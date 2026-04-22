Το πρώην Χίλτον έγινε Conrad Athens The Ilisian: Το πιο μοντέρνο ξενοδοχείο της πόλης ανοίγει ξανά, η εκπληκτική μεταμόρφωσή του [βίντεο] - iefimerida.gr

Το iefimerida ξετυλίγει τη διαδρομή του ξενοδοχείου Conrad Athens The Ilisian - πρώην Χίλτον που ταυτίστηκε με την εκκίνηση μιας σύγχρονης Αθήνας

Για κάποιους θα είναι πάντα το Χίλτον. Για τους περισσότερους όμως, είναι πλέον το νέο Ilisian όπως, ήδη, έχουν ξεκινήσει να το αποκαλούν.

Στην επανεκκίνηση του ως Conrad Athens The Ilisian το ξενοδοχείο-τοπόσημο του κέντρου της Αθήνας ανοίγει ξανά τις πόρτες του, εγκαινιάζοντας ένα ολοκαίνουριο κεφάλαιο στην ίδια του την ιστορία. Μια ιστορία που ξεκινά από τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια της δεκαετίας του ‘50.

Κόνραντ Χίλτον και η αρχή του ξενοδοχείου που έγινε το σύμβολο της Αθήνας

Ήταν 1957 όταν κάποιες συζητήσεις του ίδιου του Κόνραντ Χίλτον και της οικογένειας εφοπλιστών Απόστολου και Ιγκορ Πεζά με την κυβέρνηση Καραμανλή εκκίνησαν την ιδέα ενός μεγαλεπήβολου και διεθνούς εμβέλειας ξενοδοχείου.

Θα έπαιρνε σάρκα και οστά σε μια Αθήνα μεταπολεμική που προσπαθούσε να χαράξει τη νέα της ταυτότητα. Μια εποχή που επικρατούσε η αναγκαία πλην φρενήρης αρχιτεκτονική μετάβαση από το νεοκλασικισμό στη μοντέρνα, λειτουργική αισθητική.

Την άνοιξη του 1963, γεννιέται ένα νέο σύμβολο της ελληνικής πρωτεύουσας. Ένα πρωτοποριακό κτίριο με επιρροές από το διεθνές ρεύμα του Μοντερνισμού με τις πιο έντονες γεωμετρικές γραμμές που είχαν δει μέχρι τότε οι Αθηναίοι πολίτες.

Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Εμμανουήλ Βουρέκα, Σπύρο Στάικο, Προκόπη Βασιλειάδη, Αντώνη Γεωργιάδη οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους ξένους αρχιτέκτονες της Hilton International.

Τα ανάγλυφα σχέδια του εικαστικού Γιάννη Μόραλη -χαρακτηριστικά της αφαιρετικής και γεωμετρικής τεχνοτροπίας του- έσπασαν το ψυχρό μπετόν και σφράγισαν τον ελληνικό νεωτερισμό.

Η δημοφιλία του εμβληματικού κτιρίου είναι ραγδαία και από το κατώφλι του περνούν βασιλικές οικογένειες, πρίγκιπες, επιφανείς πολιτικοί, επιχειρηματίες και super stars από όλο τον κόσμο, κάνοντάς το όχι απλώς ένα καλό ξενοδοχείο, αλλά ένα κοινωνικό status symbol.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης στο σαλόνι του Χίλτον / Φωτογραφία: Conrad Athens The Ilisian

Πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό, Άντονι Κουίν, Λιζ Τέιλορ, Σοφία Λόρεν, Μάρλον Μπράντο, Ομάρ Σαρίφ, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Κουστώ, Νουρέγιεφ, Ωνάσης, Νιάρχος, Νάνα Μούσχουρη, Ντέμης Ρούσσος, Μπελμοντό είναι μόνο ένα μικρό μέρος της λίστας με τις θρυλικές διαμονές.

