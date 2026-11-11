Δρακόσπιτο του Υμηττού: Το πέτρινο αίνιγμα που κρύβεται στις πλαγιές του αθηναϊκού βουνού - Το μυστικό που λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει - iefimerida.gr

Καλά κρυμμένο ανάμεσα σε θάμνους και βράχια, θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα κατασκευάσματα της Αττικής. Παραμένει ωστόσο άγνωστο στους περισσότερους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το όνομα «δρακόσπιτα» προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση, καθώς οι ντόπιοι απέδιδαν την κατασκευή τους σε δράκους με υπεράνθρωπη δύναμη. Τα πιο γνωστά βρίσκονται στη νότια Εύβοια, με το δρακόσπιτο του Υμηττού να ανήκει στην ίδια οικογένεια κτισμάτων.

Η κατασκευή τους είναι εντυπωσιακή, καθώς δεν έχουν θεμέλια ούτε συνδετικό υλικό. Οι τεράστιοι λίθοι στηρίζονται από το βάρος τους, ενώ η πυραμιδοειδής στέγη τους ακολουθεί το εκφορικό σύστημα, με πλάκες που προεξέχουν σταδιακά.

Η ταυτότητα των κατασκευαστών παραμένει άγνωστη, με τις θεωρίες να τους συνδέουν με Κάρες σκλάβους, το αρχαίο φύλο των Δρυόπων ή λατόμους που τα έκτισαν ως ιερά, καταφύγια ή φυλάκια κοντά σε αρχαία λατομεία.

Τα ευρήματα στην Εύβοια τοποθετούν την κατασκευή μεταξύ 5ου-3ου αι. π.Χ., αλλά για το κτίσμα του Υμηττού δεν υπάρχει ασφαλής χρονολόγηση. Το μυστήριο παραμένει, αναδεικνύοντας την υψηλή τεχνική δεξιότητα των δημιουργών τους.

Λίγα χιλιόμετρα από τις πολυκατοικίες, τις λεωφόρους και τον αδιάκοπο θόρυβο του λεκανοπεδίου, στις πλαγιές του Υμηττού, στέκει ένα κτίσμα που μοιάζει να έχει ξεφύγει από άλλη εποχή. Είναι ένα δρακόσπιτο, μια παράξενη μεγαλιθική κατασκευή από τεράστιους πέτρινους ογκόλιθους που ζυγίζουν δεκάδες τόνους. Καλά κρυμμένο ανάμεσα στους θάμνους και τα βράχια, θεωρείται από πολλούς ένα από τα αρχαιότερα κατασκευάσματα της Αττικής. Παραμένει ωστόσο άγνωστο στους περισσότερους Αθηναίους, ακόμη και σε όσους περπατούν τακτικά στα μονοπάτια του βουνού.

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Μοιάζει σχεδόν με φυσικό σχηματισμό

Το δρακόσπιτο δεν είναι μόνο του. Γύρω του διακρίνονται υπολείμματα και από άλλα παρόμοια κτίσματα, ένδειξη ότι κάποτε οι πλαγιές του Υμηττού φιλοξενούσαν μια ολόκληρη ομάδα τέτοιων αινιγματικών κατασκευών. Πριν από λίγο καιρό, η ομάδα Up Stories το κατέγραψε με drone, και τα εναέρια πλάνα έδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο πόσο αρμονικά δένει η πέτρινη κατασκευή με το τοπίο γύρω της. Από ψηλά μοιάζει σχεδόν με φυσικό σχηματισμό, σαν να φύτρωσε μέσα από τον ίδιο τον βράχο.

Το όνομα «δρακόσπιτα» προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, βλέποντας τους γιγάντιους λίθους και την τόλμη της κατασκευής, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι τα έφτιαξαν απλοί άνθρωποι. Τα απέδωσαν λοιπόν σε δράκους, όντα που στη λαϊκή φαντασία δεν ήταν μόνο τέρατα αλλά και πλάσματα με υπεράνθρωπη δύναμη.

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Τα πιο γνωστά δρακόσπιτα βρίσκονται στη νότια Εύβοια, γύρω από τα Στύρα και την Κάρυστο. Το πιο φημισμένο από όλα στέκει στην κορυφή της Όχης, σε υψόμετρο σχεδόν 1.400 μέτρων, και ήταν αυτό που περιέγραψε πρώτος ο Βρετανός περιηγητής John Hawkins στα τέλη του 18ου αιώνα. Το δρακόσπιτο του Υμηττού ανήκει στην ίδια οικογένεια κτισμάτων και μοιράζεται μαζί τους τα βασικά τους γνωρίσματα.

