Το κρυφό διαμέρισμα του Γουστάβου Άιφελ στην κορυφή του Πύργου - Το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό του Παρισιού - iefimerida.gr

Το 1889, ο σχεδιαστής του πύργου, ο Γουστάβος Άιφελ, είχε φτιάξει για τον εαυτό του ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στην κορυφή του νέου θαύματος του κόσμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο τρίτο επίπεδο του πύργου, το διαμέρισμα ήταν ζεστό και φιλόξενο, επιπλωμένο λιτά με ταπετσαρίες, ξύλινα έπιπλα και πιάνο, δημιουργώντας μια οικεία ατμόσφαιρα σε αντίθεση με τη βιομηχανική αισθητική του υπόλοιπου οικοδομήματος.

Η ύπαρξη του ιδιωτικού χώρου προκάλεσε τον έντονο φθόνο της παριζιάνικης ελίτ. Ο Άιφελ δέχθηκε πολυάριθμες και υψηλές προσφορές για να ενοικιάσει το διαμέρισμα, έστω και για μία νύχτα, αλλά τις απέρριψε όλες.

Ο μηχανικός χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα για περισυλλογή και για να υποδέχεται επιφανείς καλεσμένους. Ο διασημότερος επισκέπτης του ήταν ο εφευρέτης Τόμας Έντισον, ο οποίος του χάρισε έναν από τους πρώτους φωνογράφους.

Ο χώρος, που για χρόνια ήταν απροσπέλαστος, είναι σήμερα ορατός στο κοινό μέσα από ένα παράθυρο. Διατηρεί την αρχική επίπλωση, ενώ κέρινα ομοιώματα αναπαριστούν τη διάσημη συνάντηση του Άιφελ με τον Έντισον.

Όταν ο Πύργος του Άιφελ εγκαινιάστηκε το 1889, η υποδοχή ήταν θριαμβευτική και ο σχεδιαστής του, Γουστάβος Άιφελ, απολάμβανε κάθε έπαινο. Σαν να μην έφτανε όμως η δόξα, σύντομα αποκαλύφθηκε ότι είχε φτιάξει για τον εαυτό του ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στην κορυφή του νέου θαύματος του κόσμου. Η είδηση πρόσθεσε στη φήμη του και τον φθόνο της παριζιάνικης ελίτ.

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Στο λιτό ύφος που αγαπούν οι επιστήμονες

Το διαμέρισμα βρισκόταν στο τρίτο επίπεδο του πύργου. Δεν ήταν μεγάλο, ήταν όμως ζεστό και φιλόξενο. Σε πλήρη αντίθεση με τις ατσάλινες βιομηχανικές δοκούς που κυριαρχούν στο υπόλοιπο οικοδόμημα, περιγραφόταν ως επιπλωμένο στο λιτό ύφος που αγαπούν οι επιστήμονες.

Οι τοίχοι ήταν ντυμένοι με ζεστή ταπετσαρία και η επίπλωση περιλάμβανε μαλακά υφάσματα, ξύλινα ντουλάπια, ακόμη και ένα πιάνο με ουρά. Όλα αυτά δημιουργούσαν μια οικεία ατμόσφαιρα σε ύψος σχεδόν 300 μέτρων πάνω από το Παρίσι. Δίπλα στο διαμέρισμα υπήρχαν χώροι εργαστηρίου, εξοπλισμένοι με τα πειραματικά όργανα της εποχής.

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Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση για τη μικρή φωλιά του Άιφελ στον ουρανό, η υψηλή κοινωνία του Παρισιού... «πρασίνισε» από ζήλια. Σύμφωνα με όσα λέγονται, ο μηχανικός δέχθηκε προσφορές κυριολεκτικά... στα ύψη για να νοικιάσει τον χώρο, έστω και για ένα βράδυ. Τις απέρριψε όλες. Προτιμούσε να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα για ήσυχο στοχασμό και για να υποδέχεται επιφανείς καλεσμένους.

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Ο πιο διάσημος από αυτούς ήταν ο ίδιος ο Τόμας Έντισον. Ο Αμερικανός εφευρέτης ανέβηκε στο διαμέρισμα και χάρισε στον οικοδεσπότη του έναν από τους καινούργιους τότε φωνογράφους του, μια συσκευή που εκείνη την εποχή έμοιαζε με θαύμα της τεχνολογίας, ταιριαστό δώρο για τον άνθρωπο που είχε μόλις υψώσει το πιο τολμηρό κατασκεύασμα της εποχής.

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Για χρόνια ο χώρος ήταν απροσπέλαστος για το κοινό. Σήμερα, όσοι αγοράζουν εισιτήριο για την κορυφή του πύργου μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο διαμέρισμα μέσα από ένα παράθυρο. Μεγάλο μέρος της επίπλωσης παραμένει ίδιο, ενώ στο εσωτερικό έχουν τοποθετηθεί δύο μάλλον άχρωμες κούκλες βιτρίνας που αναπαριστούν τον Άιφελ και τον Έντισον, «παγωμένους» σε μια συνάντηση που κάποτε έκανε ολόκληρο το Παρίσι να ζηλεύει.