Παράλληλα, μετατρέπεται σε περιζήτητο κέντρο των πιο σημαντικών συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων και γευμάτων. Από το πρώτο business forum Αστροναυτών το 1965, ως το πρώτο Athens Art Business Conference παρουσία της αντιπροέδρου του οίκου Christie’s το 2008 αλλά και τα δημοφιλή parties ηλεκτρονικής mainstream μουσικής στο Galaxy Bar με τον Β. Τσιλιχρήστο στα decks, το τοπόσημο της Βασιλίσσης Σοφίας ταυτίζεται απόλυτα με τα μεν και τα δε της σύγχρονης Αθήνας.

Μέχρι και την ημέρα που «κατεβάζει ρολά» για την ανακατασκευή που ξεκίνησε το 2022, η ιστορική μονάδα μετρά χιλιάδες συναντήσεις, χειραψίες, ανταλλαγή πληροφοριών και ιστορίες που άλλες γράφτηκαν με μεγάλους τίτλους και άλλες έμειναν πίσω από τις βαριές κουρτίνες.

Από το Χίλτον στο Ilisian: Ξεκινά η νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο asset στην Αθήνα

Συνυπάρχοντας για χρόνια με το γλυπτό Δρομέα του Κώστα Βαρώτσου το κτίριο δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, μιας που διαρκώς κινείται και εξελίσσεται. Έτσι, σήμερα επιστρέφει ως συνέχεια της μακράς του διαδρομής και επανασυστήνεται ανεβάζοντας τον πήχη του city break.



Το Χίλτον ως Ilisian συνεχίζει τον μύθο του / Φωτογραφία: iefimerida

Η πεντάστερη ανανεωμένη ξενοδοχειακή μονάδα του ομίλου ΤΕΜΕΣ και της θυγατρικής ιδιοκτήτριας εταιρείας «Iονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε» ανοίγει επισήμως τις πόρτες της, υποδέχεται τους πρώτους πελάτες και σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον μύθο σε μια νέα εμπειρία σύγχρονης αστικής πολυτέλειας.

Υπαίθριος διάδρομος για τζόκινγκ με θέα / Φωτογραφία: Conrad Athens The Ilisian

Σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, το νέο Conrad Athens The Ilisian συνδυάζει την πολυτελή φιλοξενία με premium παροχές, ιδιωτική λέσχη μελών, επιλεγμένους εμπορικούς χώρους, πισίνες, γυμναστήρια, αίθουσα ευεξίας, μπαρ, καφέ και εστιατόρια. Εντυπωσιάζει δε η υπαίθρια λωρίδα τρεξίματος στο πάνω μέρος του κτιρίου.

Στο γαστρονομικό του προφίλ, το Βυζαντινό συνεχίζει την ιστορία του ως Byzantino Grande Brasserie, ενώ «βαριά» είναι η προσθήκη του γιαπωνέζικου Onuki.

Το ανανεωμένο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian στη Βασιλίσσης Σοφίας ανοίγει μετά από τέσσερα χρόνια έργων ανακατασκευής. Φωτογραφία: Λητώ Μησιακούλη

Παράλληλα, εισέρχεται στην αγορά των branded residences με τις ιδιωτικές κατοικίες ενισχύοντας τη θέση της Αθήνας στον ανταγωνισμό του real estate, του τουρισμού αλλά και του urban living εξελίσσοντας την κληρονομιά των Conrad Hotels & Resorts, Waldorf Astoria και Conrad branded residences.

Η εξωτερική πισίνα του Conrad Athens The Ilisian / Φωτογραφία: Conrad Athens The Ilisian

Η ανακατασκευασμένη μονάδα περιλαμβάνει πλέον πάνω από 250 δωμάτια και deluxe σουίτες, καθώς και περίπου πενήντα ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

Στην κορυφή της ζήτησης είναι το διαμέρισμα Acropolis View (66τμ) και το πιο μικρό Junior King με θέα στην πόλη (40τμ), όπου οι τιμές για πέντε διανυκτερεύσεις τον Μάιο έρχονται περίπου στα 3.000 με 3.800 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι τιμές για ένα Premier δίκλινο δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια (38τμ) κυμαίνεται από 2.360 έως 3.000 ευρώ.

Η εσωτερική πισίνα του Conrad Athens The Ilisian / Φωτογραφία: Conrad Athens The Ilisian