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Το πρώτο που εντυπωσιάζει είναι η τοποθεσία

Το πρώτο που εντυπωσιάζει είναι η τοποθεσία. Τα δρακόσπιτα δεν βρίσκονται σε μέρη όπου θα περίμενε κανείς ανθρώπινους οικισμούς. Συνήθως είναι χτισμένα σε απόκρημνες πλαγιές βουνών, μακριά από πεδιάδες και δρόμους, και είναι τόσο αφομοιωμένα στο περιβάλλον που συχνά περνούν απαρατήρητα. Οικοδομήθηκαν με τις ίδιες τις πέτρες του βουνού, λαξευμένες σε ορθογώνιο σχήμα, έτσι ώστε κτίσμα και τοπίο να γίνονται ένα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος κατασκευής τους. Τα δρακόσπιτα δεν έχουν θεμέλια και οι πλάκες τους δεν συνδέονται μεταξύ τους με κανένα συνδετικό υλικό. Οι τεράστιοι λίθοι απλώς ακουμπούν ο ένας πάνω στον άλλο και κρατιούνται στη θέση τους χάρη στο βάρος και την ακρίβεια της τοποθέτησης.

Η στέγη τους είναι πυραμιδοειδής και ακολουθεί το λεγόμενο εκφορικό σύστημα: οι γιγάντιες πλάκες προεξέχουν σταδιακά προς τα μέσα, στρώση πάνω σε στρώση, μέχρι να κλείσει το άνοιγμα στην κορυφή. Για αντίβαρα χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι ογκόλιθοι που κρατούν το σύνολο σε ισορροπία. Το πώς ακριβώς σηκώθηκαν και τοποθετήθηκαν αυτοί οι λίθοι, χωρίς σύγχρονα μέσα, παραμένει άγνωστο.

Άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα των κατασκευαστών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι γνώριζαν πολύ καλά τη στατική και την κυκλώπεια τεχνική, την ίδια που συναντάμε στα τείχη των μυκηναϊκών ακροπόλεων. Μία εκδοχή θέλει τα δρακόσπιτα έργο Καρών σκλάβων που δούλευαν στα λατομεία της περιοχής.

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Μια άλλη τα αποδίδει στους Δρύοπες, πανάρχαιο φύλο που, όταν εκδιώχθηκε από την περιοχή του Παρνασσού, εγκαταστάθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. στη νότια Εύβοια και ίδρυσε εκεί πόλεις. Ο ερευνητής Εμ. Έλριτς, που μελέτησε τα αρχαία κτίσματα, ήταν πεπεισμένος ότι τα έχτισαν οι Δρύοπες προς τιμήν του Δία και της συζύγου του Ήρας.

Υπάρχει και μια τρίτη, πιο γήινη ερμηνεία. Τα δρακόσπιτα βρίσκονται σχεδόν πάντα κοντά σε αρχαία λατομεία, και ο Υμηττός δεν αποτελεί εξαίρεση. Το βουνό ήταν από την αρχαιότητα πηγή του περίφημου γκριζογάλανου μαρμάρου του, που ταξίδεψε σε όλη την Αθήνα και πέρα από αυτήν.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα κτίσματα τα έστησαν οι ίδιοι οι λατόμοι, ως ιερά αφιερωμένα στον Ηρακλή, τον ήρωα που θεωρούσαν προστάτη τους. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι χρησίμευαν απλώς ως καταφύγια για τους εργάτες των λατομείων ή ως φυλάκια.

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Στην Εύβοια, όπου έχουν γίνει ανασκαφές, τα ευρήματα από το δρακόσπιτο της Όχης τοποθετούν την κατασκευή του κάπου ανάμεσα στον 5ο και τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ σε μεταγενέστερα χρόνια πολλά από αυτά τα κτίσματα χρησιμοποιήθηκαν από βοσκούς ως μαντριά. Για το δρακόσπιτο του Υμηττού, όμως, δεν υπάρχει ακόμη ασφαλής χρονολόγηση.

Ίσως το μυστήριο να μη λυθεί ποτέ οριστικά. Κάθε νέα θεωρία ανοίγει περισσότερα ερωτήματα από όσα κλείνει, και οι πέτρες, σιωπηλές εδώ και αιώνες, δεν δείχνουν διάθεση να μαρτυρήσουν τα μυστικά τους. Αυτό που μένει αδιαμφισβήτητο είναι η τεχνική δεξιότητα των ανθρώπων που τις έστησαν, ένα ακόμη δείγμα της προχωρημένης γνώσης που είχαν οι αρχαίοι λαοί στη στατική των κτιρίων και στη μεγαλιθική αρχιτεκτονική.

Για τον σύγχρονο Αθηναίο, που βλέπει τον Υμηττό κάθε μέρα από το μπαλκόνι του, η ύπαρξη ενός τέτοιου κτίσματος λίγα μόλις χιλιόμετρα από το σπίτι του είναι μια υπενθύμιση ότι το πιο οικείο βουνό της πόλης κρύβει ακόμη ιστορίες που περιμένουν να ειπωθούν.