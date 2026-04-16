Από τη χλιδή σε κελί -Βρετανός επιχειρηματίας καταγγέλλει φρικτά βασανιστήρια σε φυλακές του Ντουμπάι - iefimerida.gr

Ο Άλμπερτ Ντάγκλας, αντιμετωπίζοντας νομικά προβλήματα για χρέη στο Ντουμπάι, αποπειράθηκε να διαφύγει στο Ομάν τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά συνελήφθη στα σύνορα. Η κράτησή του περιλάμβανε βασανιστήρια και επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις, ενώ ο γιος του, Βόλφγκανγκ, αγωνιζόταν να τον εντοπίσει χωρίς επίσημη ενημέρωση.

Η οικογένεια Ντάγκλας ευημερούσε στο Ντουμπάι από το 1998, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πόλης, μέχρι που καθυστερήσεις πληρωμών σε μεγάλα έργα οδήγησαν σε οικονομική ασφυξία. Ο Άλμπερτ συνελήφθη το 2019 επιστρέφοντας στη χώρα, αντιμετωπίζοντας αδιαφανείς δικαστικές διαδικασίες και σκληρές συνθήκες κράτησης στο Αλ Αουίρ.

Η οικογένεια κατηγορεί το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών για ανεπαρκή στήριξη, καθώς η αναγνώριση των καταγγελιών κακομεταχείρισης καθυστέρησε. Η στάση αυτή συνδέεται με τις στενές οικονομικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΑΕ, οι οποίες περιορίζουν την πολιτική πίεση για κρατούμενους πολίτες.

Ο Άλμπερτ αποφυλακίστηκε το 2025 μετά από παρέμβαση ομάδας του ΟΗΕ που χαρακτήρισε την κράτησή του αυθαίρετη, και απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πάσχει από μετατραυματικό στρες. Ο γιος του, Βόλφγκανγκ, συνεχίζει τον αγώνα για δικαίωση, αμφισβητώντας την διεθνή εικόνα του Ντουμπάι.

Η ιστορία του 63χρονου Άλμπερτ Ντάγκλας και του γιου του, Βόλφγκανγκ, σοκάρει τις τελευταίες ημέρες τη βρετανική κοινή γνώμη. Από την «εκτόξευση» της οικογενειακής τους επιχείρησης στο Ντουμπάι μέχρι την πολυετή κράτηση σε φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η υπόθεσή τους φωτίζει μια πλευρά του εμιράτου που σπάνια βλέπουμε ή διαβάζουμε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου 2021, όταν ο 58χρονος τότε Βρετανός επιχειρηματίας κινούνταν κατά μήκος ενός φράχτη με συρματοπλέγματα στα σύνορα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ομάν, αναζητώντας μια διαφυγή εκτός των ΗΑΕ. Μέχρι λίγες εβδομάδες νωρίτερα ζούσε στην τεχνητή νησιωτική περιοχή Παλμ Τζουμέιρα, οδηγούσε πολυτελή αυτοκίνητα και κινούνταν στους κύκλους της επιχειρηματικής ελίτ. Εκείνο το βράδυ, ωστόσο, βρισκόταν σε ένα αγροτικό όχημα, μεταφερόμενος από διακινητές, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Τότε ήταν που αποφάσισα να φύγω» περιγράφει ο ίδιος, ανακαλώντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε πλέον καμία νομική διέξοδος στην υπόθεσή του, καθώς οι αρχές του Ντουμπάι τον είχαν στοχοποιήσει για χρέη που συνδέονταν με την επιχείρηση του γιου του, ενώ ο ίδιος αντιμετώπιζε πρόστιμο εκατομμυρίων και ποινή φυλάκισης.

Η απόπειρα διαφυγής κατέληξε σε εφιάλτη. Καθώς πλησίαζε τον φράχτη, στρατιώτες τον περικύκλωσαν. «Τους παρακαλούσα να μην πυροβολήσουν», λέει. Του φόρεσαν κουκούλα και τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία. Από εκεί ξεκίνησε μια περίοδος κράτησης που, σύμφωνα με την καταγγελία του, περιλάμβανε βασανιστήρια, στέρηση ύπνου και επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις. «Με χτυπούσαν γιατί δεν είχα απαντήσεις», δηλώνει. «Με βασάνιζαν».

Την ίδια στιγμή, στο Λονδίνο, ο Βόλφγκανγκ προσπαθούσε να εντοπίσει τον πατέρα του, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Για ημέρες, η οικογένεια αναζητούσε πληροφορίες σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα. Η πρώτη επικοινωνία ήρθε έπειτα από περίπου δέκα ημέρες. «Γιε μου… δεν είμαι καλά», ακούστηκε η φωνή του Άλμπερτ, μέσα από ένα τηλέφωνο, με άναρθρες ανθρώπινες κραυγές πόνου να ακούγονται στο βάθος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα του Ντουμπάι δοκιμάζεται

Η υπόθεση των Ντάγκλας εξελίσσεται σε μια περίοδο όπου η εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού για ξένους επενδυτές δοκιμάζεται. Ενώ για χρόνια προβαλλόταν ως φορολογικός παράδεισος με υψηλή ποιότητα ζωής, η πραγματικότητα για πολλούς ξένους επιχειρηματίες αποδεικνύεται πιο περίπλοκη. Χρέη που σε άλλες χώρες αντιμετωπίζονται ως αστικές διαφορές, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να οδηγήσουν σε πολύμηνη φυλάκιση ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Είναι πάντα η ίδια ιστορία», σημειώνει μιλώντας στην εφημερίδα The Telegraph η Ράντα Στέρλινγκ, ιδρύτρια της οργάνωσης Detained in Dubai. «Ένας ξένος φτάνει, στήνει μια επιχείρηση, ενσωματώνεται, και στη συνέχεια γίνεται στόχος». Η ίδια περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο οι οικονομικές διαφορές μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία πίεσης ή ακόμα και εκτοπισμού.

