Ο μάγειρας των βασιλιάδων: Ποιος ήταν ο πρώτος celebrity σεφ της Ιστορίας -Η ζωή του έγινε σειρά - iefimerida.gr

Μια νέα σειρά του Apple TV+ ρίχνει φως στη ζωή του ανθρώπου που αποκαλούν «Βασιλιά των Σεφ και Σεφ των Βασιλέων», μια εκρηκτική προσωπικότητα της μεταεπαναστατικής Γαλλίας, που άνοιξε τον δρόμο για τις μελλοντικές γενιές μαγείρων.

Η σειρά, με τίτλο «Carême», είναι μια γαλλόφωνη δραματοποίηση της ζωής του Αντονέν Καρέμ (Antonin Carême), ενός μάγειρα που γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια στο προεπαναστατικό Παρίσι γύρω στο 1784. Περιγράφεται ως «η ιστορία του πρώτου σεφ-διασημότητα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο Antonin Carême

Ο Antonin Carême γεννήθηκε το 1784 στο Παρίσι, πιθανώς μέσα σε συνθήκες έντονης φτώχειας. Ήταν το 16ο παιδί της οικογένειάς του.

Εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, με τον τελευταίο να του λέει να «βρει δουλειά και να φροντίσει τον εαυτό του».

Από πολύ νεαρή ηλικία, άρχισε να εργάζεται ως βοηθός σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, κάτι που αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα πορεία του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαθήτευσε υπό τον διάσημο ζαχαροπλάστη Sylvain Bailly, όπου και αναδείχθηκε το ταλέντο του στις εντυπωσιακές ζαχαροπλαστικές δημιουργίες (pièces montées). Σύντομα πέρασε στην αλμυρή κουζίνα και συνεργάστηκε με ιστορικές μορφές της εποχής.

Από τη φτώχεια στα παλάτια της Ευρώπης

Ο Αντονέν Καρέμ, χάρη στο σπάνιο ταλέντο του, βρέθηκε στην υπηρεσία μερικών από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της εποχής του. Μαγείρεψε για: τον Γάλλο διπλωμάτη Σαρλ Ταλλεϋράνδο (Talleyrand), τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τον μελλοντικό Γεώργιο Δ’ της Βρετανίας, τον Τσάρο Αλέξανδρο της Ρωσίας και τον Βαρώνο Ρότσιλντ.

Πέρα από τις μαγειρικές του ικανότητες, ο Καρέμ υπήρξε και πρωτοπόρος της γαστρονομικής τέχνης. Έγραψε διάσημα βιβλία μαγειρικής και ήταν εκείνος που εισήγαγε τον ψηλό λευκό σκούφο (toque), ο οποίος φοριέται ακόμα και σήμερα από τους σεφ σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έτσι ζωή στην ίδια την έννοια του «σεφ-celebrity (διασημότητα)». Μάλιστα, τα βιβλία του δεν περιείχαν μόνο συνταγές, αλλά παρουσίαζαν και φιλοσοφία μαγειρικής, οργάνωση κουζίνας, ακόμα και διακόσμηση τραπεζιών. Ήταν από τους πρώτους που προσέγγισαν τη μαγειρική ως τέχνη αλλά και επιστήμη, με τεχνική ακρίβεια και δομή.

Πορτρέτο του Antonin Carême από τον Charles de Steuben / Φωτογραφία: wikipedia

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ζούσε σήμερα, θα είχε 100 εκατομμύρια views στο TikTok», δηλώνει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός Benjamin Voisin, που υποδύεται τον Καρέμ στη σειρά. «Αν ο Καρέμ εργαζόταν στη δεκαετία του 2020, θα ήταν ο τύπος με 100 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Αυτό θα ήταν το αντίστοιχο του αντίκτυπου που είχε στην εποχή του».

Η κουζίνα όμως που τόσο αγάπησε, έμελλε να του στοιχίσει τη ζωή. Πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών, το 1833, πιθανόν από μακροχρόνια έκθεση σε αναθυμιάσεις από τις κουζίνες της εποχής, οι οποίες λειτουργούσαν με κάρβουνο. Λέγεται πως οι δεκαετίες εργασίας πάνω από φωτιές με κάρβουνο σε σταθερά, κακώς αεριζόμενους χώρους (ώστε τα φαγητά του να μη κρυώσουν) είχαν προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους πνεύμονές του.

Σχέδιο του Carême για ένα γλυπτό από ζαχαρόπαστα ενός παριζιάνικου καμπαναριού / Φωτογραφία: Le pâtissier pittoresque / Antonin Carême

Τι θα δούμε στη σειρά Carême

Η σειρά ακολουθεί την καθηλωτική ιστορία του πρώτου σεφ-celebrity στον κόσμο, του Αντονέν Καρέμ (τον ενσαρκώνει ο Benjamin Voisin), ο οποίος αναδύθηκε από τη φτώχεια του Παρισιού και έφτασε στην κορυφή της γαστρονομικής δόξας στην Ευρώπη του Ναπολέοντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποφασισμένος να ξεφύγει από τη φτώχεια και να εκπληρώσει το όνειρό του, ο Καρέμ θα κληθεί να επιλέξει: εκδίκηση ή τα πάντα – γυναίκες, πλούτο, φήμη. Αλλά με ποιο τίμημα; Την αγάπη του; Την ψυχή του; Τη ζωή του;

Ενώ το μόνο του όνειρο είναι να γίνει ο πιο διάσημος σεφ στον κόσμο, το ταλέντο και οι φιλοδοξίες του προσελκύουν την προσοχή ισχυρών και επιφανών πολιτικών, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν ως κατάσκοπο για λογαριασμό της Γαλλίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Η σειρά συνδυάζει ιστορικό δράμα, πολιτική ίντριγκα και τη γοητεία της υψηλής μαγειρικής, αποτυπώνοντας πώς ένας άνθρωπος με πάθος και δημιουργικότητα κατάφερε να επηρεάσει βαθιά όχι μόνο την κουζίνα της εποχής του αλλά και την έννοια της γαστρονομικής φήμης όπως την ξέρουμε σήμερα.

Να σημειωθεί, ότι βασίζεται στο βιβλίο «Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef» του βραβευμένου ιστορικού και ηθοποιού Ίαν Κέλι (Ian Kelly), γνωστού από την ταινία The King’s Man.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στο Apple TV+ στις 30 Απριλίου 2025, με τα δύο πρώτα επεισόδια, και στη συνέχεια θα προβάλλεται ένα επεισόδιο κάθε Τετάρτη, έως τις 11 Ιουνίου 2025.



Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε φυσικές τοποθεσίες στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή.