηνέας την βοήθησε να ζητήσει άσυλο, με το επιχείρημα ότι απειλούνταν από τους δανειστές της στη Σρι Λάνκα. Πήρε έτσι μια «ανοιχτή» άδεια εργασίας για αιτούντες άσυλο, που της επέτρεπε να δουλεύει για σχεδόν οποιονδήποτε εργοδότη επί έναν χρόνο. Βρήκε δουλειά σε εστιατόριο, το οποίο δέχτηκε να την υποστηρίξει για βίζα εργασίας. Επειδή όμως οι αιτούντες άσυλο στη Νέα Ζηλανδία κατά κανόνα δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη βίζα όσο εξετάζεται το αίτημά τους, η αίτηση απορρίφθηκε.

ΒΒC

Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία λένε «όχι»

Τότε απευθύνθηκε στην εταιρεία Immigration & Secretarial Services, η οποία, όπως υποστηρίζει, την διαβεβαίωσε ότι νέα αίτηση μπορούσε να γίνει από το εξωτερικό. Ηλεκτρονική αλληλογραφία που είδε το BBC δείχνει τη διευθύντρια της εταιρείας, Σιλβιάν Γκαλάν, να γράφει ότι θα ξεκινούσε τη διαδικασία μόλις η Ρανασίνγκα έφευγε από τη χώρα. Εκείνη έκλεισε μια σύντομη διαμονή στις Νήσους Κουκ. Ήταν μια καταστροφική απόφαση. Η αίτηση απορρίφθηκε ξανά και οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα της έδιναν πλέον καμία βίζα.

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Η Γκαλάν ισχυρίζεται ότι παρενέβη πολλές φορές υπέρ της, γράφοντας μάλιστα και στον τότε υπουργό Μετανάστευσης Κρις Πενκ. Τελικά όμως, σύμφωνα με τη Ρανασίνγκα, παραδέχτηκε ότι το λάθος ήταν δικό της και ότι «δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο». «Μου είπε ότι θα ήταν καλύτερα να γυρίσω σπίτι. Δεν με κρατούσε τίποτα εκεί, οπότε συμφώνησα». Όταν όμως εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με εισιτήριο της Air New Zealand για τη Σρι Λάνκα, της είπαν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί χωρίς βίζα διέλευσης.

Τρεις αιτήσεις στη Νέα Ζηλανδία και τέσσερις στην Αυστραλία απορρίφθηκαν. Το ίδιο και η πιο πρόσφατη, που περιλάμβανε τον γάμο του γιου της και την κλονισμένη υγεία της μητέρας της. «Έχω χάσει τόσα χρήματα σε εισιτήρια. Σχεδόν τέσσερα χρόνια κάνω αιτήσεις για βίζα τη μία μετά την άλλη και τίποτα δεν πετυχαίνει», λέει λυγίζοντας.

ΑΡ

Στα νησιά με τις απέραντες αμμουδιές και τις άγριες ηφαιστειακές κορυφές, μόλις τέσσερις ώρες πτήση από το Ώκλαντ, ζει ως «φιλοξενούμενη» παρά τη θέλησή της. Το ξενοδοχείο της την αφήνει να μένει δωρεάν στα δωμάτια του προσωπικού, οι ντόπιοι της δίνουν φαγητό και ρούχα, και ένας από τους διευθυντές του ξενοδοχείου της χάρισε μια ραπτομηχανή για να βγάζει ένα μικρό εισόδημα. «Η μητέρα μου μού λέει πάντα ότι κάτι καλό θα έχω κάνει για να βρεθώ σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι είναι τόσο καλοί μαζί μου». Το άγχος όμως επηρεάζει την υγεία της. «Φοβάμαι ότι κάτι θα μου συμβεί».

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«Ειλικρινά, δεν ξέρω ποια είναι η λύση», λέει ο Άλαστερ ΜακΚλάιμοντ, δικηγόρος με έδρα το Ώκλαντ και ειδίκευση στο δίκαιο της μετανάστευσης. Η Ρανασίνγκα έλαβε, όπως λέει, «φρικτές συμβουλές», που σίγουρα δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από πραγματικό δικηγόρο. Εκείνη λέει ότι έχει πληρώσει χιλιάδες δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε αμοιβές στην εταιρεία. Η Γκαλάν δεν απάντησε στο BBC. Κατά τον ΜακΚλάιμοντ, οι αρχές θεωρούν ότι η γυναίκα δεν σκοπεύει να επιστρέψει σε μια χώρα όπου, σύμφωνα με το δικό της αίτημα ασύλου, κινδύνευε η ζωή της. «Θα πρέπει να περάσει από κάπου και κανείς δεν θα θέλει να πάρει το ρίσκο».

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι οι αιτήσεις απορρίφθηκαν επειδή δεν πείστηκε ότι η Ρανασίνγκα έχει γνήσια πρόθεση απλώς να διέλθει από τη χώρα. Το γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης πρόσθεσε ότι οι χειροπέδες και η συνοδεία δεν εμποδίζουν κάποιον να ζητήσει άσυλο. Το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας δεν σχολίασε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δηλώνει ότι κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τον επαναπατρισμό της, σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας στο Ουέλινγκτον. Ο αδελφός της όμως ανησυχεί βαθιά. «Η ψυχολογία της δεν είναι καλή. Μια φορά που μιλήσαμε μου είπε ότι, αν δεν είναι διατεθειμένοι να τη φέρουν πίσω ζωντανή, ας επαναπατρίσουν τουλάχιστον τη σορό της».