Δικηγόρος έβαψε το σπίτι του, αξίας 2,6 εκατ. λιρών, μαύρο -Του ζητήθηκε να το ξαναβάψει λευκό - iefimerida.gr

Σε πολλά σημεία του κόσμου οι τοπικές πολεοδομίες βάζουν κανόνες ομοιομορφίας σχετικά με την αρχιτεκτονική και τα χρώματα των κτισμάτων. Ένας ευκατάστατος δικηγόρος στο Λονδίνο σκέφτηκε να τους αγνοήσει.

Τα Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο, η Καρδαμύλη στη Μεσσηνία, όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σημεία της Ελλάδας που ισχύουν κανονισμοί ομοιομορφίας των κτιρίων, αλλά «δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό». Μεταξύ άλλων, το κάνουν και οι Βρετανοί.

Η ιστορία που δημοσίευσε η Daily Mail αναδεικνύει πώς οι κανόνες συχνά παραβιάζονται στο γράμμα τους, αλλά όταν κάποιος περνά το όριο της ανοχής, οι αρχές -και οι γείτονες- κινητοποιούνται.

Η ιστορία εξελίσσεται στο Ίσλινγκτον, στο βόρειο Λονδίνο, μία από τις πιο ακριβές και περιζήτητες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας, γεμάτη με διατηρητέα κτίρια.

Ο εύπορος δικηγόρος Έντμοντ Κέρτιν με τη σύζυγό του αποφάσισαν να ανακαινίσουν το σπίτι που κατέχουν στην περιοχή, το οποίο βρίσκεται στην οδό Γκίμπσον και είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο. Η αξία του υπολογίζεται σε 2,6 εκατ. λίρες, δηλαδή σχεδόν 3 εκατ. ευρώ.

Το πρόβλημα ξεκίνησε με την επιλογή του χρώματος της πρόσοψης. Το ζευγάρι διάλεξε να βάψει το σπίτι μαύρο και γκρι, επιλογή που ήρθε σε αντίθεση με τον πολεοδομικό κανόνα για την ομοιομορφία της περιοχής που προβλέπει λευκό σοβά, που είναι γνωστός ως «stucco».

Το σπίτι στη μέση, σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου, αγνόησε τον κανόνα του λευκού / AP

Αντί για λευκό όμως, το ζευγάρι έβαψε κουφώματα παραθύρων, γείσα, επιστύλια, σκαλοπάτια εισόδου και έναν φωταγωγό υπογείου σε σκούρα χρώματα, προκαλώντας την οργή των υπαλλήλων συντήρησης του συμβουλίου.

Τότε επενέβη η υπηρεσία επιθεώρησης της πολεοδομίας και ζήτησε από το ζευγάρι να αποκαταστήσει την όψη του σπιτιού, βάφοντάς το λευκό. Μάλιστα, έδωσε προθεσμία δύο μηνών για να γίνει αυτό. Ο δικηγόρος και η σύζυγός του υπέβαλαν έφεση.

Η Daily Mail έκανε «επιθεώρηση»

Όταν η Daily Mail επισκέφθηκε το ακίνητο αυτή την εβδομάδα, ήταν σαφές ότι το ζευγάρι είχε συμμορφωθεί, με την παραδοσιακή τους βεράντα να εμφανίζει τώρα την ίδια πρόσοψη με αυτή των γειτόνων τους.

Το ίδιο σπίτι με λευκή πρόσοψη, αφού το ζευγάρι συμμορφώθηκε / Daily Mail

Αλλά παρόλο που είχαν τηρήσει τις απαιτήσεις του συμβουλίου, ορισμένοι ντόπιοι δεν έδειξαν να πείθονται.

Μια γυναίκα, η οποία αποκαλούσε το συγκεκριμένο σημείο «σπίτι της» για 60 χρόνια, είπε: «Ήταν προφανές σε οποιονδήποτε ότι θα έπρεπε να την αλλάξουν ξανά. Δεν ξέρω γιατί άργησαν τόσο πολύ. Ήταν μια πολύ ενοχλητική επιλογή χρώματος και δεν ταίριαζε με την περιοχή».

Ήξεραν για το «φάουλ», αλλά το είχαν κάνει κι άλλοι

Όταν η Daily Mail προσέγγισε τους Κέρτεν, αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω, αλλά τόνισαν ότι είχαν συμμορφωθεί και είχαν πραγματοποιήσει τη νέα βαφή μόλις η έφεσή τους απορρίφθηκε τον Ιούλιο.

Ωστόσο, μια πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε: «Ήξεραν ότι ήταν διατηρητέα περιοχή, οπότε δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο, ωστόσο δεν προκάλεσαν ζημιές στην τοιχοποιία και παρατήρησαν ότι πολλά άλλα σπίτια κατά μήκος του δρόμου είχαν κάνει τροποποιήσεις που δεν είχαν επισημανθεί».

«Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του συμβουλίου, μόνο ένα άτομο παραπονέθηκε στην πραγματικότητα», είπε η ίδια πηγή.

Ένας άλλος γείτονας, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε πως το ζευγάρι ήταν πάντα «καλοί κάτοικοι» και ότι άλλα κτίρια κατά μήκος της πλατείας είχαν γκρίζα πρόσοψη.

«Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα σε αυτά τα σπίτια χωρίς κάποια αρχή ή άλλους να βάζουν τη μύτη τους -κάτι που μπορεί να είναι εξοργιστικό όταν έχεις έναν τεράστιο λογαριασμό για την αποκατάσταση ενός παραθύρου, ή οτιδήποτε άλλο-, αλλά υποθέτω ότι όλα αυτά γίνονται για έναν καλό λόγο», πρόσθεσε.

Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται

Ωστόσο, ο Άσαν Γκαφούρ, επιθεωρητής πολεοδομίας, εξέδωσε μια σκληρή ετυμηγορία, λέγοντας ότι η ανακαίνιση είχε «οπτικά ασύμβατο και ενοχλητικό αποτέλεσμα» στο μεσαίο τμήμα της βεράντας του 1820 και στην υπόλοιπη ιστορική οδό.

Συγκεκριμένα, είπε: «Οι αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα μια αισθητική που έρχεται σε αντίθεση με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον του διατηρητέου κτιρίου, δεδομένης της φύσης και της κλίμακας του έργου. Η αλλαγή έχει οπτικά επιζήμια επίδραση στην εξωτερική εμφάνιση του διατηρητέου κτιρίου και οικοδομικού τετραγώνου και έρχεται σε αντίθεση με το αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον της προστατευόμενης περιοχής».

Ο κ. Κέρτεν αρνήθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς διατηρητέων κτιρίων, ισχυριζόμενος ότι η ανακαίνισή του δεν έβλαψε την ιστορική αξία του κτιρίου, αλλά συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις.