Από την προειδοποίηση στην έκρηξη: η τραγική αλυσίδα των διαδοχικών λαθών του Challenger, ακριβώς 40 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Σαράντα χρόνια μετά την έκρηξη του διαστημικού λεωφορείου Challenger, η τραγωδία της 28ης Ιανουαρίου 1986 παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της NASA - όχι μόνο για την απώλεια επτά ανθρώπινων ζωών, αλλά για το πώς μια αλυσίδα προειδοποιήσεων αγνοήθηκε, πώς η τεχνική αλήθεια υποχώρησε μπροστά στην πίεση των χρονοδιαγραμμάτων και πώς μηχανικοί κουβαλούσαν ενοχές για δεκαετίες.

Το πρωί της εκτόξευσης, ο μηχανικός της Morton Thiokol, Bob Ebeling, οδηγούσε προς τη δουλειά του στη Γιούτα σε κατάσταση πανικού. Είχε περάσει τη νύχτα προσπαθώντας να αποτρέψει την εκτόξευση. Οι θερμοκρασίες στη Φλόριντα είχαν πέσει κάτω από το μηδέν και πάγος είχε σχηματιστεί στην εξέδρα εκτόξευσης. «Θα έχουμε καταστροφικό συμβάν σήμερα» είπε στην κόρη του Leslie, που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο. «Το Challenger θα εκραγεί. Θα πεθάνουν όλοι».

Από το 1981 οι μηχανικοί είχαν εντοπίσει πρόβλημα

Η ανησυχία του δεν ήταν αυθαίρετη. Από το 1981 οι μηχανικοί είχαν εντοπίσει πρόβλημα στους ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης (O-rings) των πυραύλων στερεών καυσίμων. Οι O-rings είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διαρροή υπέρθερμων αερίων από τις ενώσεις των τμημάτων των πυραύλων. Όμως ήδη από τη δεύτερη πτήση του διαστημικού προγράμματος είχε παρατηρηθεί «blow-by» — καύση καυσίμων που περνούσε πέρα από το εσωτερικό O-ring.

Πέντε χρόνια αργότερα, το πρόβλημα παρέμενε άλυτο. Ο μηχανικός Roger Boisjoly είχε προειδοποιήσει με εσωτερικό υπόμνημα ότι υπήρχε κίνδυνος «καταστροφής ύψιστου βαθμού - απώλεια ανθρώπινων ζωών». Παρ’ όλα αυτά, οι πτήσεις συνεχίστηκαν. Η κοινωνιολόγος Diane Vaughan θα ονόμαζε αργότερα αυτό το φαινόμενο «κανονικοποίηση της απόκλισης»: όταν ένας κίνδυνος επαναλαμβάνεται χωρίς άμεσες συνέπειες, παύει να αντιμετωπίζεται ως επείγων.

Τη νύχτα πριν από την εκτόξευση, μηχανικοί της Thiokol συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της NASA από το Marshall Space Flight Center. Παρουσίασαν δεδομένα που έδειχναν ότι το ψύχος καθιστούσε τους O-rings άκαμπτους και ανίκανους να σφραγίσουν σωστά. Η επίσημη σύσταση της εταιρείας ήταν να αναβληθεί η εκτόξευση.

Η αντίδραση της NASA ήταν έντονη. Η αποστολή είχε ήδη καθυστερήσει πέντε φορές. Ζητήθηκε από τους μηχανικούς να αποδείξουν ότι οι O-rings «σίγουρα» θα αποτύγχαναν — ένα αδύνατο βάρος απόδειξης, όπως παραδέχεται σήμερα ο Brian Russell, τότε υπεύθυνος προγράμματος στη Thiokol. «Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι κάτι είναι μη ασφαλές. Μπορείς μόνο να δείξεις ότι ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά».