Η οικογένεια Ντάγκλας είχε εγκατασταθεί στο Ντουμπάι από το 1998-99, σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης. Με έργα όπως το Μπουρτζ Χαλίφα και η Παλμ Τζουμέιρα, η πόλη προσέλκυε επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ο Άλμπερτ, επιχειρηματίας στον χώρο των ξύλινων δαπέδων, είδε την ευκαιρία, την άρπαξε και επέκτεινε τη δραστηριότητά του στον Περσικό Κόλπο. Ο γιος του ακολούθησε, ιδρύοντας δική του εταιρεία που συνεργάστηκε σε μεγάλα έργα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για χρόνια, η οικογένεια αποτελούσε μέρος της εικόνας επιτυχίας που το Ντουμπάι προωθούσε. «Ήμουν το παράδειγμα του τι σημαίνει επιτυχία», λέει στη βρετανική εφημερίδα ο Βόλφγκανγκ. Η ένταξή τους στην τοπική ελίτ συνοδεύτηκε ακόμη και από συμβολικές κινήσεις, όπως το δώρο ενός μικρού τίγρη από τον κυβερνήτη του Ντουμπάι.

Η κατάσταση άλλαξε όταν καθυστερήσεις πληρωμών σε μεγάλα έργα δημιούργησαν οικονομική ασφυξία. «Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια», αναφέρει ο Βόλφγκανγκ. Η αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων ενεργοποίησε ένα νομικό πλαίσιο που, όπως περιγράφει, «είναι ξεκάθαρα εναντίον σου». Η επιστροφή του ίδιου στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους υγείας αποδείχθηκε καθοριστική· νομικοί τον προειδοποίησαν να μην επιστρέψει.

Ο Άλμπερτ, ωστόσο, πίστευε ότι μπορούσε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. «Πίστευα ότι το σύστημα θα λειτουργήσει», λέει.

Όταν επέστρεψε στο Ντουμπάι το 2019, συνελήφθη στο αεροδρόμιο. Η δικαστική διαδικασία που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως αδιαφανής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου επιτρέπεται να μιλήσω;», θυμάται να ρωτά τον δικηγόρο του, με τον κίνδυνο επιπλέον ποινών για χρήση αγγλικών στα δικαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, μεταφέρθηκε σε διάφορες φυλακές, καταλήγοντας στο κεντρικό συγκρότημα Αλ Αουίρ. Οι συνθήκες, όπως τις περιγράφει, ήταν ιδιαίτερα σκληρές. «Ήταν ένα κλουβί», λέει, αναφερόμενος στο κελί που μοιραζόταν με έως και 15 άτομα. Η πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, όπως ιατρική φροντίδα ή επισκέψεις, ήταν περιορισμένη, ενώ η βία μεταξύ κρατουμένων και από προσωπικό ήταν συχνό φαινόμενο.

Παράλληλα, η οικογένεια κατηγορεί το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών για ανεπαρκή στήριξη. Ο Βόλφγκανγκ υποστηρίζει ότι χρειάστηκαν μήνες για να αναγνωριστούν οι καταγγελίες κακομεταχείρισης, ενώ οι επισκέψεις προξενικών υπαλλήλων ήταν ελάχιστες. «Ήταν μια ανηφορική μάχη», λέει. «Έκαναν τα πάντα για να αποφύγουν μια άμεση αντιπαράθεση με τις αρχές των Εμιράτων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στάση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, συνδέεται με τις στενές οικονομικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίες αποτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξάρτηση από επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες φαίνεται να περιορίζει την πολιτική πίεση σε περιπτώσεις κράτησης πολιτών.

Η αποφυλάκιση του Άλμπερτ ήρθε τελικά στα τέλη του 2025, έπειτα από παρέμβαση μιας ομάδας του ΟΗΕ που χαρακτήρισε την κράτησή του «αυθαίρετη» και ζήτησε αποζημίωση. Λίγους μήνες αργότερα απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από έντονη ψυχολογική επιβάρυνση. «Έχω μετατραυματικό στρες», λέει. «Ξυπνάω ιδρωμένος, νομίζοντας ότι κάποιος με κυνηγά και με χτυπά».

Σήμερα, προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, ενώ ο γιος του συνεχίζει να διεκδικεί δικαίωση. «Παρακολουθούμε την αποδόμηση μιας ψευδαίσθησης» λέει ο Βόλφγκανγκ, αναφερόμενος στη διεθνή εικόνα του Ντουμπάι.

Η υπόθεση της οικογένειας Ντάγκλας παραμένει ανοιχτή σε νομικό επίπεδο, με αιτήματα αποζημίωσης και νέες παρεμβάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.