Ο μηχανικός Roger Boisjoly είχε προειδοποιήσει με εσωτερικό υπόμνημα ότι υπήρχε κίνδυνος «καταστροφής ύψιστου βαθμού - απώλεια ανθρώπινων ζωών». Παρ’ όλα αυτά, οι πτήσεις συνεχίστηκαν / NASA

Οικονομικές πιέσεις στο τραπέζι

Με οικονομικές πιέσεις στο τραπέζι -το συμβόλαιο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων κινδύνευε με ποινή 10 εκατομμυρίων για καθυστέρηση-, τα ανώτερα στελέχη της Thiokol αποσύρθηκαν για εσωτερική συζήτηση. Οι μηχανικοί επέμειναν. Τελικά, ο αντιπρόεδρος Jerry Mason γύρισε προς τον επικεφαλής μηχανικής Bob Lund και του είπε τη φράση που θα έμενε στην ιστορία: «Ήρθε η ώρα να βγάλεις το καπέλο του μηχανικού και να φορέσεις το καπέλο του μάνατζερ». Ο Lund συμφώνησε. Η εταιρεία άλλαξε στάση. Το Challenger πήρε το «πράσινο φως».

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, μια φωνή στη ζωντανή μετάδοση είπε: «Προφανώς, μια σοβαρή δυσλειτουργία». Το διαστημικό λεωφορείο διαλύθηκε στον ουρανό. Στο κέντρο της Thiokol επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ο Bob Ebeling ξέσπασε σε κλάματα. Στη Φλόριντα, κάμερες κατέγραψαν τις κραυγές του πλήθους και το σοκ των γονιών της Christa McAuliffe, της δασκάλας που είχε επιλεγεί να διδάξει από το Διάστημα.

Η προεδρική επιτροπή που ακολούθησε αποκάλυψε ότι οι κορυφαίοι υπεύθυνοι εκτόξευσης δεν είχαν καν ενημερωθεί για τις αντιρρήσεις των μηχανικών. «Κανείς μας δεν γνώριζε» απάντησαν τέσσερις ανώτατοι αξιωματούχοι της NASA, όταν ρωτήθηκαν.

Η κοινωνιολόγος Diane Vaughan θα ονόμαζε αργότερα αυτό το φαινόμενο «κανονικοποίηση της απόκλισης»: όταν ένας κίνδυνος επαναλαμβάνεται χωρίς άμεσες συνέπειες, παύει να αντιμετωπίζεται ως επείγων / NASA

Ο Allan McDonald, προϊστάμενος των μηχανικών της Thiokol, διέκοψε την κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση για να δηλώσει ότι η εταιρεία είχε συστήσει γραπτώς να μη γίνει εκτόξευση κάτω από 53°F. Ο Roger Boisjoly κατέθεσε ότι «πάλεψε σαν τρελός» για να σταματήσει την αποστολή.

Για χρόνια μετά, πολλοί από αυτούς κουβαλούσαν βαριά ενοχή. Ο Ebeling έλεγε λίγο πριν πεθάνει ότι «έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα». Ο Russell ακόμη μετανιώνει που δεν ζήτησε να καταγραφεί επίσημα η διαφωνία του. Ο Boisjoly αφιέρωσε τη ζωή του στην ηθική της μηχανικής. Ο McDonald, αφού αρχικά παραγκωνίστηκε, ανέλαβε τον επανασχεδιασμό των προβληματικών αρθρώσεων - «η καλύτερη θεραπεία», όπως έλεγε.

Η NASA άλλαξε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μετά το Challenger, όμως το 2003, με την καταστροφή του Columbia, επανεμφανίστηκαν παρόμοια οργανωτικά εμπόδια.

Σήμερα, βετεράνοι όπως ο Michael Ciannilli και ο Brian Russell περιοδεύουν σε κέντρα της NASA μεταφέροντας ένα μήνυμα: η διαφωνία πρέπει να ακούγεται, ειδικά υπό πίεση. «Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα πει ''δεν είμαι έτοιμος''», λέει ο Russell. «Αλλά εκεί ακριβώς κρίνεται η ασφάλεια».